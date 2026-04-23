  • Новость часаКабмин Финляндии предложил разрешить ввоз ядерного оружия
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль теряет последних союзников в Европе
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США
    Военный эксперт указал на возрождение в Германии духа реваншизма
    Объявлен глобальный ренессанс атомной энергетики через 40 лет после Чернобыля
    Власти рассказали о запуске новой налоговой выплаты для семей
    Сейм Литвы одобрил строительство объектов НАТО у границы с Россией
    Турция назвала Евросоюз «беспомощным игроком»
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро
    Индонезия договорилась о закупке нефти у России по спеццене
    23 апреля 2026, 14:53 • Новости дня

    Ветер повредил столетнюю мельницу в музее в Новгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шквалистый ветер, который прошел по Новгородской области, повредил столетнюю ветряную мельницу в музее деревянного зодчества Витославлицы.

    Порывами ветра были сорваны две лопасти мельницы, несмотря на защищающие конструкции, установленные заранее, сообщается на странице Новгородского музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте».

    «Пронесшийся над Новгородчиной ураганный ветер не миновал и наш музей. В Витославлицах порывами сорвало две лопасти мельницы – несмотря на установленную ранее ветровую защиту», – сказано в публикации.

    В ближайшие дни специалисты демонтируют поврежденные лопасти и проведут технический осмотр конструкции. Музей обещает полностью восстановить мельницу в течение лета.

    Мельница была построена в 1920-х годах в деревне Ладощина и относится к шатровому типу, распространенному в России с XVIII века, передает ТАСС.

    Ее восьмигранный сруб имеет диаметр 7,7 м, а высота с конусообразной частью достигает 10,4 м. Перед перевозкой в Витославлицы в 1971 году мельница находилась в аварийном состоянии, однако после полной реставрации и восстановления механизма она стала частью краеведческой экспозиции музея.

    Ранее из-за прогнозируемых сильных осадков, порывистого ветра и временных ограничений движения в центре Москвы автомобилистам посоветовали временно отказаться от личного транспорта.

    22 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    @ Cao Can/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций сможет преодолеть негативные последствия политики их предшественников.

    «Надеюсь, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это наследие, тяжелое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников», – подчеркнул российский лидер в начале церемонии вручения госнаград победителям чемпионатов мира по боксу, его слова приводит Кремль в Max.

    Президент также отметил, что прежнее руководство МОК вело себя политически мотивированно. По словам главы государства, такие шаги нанесли серьезный ущерб не только олимпийскому движению, но и самим принципам олимпизма.

    «Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников», – заявил Путин.

    В декабре МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    Комментарии (9)
    22 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    @ Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы казахстанской нефти, которые ранее направлялись в Германию по трубопроводу «Дружба», с 1 мая 2026 года будут перенаправлены на другие логистические маршруты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по «Дружбе» раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», – заявил Новак журналистам, передает ТАСС.

    Вице-премьер уточнил, что вопросами перенаправления нефти занимаются Министерство энергетики России и компания «Транснефть». По его словам, все необходимые уведомления по изменению маршрута уже переданы соответствующим сторонам.

    Накануне агентство Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    Комментарии (2)
    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    «Телега» подала в ФАС жалобу на Apple
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский разработчик альтернативного приложения Telegram – компания «Телега» – подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на действия Apple. Поводом стали удаление приложения Telega из App Store, блокировка его запуска на устройствах пользователей и закрытие аккаунта разработчика. 

    «Мы считаем, что столкнулись не с частным случаем, а с системным дефектом механизма Apple», – говорится в заявлении компании. Там сообщается, что Apple 9 апреля удалила приложение и аккаунт из App Store, а 17 апреля ограничила работу уже установленных версий, уведомив пользователей о «вредоносном ПО». При этом Apple не предоставила разработчику конкретных претензий, результатов экспертизы и рекомендаций по устранению возможных нарушений. В течение десяти дней после запросов «Телеги» Apple также не дала разъяснений по ситуации.

