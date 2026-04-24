    Белый дом заявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном

    Tекст: Антон Антонов

    Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном решено продлить еще на три недели после успешных переговоров сторон в Вашингтоне, сообщил Белый дом.

    США подчеркнули, что Вашингтон планирует оказывать всестороннюю поддержку ливанской стороне в противостоянии с движением «Хезболла», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль заявил, что уничтожил ракетную установку в Ливане, с которой велся обстрел северных территорий еврейского государства вопреки достигнутым договоренностям о перемирии.

    23 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Израиль решил переселить племя из Индии

    NYT: Израиль профинансирует репатриацию индийского племени Бней-Менаше

    Израиль решил переселить племя из Индии
    @ Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тысячи представителей общины Бней-Менаше, проживающих на северо-востоке Индии, готовятся к массовому переезду в Израиль при поддержке местного правительства, пишет The New York Times.

    Представители общины Бней-Менаше считают себя потомками Манассии, царя Иудеи, изгнанного около 2800 лет назад. В индийских штатах Манипур и Мизорам проживает около 10 тыс. членов этого племени, пишет The New York Times. Почти половина из них уже перебралась в Израиль с 1990-х.

    «Мы верим в Тору. У нас есть вера в израильское правительство. Они обещали, что все Бней-Менаше отправятся в Израиль к 2030 году», – заявил один из представителей общины Шимон Нгамтенлал.

    В четверг в рамках операции «Крылья рассвета» Израиль перевезет еще около 250 человек через Дели в Тель-Авив.

    В ноябре прошлого года правительство Израиля согласилось профинансировать переезд оставшихся 5800 членов общины. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это решение важным шагом, который укрепит северные регионы страны.

    Израиль заинтересован в пополнении рабочей силы на фоне конфликтов, начавшихся после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Мобилизация израильтян и отток трудовых мигрантов из Непала и Таиланда нанесли ущерб экономике страны. Переселенцы из Индии часто работают в строительстве и на заводах.

    В Индии Бней-Менаше классифицируются как народность куки. В 1970-х годах израильские антропологи заметили сходство их обычаев с иудаизмом. Сейчас община страдает от насилия в штате Манипур, где происходят столкновения между куки и большинством мейтей, что делает их переезд еще более актуальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично встретил главу правительства Индии Нарендру Моди у трапа самолета.

    В конце 2024 года численность населения еврейского государства впервые превысила 10 млн человек.

    Отмечалось, что после нападения ХАМАС молодые израильтяне все чаще ищут опору в иудаизме.

    23 апреля 2026, 11:39 • Новости дня
    Иран впервые получил доход от сборов в Ормузском проливе

    Меджлис Ирана сообщил о поступлении первого дохода от сборов в Ормузском проливе

    Иран впервые получил доход от сборов в Ормузском проливе
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Хаджи Бабаи сообщил о поступлении первого дохода от сборов с судов, пересекающих Ормузский пролив, на счет центрального банка страны.

    Власти Ирана впервые получили средства от сборов за пересечение судами Ормузского пролива. Вице-спикер Меджлиса Хаджи Бабаи заявил, что первый доход, полученный от сборов в Ормузском проливе, был перечислен на счет центрального банка, передает ТАСС.

    По его словам, эти средства поступили в государственный бюджет, что стало первым подобным случаем для Ирана.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи информировал об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Однако власти США заявили о намерении продолжить морскую блокаду исламской республики до достижения окончательной сделки. В ответ элитные подразделения ВС Ирана – Корпус стражей исламской революции – сообщили о перекрытии пролива до полного снятия ограничений со стороны США.

    Парламент Ирана подготовил проект о введении платы за проход коммерческих судов.

    Корпус стражей исламской революции заблокировал этот стратегически важный судоходный маршрут до снятия американских ограничений.

    Президент США отказался снимать морскую блокаду с исламской республики без заключения сделки.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    23 апреля 2026, 21:24 • Новости дня
    В Израиле заявили о выходе спикера парламента Ирана Галибафа из переговорной команды с США

    Mako: Спикер парламента Ирана Галибаф покинул переговорную команду Ирана с США

    В Израиле заявили о выходе спикера парламента Ирана Галибафа из переговорной команды с США
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф покинул переговорную команду с США из-за вмешательства Корпуса стражей исламской революции, сообщило израильское издание Mako.

    По данным Mako, решение Галибафа последовало после того, как министр иностранных дел Ирана заблокировал инициативу Катара.

    По информации телеканала, в руководстве Ирана сейчас наблюдается острый кризис и внутренняя борьба за власть, которую называют самой серьезной за последние годы.

    Ранее Галибаф исключил возможность дипломатических контактов с американской стороной в условиях угроз.

