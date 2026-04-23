Евросоюз ввел санкции против российского рэпера Тимати

Евросоюз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ввел рестрикции против российского певца Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, передает ТАСС. Соответствующее заявление Совета ЕС было опубликовано в «Официальном журнале ЕС».
Поводом для введения ограничений стала поддержка исполнителем специальной военной операции и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Кроме того, причиной названо участие артиста в предвыборной кампании президента России Владимира Путина.
Ранее, в сентябре 2025 года, Служба безопасности Украины объявила артиста в розыск. В июне прошлого года украинское ведомство заочно предъявило Тимати обвинения в нарушении порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории. Известно также, что с 2017 года певец числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».
Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ заранее анонсировали включение Тимура Юнусова в новый санкционный список Евросоюза.
МИД России пообещал подготовить ответ на двадцатый пакет европейских ограничений.
