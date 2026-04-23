  В Израиле заявили о выходе спикера парламента Ирана Галибафа из переговорной команды с США
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    Психолог призвала поддерживать соло-материнство
    В Кремле оценили перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    23 апреля 2026, 20:19 • Новости дня

    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС

    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала введение 20-го пакета санкций Евросоюза против России.

    В этот раз в санкционный список попали не только политики и бизнесмены, но и представители российской культуры.

    «Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    В рамках нового пакета санкций ЕС ввел рестрикции против российского певца Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати.

    МИД России пообещал подготовить ответ на очередной пакет европейских ограничений.

    23 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни, сообщил телеканал.

    «Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги – ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер», – говорится в сообщении на сайте Первого канала.

    Пиманов более 25 лет вел программу «Человек и закон», а также работал сценаристом, режиссером и был руководителем крупного медиахолдинга «Красная звезда». Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца.

    Первый канал выразил глубокие соболезнования семье и близким Пиманова.

    В феврале умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши» Светлана Жильцова.

    Комментарии (11)
    23 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует начать перечислять Украине первые средства из кредита на 90 млрд евро уже в середине мая после снятия венгерского вето, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз готов начать перечислять Украине первые транши кредита на 90 млрд евро с середины мая, передает РИА «Новости».

    Барро заявил: «Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето».

    Накануне послы ЕС одобрили предоставление кредита Украине на 90 млрд евро, а также согласовали 20 пакет санкций против России. Вопрос о выплатах зависел от позиции Венгрии, которая ранее блокировала решение, но теперь ожидается снятие вето, что позволит начать процесс перечисления средств в ближайшее время.

    Европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям на сумму 90 млрд евро и утвердили очередной пакет ограничительных мер против Москвы.

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    Комментарии (10)
    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 12:36 • Новости дня
    Военный эксперт указал на возрождение в Германии духа реваншизма

    Военный эксперт Кнутов: Для создания сильной армии Германии придется вернуть призыв

    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    13 лет, что Германия отводит на создание самой сильной армии в Европе, – большой срок. Он вызван неблагоприятными экономическими условиями, в которых оказалась ФРГ, а также желанием немецкого руководства минимизировать панические настроения внутри страны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Германия представила стратегию развития армии до 2039 года.

    «Заявления о намерении создать самую сильную армию в Европе звучат в Германии уже несколько лет. Закрепление этой цели в военной стратегии бундесвера – свидетельство возрождения духа реваншизма», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, заявленные 13 лет, которые немецкое руководство отводит на достижение цели, довольно большой срок. Но это вызвано рядом причин, добавил собеседник. «Первая – неблагоприятные экономические условия, в которых сейчас находится ФРГ. Берлину нужно поддерживать уровень жизни населения и при этом заниматься милитаризацией», – пояснил эксперт.

    «Вторая – желание минимизировать панические настроения внутри Германии», – добавил Кнутов. Он отметил, что ранее всех мужчин в возрасте от 17 до 45 лет обязали получать разрешение бундесвера, если они хотят покинуть страну более чем на три месяца. «Если бы министерство обороны в стратегии объявило, что к 2030 году армия должна стать сильнейшей, то это вызвало бы недовольство», – уточнил аналитик.

    Но даже более нейтральные сроки едва ли помогут Берлину добиться численности вооруженных сил в 460 тыс. человек. Поскольку, как показывают социологические опросы, немцы не хотят заключать контракты с бундесвером, Германии придется вернуть призыв в армию, спрогнозировал Кнутов. Он указал, что частично меры в этом направлении уже принимаются.

    «Не удивлюсь, если в число резервистов начнут записывать и женщин. На такой шаг, как правило, идут, когда не хватает военнослужащих», – добавил спикер. Судить о том, сделает ли это бундесвер самой сильной армией в Европе, сложно. «Увеличение численности армии будет сопровождаться и переходом на новые технологии. Речь идет в первую очередь о беспилотниках, роботизированных наземных комплексах», – рассуждает эксперт.

