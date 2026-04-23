В Тегеране были активированы системы ПВО

Салам заявил, что 0израильские удары по югу Ливана, в результате которых погибла журналистка Амаль Халиль и был затруднен доступ спасательных служб, квалифицируются как военные преступления, передает РИА «Новости».
В обращении главы правительства говорится: «Атаки на журналистов, препятствование доступу к ним спасательных команд, а также повторные удары по их местонахождению после прибытия этих служб представляют собой военные преступления».
Премьер Ливана отметил, что случаи ударов по журналистам при исполнении ими профессиональных обязанностей в последнее время становятся постоянной практикой, которую страна категорически осуждает. Он подчеркнул, что Ливан намерен добиваться рассмотрения подобных инцидентов на международном уровне и привлечения виновных к ответственности.
Салам выразил соболезнования семье погибшей журналистки Амаль Халиль, ее коллегам и всему ливанскому журналистскому сообществу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей журналистке Зейнаб Фарадж.
Ранее, как сообщило Национальное агентство новостей Ливана, две журналистки были ранены в результате авиаудара по дому в поселении Тайри на юге страны. Доступ спасательных команд был затруднен из-за разрушения дороги вторым авиаударом, а также действий израильских военных, блокировавших место происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли три удара подряд по группам ливанских медиков.
Ранее на юге Ливана в результате атаки израильского беспилотника погибли корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen и Al-Manar.
Президент Ливана Джозеф Аун назвал гибель представителей СМИ вопиющим преступлением.