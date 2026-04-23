  • Новость часаПутин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль теряет последних союзников в Европе
    Венгрия возобновила получение российской нефти по трубопроводу «Дружба»
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США
    Военный эксперт указал на возрождение в Германии духа реваншизма
    В 20-й пакет санкций ЕС вошли 117 граждан и 60 юрлиц России
    В Румынии шесть министров и вице-премьер ушли в отставку
    Песков: Решение об участии Путина в саммите G20 в США пока не принято
    Власти рассказали о запуске новой налоговой выплаты для семей
    Индонезия договорилась о закупке нефти у России по спеццене
    23 апреля 2026, 15:56 • Новости дня

    В Румынии шесть министров и вице-премьер ушли в отставку

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейшая партия Румынии лишила премьер-министра парламентского большинства после одновременно поданных отставок шести министров и вице-премьера.

    Шесть министров и вице-премьер из Социал-демократической партии покинули правительство Румынии, передает ТАСС.

    В числе ушедших оказались руководители министерств сельского хозяйства, энергетики, труда, юстиции, здравоохранения и транспорта, а также генеральный секретарь кабинета. Все они объявили о своей отставке одновременно.

    В пресс-службе СДП подчеркнули, что премьер-министр теперь остался без поддержки парламентского большинства.

    В заявлении говорится: «С этого момента у премьера больше нет поддержки парламентского большинства. Это означает, у него больше нет демократической легитимности занимать руководящий пост в правительстве Румынии».

    В сообщении также указывается, что согласно конституции страны, ни одна группа или личность не могут осуществлять национальный суверенитет от собственного имени, если это противоречит воле сформированного на выборах парламентского большинства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Румынии Илие Боложан заявил, что не планирует покидать должность после решения Социал-демократической партии отозвать его политическую поддержку.

    Илие Боложан намерен проигнорировать призыв крупнейшей правящей партии уйти в отставку, что может привести к распаду правящего альянса.

    23 апреля 2026, 12:54 • Новости дня
    «Единая Россия» добилась переоснащения более 500 детских поликлиник

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках инициативы «Единой России» до 2030 года планируется модернизировать более 500 детских поликлиник, а также улучшить поддержку семей с детьми, сообщила председатель комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

    По словам Кузнецовой, до 2030 года в России планируется переоснастить более 500 детских поликлиник и 180 детских больниц, передает «Единая Россия».

    Инициатива реализуется в рамках масштабной программы поддержки семей с детьми, которую ведёт партия. По словам председателя комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анны Кузнецовой, эта работа охватывает социальные и финансовые меры поддержки.

    Кузнецова отметила, что «Единая Россия» добилась важной донастройки мер помощи, включая уточнение правил назначения пособий при рождении следующего ребёнка и расширение их доступности для семей с небольшим превышением доходов. Кроме того, в страховой стаж многодетных матерей теперь засчитываются периоды ухода за каждым ребёнком до полутора лет, что позволило провести перерасчёт и увеличить пенсии 400 тыс. женщин. Матери-героини получили право на льготы, аналогичные Героям Труда России.

    Партия поддержала продление ипотечных программ для семей до 2030 года. Уже 1,5 млн семей смогли улучшить жилищные условия по льготной семейной ипотеке, а 880 тыс. многодетных семей получили по 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита. Финансирование программ поддержки увеличено на 23%, и в ближайшие три года будет выделено почти 1,8 трлн рублей.

    В 62 регионах созданы 219 семейных МФЦ, работающих по принципу «одного окна», за год их услугами воспользовались около 300 тыс. семей. Закреплено преимущественное право на получение места в детском саду или школе для детей, чьи старшие братья или сёстры там уже учатся.

    В сфере здоровья детей за прошлый год обновлено оборудование в 92 перинатальных центрах и роддомах. Все новорождённые проходят расширенный скрининг на 36 заболеваний, а более 20,7 тыс. мам воспользовались программой послеродового сопровождения «Вместе в жизнь». Также партия работает над развитием системы ранней помощи и внедрением здоровьесберегающих подходов в образовании при поддержке Минпросвещения России.