    В жалобе в ФАС российская компания просит признать действия Apple злоупотреблением доминирующим положением по статье 10 закона «О защите конкуренции», восстановить приложению доступ к платформе и публично опровергнуть ложные уведомления о вредоносности приложения. Также разработчики настаивают на изменении самой процедуры взаимодействия Apple с разработчиками и предоставлении понятных сроков и конкретных претензий для исправления нарушений.

    «Телега» подчеркивает, что их приложение построено на современной архитектуре, не внедряет вредоносный код, не вмешивается в работу устройств и не нарушает безопасность пользователей. Компания связывает возникшие технические проблемы с багом iOS, а не с работой приложения, и отмечает, что репутационный ущерб усиливается из-за публикаций в СМИ, где «Телегу» необоснованно называют «шпионским» ПО.

    С 2022 года в App Store наблюдается системное удаление российских приложений, связанное в первую очередь с санкциями и политическими ограничениями. Процесс проходит волнами: сначала под ограничения попали государственные СМИ (RT, Sputnik), затем – крупные банки (ВТБ, ПСБ, Сбербанк и др.), в 2023 году – «Тинькофф» и ряд других финансовых организаций. Параллельно удалялись сервисы экосистемы VK и другие популярные приложения («Домклик», «Ситидрайв», «Сбермаркет», «РЖД Пассажирам», «М.Видео», «Автодор»). В 2025–2026 годах фиксируются точечные удаления отдельных сервисов, включая «Авито» и Telega.

    Ранее приложение «Телега» исчезло из российского магазина App Store. В сервисе пояснили, что приложение могло исчезнуть из российского App Store на фоне большого количества негативных отзывов после введения списков ожидания на авторизацию.

    Комментарии (6)
    22 апреля 2026, 19:19 • Новости дня
    Монахиня объяснила цель перевода Евангелия на язык малочисленного народа Якутии

    Монахиня объяснила цель перевода Евангелия на язык малочисленного народа Якутии
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Библейская притча о неводе, закинутом в море, оказалась близка юкагирам благодаря их традиционным занятиям – рыболовству и охоте, тогда как другие библейские образы, связанные, например, с земледелием, могут вызвать трудности восприятия, рассказала газете ВЗГЛЯД заместитель руководителя миссионерского отдела Якутской епархии монахиня Елизавета (Сеньчукова), комментируя проводимую сейчас епархией работу по переводу Нового Завета на юкагирский язык. Юкагиры – коренной малочисленный народ Севера, их осталось менее двух тысяч человек.

    Сеньчукова рассказывает, что главная сложность перевода Библии на языки малых народов связана с тем, что у этих народов иные жизненные реалии. Изначально команда опиралась на консультации профессиональных филологов, однако это не приносило заметных результатов. Переломным моментом стала поездка в одно из сел, где участники проекта начали напрямую общаться с местными жителями. Именно тогда миссионеры решили провести эксперимент – попробовать перевести одну из евангельских притч.

    «Мы выбрали притчу Иисуса Христа о Царствие Небесном, которое сравнивается с неводом, закинутым в море и захватившим разную рыбу. В конце времен ангелы вытаскивают невод и разбирают рыбу на хорошую, которую собирают, и плохую, которую выбрасывают. Этот образ оказался понятен юкагирам, так как они живут на берегу большой реки и занимаются рыбалкой, охотой и собирательством. В то же время стало очевидно, что не все притчи будут столь же легко восприниматься. Например, скорее всего, сложности возникнут с переводом притчи о сеятеле и семенах, поскольку этот сибирский народ хлеб не сеет и вообще огородным хозяйством не занимается», – рассуждает собеседница.

