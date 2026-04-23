    23 апреля 2026, 18:52 • Новости дня

    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова

    Песков: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Первого канала Алексея Пиманова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин направил телеграмму родным и близким журналиста, передает ТАСС.

    «Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким скончавшегося сегодня ведущего Первого канала Алексея Пиманова», – сказал он.

    Напомним, ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    22 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    @ Cao Can/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций сможет преодолеть негативные последствия политики их предшественников.

    «Надеюсь, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это наследие, тяжелое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников», – подчеркнул российский лидер в начале церемонии вручения госнаград победителям чемпионатов мира по боксу, его слова приводит Кремль в Max.

    Президент также отметил, что прежнее руководство МОК вело себя политически мотивированно. По словам главы государства, такие шаги нанесли серьезный ущерб не только олимпийскому движению, но и самим принципам олимпизма.

    «Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников», – заявил Путин.

    В декабре МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    23 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на проблемы с работой мобильного интернета в крупных городах из-за угроз атак беспилотников и поручил проработать вопрос бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов. Среди них портал госуслуг, платежные системы, сервисы записи к врачу и другие.

    Президент отметил, что перебои в доступе к интернету происходят нечасто, однако, по его словам, иногда такие ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению террористических актов. Путин подчеркнул, что в таких ситуациях приоритетом всегда остается безопасность граждан.

    «В этой связи просто хотел бы отметить, что, разумеется, в данном случае нужно обеспечить информирование. Хотя и понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники-то ведь тоже все слышат, все видят. И безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы», – отметил глава государства, сообщает Кремль в Max.

    Путин добавил, что после завершения спецопераций граждан необходимо информировать о причинах отключений связи. Он поручил обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений.

    Особое внимание президент уделил жизненно важным сервисам, отметив необходимость проработки механизма их бесперебойной работы даже при ограничениях мобильного интернета. Путин напомнил, что экстренные звонки доступны с мобильных устройств даже при нулевом балансе.

    «Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И Максут Игоревич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вместе с коллегами над этим поработали», – сказал Путин.

    Президент поручил правоохранительным органам и спецслужбам совместно проработать эти технологические возможности.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работа интернета в России будет полностью восстановлена после того, как исчезнет необходимость в вводимых сейчас ограничениях. По его словам, большинство россиян с пониманием относятся к цифровым ограничениям.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    22 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Боксер Гассиев пригласил Путина на свой бой в июле
    Боксер Гассиев пригласил Путина на свой бой в июле
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Чемпион WBA в весовой категории свыше 90 килограммов Мурат Гассиев пригласил президента Владимира Путина на свой июльский поединок.

    На церемонии в Кремле, где президент вручал государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу, Мурат Гассиев пригласил Владимира Путина на свой следующий бой, передает РИА «Новости». Гассиев является действующим регулярным чемпионом WBA в весовой категории свыше 90 килограммов.

    Во время неформального общения с боксёрами за бокалом шампанского председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что у Гассиева в июле запланирован поединок за защиту титула.

    Сам боксер уточнил: «Одиннадцатого июля (состоится бой – ред.)… Пока неизвестно (где – ред.), но в Москве, скорее всего»

    Он добавил, что сейчас идут переговоры, чтобы поединок точно прошёл в столице, и пригласил на него президента.

    «И вас приглашаем, если у вас получится», – сказал Гассиев.

    Путин в ответ пошутил, что в таком случае Гассиеву нельзя шампанское, на что тот заметил, что напиток безалкогольный.

    Гассиев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. На торжественной церемонии глава государства отметил достойное возвращение отечественных атлетов на мировые спортивные арены. Ранее Мурат Гассиев стал регулярным чемпионом мира WBA после победы над болгарином Кубратом Пулевым.

    22 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин заявил о достойном возвращении России в мировой спорт
    Путин заявил о достойном возвращении России в мировой спорт
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Отечественные атлеты вновь начинают выступать на зарубежных турнирах, уверенно подтверждая высокий статус государства вопреки попыткам ослабить лидерство, подчеркнул президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения в Кремле.