    23 апреля 2026, 14:59 • Новости дня
    NYT назвала три причины недовольства Израилем у Германии
    NYT назвала три причины недовольства Израилем у Германии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие политики все чаще выражают недовольство действиями израильского правительства, что свидетельствует о возможном ослаблении традиционной поддержки со стороны Берлина, пишет The New York Times.

    Как передает The New York Times, немецкие власти в последние недели усилили критику в адрес Израиля, что стало заметным изменением по сравнению с их традиционной поддержкой.

    Канцлер Фридрих Мерц и другие официальные лица резко высказались о действиях Израиля, в частности, осудили недавний закон о смертной казни, который распространяется только на палестинцев, совершивших нападения. Официальный представитель Мерца заявил, что правительство Германии «сожалеет о решении Кнессета и не может его одобрить».

    Второй причиной недовольства стала военная кампания Израиля в Ливане. Мерц публично предупредил, что интенсивность боевых действий может подорвать мирный процесс на Ближнем Востоке, и призвал прекратить атаки в Ливане. Он подчеркнул, что Германия и ее европейские партнеры неоднократно просили израильское правительство остановить удары.

    Третьей причиной стало ускорение израильской политики по укреплению контроля над Западным берегом. Мерц выразил обеспокоенность по поводу возможной де-факто аннексии этой территории и подчеркнул недопустимость таких действий. Ранее Германия уже выражала свои опасения по этому поводу, однако столь публичное заявление стало редкостью.

    Высказывания немецких лидеров вызвали ответную реакцию из Израиля, включая резкую критику со стороны министра финансов, но посол Израиля в Германии встал на защиту Мерца, подчеркнув значимость германо-израильских отношений.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее назвал ситуацию в секторе Газа неприемлемой. Позже немецкий политик провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

    23 апреля 2026, 11:31 • Новости дня
    В Израиле арестовали военных за передачу секретных данных об F-15 Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    На авиабазе Тель-Ноф арестованы два инженера военно-воздушных сил Израиля по обвинению в передаче секретных данных об американских истребителях F-15 Ирану, сообщает Fars.

    Два инженера военно-воздушных сил Израиля были арестованы по обвинению в передаче секретных данных об американских истребителях F-15 Ирану, пишут «Аргументы и факты».

    По данным агентства Fars, сотрудники работали на авиабазе Тель-Ноф, расположенной недалеко от Ашдода.

    В материале сообщается, что инженеры передали в Тегеран технические документы и учебные фотографии, связанные с американскими истребителями. В публикации также отмечается, что израильские власти называют задержанных «сионистами», и подчеркивается серьезность утечки секретной информации.

    Официальные лица Израиля пока не предоставили дополнительных комментариев по поводу задержания. Вопрос о возможных последствиях для национальной безопасности страны остается открытым.

    Ранее иранские беспилотники атаковали израильскую авиабазу Тель-Ноф и места размещения американских истребителей F-15.

    Разведка Исламской Республики получила обширный массив секретных данных о военных объектах еврейского государства.

    В свою очередь иранские силовики арестовали более 700 израильских шпионов за двенадцать дней.

    23 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    Пентагон сообщил о перехвате судна Majestic X с нефтью Ирана в Индийском океане

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы США в ночь на четверг провели операцию по перехвату судна Majestic X, перевозившего иранскую нефть в Индийском океане, заявили в Пентагоне.

    Пентагон сообщил о проведении операции по перехвату судна Majestic X в Индийском океане в ночь на четверг. Согласно официальному заявлению, американские военные поднялись на борт судна, не имевшего гражданства, и обнаружили, что оно перевозило нефть из Ирана, передает РИА «Новости».

    Ранее военные США задержали танкер Tifani с иранской нефтью в открытых водах между Шри-Ланкой и Индонезией.

    Военно-морские силы США расширили свои операции против Ирана за пределы Ближнего Востока.

    В Оманском заливе американский эсминец перехватил иранский сухогруз TOUSKA.

    23 апреля 2026, 22:19 • Новости дня
    Трамп заявил, что у Ирана нет времени на сделку

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что располагает неограниченным запасом времени для заключения договоренностей с Тегераном, в отличие от Ирана.

    Президент США заявил, что сделка с Ираном будет заключена только на выгодных для Вашингтона условиях, передают «Вести».

    По его словам, Соединенные Штаты не торопятся с переговорами, в отличие от Тегерана.

    «У меня есть все время в мире, но у Ирана его нет – время идет!..», – написал американский лидер на своей странице в Truth Social.

    Он также дал понять, что США будут вести переговоры только тогда, когда это будет отвечать интересам страны и ее партнеров.

    Накануне президент США заявил о возможности проведения нового раунда переговоров с Ираном в течение ближайших двух-трех суток.

    В Иране заявили, что прорыв в вопросе подготовки переговоров между Ираном и США в Исламабаде может произойти уже в ближайшие сутки.