    Как бы то ни было, Германия пытается снова стать страной, которая будет доминировать в Европе, продолжил Кнутов. «Планы создать сильнейшую армию на континенте направлены против нашей страны», – убежден он. Собеседник напомнил, что изначально в НАТО звучали идеи, согласно которым боевые действия на Украине должны истощить Россию, после чего ВС государств Североатлантического альянса – в первую очередь Германии и Польши – захватят Калининград и проведут операции в Белоруссии.

    «Запад не отказывается от желания ослабить нашу страну, – подчеркнул аналитик. – Наблюдающаяся милитаризация в Европе продиктована переходом экономик наиболее развитых стран на новый технологический уклад – то есть искусственный интеллект и роботизацию. Этот переход требует гигантского количества электроэнергии. Идет борьба за ресурсы и редкоземельные металлы. Эта борьба будет только усиливаться, и нам следует быть начеку».

    Ранее министерство обороны Германии обнародовало стратегию развития вооруженных сил на период до 2039 года. Заявленная цель – сделать бундесвер «самой сильной армией в Европе». Глава ведомства Борис Писториус охарактеризовал эти планы как «исторический поворотный момент».

    Предполагается увеличение численности военнослужащих с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс., а также параллельное наращивание резерва с примерно 70 тыс. человек, до 200 тыс. Вместе с резервом численность армии должна вырасти как минимум до 460 тыс. мужчин и женщин.

    План развития боевых возможностей отказывается от жестких квот по числу танков, самолетов или кораблей, ориентируясь на то, какие эффекты армия должна обеспечивать. В качестве приоритетных направлений названы противовоздушная оборона против гиперзвуковых ракет и развитие беспилотных систем.

    В центре внимания новой военной стратегии – «противодействие угрозам со стороны России». «Россия создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО», – цитирует Spiegel текст документа.

    Впрочем, как отмечает Spiegel, есть сомнения, удастся ли увеличить численность вооруженных сил с нынешних примерно 185 тыс. до 260 тыс. активных. Издание напоминает, что правительство ФРГ выступило против возвращения к призыву, который был приостановлен в 2011 году, предпочитая комплектование на добровольной основе. При этом соцопросы показывают, что молодые немцы в массе своей не хотят идти в армию.

    Примечательно, что в начале апреля граждан призывного возраста обязали получать разрешение Центра карьеры бундесвера в случае намерения уехать из Германии более чем на три месяца. Утверждается, это сделано для формирования информативного военного реестра.

    Напомним, в мае 2025 года Фридрих Мерц заявил, что армия страны должна стать сильнейшей в Европе, чтобы «нам не пришлось защищать себя». Глава МИД России Сергей Лавров счел действия немецкого канцлера подготовкой к войне.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил, что у многих европейцев «бежит холодок по спине», когда они читают о принятой в Германии военной стратегии и планах Берлина создать самую сильную армию в Европе.

    Напомним, власти Германии заняли третье место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (9)
    23 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на проблемы с работой мобильного интернета в крупных городах из-за угроз атак беспилотников и поручил проработать вопрос бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов. Среди них портал госуслуг, платежные системы, сервисы записи к врачу и другие.

    Президент отметил, что перебои в доступе к интернету происходят нечасто, однако, по его словам, иногда такие ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению террористических актов. Путин подчеркнул, что в таких ситуациях приоритетом всегда остается безопасность граждан.

    «В этой связи просто хотел бы отметить, что, разумеется, в данном случае нужно обеспечить информирование. Хотя и понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники-то ведь тоже все слышат, все видят. И безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы», – отметил глава государства, сообщает Кремль в Max.

    Путин добавил, что после завершения спецопераций граждан необходимо информировать о причинах отключений связи. Он поручил обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений.

    Особое внимание президент уделил жизненно важным сервисам, отметив необходимость проработки механизма их бесперебойной работы даже при ограничениях мобильного интернета. Путин напомнил, что экстренные звонки доступны с мобильных устройств даже при нулевом балансе.

    «Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И Максут Игоревич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вместе с коллегами над этим поработали», – сказал Путин.

