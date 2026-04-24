    24 апреля 2026, 00:45 • Новости дня

    Washington Post заявила о планах США пригласить Путина на G20

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон планирует направить приглашение президенту России Владимиру Путину на встречу руководителей государств G20, которая состоится в декабре в Майами, пишет Washington Post со ссылкой на чиновников Белого дома.

    По данным Washington Post, «США намереваются пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров группы G20». Мероприятие состоится на гольф-курорте Дорал в Майами. При этом указывается, что пока приглашение для президента России не было передано, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона уже получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии. Соединенные Штаты заранее начали подготовку к возможному визиту российского лидера в Майами.

    23 апреля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Участие в саммите G20 в Майами может быть выгодно для России. Например, Москва сможет вести прямой диалог с геополитическими оппонентами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Россия получила приглашение на саммит G20, который пройдет 14-15 декабря.

    «Ранее США пытались изображать на саммитах G20 некое подобие заседаний «мирового правительства», предлагающего способы решения глобальных системных проблем. Теперь же большинство участников, в том числе и американская сторона, пришли к выводу, что Вашингтон не сможет оказывать давление на другие страны и всеми управлять», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «В итоге G20 стал для Штатов элементом дипломатической игры, которая может оказаться полезной, в том числе для улучшения диалога с Россией. У США поменялись цели – Белому дому выгоднее не конфронтационный курс, а приглашение российских представителей. Тем самым Дональд Трамп несколько уязвил бы Европу, а также показал Китаю его неуникальность, как партнера Запада», – детализировал аналитик.

    «На мой взгляд, России тоже может быть выгодно принять участие в саммите на уровне исполнительных лиц довольно высокого уровня. Для этого необязателен визит президента Владимира Путина. Российская сторона получила бы еще один дополнительный инструмент для диалога как с дружественными правительствами, так и с геополитическими оппонентами», – подчеркнул спикер.

    При этом политолог допускает, что в случае участия России в декабрьском саммите G20 европейцы «делегируют спикера, чтобы тот выражал возмущение участием Москвы». В заключении Бордачев предположил, что таким человеком могла бы стать Кая Каллас.

    Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря в Майами. «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – приводит РИА «Новости» слова Панкина.

    При этом, он отметил, что отношения России и США находятся «на самой низкой точке». «Это жутко», – добавил Панкин. Вместе с тем, дипломат напомнил, что прямые контакты между президентами двух стран в Анкоридже были плодотворными.

    Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Главы государств обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.

    Как отмечала шерпа России в G20 Светлана Лукаш, Белый дом во время американского председательства очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие российского лидера Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему сейчас США в своей политике действуют прямо противоположно заветам Збигнева Бжезинского.

    23 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Россия получила приглашение на саммит G20 в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки», который пройдет в США.

    Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил заместитель главы МИД Александр Панкин, передает РИА «Новости». По его словам, окончательное решение о поездке будет приниматься позже.

    «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – сказал дипломат журналистам в штаб-квартире ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит лидеров стран «Большой двадцатки» пройдет в Майами 14-15 декабря 2026 года. Российская делегация высоко оценила итоги первой подготовительной встречи представителей государств в Вашингтоне. Соединенные Штаты заранее приступили к подготовке возможного визита Владимира Путина на это мероприятие.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    23 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на проблемы с работой мобильного интернета в крупных городах из-за угроз атак беспилотников и поручил проработать вопрос бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов. Среди них портал госуслуг, платежные системы, сервисы записи к врачу и другие.

    Президент отметил, что перебои в доступе к интернету происходят нечасто, однако, по его словам, иногда такие ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению террористических актов. Путин подчеркнул, что в таких ситуациях приоритетом всегда остается безопасность граждан.

    «В этой связи просто хотел бы отметить, что, разумеется, в данном случае нужно обеспечить информирование. Хотя и понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники-то ведь тоже все слышат, все видят. И безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы», – отметил глава государства, сообщает Кремль в Max.

    Путин добавил, что после завершения спецопераций граждан необходимо информировать о причинах отключений связи. Он поручил обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений.

    Особое внимание президент уделил жизненно важным сервисам, отметив необходимость проработки механизма их бесперебойной работы даже при ограничениях мобильного интернета. Путин напомнил, что экстренные звонки доступны с мобильных устройств даже при нулевом балансе.

    «Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И Максут Игоревич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вместе с коллегами над этим поработали», – сказал Путин.