    Глава государства Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле отметил успехи отечественных чемпионов мира по боксу, передает ТАСС. Он обратил внимание на то, что отечественный спорт уверенно преодолевает текущие ограничения.

    «Россия постепенно возвращается на мировые спортивные арены, и делает это весьма достойно», – подчеркнул президент.

    Российский лидер добавил, что позиции государства в мировом спорте остаются прочными и незыблемыми. По его словам, высокие результаты атлетов на международных соревнованиях служат весомым вкладом в подтверждение этого престижного статуса, несмотря на нечистоплотные попытки конкурентов ослабить влияние страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал церемонию вручения государственных наград российским чемпионам мира по боксу.

    Ранее глава государства назвал большой победой возвращение отечественным паралимпийцам права выступать с национальной символикой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на необходимость дальнейшей работы для допуска россиян к международным турнирам.

    23 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Песков: Решение об участии Путина в саммите G20 в США пока не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о личном присутствии президента Владимира Путина на саммите G20 в Майами пока остается открытым, сообщил пресс-секретарь главы президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в США, пока не принято, передает РИА «Новости».

    Песков сообщил, что вопрос о формате участия Москвы будет решаться ближе к мероприятию. Он отметил, что каждый саммит Россия принимала участие на соответствующем уровне.

    Саммит G20 запланирован на декабрь 2026 года, он должен состояться в Майами.

    В МИД России заявили, что Москва получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки» в США.

    Политолог Тимофей Бордачев заявил, что участием России в саммите G20 президент США уязвит Европу.

    22 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Путин назвал триумфом выступление паралимпийцев России в Италии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время церемонии награждения боксеров в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что российские паралимпийцы на прошедших Играх в Италии добились побед «не числом, а умением».

    По словам главы государства, этот результат стал настоящим триумфом для российской сборной, которая заняла третье место в общекомандном зачете, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что состав паралимпийской команды России был в разы меньше, чем у основных конкурентов, но спортсмены показали выдающиеся результаты благодаря таланту и воле к победе.

    «Яркими победами в прошлом спортивном сезоне отметились наши пловцы, фехтовальщики, каноисты, гимнасты, дзюдоисты, борцы. Но, конечно, особенным, поистине уникальным, без всякого преувеличения, стал триумф паралимпийцев России в Милане. Третье общекомандное место было добыто составом, который в разы, именно в разы уступал по численности командам основных соперников. Это выдающийся результат. Победы были добыты, что называется, не числом, а умением, талантом и волей к победе», – сказал Путин.

    Напомним, в среду Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.

    22 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Путин вручил государственные награды чемпионам мира по боксу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.

    Среди награждаемых оказался президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев, которому глава государства вручает орден Дружбы, передает ТАСС.

    Такой же награды был удостоен чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и трехкратный чемпион мира среди любителей Муслим Гаджимагомедов. Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян и действующий регулярный чемпион WBA в весовой категории свыше 90 кг Мурат Гассиев.

    Высокой награды также удостоены чемпионы мира по боксу Нуна Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова, Всеволод Шумков, а также генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

    Ранее в среду Кремль анонсировал вручение Путиным госнаград российским чемпионам мира по боксу.

    22 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Боксер Гаджимагомедов поблагодарил Путина за помощь Дагестану в непростое время
    Боксер Гаджимагомедов поблагодарил Путина за помощь Дагестану в непростое время
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и трехкратный победитель любительских мировых первенств Муслим Гаджимагомедов поблагодарил президента России Владимира Путина за особое внимание к спорту и поддержку Дагестана в непростое для региона время.

    Спортсмен произнес свою речь после вручения ему ордена Дружбы от главы государства, передает ТАСС. Награждение прошло в рамках встречи президента с российскими чемпионами мира по боксу и представителям Федерации бокса России, где Путин вручил спортсменам государственные награды.