    Президент поручил правоохранительным органам и спецслужбам совместно проработать эти технологические возможности.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работа интернета в России будет полностью восстановлена после того, как исчезнет необходимость в вводимых сейчас ограничениях. По его словам, большинство россиян с пониманием относятся к цифровым ограничениям.

    Комментарии (24)
    23 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    NYT: Европейские политики объединились против Трампа

    NYT: Консерваторы и левые в ЕС отказались поддержать агрессивный курс Трампа

    @ Ansa/Us ChigiS Palace Filippo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Агрессивная внешняя политика и токсичные заявления американского лидера заставили европейских премьер-министров разных взглядов дистанцироваться от Вашингтона ради политического выживания, отмечает The New York Times.

    Угрозы введения пошлин, конфликт с Ираном и нападки на папу римского обрушили рейтинги Дональда Трампа в Европе, пишет The New York Times. Теперь против него выступают даже бывшие союзники среди консерваторов. Дистанцирование от Вашингтона стало политической необходимостью для многих лидеров.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес активно критикует американского лидера, что помогает ему отвлечь внимание от коррупционных скандалов и повысить собственную популярность.

    «Нет войне. Позор тем, кто защищает привилегии элит, кто поддерживает войну», – заявил политик.

    Похожая ситуация складывается в Италии, где премьер-министр Джорджа Мелони долгое время искала сближения с США. Она встала на сторону папы римского Льва XIV и выразила солидарность с ним после резких высказываний Трампа в адрес понтифика. Итальянский лидер назвала неприемлемыми подобные комментарии американского президента. В ответ президент США пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы.

    Отмечается, что отстранение от курса США становится общеевропейским трендом. Критика звучит со стороны правых политиков в Британии, Германии и Франции. Недавнее поражение венгерского лидера Виктора Орбана на выборах лишь подтверждает токсичность поддержки со стороны главы Белого дома, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать позицию американского президента по войне на Ближнем Востоке.

    Комментарии (2)
    23 апреля 2026, 17:22 • Новости дня
    ЕК объявила о введении запрета на российские криптоплатформы

    ЕК: ЕС вводит запрет на российские криптоплатформы

    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз вводит полный секторальный запрет на деятельность российских провайдеров и платформ, занимающихся обменом и переводом криптоактивов, заявили в Еврокомиссии.

    «Союз вводит полный секторальный запрет в отношении провайдеров и платформ, созданных в России, которые позволяют перевод и обмен криптоактивов», – сказано в заявлении, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    МИД Эстонии сообщил, что Евросоюз планирует добавить 46 судов, якобы участвующих в перевозке российских энергоресурсов, в санкционный список.

    Комментарии (4)
    23 апреля 2026, 15:27 • Новости дня
    ЕС принял 20-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

    По его словам, новый пакет ограничительных мер направлен на сокращение возможностей России вести боевые действия, передает РИА «Новости».

    Накануне послы Евросоюза согласовали 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Киеву.

    ЕК отказалась включать запрет на перевозку нефти России в 20-й пакет санкций.

    Ранее французский политик Филиппо потребовал отмены санкций против России.

    Комментарии (2)
    23 апреля 2026, 14:21 • Новости дня
    Анкара назвала ЕС «беспомощным игроком» после заявления фон дер Ляйен
    @ Burhan Ozbilici/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о Турции как сопернике организации показывает утрату политического веса организации, заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

    Анкара резко отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвав Европейский союз «беспомощным игроком» на мировой арене, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства стали слова фон дер Ляйен от 19 апреля о расширении ЕС для противодействия влиянию России, Турции и Китая, что турецкие политики восприняли как сигнал о потере ЕС политической самостоятельности.

    Челик заявил: «То, что фон дер Ляйен отнесла Турцию к числу стран, которые она позиционирует как противников Европейского союза, представляет собой действительно серьёзное идеологическое и политическое противоречие». По мнению Челика, ЕС сегодня экономически силен, но политически оказался безвольным и лишенным влияния, что проявляется во всех крупных международных конфликтах, включая вопросы по НАТО, ситуацию на Ближнем Востоке и спецоперацию на Украине.