    Президент поручил правоохранительным органам и спецслужбам совместно проработать эти технологические возможности.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работа интернета в России будет полностью восстановлена после того, как исчезнет необходимость в вводимых сейчас ограничениях. По его словам, большинство россиян с пониманием относятся к цифровым ограничениям.

    23 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Песков: Решение об участии Путина в саммите G20 в США пока не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о личном присутствии президента Владимира Путина на саммите G20 в Майами пока остается открытым, сообщил пресс-секретарь главы президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в США, пока не принято, передает РИА «Новости».

    Песков сообщил, что вопрос о формате участия Москвы будет решаться ближе к мероприятию. Он отметил, что каждый саммит Россия принимала участие на соответствующем уровне.

    Саммит G20 запланирован на декабрь 2026 года, он должен состояться в Майами.

    В МИД России заявили, что Москва получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки» в США.

    Политолог Тимофей Бордачев заявил, что участием России в саммите G20 президент США уязвит Европу.

    23 апреля 2026, 05:05 • Новости дня
    Путин отдал свой бокал шампанского генсекретарю Федерации бокса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время неформального общения с победителями мировых чемпионатов по боксу президент России Владимир Путин лично передал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России, мастеру спорта России международного класса Александру Беспутину, заметив, что у спортсмена нет напитка.

    В ходе беседы президент обратил внимание, что генеральный секретарь Федерации бокса России стоит с пустыми руками, передает РИА «Новости».

    «А вам чего, не наливали?» – спросил Путин и передал Беспутину свой бокал. Мастер спорта попытался отказаться от предложенного напитка и вернуть его обратно.

    Однако президент успокоил спортсмена, заверив, что ему принесут другой бокал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. Во время церемонии глава государства заявил о будущих триумфах отечественных атлетов. В ходе неформального общения за бокалом шампанского боксер Мурат Гассиев пригласил российского лидера на свой следующий поединок.

    23 апреля 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Первого канала Алексея Пиманова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин направил телеграмму родным и близким журналиста, передает ТАСС.

    «Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким скончавшегося сегодня ведущего Первого канала Алексея Пиманова», – сказал он.

    Напомним, ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    23 апреля 2026, 09:34 • Новости дня
    Минфин США заявил о новых уязвимостях союзников из-за санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон продолжает поддерживать санкционный режим в отношении России, а также взаимодействует с союзниками, чтобы выявлять уязвимости, связанные с санкционным давлением, заявил помощник министра финансов США Джонатан Берк.

    По словам Берка, США намерены сохранять существующие санкции против России и рассматривают новые меры их реализации, передают «Вести».

    Берк на заседании профильного комитета Палаты представителей заявил, что министерство поддерживает курс президента США, нацеленный на урегулирование конфликта на Украине и усиление давления на Иран. Он подчеркнул, что ведомство постоянно ищет новые способы применения санкций и активно работает с международными партнерами для выявления уязвимостей, требующих внимания.

    «Мы продолжаем выявлять новые способы применения санкций и работаем с нашими международными партнерами, чтобы убедиться, что мы понимаем те уязвимости, на которые им необходимо реагировать», – заявил Берк.

    Помощник главы Минфина также отметил, что частичное смягчение ограничений для нефтяного сектора России и Ирана связано с опасениями дестабилизации мировых рынков. На данный момент США не планируют менять общий курс в отношении санкционной политики против России.

    Президент США  утвердил продление режима ограничительных мер против России на 12 месяцев.

    Позже американские власти объявили о намерении временно сохранить послабления для отдельных поставок российской нефти.

    Представители более десяти государств обратились к Вашингтону с просьбой продлить разрешение на импорт этих энергоресурсов.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что назрел разговор с США о будущем экономических отношений с Россией.

    23 апреля 2026, 10:52 • Новости дня
    Путин назвал поддержку рождаемости и многодетности приоритетной задачей России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что улучшение демографической ситуации и меры поддержки семей с детьми должны стать одной из главных задач страны на ближайшие годы.

    Путин назвал совершенствование демографической политики, поддержку рождаемости и многодетности, а также обеспечение достойного качества жизни российских семей приоритетной общенациональной задачей, передает РИА «Новости».

    «Совершенствование демографической политики, поддержка рождаемости, многодетности, обеспечение достойного качества жизни российской семьи – приоритетная общенациональная задача», – отметил Путин.