    Наиболее серьезные трудности связаны с языком и заложенным в его слова смыслами, продолжает монахиня. Некоторые понятия требуют переосмысления. Однако иногда случается и ровно наоборот – язык, благодаря своей архаичности, позволяет передать смысл с удивительной точностью. Так, пытаясь объяснить, что такое Царствие Божие, носители языка использовали слово с широким значением «хойл», которым юкагиры обозначают и Бога, и все, что с ним связано. Такое решение оказалось не просто удачным, но и богословски глубоким, поскольку в евангельском понимании Царствие Божие действительно неотделимо от самого Бога.

    Каждый народ, соприкасаясь с текстом Священного Писания, находит в нем что-то свое, добавляет монахиня. Тем более, что сам Новый Завет изначально имеет переводную природу: слова Христа и апостолов были переданы с арамейского и древнееврейского языков на греческий.

    «Особое значение имеет личное восприятие языка. Известны случаи, когда человек воспринимает веру как нечто внешнее. Но стоит ему услышать Евангелие на родном языке, как возникает ощущение, что Бог говорит с ним напрямую. Архиепископ Якутский и Ленский Роман не раз подчеркивал, что особенно важно, чтобы молитва звучала на том языке, на котором человек слышал речь своей матери в детстве», – отмечает Сеньчукова.

    При этом, сетует она, ситуация с языками коренных малочисленных народов остается сложной – многие из них находятся на грани исчезновения. В некоторых случаях число носителей исчисляется десятками, а иногда и единицами. Поэтому перевод Библии на такие языки становится еще и культурным событием – эта работа способствует сохранению языков народов России и укреплению их культурной идентичности, при том что изначально задача остается миссионерской.

    «Работа над переводом Евангелия на юкагирский язык началась по благословению и активной поддержке архиепископа Якутского и Ленского Романа при непосредственном участии Института перевода Библии. В этой работе большую роль играет и переводческий отдел Якутской епархии. Его руководитель Саргылана Леонтьева, которая занимается переводом на якутский язык, не раз озвучивала важную мысль: «Бог – хозяин языков». В этих словах заключено понимание того, что каждый язык способен стать носителем священного смысла, потому что Бог знает его глубже, чем сами носители. Так постепенно выстраивается цельное служение, в котором соединяются миссия, перевод, культура и личный опыт. Оно показывает, что слово Божие может звучать на любом языке и оставаться живым и близким каждому народу», – заключила монахиня Елизавета.

    Ранее заместитель председателя молодежного отдела Синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), ключарь Синодального Знаменского собора РПЦЗ протоиерей Андрей Соммер рассказал, что что рост интереса молодежи к православию связан с ощущением пустоты светского общества и поиском духовных основ. По его словам, в вере люди ищут ответы на важные для себя вопросы.

    Комментарии (2)
    23 апреля 2026, 12:36 • Новости дня
    Военный эксперт указал на возрождение в Германии духа реваншизма

    Военный эксперт Кнутов: Для создания сильной армии Германии придется вернуть призыв

    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    13 лет, что Германия отводит на создание самой сильной армии в Европе, – большой срок. Он вызван неблагоприятными экономическими условиями, в которых оказалась ФРГ, а также желанием немецкого руководства минимизировать панические настроения внутри страны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Германия представила стратегию развития армии до 2039 года.

    «Заявления о намерении создать самую сильную армию в Европе звучат в Германии уже несколько лет. Закрепление этой цели в военной стратегии бундесвера – свидетельство возрождения духа реваншизма», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, заявленные 13 лет, которые немецкое руководство отводит на достижение цели, довольно большой срок. Но это вызвано рядом причин, добавил собеседник. «Первая – неблагоприятные экономические условия, в которых сейчас находится ФРГ. Берлину нужно поддерживать уровень жизни населения и при этом заниматься милитаризацией», – пояснил эксперт.

    «Вторая – желание минимизировать панические настроения внутри Германии», – добавил Кнутов. Он отметил, что ранее всех мужчин в возрасте от 17 до 45 лет обязали получать разрешение бундесвера, если они хотят покинуть страну более чем на три месяца. «Если бы министерство обороны в стратегии объявило, что к 2030 году армия должна стать сильнейшей, то это вызвало бы недовольство», – уточнил аналитик.