    После заявления фон дер Ляйен Анкара обратилась к Еврокомиссии с запросом о разъяснении, верно ли СМИ передали слова председателя.

    Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ЕК и турецкого дипломата, комиссия попыталась оправдаться, утверждая, что высказывание главы было вырвано из контекста.

    Отношения между Турцией и ЕС остаются сложными уже много лет. Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 1963 году, а заявку на членство подала в 1987 году. Переговоры о вступлении начались только в 2005 году, но неоднократно приостанавливались и сейчас открыты всего 16 из 35 необходимых глав. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключал, что «дороги Турции и ЕС могут разойтись».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия назвала неправильно истолкованными слова Урсулы фон дер Ляйен о Турции.

    Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал спасти Евросоюз от тупика.

    Президент республики также подтвердил стратегическую цель вступления страны в объединение.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал утверденный Евросоюзом кредит для Украины, отметив, что европейские граждане снова были введены в заблуждение.

    «По идиотской логике Брюсселя, платить будет Россия. Наслаждайтесь тем, что вас снова обманывают, европейцы – 90 миллиардов евро возьмут из ваших карманов!» – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 18:36 • Новости дня
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    @ IMAGO/HalfPoint Images/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил о перспективах использования искусственного интеллекта для проведения устных экзаменов.

    Он пояснил, что применение ИИ позволит сделать процесс сдачи экзамена более объективным, исключив человеческий фактор, передает ТАСС.

    «В какой-то момент можно будет вернуться к устному экзамену, когда экзаменатором будет уже не человек с субъективизмом, а ИИ, который будет контролировать списывание, дополнительные источники информации, будет оценивать, как человек себя ведет», – подчеркнул Орешкин.

    Орешкин отмечал, что технологии искусственного интеллекта изменили подход школьников к выполнению домашних заданий.

    Он также назвал ИИ «хайповой темой»

    Комментарии (3)
    23 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Geely объявил об отзыве более 17 тыс. автомобилей модели Emgrand в России
    @ Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Geely в России компания «Джили-Моторс» отзывает 17 590 автомобилей Emgrand, проданных на территории страны с 1 ноября 2023 года по 6 сентября 2025 года, сообщил Росстандарт.

    Речь идет о транспортных средствах с определенными VIN-кодами, которые указаны в специальном приложении к уведомлению, сообщается на сайте ведомства.

    В ведомстве пояснили, что причиной отзыва стал риск деформации топливного бака. «При долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его», – говорится в заявлении Росстандарта.

    На прошлой неделе Росстандарт сообщил, что компания «Джили-Моторс» отзывает в России почти 39 тыс. кроссоверов Geely Atlas.

    В сентябре прошлого года «Джили-моторс» объявил об отзыве почти 18 тыс. Geely Emgrand в России.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 19:29 • Новости дня
    Эксперты: Граждане ЕС плохо осознают последствия антироссийской агрессии их правительств
    @ Alfredas Pliadis/Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Западные страны используют сценарий «российской угрозы» в Сувалкском коридоре как основу учений НАТО в Прибалтике и повод для наращивания сил. При этом граждане ЕС слабо представляют опасность и возможные последствия агрессивных действий своих правительств, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД военные эксперты.

    «Все сухопутные учения в странах Прибалтики в последние годы проходят примерно по одному сценарию: Россия якобы нападает на восточный фланг НАТО через Сувалкский коридор или устанавливает контроль над этим участком», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков, добавив, что тема неоднократно «разгонялась» в западных СМИ.

    «То есть на Западе сами придумали несуществующую угрозу, довели ситуацию до истерики и на этом фоне начали выделять средства на милитаризацию и строительство военных объектов у наших границ», – пояснил собеседник. По его мнению, решение Литвы о строительстве полигона – это элемент обустройства театра военных действий, в том числе против Калининградской области.

