В Румынии шесть министров и вице-премьер ушли в отставку

Tекст: Денис Тельманов

Шесть министров и вице-премьер из Социал-демократической партии покинули правительство Румынии, передает ТАСС.

В числе ушедших оказались руководители министерств сельского хозяйства, энергетики, труда, юстиции, здравоохранения и транспорта, а также генеральный секретарь кабинета. Все они объявили о своей отставке одновременно.

В пресс-службе СДП подчеркнули, что премьер-министр теперь остался без поддержки парламентского большинства.

В заявлении говорится: «С этого момента у премьера больше нет поддержки парламентского большинства. Это означает, у него больше нет демократической легитимности занимать руководящий пост в правительстве Румынии».

В сообщении также указывается, что согласно конституции страны, ни одна группа или личность не могут осуществлять национальный суверенитет от собственного имени, если это противоречит воле сформированного на выборах парламентского большинства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Румынии Илие Боложан заявил, что не планирует покидать должность после решения Социал-демократической партии отозвать его политическую поддержку.

Илие Боложан намерен проигнорировать призыв крупнейшей правящей партии уйти в отставку, что может привести к распаду правящего альянса.