    Но даже более нейтральные сроки едва ли помогут Берлину добиться численности вооруженных сил в 460 тыс. человек. Поскольку, как показывают социологические опросы, немцы не хотят заключать контракты с бундесвером, Германии придется вернуть призыв в армию, спрогнозировал Кнутов. Он указал, что частично меры в этом направлении уже принимаются.

    «Не удивлюсь, если в число резервистов начнут записывать и женщин. На такой шаг, как правило, идут, когда не хватает военнослужащих», – добавил спикер. Судить о том, сделает ли это бундесвер самой сильной армией в Европе, сложно. «Увеличение численности армии будет сопровождаться и переходом на новые технологии. Речь идет в первую очередь о беспилотниках, роботизированных наземных комплексах», – рассуждает эксперт.

    Как бы то ни было, Германия пытается снова стать страной, которая будет доминировать в Европе, продолжил Кнутов. «Планы создать сильнейшую армию на континенте направлены против нашей страны», – убежден он. Собеседник напомнил, что изначально в НАТО звучали идеи, согласно которым боевые действия на Украине должны истощить Россию, после чего ВС государств Североатлантического альянса – в первую очередь Германии и Польши – захватят Калининград и проведут операции в Белоруссии.

    «Запад не отказывается от желания ослабить нашу страну, – подчеркнул аналитик. – Наблюдающаяся милитаризация в Европе продиктована переходом экономик наиболее развитых стран на новый технологический уклад – то есть искусственный интеллект и роботизацию. Этот переход требует гигантского количества электроэнергии. Идет борьба за ресурсы и редкоземельные металлы. Эта борьба будет только усиливаться, и нам следует быть начеку».

    Ранее министерство обороны Германии обнародовало стратегию развития вооруженных сил на период до 2039 года. Заявленная цель – сделать бундесвер «самой сильной армией в Европе». Глава ведомства Борис Писториус охарактеризовал эти планы как «исторический поворотный момент».

    Предполагается увеличение численности военнослужащих с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс., а также параллельное наращивание резерва с примерно 70 тыс. человек, до 200 тыс. Вместе с резервом численность армии должна вырасти как минимум до 460 тыс. мужчин и женщин.

    План развития боевых возможностей отказывается от жестких квот по числу танков, самолетов или кораблей, ориентируясь на то, какие эффекты армия должна обеспечивать. В качестве приоритетных направлений названы противовоздушная оборона против гиперзвуковых ракет и развитие беспилотных систем.

    В центре внимания новой военной стратегии – «противодействие угрозам со стороны России». «Россия создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО», – цитирует Spiegel текст документа.

    Впрочем, как отмечает Spiegel, есть сомнения, удастся ли увеличить численность вооруженных сил с нынешних примерно 185 тыс. до 260 тыс. активных. Издание напоминает, что правительство ФРГ выступило против возвращения к призыву, который был приостановлен в 2011 году, предпочитая комплектование на добровольной основе. При этом соцопросы показывают, что молодые немцы в массе своей не хотят идти в армию.

    Примечательно, что в начале апреля граждан призывного возраста обязали получать разрешение Центра карьеры бундесвера в случае намерения уехать из Германии более чем на три месяца. Утверждается, это сделано для формирования информативного военного реестра.

    Напомним, в мае 2025 года Фридрих Мерц заявил, что армия страны должна стать сильнейшей в Европе, чтобы «нам не пришлось защищать себя». Глава МИД России Сергей Лавров счел действия немецкого канцлера подготовкой к войне.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил, что у многих европейцев «бежит холодок по спине», когда они читают о принятой в Германии военной стратегии и планах Берлина создать самую сильную армию в Европе.

