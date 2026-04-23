ВСУ атаковали 11 населенных пунктов Белгородской области

Tекст: Денис Тельманов

По данным, которые приводит РИА «Новости», ВСУ нанесли удары по одиннадцати населенным пунктам, расположенным в шести муниципалитетах Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным сведениям, среди мирных жителей пострадавших нет.

Гладков уточнил: «ВСУ нанесли удары по шести муниципалитетам нашей области. Предварительно, пострадавших нет. В Белгороде в результате атаки беспилотника повреждены фасад коммерческого объекта и три легковых автомобиля».

В Шебекинском округе удары беспилотников зафиксированы сразу в четырех поселениях.

В городе Шебекино повреждены кровля и фасад коммерческого объекта, в Графовке выбиты окна и повреждена постройка, в Масловой Пристани атакован грузовик, а в Новой Таволжанке выбиты окна и повреждена кровля жилого дома.

В Белгородском округе в селе Нижний Ольшанец поврежден грузовик, в Разумном выбито окно в жилом доме, на трассе Никольское – Таврово атакован легковой автомобиль.

В Грайворонском округе в Гора-Подоле поврежден гараж вследствие детонации дрона, а в Глотово выбиты окна и посечен фасад дома. В Валуйском округе в селе Соболевка FPV-дрон повредил ангар и комбайн. В Волоконовском округе в Малиново поврежден автомобиль.