    Во время своего выступления боксер напомнил о непростых условиях, в которых проходили чемпионаты, и оценил результат команды. «Мы все прекрасно понимали, что на чемпионатах мира будет тяжело, нелегко и непросто нам. В какой-то степени так и случилось, но мы смогли привезти большое количество золотых медалей. От всей души хочу поздравить нашу сборную с отличным выступлением на соревнованиях. Это победы и наших тренеров, наставников, которым мы благодарны», – отметил Гаджимагомедов.

    Он подчеркнул, что за успехами на ринге стоят не только спортсмены и тренерский штаб, но и поддержка семей. «Побед не было бы и без надежного тыла, а это наши семьи и близкие, которые помогают нам в тяжелую минуту». Отдельно Гаджимагомедов обратился к президенту, поблагодарив его за внимание к физической культуре и за поддержку региона, откуда он родом: «Владимир Владимирович, спасибо вам за то, что уделяется такое особое внимание спорту. Спасибо большое, что уделяете внимание и помогаете нашей республике (Дагестан) в непростое время», – добавил он.

    В конце марта на Дагестан обрушились сильнейшие ливни и ураганный ветер, вызвавшие масштабные наводнения в ряде районов. Ситуация с паводками в Дагестане получила статус чрезвычайной ситуации федерального характера. В зоне подтопления оказались 2075 жилых домов, всего пострадали более 6,2 тысячи человек. Стихия серьезно нарушила транспортное сообщение: движение оказалось прервано на десятках направлений, а 16 участков автодорог были полностью закрыты. В экстренные службы поступило свыше 100 тысяч обращений от жителей.

    По оценке властей республики, объем компенсаций гражданам, чье жилье было утрачено или нуждается в капитальном ремонте, составит около четырех  млрд рублей.

    Сейчас остаются подтопленными на территории Дагестана почти 50 жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    22 апреля 2026, 20:52 • Новости дня
    Путин заявил о будущих триумфах российских спортсменов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в грядущих успехах отечественных атлетов на крупнейших международных соревнованиях под национальным триколором.

    Президент России Владимир Путин заявил, что отечественных атлетов ждет множество побед под родным флагом и под звуки национального гимна, передает ТАСС. Свои ожидания глава государства озвучил во время торжественной церемонии вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу, которая состоялась в Кремле.

    «Уверен, впереди у вас, как и у ваших товарищей, представителей самых разных видов спорта, еще много спортивных триумфов, в том числе на крупнейших международных соревнованиях и обязательно под нашим родным флагом в сопровождении национального гимна России», – подчеркнул российский лидер, обращаясь к спортсменам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу в Екатерининском зале Кремля.

    Глава государства назвал настоящим триумфом выступление российских паралимпийцев на Играх в Италии.

    Ранее российский лидер поздравил Паралимпийский комитет России с возвращением спортсменам права выступать с национальной символикой.

    23 апреля 2026, 05:05 • Новости дня
    Путин отдал свой бокал шампанского генсекретарю Федерации бокса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время неформального общения с победителями мировых чемпионатов по боксу президент России Владимир Путин лично передал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России, мастеру спорта России международного класса Александру Беспутину, заметив, что у спортсмена нет напитка.

    В ходе беседы президент обратил внимание, что генеральный секретарь Федерации бокса России стоит с пустыми руками, передает РИА «Новости».

    «А вам чего, не наливали?» – спросил Путин и передал Беспутину свой бокал. Мастер спорта попытался отказаться от предложенного напитка и вернуть его обратно.

    Однако президент успокоил спортсмена, заверив, что ему принесут другой бокал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. Во время церемонии глава государства заявил о будущих триумфах отечественных атлетов. В ходе неформального общения за бокалом шампанского боксер Мурат Гассиев пригласил российского лидера на свой следующий поединок.

    23 апреля 2026, 10:52 • Новости дня
    Путин назвал поддержку рождаемости и многодетности приоритетной задачей России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что улучшение демографической ситуации и меры поддержки семей с детьми должны стать одной из главных задач страны на ближайшие годы.