    Напомним, власти Германии заняли третье место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (4)
    22 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Жданова заявила о подготовке Европой большой войны против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны не стремятся к долгосрочному и стабильному миру в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и фактически готовятся к крупномасштабному военному конфликту против России, заявила глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова.

    По ее словам, с февраля 2022 года до 2025 года страны Евросоюза увеличили расходы на оборону почти на 60%, передает ТАСС. Такие расходы в прошлом году составили 381 млрд евро, что выводит Европу на второе место в мире после США.

    Жданова подчеркнула, что официально поставлена задача усилить обороноспособность Европы к 2030 году. Она считает, что масштабные приготовления подтверждают отсутствие интереса к миру и свидетельствуют о подготовке к войне с Россией.

    Дипломат добавила, что Украина в этой военно-политической стратегии играет лишь роль инструмента, которым Запад пользуется для достижения собственных целей и подготовки к возможному будущему конфликту.

    Жданова ранее уже заявляла о подготовке Европы к войне с Россией.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о подготовке Евросоюза к военному конфликту.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Суд отправил замглавы Подольска в СИЗО по делу о взятке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО первого заместителя главы городского округа Подольск Александра Мамлая.

    Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Мамлай арестован на два месяца, передает РИА «Новости».

    В июле 2024 года СМИ сообщали о назначении Мамлая на пост заместителя главы Подольска, отвечающего за ЖКХ, благоустройство, дорожное хозяйство и экологию. На официальном сайте городской администрации он фигурирует как первый замглавы с мая 2025 года.

    На прошлой неделе бывшему заместителю главы администрации Сочи Евгению Горобцу предъявили обвинение в получении взятки на сумму свыше 10 млн рублей.

    Ранее прокуратура запросила 13 лет колонии для экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, обвиняемого в получении взятки в размере 17 млн рублей.

    В марте главу Осташковского округа Тверской области Алексея Титова отстранили от должности после задержания по подозрению в коррупции.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Сейшельских Островов в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Республики Сейшелы Патриком Эрмини в Кремле.

    Это первый визит главы Сейшельских Островов в Россию на высшем уровне, хотя сам Эрмини уже бывал в России в 2014 году в статусе председателя парламента, передает ТАСС.

    Главы государств обсудят развитие отношений между Россией и Сейшелами в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также затронут вопросы международной и региональной повестки. Важной темой встречи стал предстоящий третий форум «Россия – Африка».

    Путин выразил надежду, что Сейшелы примут в нем участие на высоком уровне. «Ваши представители принимали участие в форуме Россия – Африка. Мы готовим третье мероприятие подобного рода, и я очень надеюсь, что Сейшелы примут участие и в третьем форуме на высоком уровне», – подчеркнул российский лидер.

    Отдельное внимание было уделено туризму. Путин сообщил, что поток туристов из России на Сейшельские острова стабильно растет и сейчас составляет не менее 15% от общего количества иностранных гостей. Президент России отметил, что у этого направления есть все перспективы для дальнейшего увеличения числа российских туристов.

    В 2024 году Россия вышла на второе место по числу туристов на Сейшелах.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Путин назвал триумфом выступление паралимпийцев России в Италии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время церемонии награждения боксеров в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что российские паралимпийцы на прошедших Играх в Италии добились побед «не числом, а умением».

    По словам главы государства, этот результат стал настоящим триумфом для российской сборной, которая заняла третье место в общекомандном зачете, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что состав паралимпийской команды России был в разы меньше, чем у основных конкурентов, но спортсмены показали выдающиеся результаты благодаря таланту и воле к победе.

    «Яркими победами в прошлом спортивном сезоне отметились наши пловцы, фехтовальщики, каноисты, гимнасты, дзюдоисты, борцы. Но, конечно, особенным, поистине уникальным, без всякого преувеличения, стал триумф паралимпийцев России в Милане. Третье общекомандное место было добыто составом, который в разы, именно в разы уступал по численности командам основных соперников. Это выдающийся результат. Победы были добыты, что называется, не числом, а умением, талантом и волей к победе», – сказал Путин.