    За два года количество многодетных семей в стране увеличилось на 17% и достигло 2,9 млн, где воспитываются 9,5 млн детей – это 29% всех детей России. Вопросы поддержки семей и многодетности будут обсуждаться на форуме «Единой России» «Есть результат!» в Петербурге, а предложения участников войдут в новую Народную программу.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 17:46 • Новости дня
    Лавров: Реакция Германии на адреса заводов дронов для ВСУ выдала Берлин
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Негативная реакция властей Германии на обнародование адресов производителей беспилотников для нужд украинской армии продемонстрировала их нечистую совесть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Реакция официального Берлина на публикацию Россией адресов предприятий, выпускающих беспилотники для Украины, показала, что «на воре и шапка горит», передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Министр добавил, что сделанные из этой ситуации выводы уже широко обсуждались экспертами и отражают планы руководства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список европейских производителей беспилотников для Украины.

    После этого Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева для беседы.

    Дипломат отметил отсутствие официальных опровержений военного характера данного производства.

    Комментарии (34)
    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    НАТО опубликовало расход ракет Tomahawk и Patriot в иранской операции
    @ U.S. Navy Photo/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов за четыре недели войны с Ираном израсходовали более 850 ракет Tomahawk и половину арсенала ракет для комплексов Patriot и THAAD.

    Как передает ТАСС, член Палаты представителей Конгресса США Пэт Райан проинформировал о масштабных расходах американских вооруженных сил на вооружение за первые четыре недели военных действий против Ирана. По его словам, в этот период американская армия потратила более одной тысячи крылатых ракет JASSM, что составляет 20% всего арсенала.

    Было использовано свыше 850 ракет Tomahawk, что превышает треть запасов. Райан отметил, что текущие темпы производства этих ракет позволяют выпускать только 80 единиц в год, поэтому за четыре недели был израсходован десятилетний запас.

    Конгрессмен также подчеркнул, что половина всех имеющихся ракет для комплексов противовоздушной и противоракетной обороны THAAD и Patriot уже применена в ходе конфликта.

    Он заявил: «За этот период была потрачена половина наших перехватчиков THAAD и Patriot».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США потеряли более 55 млрд долларов на проведение 50-дневной военной операции против Ирана.

    В Тегеране на массовых митингах демонстрировали новейшие иранские ракеты.

    Пентагон в следующем году планирует рекордный оборонный бюджет в 1,5 трлн долларов, из которых почти 75 млрд выделено на беспилотные вооружения.

    Комментарии (7)
    23 апреля 2026, 09:20 • Новости дня
    Число рекомендованных к увольнению работников в России увеличилось на 43%

    «Ведомости»: Число рекомендованных к увольнению работников увеличилось на 43%

    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число рекомендованных к увольнению работников выросло на 43% за десять месяцев, причем количество сотрудников, которых планируется сократить, устойчиво растет с середины прошлого года. На 1 апреля число работников, рекомендованных к увольнению, составило 105 147 человек.

    Число работников, рекомендованных к увольнению, выросло на 43% за десять месяцев и на 1 апреля составило 105147 человек, передают «Ведомости». В июне прошлого года таких было только 73572. Самые высокие показатели сокращений зафиксированы в Москве, Московской, Иркутской и Омской областях, а также в Красноярском крае, согласно данным Роструда, следует из данных Роструда, представленных на заседании Российской трехсторонней комиссии, 22 апреля.

    Чаще других на грани увольнения оказались сотрудники сфер управления финансами, налогообложения, больниц и органов госуправления.

    За IV квартал 2025 года крупные и государственные организации уволили 32600 человек – это на 59% больше, чем годом ранее. Компании стали реже нанимать новых работников вместо уволенных и чаще переводить сотрудников на неполный день или сокращенную неделю. В 13% организаций уже идет оптимизация численности персонала, массовые сокращения затронули 2% компаний.

    Руководитель департамента социально-трудовых отношений аппарата ФНПР Олег Соколов отметил: «Количество работников, рекомендованных к увольнению, действительно планомерно растет с прошлого года». По его словам, массового характера сокращения пока не носят и затрагивают в первую очередь бюджетный сектор и органы власти. Основные причины – дефицит федерального и региональных бюджетов, повышение производительности труда, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта.

