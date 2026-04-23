Кабмин Финляндии предложил разрешить ввоз ядерного оружия

Власти Финляндии представили парламенту предложение о внесении изменений в закон об атомной энергии и уголовный кодекс, передает РИА «Новости».
Согласно инициативе, предлагаемые поправки позволят осуществлять ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия на территории Финляндии в случаях, связанных с обороной самой страны, коллективной обороной НАТО или международным оборонным сотрудничеством.
В пояснениях отмечается, что изменения отражают новую оборонную политику страны после вступления в НАТО и соответствуют обязательствам государства в рамках альянса. Власти подчеркивают, что решение не обязывает Финляндию размещать ядерное оружие, а только создает правовые основания для подобных действий в случае необходимости.
Правительство Финляндии заявило о готовности отменить запрет на транзит ядерного оружия в стране.
Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал снятие подобных ограничений актом агрессии и нагнетанием обстановки у российских границ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о появлении дополнительных уязвимостей для Хельсинки.
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупредил о превращении финской территории в потенциальную цель для ответного удара.