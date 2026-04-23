В Берлине сына иранского шаха Пехлеви облили томатным соком

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел после пресс-конференции, которую проводил Реза Пехлеви в здании Федерального союза прессы в центре Берлина, передает ТАСС.

Как сообщили в столичной полиции, после завершения мероприятия на выходе из здания к гостю подошел неизвестный мужчина и облил его жидкостью – предположительно, томатным соком.

Сотрудники полиции оперативно задержали нападавшего, который сейчас находится под стражей.

Имя подвергшегося нападению официально не названо, однако Пехлеви был единственным спикером на пресс-конференции в этот день. Сам Пехлеви не пострадал и был быстро уведен телохранителями.

На видеозаписях, опубликованных журналистами и блогерами в соцсетях, видно, как мужчина подкрался к Пехлеви из-за спины и облил его красноватой жидкостью, испачкав костюм.

После этого охрана повалила нападавшего на землю, чтобы не допустить дальнейших действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, старший сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

Реза Пехлеви заявил, что Западу необходимо усилить давление на власти Ирана. Пехлеви также подчеркнул, что считает эффективными санкции и международную изоляцию Тегерана.