Глава Бюро нацбезопасности Польши ушел в отставку из-за недопуска к секретам

Ценцкевич подал в отставку из-за невозможности получить допуск к секретной информации, сообщает РИА «Новости».
Он был лишен доступа к секретным данным в 2024 году, а в отношении него и бывшего министра обороны Мариуша Блащака продолжается расследование о разглашении плана использования вооружённых сил страны.
Ценцкевич в своем заявлении на платформе Х отметил: «В связи с противоправными действиями правительства Дональда Туска, которое не уважает законных решений судов и необоснованно лишает меня права доступа к секретной информации, я подал в отставку с поста государственного секретаря – главы Бюро национальной безопасности». Он также обвинил власти в парализации работы ведомства.
По словам Ценцкевича, на его место назначен генерал Анджей Ковальский. Экс-глава BBN подчеркнул, что теперь продолжит поддерживать президента в иной роли и пожелал удачи своему преемнику и коллегам по ведомству.
Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент Польши Кароль Навроцкий назначил Славомира Ценцкевича директором Бюро национальной безопасности.
Прокуратура Варшавы обвинила бывшего министра обороны Мариуша Блащака в нарушении государственной тайны.
Ранее служба военной контрразведки уведомила ведомство о раскрытии политиком секретного плана действий вооруженных сил.