    США продлили перемирие с Ираном без снятия морской блокады.

    23 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    В Тегеране были активированы системы ПВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В западной части иранской столицы были приведены в действие системы противовоздушной обороны, при этом официальные причины произошедшего пока остаются неизвестными.

    Иранская газета Tehran Times сообщила об активации систем противовоздушной обороны в западной части Тегерана, передает РИА «Новости». Точные причины включения защитных комплексов издание не привело.

    «Сообщается об активизации систем ПВО на западе Тегерана», – говорится в публикации газеты в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон продлил режим прекращения огня с Тегераном.

    Вооруженные силы США приказали 31 судну развернуться в рамках морской блокады.

    В конце февраля в Тегеране прогремело несколько взрывов в результате атак Израиля.


    23 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Премьер Ливана обвинил Израиль в военном преступлении

    Премьер Ливана Салам обвинил Израиль в военном преступлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары Израиля на юге Ливана, в результате которых погибла журналистка Амаль Халиль, а также препятствование доступу к ним спасательных служб являются военными преступлениями, написал ливанский премьер-министр Наваф Салам.

    Салам заявил, что израильские удары по югу Ливана, в результате которых погибла журналистка Амаль Халиль и был затруднен доступ спасательных служб, квалифицируются как военные преступления, передает РИА «Новости».

    В обращении главы правительства говорится: «Атаки на журналистов, препятствование доступу к ним спасательных команд, а также повторные удары по их местонахождению после прибытия этих служб представляют собой военные преступления».

    Премьер Ливана отметил, что случаи ударов по журналистам при исполнении ими профессиональных обязанностей в последнее время становятся постоянной практикой, которую страна категорически осуждает. Он подчеркнул, что Ливан намерен добиваться рассмотрения подобных инцидентов на международном уровне и привлечения виновных к ответственности.

    Салам выразил соболезнования семье погибшей журналистки Амаль Халиль, ее коллегам и всему ливанскому журналистскому сообществу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей журналистке Зейнаб Фарадж.

    Ранее, как сообщило Национальное агентство новостей Ливана, две журналистки были ранены в результате авиаудара по дому в поселении Тайри на юге страны. Доступ спасательных команд был затруднен из-за разрушения дороги вторым авиаударом, а также действий израильских военных, блокировавших место происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли три удара подряд по группам ливанских медиков.

    Ранее на юге Ливана в результате атаки израильского беспилотника погибли корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen и Al-Manar.

    Президент Ливана Джозеф Аун назвал гибель представителей СМИ вопиющим преступлением.

    23 апреля 2026, 13:41 • Новости дня
    Ливан захотел продлить перемирие на переговорах с Израилем

    Ливан выступил за продление перемирия и отвод израильских войск

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ливана рассматривают возможность продления перемирия с Израилем и настаивают на новых условиях для дальнейших переговоров, сообщает Reuters.

    Ливанский чиновник сообщил Reuters, власти Ливана на переговорах с Израилем настаивают на продлении режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

    По словам источника, Бейрут рассматривает продление перемирия как предварительное условие для перехода переговоров на новый уровень, в рамках которого Ливан будет выступать за отвод израильтян, возвращение ливанцев, задержанных в Израиле, и за определение наземной границы..

    Госдепартамент США ранее отмечал, что действующий режим прекращения огня сроком на десять дней может быть продлен, если стороны достигнут успехов в переговорах и Бейрут подтвердит контроль над своей территорией. Перемирие между Ливаном и Израилем вступило в силу с полуночи 17 апреля по местному времени.

    Соглашение о приостановке боевых действий официально вступило в силу. Президент Ливана Джозеф Аун назвал этот шаг отправной точкой для прямых двусторонних переговоров.

    Премьер-министр Ливана Наваф Салам обвинил Израиль в военном преступлении.

    Армия Израиля нанесла удары по Ливану после начала перемирия.

    23 апреля 2026, 10:27 • Новости дня
    Минобороны Израиля заказало авиабомбы у Elbit Systems на 200 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Израиля заказало у национального концерна Elbit Systems авиационные боеприпасы на сумму свыше 200 млн долларов, сообщила пресс-служба ведомства.

    Министерство обороны Израиля разместило заказ на авиационные боеприпасы у национального концерна Elbit Systems на сумму более 200 млн долларов США, передает РИА «Новости».

    По информации пресс-службы ведомства, закупка направлена на усиление готовности к возможным боевым сценариям в ближайшем будущем и подготовку к интенсивному десятилетию в сфере безопасности.

    В заявлении ведомства уточняется, что многолетние заказы охватывают широкий спектр авиационных боеприпасов для нужд Армии обороны Израиля. Генеральный директор министерства, генерал-майор в отставке Амир Барам, подчеркнул, что эти закупки являются частью стратегии по расширению оборонной промышленной базы страны.