    Текст приветствия зачитал полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

    Путин назвал преодоление демографического спада главной системной задачей правительства на 2026 год.

    Путин обозначил поддержку многодетных семей безусловным стратегическим приоритетом для России.

    Президент России призвал активнее распространять лучшие практики поддержки материнства и детства.

    23 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин обсудил цифровизацию системы ЗАГС с членами правительства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором была обсуждена цифровизация системы Записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

    Министр юстиции Константин Чуйченко рассказал о шагах по внедрению цифровых сервисов ЗАГС, сообщил Кремль в Max.

    Кроме того, Чуйченко проинформировал о работе по бесплатной юридической поддержке для граждан, пострадавших от паводков.

    Министр цифрового развития Максут Шадаев доложил на совещании, что в малых населенных пунктах с численностью от 100 до 1000 человек ведется активная работа по обеспечению доступа к интернету.

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по развитию Арктики.

    23 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Путин заявил о росте значимости Севморпути в мировой логистике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возросшей значимости Арктики и Северного морского пути для мировой логистики.

    «Подчеркну растущую роль Арктики и в глобальном контексте, а именно для экологии планеты, для мирового топливно-энергетического и сырьевого комплексов, для повышения устойчивости международных торговых и логистических связей», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    Глава государства отдельно отметил, что на фоне сбоев в глобальных транспортных цепочках, вызванных многочисленными конфликтами, в том числе на Ближнем Востоке, значение северного трансарктического маршрута становится все более очевидным. Путин назвал Севморпуть наиболее безопасным, надежным и эффективным логистическим коридором.

    Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о возможности автономных судов на Севморпути.

    Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщал о планах построить для Севморпути 10 ледоколов к 2035 году.

    23 апреля 2026, 18:19 • Новости дня
    Путин оценил влияние России на экономику Киргизии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым подчеркнул положительное влияние совместной работы двух стран на темпы экономического роста республики.

    Президент России Владимир Путин заявил, что результаты совместной работы Москвы и Бишкека напрямую отражаются на темпах экономического роста Киргизии, передает ТАСС. Об этом глава государства сообщил во время встречи с президентом республики Садыром Жапаровым, которая состоялась 23 апреля.

    «Хочу отметить, что все наши договоренности исполняются. Команды наши работают с обеих сторон, работают активно и интенсивно, и есть результаты этой работы, они отражаются на темпах экономического роста Кыргызстана», – отметил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о превышении темпов роста ВВП Киргизии отметки в 10%.

    Лидеры двух государств договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства.

    Москва и Бишкек ожидают роста взаимного товарооборота до 5 млрд долларов в текущем году.

    23 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин потребовал от Минюста отчета по помощи пострадавшим от паводков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обратил особое внимание на необходимость оказания юридической помощи гражданам, пострадавшим от паводков.

    Он отметил, что в регионах, столкнувшихся с сезонными паводками, часто требуется помощь юристов для оценки утраченного имущества и принятия соответствующих решений, передает ТАСС.

    Глава государства обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой доложить о том, как организована эта работа в пострадавших регионах.

    Ранее Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков.

    В четверг паводок отступил от жилых домов в Дагестане и Чечне.

    23 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    Путин назвал Пиманова олицетворявшим телевидение России профессионалом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова в связи с его смертью, отметив, что он был журналистом, которого считали одним из ярких и преданных делу профессионалов телевидения.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова в связи с его смертью, следует из опубликованной телеграммы на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что Пиманова по праву считали одним из ярких и преданных делу профессионалов, олицетворявших современное российское телевидение.

    «Алексея Викторовича ценили за принципиальность и честность, за умение вдохновлять коллектив своими творческими идеями и замыслами, по праву считали одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение», – говорится в телеграмме Путина.

    Путин также подчеркнул, что смерть Пиманова стала большой потерей не только для его семьи и коллег, но и для всей отечественной журналистики.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти телеведущего Первого канала Алексея Пиманова.

    Телеведущий Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    23 апреля 2026, 13:51 • Новости дня
    Песков: Путин в четверг встретится с президентом Киргизии Жапаровым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин встретится с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня важный день для российско-кыргызстанских отношений. Во второй половине дня состоится встреча президентов России и Кыргызстана. Президент Жапаров будет в Москве с кратким рабочим визитом. Президенты проведут отдельную беседу, продолжат ее за рабочим обедом. Ожидаем такое полноформатное длительное общение глав государств», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    После официальной встречи и делового обеда у Путина запланированы мероприятия непубличного характера.

