ЕС запретил операции с портами Мурманска и Туапсе

Россияне назвали комфортный для жизни заработок

Tекст: Алёна Задорожная

«Зарабатывать нужно минимум 300 тысяч. Треть из них будет потрачена на развлечения. Часть оставшейся суммы – на одежду, обувь, домашних животных», – сказала москвичка. «В Москве семье из трех человек нужно около 300 тысяч в месяц», – уточняет другой горожанин. «Обеспечение базового минимума, оплата коммунальных услуг, покупка одежды для себя и ребенка требуют не менее 300 тысяч в месяц», – соглашается другая молодая москвичка.

«Семье нужно не менее полумиллиона рублей, поскольку аренда жилья и коммунальные платежи сейчас довольно дорогие», – спорит еще одна опрошенная. «Думаю, одному человеку нужно 150 тысяч в месяц. Сюда входят базовые траты, путешествия, развлечения, вложения в свое здоровье, уход за собой», – считает москвичка.

«Я сам пока студент, но, думаю, мужчина в среднем должен зарабатывать не меньше 100 тысяч», – делится опрошенный. «Семье нужно около 600-700 тысяч в месяц, чтобы ни в чем не нуждаться, обеспечивать детей, тратиться на отдых», – уверен еще один мужчина.

«В месяц семье необходимо зарабатывать около 500 тыс. рублей. Маме нужно посещать различные женские процедуры, покупать одежду, оплачивать детские развлечения. На празднование одного только дня рождения уходит много денег», – напоминает москвичка.

Однако не у всех в столице такие финансовые запросы. «Чтобы выходить в ноль, не шикуя, но и не сильно ужимаясь, хватит 80 тысяч. Это при условии, если живешь один. Для пары сумма будет выше», – отмечает молодой человек.

Впрочем, за пределами столичного региона запросы ощутимо меньше. «Я сам из Петербурга, мне вполне хватает 120 тысяч. Хотя иногда приходится экономить», – признается молодой человек. «Все зависит от уровня жизни людей и их стремлений», – добавляет он.

«Мы из Тульской области. Там комфортный заработок для жизни составляет 150 тысяч. При таком доходе можно ни в чем не нуждаться», – рассказывает девушка. «В Чувашии это сумма также составляет порядка 150 тысяч, особенно если есть необходимость аренды жилья и обслуживания машины», – отмечает респондент.