    «В Москве прекрасно понимают: на этих объектах будут находиться войска не только Литвы, но и других стран НАТО. Там могут проходить учения, но также будет накапливаться техника и вооружение для возможного конфликта», – детализировал Леонков. Он подчеркнул: усыпить бдительность России у государств альянса не получится.

    В районе Сувалкского коридора формируется полноценный район развертывания сил НАТО, а именно – немецкого бронетанкового подразделения, соглашается военкор Александр Коц. «Изначально речь шла о дислоцировании одной бригады, но теперь она доросла до масштаба дивизии, для которой и создается вся необходимая инфраструктура», – отмечает эксперт.

    «Европейцы в целом не скрывают простого факта: они готовятся к конфликту с Россией. При этом в Брюсселе понимают, что Москва не будет инициировать войну сама. Поэтому в ЕС делают ставку на провокационные действия, на которые Россия не сможет не отреагировать. Предпосылки к окружению Калининградской области – как раз из этой серии», – добавил Коц.

    «Провокаций со стороны НАТО уже предостаточно: регулярно проводятся учения по морской блокаде, отрабатывается переброска крупных контингентов через всю Европу в Прибалтику – прежде всего в Литву. Все это носит системный характер и, по сути, указывает на отработку вполне конкретного сценария», – отметил собеседник.

    «Параллельно формируется так называемый военный Шенген – инфраструктура для оперативного перемещения крупных колонн бронетехники и вооружения. Одновременно фиксируется кратное увеличение численности армий и военных бюджетов стран альянса, что вписывается в общую линию подготовки», – сказал военкор.

    «Если действительно будет реализован сценарий воздушной, наземной и морской блокады Калининградской области, Россия будет вынуждена пойти на ответные меры. С этой целью мы и наращиваем присутствие в Белоруссии. Там уже размещены «Орешник» и ядерное оружие: все крупные города Европы находятся в зоне досягаемости наших ракет. И об этом им не стоит забывать», – говорит Коц.

    При этом нарастает и «ядерная» риторика со стороны европейских государств. Польша, например, намерена провести совместные ядерные учения с Францией, а Финляндия рассматривает возможность размещения на своей территории боеголовок. Однако, по мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, ответные действия России в этой ситуации должны лежать в дипломатической плоскости.

    «Важно понимать: ядерные амбиции ЕС не сулят ничего хорошего не только Москве, но и другим акторам, поскольку агрессивные действия Старого Света рискуют разрушить устоявшуюся систему ядерного сдерживания. Нам необходимо поднимать этот вопрос на международных площадках, объяснять союзникам, чем именно чревата сложившаяся ситуация. Страны, готовые осудить политику Европы, найдутся», – рассуждает он.

    «Еще одно направление – работа с населением ЕС. Граждане стран-членов слабо представляют, чем именно чревата агрессия их правительств. Если донести до них истину о том, что Брюссель, Лондон, Берлин и Париж шаг за шагом превращают их в цели для российских ракет, они вполне способны повлиять на местных лидеров. У нас уже стоят мощные вооружения в Белоруссии, но евробюрократы не считывают нужные сигналы. Может быть, их считают обычные люди, увидев официальный перечень точек, куда именно полетят боеприпасы», – заключил Анпилогов.

    Ранее парламент Литвы одобрил законопроекты о строительстве полигона Капчяместис в Сувалкском коридоре и расширении полигона Таураге близ границы с Калининградской областью России. Об этом сообщило Минобороны республики. Напомним, власти Литвы заняли второе место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    «Решение было принято в ответ на изменившуюся обстановку в сфере безопасности в регионе и растущие потребности в подготовке военнослужащих. Расширенная инфраструктура обеспечит более качественную подготовку, лучшее взаимодействие с союзниками и оперативную готовность», – утверждают в министерстве.

    Первые учения на полигоне Капчяместис запланированы с 2028 года. Новый объект будет доступен как для литовских сил, так и для немецкой танковой бригады численностью до 5 тыс. военнослужащих, которые должны быть развернуты в стране к концу 2027 года.