    Ранее пресс-служба Кремля сообщил, что в ходе телефонного разговора президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров уделили особое внимание развитию совместных торгово-экономических проектов.

    23 апреля 2026, 21:47 • Новости дня
    Малые города названы основой устойчивого развития России
    Tекст: Олег Исайченко

    От решения проблем в малых городах и сельских территориях зависит устойчивость и развитие всей страны. Муниципальная власть сегодня становится лицом государства для граждан и надежным тылом, обеспечивающим благосостояние России. Об этом рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Малая Родина – Сила России»: как местная власть делает национальные цели реальностью.

    Участие президента Владимира Путина в мероприятиях форума исполнительный директор ВАРМСУ (Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления) Андрей Малхасян назвал аксиомой: муниципальное сообщество занимает особое, значимое место в развитии страны. Именно на местном уровне идеи и инициативы, сформулированные на федеральном уровне, становятся конкретными решениями и проектами.

    «ВАРМСУ вместе с партнерами выстраивает прямую связку между муниципальным уровнем и федеральными органами власти», – подчеркнул спикер, говоря о практических инструментах, которые помогают муниципальным командам развивать территории, повышать качество жизни граждан и ориентироваться в доступных мерах поддержки.

    Отдельное внимание эксперты обратили на премию «Служение». Она учреждена по поручению президента. «В этом году одним из лауреатов стал Филонов Евгений Николаевич из Калуги. Это депутат, директор школы, чья жизнь – путь служения малой родине и обществу», – рассказал Малхасян.

    История Евгения Филонова  – пример подлинного служения и личной ответственности. Он вместе с сыном участвовал в СВО. После гибели сына и возвращения со службы, он не оставил общественную деятельность: вернулся в родную школу, стал депутатом и продолжил работу с детьми, воспитывая в них мужество и любовь к Родине. Малхасян считает поддержку таких инициативных людей одной из ключевых задач организаций, работающих с муниципальным сообществом.

    Опыт СВО – в конкретные решения для жителей

    Муниципальный уровень становится пространством, где боевой опыт участников СВО превращается в конкретные решения для жителей. На это обратил внимание кавалер трех орденов Мужества, председатель городской Думы Нижнего Новгорода, участник программы «Время героев», Евгений Чинцов.

    Для него премия «Служение» – оценка работы не только личных заслуг, но и всей команды. «Командир получает награду не только за свою компетенцию, но и за то, как его подчиненные исполняют принятое решение», – подчеркнул он. Чинцов также рассказал, как участие в президентской программе помогает использовать опыт СВО во благо граждан. Благодаря «Времени героев» он вошел в Высший совет ВАРМСУ, а регулярное общение и обмен опытом с коллегами из регионов усиливает возможности его муниципальной команды.

    Особое внимание Чинцов уделяет поддержке ветеранов: «Мы создали спортивный клуб для всех ветеранов боевых действий, потому что необходимо помнить о каждом. Отдельное направление – патриотическое воспитание. У меня есть проект для восьмиклассников "Единство – путь к Победе", который занял первое место. Ведь единственный путь к победе – это командная работа».

    Малые города – основа развития страны

    Малые города и сельские территории во многом определяют устойчивость и развитие страны, напомнил Владимир Шаповалов, доцент МГИМО, член РАПК (Российская ассоциация политических консультантов). Именно они стали тем «становым хребтом», который позволял России развивать, сохранять и преображать огромную территорию.

    «С точки зрения исторического развития российской цивилизации, малые города – это становой хребет. Благодаря общинам нам удавалось развивать, сохранять и преображать огромную территорию. Сельские жители и жители малых городов – это глубинная часть нашего общества, которая всегда встает на защиту и является основой развития страны», – подчеркнул он.

    Шаповалов привел цифры: из 1200 городов России 800 – малые. В селах и деревнях живет каждый четвертый, еще 15% – в малых городах, то есть в совокупности около 40% россиян. «Президент фактически возвращает идею станового хребта страны. Владимир Путин подчеркивает, что малые города и сельская местность – это не периферия», – отметил эксперт.

    Муниципальная власть – лицо государства для человека

    Важной темой форума, по мнению Шаповалова, стало осознание муниципальной власти как «лица» государства для человека. Для гражданина не существует жесткого разделения между уровнями власти – он обращается к системе публичной власти как к единому целому.