    Напомним, в среду Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Следователь заявил о возможном давлении основателя Readovka на соучастников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основатель и бывший главный редактор издания Readovka Алексей Костылев может оказывать давление на других фигурантов дела о хищении более 1 млрд рублей у Минобороны, выделенных на поставку беспилотников, следует из ходатайства следователя МВД.

    «Будучи знакомым с иными участниками преступной группы, обвиняемый Костылев может оказать на них давление с целью изменения их показаний на выгодные ему», – говорится в документе, передает ТАСС.

    На прошлой неделе Мосгорсуд признал законным арест Костылева.

    Напомним, Костылеву вменяют хищение более миллиарда рублей на контракте по поставкам БПЛА и неисполнение обязательств по госконтрактам. Основатель Readovka покинул издание летом 2025 года.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 18:22 • Новости дня
    Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений на VPN для корпоративных целей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роскомнадзор не вводит ограничений на использование VPN для корпоративных целей внутри России, заявили в ведомстве.

    «Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается», – сказали в пресс-службе Роскомнадзора, передает ТАСС.

    По данным ведомства, Роскомнадзор предоставляет возможность использования VPN более чем 1,7 тыс. предприятий.

    Ранее СМИ сообщили, что отечественные ведомства и крупные компании получили возможность легально подключаться к зарубежным серверам через специальный реестр VPN.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркивал, что в стране не действует ответственность за использование VPN-сервисов.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 17:56 • Новости дня
    Эксперты: Президент усиливает муниципальную власть ветеранами СВО
    @ Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

    Курс на интеграцию ветеранов СВО в систему местного самоуправления становится важной частью кадровой политики государства. Нацеленность на результат и мотивация бойцов с передовой способны качественно изменить работу муниципалитетов, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

    «Президент России, продвигая идею включения ветеранов СВО в местный уровень власти, укрепляет всю вертикаль публичной власти. Ветераны СВО – это люди, которые доказали свою преданность Родине делом. Ставка на местном уровне на них создаст условия для качественного рывка в управлении», – заявил политолог Алексей Ярошенко. По его словам, главный инициатор этого процесса – президент, благодаря которому уже несколько лет создаются кадровые программы для интеграции ветеранов в мирную жизнь.

    Политолог отметил и принципиально важный момент: во власть не могут приходить непрофессионалы, поэтому смысл программ для ветеранов заключен в том, чтобы помочь патриотам укрепить навыки государственного управления. «В результате система власти, прежде всего на местном уровне, становится более человечной, а выигрывают граждане, поскольку в управление приходят люди, для которых патриотизм и служение стране – не пустые слова», – подчеркнул Ярошенко.

    «Сигнал президента о том, что новое поколение управленцев должно формироваться именно из тех ребят, которые показали беспримерное служение Родине, отражает запрос общества на присутствие во власти наиболее способных и достойных», – говорит политолог, член экспертного клуба «Дигория» Маргарита Лисничая. – «Такой кадровый резерв обладает редким набором качеств. Боевые навыки, дисциплина, ответственность и скорость принятия решений. Именно таким людям можно доверить Россию будущего».

    При этом эксперт считает, что для самих ветеранов СВО, которым предстоит вернуться с фронта, крайне важно видеть понятную траекторию адаптации к мирным реалиям. «Сознание на «гражданке» меняется, но острое желание оставаться полезным, продолжать миссию защитника никуда не уходит. И здесь личное внимание и поддержка Верховного главнокомандующего становятся мощнейшей мотивацией работать дальше на благо Родины и земляков», – поясняет эксперт.

    По мнению, политолога Петра Колчина, первые результаты работы ветеранов СВО в депутатском корпусе, в органах местного самоуправления, в региональных и федеральных ведомствах впечатляют:

    «Бойцы с передовой привнесли в работу госорганов больше дисциплины, слаженности, нацеленности на результат. Их внутренние патриотические убеждения помогают отладить госаппарат, вносят в него важную ценностную константу» .

