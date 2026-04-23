В Тегеране были активированы системы ПВО

Меджлис Ирана сообщил о поступлении первого дохода от сборов в Ормузском проливе

Tекст: Вера Басилая

Власти Ирана впервые получили средства от сборов за пересечение судами Ормузского пролива. Вице-спикер Меджлиса Хаджи Бабаи заявил, что первый доход, полученный от сборов в Ормузском проливе, был перечислен на счет центрального банка, передает ТАСС.

По его словам, эти средства поступили в государственный бюджет, что стало первым подобным случаем для Ирана.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи информировал об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Однако власти США заявили о намерении продолжить морскую блокаду исламской республики до достижения окончательной сделки. В ответ элитные подразделения ВС Ирана – Корпус стражей исламской революции – сообщили о перекрытии пролива до полного снятия ограничений со стороны США.