    «Развитие малых городов и сел является стратегическим приоритетом страны – только так мы можем сохранить и развивать нашу Родину. Этот приоритет напрямую связан с сохранением суверенитета и территориальной целостности России. Для граждан нет разницы между государственной и муниципальной властью: вся система публичной власти для человека едина. Муниципальный уровень максимально приближен к людям, к их проблемам. Это и есть лицо всей публичной власти», – пояснил он.

    Шаповалов также обратил внимание на обращение президента к контрольным и правоохранительным органам с призывом «не перегибать палку» и учитывать условия, в которых работает муниципальная власть.

    Новое поколение управленцев

    На муниципальном уровне формируется новое поколение управленцев, отметил Роман Моложон, заместитель гендиректора КГ «Полилог», член РАПК. Статус муниципалитетов заметно изменился благодаря корректировкам в законодательстве и включению местного уровня в единую систему публичной власти.

    «Сегодня на муниципальном уровне рождается новое поколение управленцев. Мы видим, что большое количество ветеранов СВО пополняют органы представительной власти. Эти люди ориентированы на проблемы жителей, говорят с ними на одном языке, выстраивают логику решения проблем и, самое главное, ориентированы на результат. Уверен, что посыл президента о том, что федеральная власть, региональная власть, муниципалитеты и жители – это единая команда, принесет большие плоды и повысит качество жизни в стране», – отметил Моложон.

    Открытость власти и работа с обращениями граждан

    Одной из ключевых тем встречи стала открытость власти. Артем Ткаченко, директор департамента по работе с регионами АНО «Диалог Регионы», рассказал о значении прямого диалога муниципалитетов с жителями. «Сейчас около 60% всех обращений в адрес органов власти поступают в муниципалитеты. Для нас почетно, что в рамках премии "Служение" есть отдельная номинация – за диалог с населением и открытость власти», – отметил он.

    Ткаченко привел статистику: в 2020 году обращений по стране было около 2 млн, а за 2025 год – уже более 13 млн. «Этот канал коммуникации востребован жителями, и сотрудники муниципальных органов власти ответственно подходят к этой работе, повышая скорость и качество ответов», – рассказал он.

    Важным шагом стал запуск образовательного курса «Слышать, говорить, помогать», адаптированного для поддержки участников СВО и их семей. Также, по словам Ткаченко, 75% обращений связаны с недоинформированностью. Помощь муниципалитетам оказывают муниципальные центры управления, созданные в 55 регионах. Данные обратной связи уже используются для синхронизации маршрутов транспорта и информирования о плановых отключениях.

    Человеческое измерение муниципальной работы

    Елена Андреева, первый заместитель главы Собинского округа Владимирской области, лауреат премии «Служение», поблагодарила организаторов за возможность рассказать о своем регионе и о людях, живущих на селе. «Конечно, труд муниципального служащего никогда не будет до конца оценен. Мы на самом деле – те самые простые люди, которые живут на земле», – отметила она.

    Андреева рассказала, как опыт работы с жителями привел ее к решению взять приемных детей. Пережив личную трагедию в 2024 году, она вместе с мужем приняла в семью детей из исторических регионов.

    Говоря о программе комплексного развития сельских территорий, Андреева подчеркнула: важно не только реализовывать проекты, но и объяснять жителям логику приоритетов. «То, что мы сегодня делаем – приведем в порядок школу, достроим садик, проведем капремонт, построим больницу, – а потом обязательно придем и к вам. Мы стараемся каждую территорию не обделять, развивать округ вместе», – сказала она.

    Единая команда: итоги дискуссии

    Итоги дискуссии подвел мэр Ярославля Артем Молчанов. Он подчеркнул, что выступление президента на форуме точно отражает повседневные вызовы, с которыми сталкиваются муниципалитеты. «Когда президент, выступая на форуме, говорил о сложностях работы на земле, о том, что во многих случаях муниципалитетам приходится находить нестандартные решения для ситуаций, с которыми приходят жители, – это было очень точно подмечено», – сказал он.

    Молчанов отметил, что закрепленное в Конституции единство публичной власти сформировало у органов управления ощущение общей командной работы. «Сегодня мы действительно чувствуем себя в большой команде. Мы не можем сказать: нет, мы не знаем, как это решить, или пусть это решает другой уровень власти. Мы чувствуем, что впереди еще много сложных задач, но мы точно с ними справимся», – заключил он.