    Путин назвал совершенствование демографической политики, поддержку рождаемости и многодетности, а также обеспечение достойного качества жизни российских семей приоритетной общенациональной задачей, передает РИА «Новости».

    «Совершенствование демографической политики, поддержка рождаемости, многодетности, обеспечение достойного качества жизни российской семьи – приоритетная общенациональная задача», – отметил Путин.

    Текст приветствия зачитал полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

    Путин назвал преодоление демографического спада главной системной задачей правительства на 2026 год.

    Путин обозначил поддержку многодетных семей безусловным стратегическим приоритетом для России.

    Президент России призвал активнее распространять лучшие практики поддержки материнства и детства.

    23 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин обсудил цифровизацию системы ЗАГС с членами правительства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором была обсуждена цифровизация системы Записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

    Министр юстиции Константин Чуйченко рассказал о шагах по внедрению цифровых сервисов ЗАГС, сообщил Кремль в Max.

    Кроме того, Чуйченко проинформировал о работе по бесплатной юридической поддержке для граждан, пострадавших от паводков.

    Министр цифрового развития Максут Шадаев доложил на совещании, что в малых населенных пунктах с численностью от 100 до 1000 человек ведется активная работа по обеспечению доступа к интернету.

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по развитию Арктики.

    23 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Путин заявил о росте значимости Севморпути в мировой логистике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возросшей значимости Арктики и Северного морского пути для мировой логистики.

    «Подчеркну растущую роль Арктики и в глобальном контексте, а именно для экологии планеты, для мирового топливно-энергетического и сырьевого комплексов, для повышения устойчивости международных торговых и логистических связей», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    Глава государства отдельно отметил, что на фоне сбоев в глобальных транспортных цепочках, вызванных многочисленными конфликтами, в том числе на Ближнем Востоке, значение северного трансарктического маршрута становится все более очевидным. Путин назвал Севморпуть наиболее безопасным, надежным и эффективным логистическим коридором.

    Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о возможности автономных судов на Севморпути.

    Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщал о планах построить для Севморпути 10 ледоколов к 2035 году.

    23 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин потребовал от Минюста отчета по помощи пострадавшим от паводков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обратил особое внимание на необходимость оказания юридической помощи гражданам, пострадавшим от паводков.

    Он отметил, что в регионах, столкнувшихся с сезонными паводками, часто требуется помощь юристов для оценки утраченного имущества и принятия соответствующих решений, передает ТАСС.

    Глава государства обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой доложить о том, как организована эта работа в пострадавших регионах.

    Ранее Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков.

    В четверг паводок отступил от жилых домов в Дагестане и Чечне.

    23 апреля 2026, 18:19 • Новости дня
    Путин оценил влияние России на экономику Киргизии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым подчеркнул положительное влияние совместной работы двух стран на темпы экономического роста республики.

    Президент России Владимир Путин заявил, что результаты совместной работы Москвы и Бишкека напрямую отражаются на темпах экономического роста Киргизии, передает ТАСС. Об этом глава государства сообщил во время встречи с президентом республики Садыром Жапаровым, которая состоялась 23 апреля.

    «Хочу отметить, что все наши договоренности исполняются. Команды наши работают с обеих сторон, работают активно и интенсивно, и есть результаты этой работы, они отражаются на темпах экономического роста Кыргызстана», – отметил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о превышении темпов роста ВВП Киргизии отметки в 10%.

    Лидеры двух государств договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства.

    Москва и Бишкек ожидают роста взаимного товарооборота до 5 млрд долларов в текущем году.

    Главное
    Международные резервы России выросли до 779,5 млрд долларов за неделю
    ЕК объявила о введении запрета на российские криптоплатформы
    Кабмин Финляндии предложил разрешить ввоз ядерного оружия
    Эстония заявила об отсутствии желания восстанавливать связи с Россией
    Названы три причины недовольства Израилем у Германии
    В Берлине сына иранского шаха Пехлеви облили томатным соком
    Евросоюз ввел санкции против российского рэпера Тимати