    Барам отметил: «Мы не только удовлетворяем непосредственные оперативные потребности. Мы строим фундамент, который позволит Армии обороны Израиля реализовать любой боевой сценарий, опираясь на суверенные производственные возможности, передовые технологии и непрерывность цепочки поставок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильское правительство согласовало закупку у корпорации Boeing партии высокоточных авиабомб на 289 млн долларов.

    Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал увеличить инвестиции в национальное производство вооружений.

    Администрация президента США Дональда Трампа разрешила поставки Израилю тяжелых авиабомб MK-84.

    24 апреля 2026, 02:18 • Новости дня
    Иран предусмотрел льготы по пошлинам в Ормузском проливе для России

    Tекст: Антон Антонов

    Иран ввел исключения из новых сборов за проход через Ормузский пролив для ряда дружественных стран, включая Россию, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «В настоящий момент мы предусмотрели исключения для некоторых стран, что будет в будущем – не знаю», – приводит слова посла РИА «Новости».

    Он сообщил, что МИД работает над применением исключений для дружественных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса Ирана одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив. Вице-спикер Меджлиса Ирана Хаджи Бабаи сообщил о поступлении первого дохода от сборов с судов, пересекающих Ормузский пролив, на счет центрального банка страны.

    24 апреля 2026, 01:34 • Новости дня
    Третий американский авианосец прибыл на Ближний Восток

    Американский авианосец «Джордж Буш» прибыл на Ближний Восток

    Третий американский авианосец прибыл на Ближний Восток
    @ Jason Winn/U.S. Nav/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке вошел третий американский авианосец «Джордж Буш» , сообщает CENTCOM.

    CENTCOM сообщает, что корабль находится «в Индийском океане в зоне ответственности Центрального командования». По данным СМИ, он придет на смену авианосцу «Джеральд Форд», передает РИА «Новости».

    Ранее на борту этого корабля произошел крупный пожар во время совместной американо-израильской операции против Ирана. Из-за серьезных повреждений корабль был вынужден встать на ремонт у берегов Крита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всего в составе американского флота числятся 11 действующих авианосцев. Два из них, включая корабль «Авраам Линкольн», уже задействованы в ближневосточном конфликте. Переброска сил происходит на фоне морской блокады иранских портов и бессрочного продления режима прекращения огня.

    23 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Армия Израиля ликвидировала бойца «Хезболлы» на юге Ливана

    ЦАХАЛ уничтожил боевика «Хезболлы» возле ракетной пусковой площадки в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    В ливанском районе Седжуд точечным ударом ликвидирован боевик, находившийся у ракетной пусковой площадки, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля отчиталась об устранении члена ливанской группировки, передает РИА «Новости».

    Убитый действовал в непосредственной близости от места запуска ракет на юге соседней страны и представлял серьезную опасность.

    «Вчера ЦАХАЛ нанесла удар и ликвидировала боевика «Хезболлы», который действовал на пусковой площадке в районе Седжуд на юге Ливана, чтобы предотвратить прямую угрозу населенным пунктам на севере Израиля», – сообщила армейская пресс-служба.

    Ранее в апреле стартовали прямые переговоры о нормализации двусторонних отношений. Этому предшествовало объявление о прекращении огня между израильскими войсками и ливанским движением. При этом обе стороны регулярно обмениваются взаимными обвинениями в нарушении достигнутых мирных договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля уничтожила ракетную установку на территории Ливана. Боевики шиитского движения в ответ атаковали приграничные израильские населенные пункты.

    Ранее израильская военная авиация ликвидировала бойца «Хезболлы» у линии обороны.

    24 апреля 2026, 02:45 • Новости дня
    Израиль уничтожил ракетную установку в Ливане

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные ликвидировали огневую позицию, с которой велся обстрел северных территорий еврейского государства, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Ночью, как заявили военные, зафиксировали пуски ракет в сторону еврейского государства, которые произошли вопреки достигнутым договоренностям о перемирии, передает РИА «Новости».

    Представители армии подтвердили факт ответного огня по позициям противника, отметив, что «ЦАХАЛ уничтожил пусковую установку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные ликвидировали боевика возле ракетной пусковой площадки в ливанском районе Седжуд. По данным Reuters, власти Ливана рассматривают возможность продления перемирия с Израилем и настаивают на новых условиях для дальнейших переговоров.

    Главное
    В Кремле прокомментировали планы Финляндии по ввозу ядерного оружия
    Международные резервы России выросли до 779,5 млрд долларов за неделю
    ЕС увязал выдачу кредита Украине в 90 млрд евро с защитой прав меньшинств
    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица
    Евросоюз ввел санкции против российского рэпера Тимати
    В Берлине сына иранского шаха Пехлеви облили томатным соком
    Geely объявил об отзыве более 17 тыс. автомобилей модели Emgrand в России