    На частные предприятия влияют снижение деловой активности и высокая ставка Банка России. Профессор Александр Сафонов пояснил, что компании вынуждены сокращать персонал из-за дорогих кредитов и снижения спроса. Число сотрудников с сокращенным рабочим днем к апрелю достигло 82394 человек, а работников в простое осталось около 40 тыс. Рост неполной занятости и простоя продолжается с 2024 года, сейчас без реальных увольнений снизить издержки предприятиям становится сложно. В IV квартале 2025 года на частичной занятости и в простое оказалось 1,6 млн сотрудников, больше всего – в нефтедобыче, металлургии и строительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росстат зафиксировал рост количества сокращенных работников в России на 60% за 2025 год.

    Власти запланировали увольнение около 400 тысяч сотрудников территориальных подразделений федеральных ведомств.

    Глава Центра стратегических разработок Павел Смелов отметил сохранение острого дефицита кадров в обрабатывающей промышленности.

    Комментарии (17)
    22 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Песков назвал условия возможной встречи Путина и Зеленского
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только на этапе окончательного согласования договоренностей между Россией и Украиной.

    Песков сообщил, что Владимир Путин готов к встрече с Зеленским, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такой диалог должен быть результативным и состояться только на завершающем этапе переговорного процесса.

    «Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было, для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности», – подчеркнул Песков.

    Таким образом, российская сторона считает целесообразной личную встречу президентов только при наличии готовых к подписанию соглашений, заявили в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность Анкары организовать мирные переговоры по украинскому кризису.

    Киев не отказывается от возможности проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Комментарии (21)
    22 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    @ Cao Can/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций сможет преодолеть негативные последствия политики их предшественников.

    «Надеюсь, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это наследие, тяжелое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников», – подчеркнул российский лидер в начале церемонии вручения госнаград победителям чемпионатов мира по боксу, его слова приводит Кремль в Max.

    Президент также отметил, что прежнее руководство МОК вело себя политически мотивированно. По словам главы государства, такие шаги нанесли серьезный ущерб не только олимпийскому движению, но и самим принципам олимпизма.

    «Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников», – заявил Путин.

    В декабре МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    Комментарии (9)
    23 апреля 2026, 05:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил наращивание украинских войск на белорусской границе
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командование украинской армии активно наращивает военный контингент и строит эшелонированную оборону на северных рубежах для защиты флангов от возможных ударов, считает военный эксперт Андрей Марочко.

    Усиление позиций Вооруженных сил Украины в Черниговской и Сумской областях направлено на предотвращение потенциального наступления, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко отмечает значительное увеличение численности войск на данном направлении.

    «Касаемо действий украинских боевиков, которые укрепляют свои оборонительные позиции в Черниговской и Сумской областях на границе с Белоруссией, то здесь, видимо, украинское командование преследует цель прикрыть свои тылы и фланги для того, чтобы не был осуществлен удар со стороны Беларуси», – считает специалист.

    Аналитик также предположил, что строительство фортификаций используется Киевом для хищения денег из оборонного бюджета. Он напомнил о проекте бывшего премьер-министра Арсения Яценюка по возведению забора на границе, который оказался фикцией ради выкачивания средств западных спонсоров.

    Инициатива создания укреплений протяженностью две тысячи километров появилась на Украине в 2014 году. Завершить работы планировалось за шесть месяцев, но сроки сдвигались вплоть до 2025 года. Позднее следователи выявили хищение 16,7 млн гривен (около 623 тыс. долларов) и задержали восемь подозреваемых.

    Ранее Марочко заявил, что за минувшую неделю ВСУ в боях в зоне СВО потеряли почти 7,3 тыс. солдат, в том числе иностранных наемников.

    Комментарии (13)
    22 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Грузия отказалась выполнять требование Каи Каллас менять курс

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия не намерена выполнять требование Верховного комиссара ЕС Каи Каллас по «смене курса», заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузии нечего менять, ее правительство избрано народом и защищает интересы страны, делая все для этого», – сказала она журналистам в среду.

    Комментируя заявление Каи Каллас о «четком сигнале глав МИД стран ЕС Грузии о необходимости смены курса», глава МИД Грузии сказала, что «если кому что и следует менять, так это европейской бюрократии – свое отношение к Грузии».

    Мака Бочоришвили заявила, что «Каллас продолжает использовать вопрос ЕС как инструмент по отношению к Грузии».

    «Мы никогда не отказывались от диалога с Евросоюзом», – сказала министр иностранных дел Грузии.

    По ее словам, правительство Грузии «делает все для поддержания мира, стабильности и экономического развития».

