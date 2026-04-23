Британия решила заплатить Франции за остановку потока мигрантов через Ла-Манш

Франция и Британия подписали трехлетнее соглашение по противодействию нелегальной миграции через Ла-Манш, передает РИА «Новости».
В рамках договора Лондон выплатит Парижу 675 млн долларов для усиления мер по остановке потока нелегальных мигрантов, пересекающих пролив на надувных лодках.
Под документом поставили подписи главы МВД двух стран – Лоран Нуньес и Шабана Махмуд.
Соглашение предусматривает увеличение численности французских полицейских, патрулирующих пляжи, почти до 1 400 человек к 2029 году. Франция создаст специальное подразделение полиции, а также задействует дроны, вертолеты и современное техническое оборудование для борьбы с нелегальной миграцией.
Кроме того, в коммуне Дюнкерк планируется строительство центра временного содержания для депортируемых мигрантов. Если проект окажется успешным, Лондон выделит дополнительные 160 млн фунтов для дальнейшего финансирования.
В 2023 году через Ла-Манш в Британию на лодках прибыли более 41 тыс. нелегалов, что стало вторым по масштабам показателем после рекордного 2022 года, когда отметка превысила 45,7 тыс. человек. Великобритания ежедневно тратит миллионы фунтов на размещение просителей убежища в гостиницах.
Ранее Лондон и Париж договорились о запуске пилотной схемы обмена мигрантами.
Позже Великобритания ввела санкции против организаторов нелегальной перевозки людей.
Вскоре премьер-министр Кир Стармер объявил о первых задержаниях нарушителей в проливе Ла-Манш.