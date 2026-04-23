Мужчина с ножом напал на врачей в больнице Махачкалы

В Махачкале произошло нападение на врачей в Республиканской клинической больнице имени Вишневского, сообщает в Max СУ СКР по Дагестану. По данным следствия, 23 апреля посетитель больницы, находясь в приемном отделении, на почве внезапно возникшей неприязни нанес двум медикам не менее двух ножевых ранений в область жизненно важных органов.
Как уточнили в пресс-службе минздрава Дагестана, ранения получили травматолог и хирург, дежурившие в больнице. Врач-хирург был прооперирован и переведен в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое. Врач-травматолог находится в состоянии средней степени тяжести, оба пострадавших получили всю необходимую помощь от коллег.
Следственный отдел по Советскому району Махачкалы возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство». Следователи отмечают, что преступный умысел злоумышленника не был доведен до конца благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
В настоящее время ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств. О личности нападавшего и его мотивах пока не сообщается.
Ранее мужчина убил медсестру на рабочем месте в больнице Свердловской области.