    «Непонятно, что в этом курсе не нравится Кае Каллас, чем он неприемлем для Евросоюза», – заявила глава грузинской дипломатии.

    Комментарии (8)
    23 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует начать перечислять Украине первые средства из кредита на 90 млрд евро уже в середине мая после снятия венгерского вето, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз готов начать перечислять Украине первые транши кредита на 90 млрд евро с середины мая, передает РИА «Новости».

    Барро заявил: «Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето».

    Накануне послы ЕС одобрили предоставление кредита Украине на 90 млрд евро, а также согласовали 20 пакет санкций против России. Вопрос о выплатах зависел от позиции Венгрии, которая ранее блокировала решение, но теперь ожидается снятие вето, что позволит начать процесс перечисления средств в ближайшее время.

    Европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям на сумму 90 млрд евро и утвердили очередной пакет ограничительных мер против Москвы.

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    Комментарии (10)
    23 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Россия получила приглашение на саммит G20 в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки», который пройдет в США.

    Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил заместитель главы МИД Александр Панкин, передает РИА «Новости». По его словам, окончательное решение о поездке будет приниматься позже.

    «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – сказал дипломат журналистам в штаб-квартире ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит лидеров стран «Большой двадцатки» пройдет в Майами 14-15 декабря 2026 года. Российская делегация высоко оценила итоги первой подготовительной встречи представителей государств в Вашингтоне. Соединенные Штаты заранее приступили к подготовке возможного визита Владимира Путина на это мероприятие.

    Комментарии (9)
    23 апреля 2026, 06:45 • Новости дня
    Депутат из Риги раскрыл причину антироссийских заявлений Вайкуле

    @ Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Латвийская певица Лайма Вайкуле вынуждена озвучивать антисоветскую и антироссийскую повестку исключительно из конъюнктурных соображений и необходимости соблюдать местные правила, заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов.

    Политик уверен, что артистка действует под давлением обстоятельств, связанных с ее проживанием в Прибалтике, передает РИА «Новости».

    «Если ты хочешь жить в Латвии, то ты должен повестку соблюдать. Повестка такая, которую она озвучила. Я с трудом ее понимаю», – подчеркнул депутат Рижской думы Алексей Росликов.

    Он добавил, что в России певица чувствовала себя значительно комфортнее. По его словам, там ее любили, уважали, и она была вхожа в кабинеты первых лиц и политиков. Росликов признался, что не понимает решения Вайкуле променять благополучную жизнь в России на Латвию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы отменили концерт Лаймы Вайкуле в Кишиневе по техническим причинам.

    Комментарии (11)
    23 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Израиль решил переселить племя из Индии

    @ Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тысячи представителей общины Бней-Менаше, проживающих на северо-востоке Индии, готовятся к массовому переезду в Израиль при поддержке местного правительства, пишет The New York Times.

    Представители общины Бней-Менаше считают себя потомками Манассии, царя Иудеи, изгнанного около 2800 лет назад. В индийских штатах Манипур и Мизорам проживает около 10 тыс. членов этого племени, пишет The New York Times. Почти половина из них уже перебралась в Израиль с 1990-х.

    «Мы верим в Тору. У нас есть вера в израильское правительство. Они обещали, что все Бней-Менаше отправятся в Израиль к 2030 году», – заявил один из представителей общины Шимон Нгамтенлал.

    В четверг в рамках операции «Крылья рассвета» Израиль перевезет еще около 250 человек через Дели в Тель-Авив.

    В ноябре прошлого года правительство Израиля согласилось профинансировать переезд оставшихся 5800 членов общины. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это решение важным шагом, который укрепит северные регионы страны.

    Израиль заинтересован в пополнении рабочей силы на фоне конфликтов, начавшихся после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Мобилизация израильтян и отток трудовых мигрантов из Непала и Таиланда нанесли ущерб экономике страны. Переселенцы из Индии часто работают в строительстве и на заводах.

    В Индии Бней-Менаше классифицируются как народность куки. В 1970-х годах израильские антропологи заметили сходство их обычаев с иудаизмом. Сейчас община страдает от насилия в штате Манипур, где происходят столкновения между куки и большинством мейтей, что делает их переезд еще более актуальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично встретил главу правительства Индии Нарендру Моди у трапа самолета.

    В конце 2024 года численность населения еврейского государства впервые превысила 10 млн человек.