    Кроме того, стало известно, что Франция и Польша вскоре отработают нанесение ядерных ударов по России и Белоруссии в ходе анонсированных Эммануэлем Макроном и Дональдом Туском учений над Балтийским морем.

    Сценарий маневров предполагает, что польские пилоты займутся дальней разведкой, выявлением целей, против которых будут применены неядерные крылатые ракеты, а самолеты Rafale Франции, способные нести ядерные боеголовки, имитируют атаки на Россию и Белоруссию, сообщил портал Wirtualna Polska.

    Кроме того, правительство Финляндии предложило парламенту поправки, позволяющие ввоз, хранение и транспортировку ядерного оружия в оборонных целях страны и НАТО. В пояснениях отмечается, что изменения отражают новую оборонную политику страны и соответствуют обязательствам в рамках альянса. Власти подчеркивают, что решение не обязывает Хельсинки размещать боеголовки, а только создает правовые основания для подобных действий в случае необходимости.

    Как отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе. В ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Грушко подчеркнул, что активность ведомых Лондоном Объединенных экспедиционных сил, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, последовательно растет. По оценке замминистра, Североатлантический альянс целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    МИД Эстонии раскрыл подробности 20-го пакета санкций ЕС против России

    МИД Эстонии: ЕС внесет в санкционный список против России 46 судов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз планирует добавить 46 судов, якобы участвующих в перевозке российских энергоресурсов, в санкционный список, сообщил МИД Эстонии.

    «Еще 46 судов… будут добавлены в санкционный список», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Также в документе подчеркивается, что новые ограничения дадут Совету ЕС возможность ввести полный запрет на морские перевозки российской нефти и нефтепродуктов.

    Напомним, в четверг страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    Сообщалось, что ЕК отказалась включать запрет на перевозку нефти России в 20-й пакет санкций.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Минобороны: Выведенные на орбиту ракетой «Ангара-1.2» спутники работают штатно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные спутники, запущенные на орбиту ракетой «Ангара-1.2», работают штатно, сообщило Минобороны.

    Специалисты взяли аппараты на управление после того, как они были выведены на целевые орбиты, передает РИА «Новости». Пуск был произведен с космодрома Плесецк в 11.29 по московскому времени. Ракета стартовала с космическими аппаратами в интересах Министерства обороны, уточнили в ведомстве.

    После старта ракету взяли на сопровождение специалисты Главного испытательного космического центра имени Германа Титова при помощи наземного автоматизированного комплекса управления.

    «В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме», – сообщило Минобороны.

    В четверг Роскосмос сообщил, что «Ангара-1.2» успешно вывела на орбиту космические спутники Минобороны.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 09:08 • Новости дня
    Дмитриев отметил изменение Европы из-за иммигрантов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на меняющую Европу массовую иммиграцию

    Tекст: Вера Басилая

    Рекордный рост числа переселенцев привел к ситуации, когда на каждые три семьи в странах Евросоюза приходится один иностранец, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев прокомментировал публикацию Reuters, в которой говорится, что в 2023 году число иммигрантов, проживающих в странах Европейского союза, достигло рекордных 64,2 млн человек. По его словам, теперь в ЕС приходится «примерно один иммигрант на каждые три семьи», передают «Вести».

    В своей публикации в соцсети Дмитриев отметил: «Массовая иммиграция продолжает менять Европу».

    Дмитриев назвал миграционную политику причиной популярности имени Мухамед в крупнейших городах Европы.

    Спецпредставитель президента России одобрил решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о высылке сирийских беженцев.



    Комментарии (0)
    Главное
    Международные резервы России выросли до 779,5 млрд долларов за неделю
    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица
    ЕС увязал выдачу кредита Украине в 90 млрд евро с защитой прав меньшинств Киевом
    Евросоюз ввел санкции против российского рэпера Тимати
    Фальков: C этого года студенты смогут учиться проектировать беспилотные автомобили
    В Берлине сына иранского шаха Пехлеви облили томатным соком
    Geely объявил об отзыве более 17 тыс. автомобилей модели Emgrand в России