    Отмечалось, что после нападения ХАМАС молодые израильтяне все чаще ищут опору в иудаизме.

    Комментарии (7)
    22 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    В Киеве назвали объемы дефицита военного бюджета Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Украины испытывают острую нехватку средств на военные нужды в размере 19,6 млрд евро, несмотря на одобренные пакеты европейской помощи, сообщает украинская газета Kyiv Independent.

    Дефицит украинского оборонного бюджета сохраняется даже после утверждения послами ЕС финансирования на сумму 90 млрд евро, сообщает ТАСС. Согласно презентации Европейской комиссии, в текущем году нехватка средств составляет 19,6 млрд евро.

    Эта сумма требуется дополнительно к уже выделенным 86,7 млрд евро и ожидаемым 28,3 млрд евро в рамках кредита ЕС. План выделения Киеву на 2026–2027 годы 60 млрд евро на вооружение и 30 млрд евро на бюджетные нужды был согласован в декабре прошлого года.

    В 2026 году общие потребности Украины в оборонной сфере достигнут 134,6 млрд евро, превысив показатель прошлого года в 111,4 млрд евро. Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис ранее отмечал, что гражданская часть расходов на этот год обеспечена.

    Однако он предупредил, что Киев может столкнуться с дефицитом средств в 2027 году, если не будут найдены дополнительные источники финансирования. Международный валютный фонд прогнозирует получение Украиной 38 млрд долларов от ЕС в 2027 году для покрытия бюджетного разрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза согласовали выделение киевским властям кредита в размере 90 млрд евро.

    Агентство Bloomberg предупредило о скорой нехватке средств для финансирования украинской обороны.

    Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил о неспособности Киева возвращать обычные кредиты.

    Комментарии (2)
    22 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    Более десяти стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители более десяти государств обратились к США с просьбой продлить действие временной лицензии на покупку российской нефти, сообщил министр финансов США Скотт Бессент, выступая на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

    По словам Бессента, страны, которые находятся в наиболее уязвимом положении и испытывают острую нехватку энергоресурсов, обратились к Вашингтону с просьбой продлить разрешение на импорт российской нефти, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что речь идет о продлении всего на 30 дней.

    На прошлой неделе власти США продлили разрешение на продажу российской нефти до 16 мая.

    Ранее Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент – запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде.

    Комментарии (13)
    23 апреля 2026, 09:41 • Новости дня
    QatarEnergy объявила о начале экспорта СПГ из Техаса
    @ NOUSHAD/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergу объявила, что первая партия сжиженного природного газа (СПГ) отправилась на экспорт с ее совместного с американской ExxonMobil предприятия Golden Pass LNG в Техасе.

    Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy сообщила о начале экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия Golden Pass LNG в Техасе, передает РИА «Новости».

    Первая партия СПГ была погружена на газовоз Al-Qaiyyah вместимостью 174 тыс. кубометров, построенный в Республике Корея.

    Президент и гендиректор QatarEnergy Саад аль-Кааби отметил, что проект Golden Pass LNG стал одним из крупнейших инвестиционных решений в истории сектора СПГ в США. Совместное предприятие создано на основе партнерства между QatarEnergy, владеющей 70% акций, и американской ExxonMobil, которой принадлежит 30%.

    В феврале 2019 года партнеры объявили о вложениях более 10 млрд долларов в развитие проекта. Катарская компания QatarEnergy Trading будет закупать 70% от планируемого объема производства, который составит 18 млн тонн СПГ.

    Производство СПГ на Golden Pass LNG началось 30 марта 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская крылатая ракета попала в арендованный компанией QatarEnergy танкер.

    Катарская государственная корпорация объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств по контрактам на поставку сжиженного природного газа.

    Ракетная атака на объекты предприятия привела к масштабным пожарам.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кабмин Финляндии предложил разрешить ввоз ядерного оружия
    Эстония заявила об отсутствии желания восстанавливать связи с Россией
    Зеленский призвал США не отвлекаться от Украины из-за Ирана
    Названы три причины недовольства Израилем у Германии
    ВЦИОМ: Роль главы семьи исчезла для большинства россиян
    Дуров выложил первый ИИ-шансон под псевдонимом «Дурикович»
    Еврокомиссия лишила Венецианскую биеннале гранта за приглашение России