    «Поэтому личное участие президента в церемонии награждения победителя премии «Служение» в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине» ветерана СВО Евгения Филонова стало во многом признанием успехов тысяч наших защитников на поприще гражданской службы», – сказал Колчин.

    Напомним, во вторник президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» ветерану специальной военной операции Евгению Филонову, сейчас он работает директором Серпейской школы в Калужской области. Филонов ушел на СВО в 57 лет вслед за сыном, после службы вернулся на работу в школу.

    «Сегодня на передовую муниципального служения с боевой передовой приходят ветераны специальной военной операции. Их готовность принимать ответственные решения способна повысить эффективность власти муниципального уровня», – заявил Путин на церемонии вручения премии.

    Глава государства отметил, что сейчас опыт ветеранов СВО очень важен для реализации полезных, значимых для общества дел и проектов: «Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены».

    Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена по инициативе президента России и вручается представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Лауреатами становятся те, чья работа и личный пример демонстрируют служение обществу, а также лидеры, реализующие позитивные изменения на местах. В 2026 году на соискание премии было подано 63 тыс. 397 заявок.

    Комментарии (3)
    22 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Боксер Гаджимагомедов поблагодарил Путина за помощь Дагестану в непростое время
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и трехкратный победитель любительских мировых первенств Муслим Гаджимагомедов поблагодарил президента России Владимира Путина за особое внимание к спорту и поддержку Дагестана в непростое для региона время.

    Спортсмен произнес свою речь после вручения ему ордена Дружбы от главы государства, передает ТАСС. Награждение прошло в рамках встречи президента с российскими чемпионами мира по боксу и представителям Федерации бокса России, где Путин вручил спортсменам государственные награды.

    Во время своего выступления боксер напомнил о непростых условиях, в которых проходили чемпионаты, и оценил результат команды. «Мы все прекрасно понимали, что на чемпионатах мира будет тяжело, нелегко и непросто нам. В какой-то степени так и случилось, но мы смогли привезти большое количество золотых медалей. От всей души хочу поздравить нашу сборную с отличным выступлением на соревнованиях. Это победы и наших тренеров, наставников, которым мы благодарны», – отметил Гаджимагомедов.

    Он подчеркнул, что за успехами на ринге стоят не только спортсмены и тренерский штаб, но и поддержка семей. «Побед не было бы и без надежного тыла, а это наши семьи и близкие, которые помогают нам в тяжелую минуту». Отдельно Гаджимагомедов обратился к президенту, поблагодарив его за внимание к физической культуре и за поддержку региона, откуда он родом: «Владимир Владимирович, спасибо вам за то, что уделяется такое особое внимание спорту. Спасибо большое, что уделяете внимание и помогаете нашей республике (Дагестан) в непростое время», – добавил он.

    В конце марта на Дагестан обрушились сильнейшие ливни и ураганный ветер, вызвавшие масштабные наводнения в ряде районов. Ситуация с паводками в Дагестане получила статус чрезвычайной ситуации федерального характера. В зоне подтопления оказались 2075 жилых домов, всего пострадали более 6,2 тысячи человек. Стихия серьезно нарушила транспортное сообщение: движение оказалось прервано на десятках направлений, а 16 участков автодорог были полностью закрыты. В экстренные службы поступило свыше 100 тысяч обращений от жителей.

    По оценке властей республики, объем компенсаций гражданам, чье жилье было утрачено или нуждается в капитальном ремонте, составит около четырех  млрд рублей.

    Сейчас остаются подтопленными на территории Дагестана почти 50 жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Путин вручил государственные награды чемпионам мира по боксу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.

    Среди награждаемых оказался президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев, которому глава государства вручает орден Дружбы, передает ТАСС.

    Такой же награды был удостоен чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и трехкратный чемпион мира среди любителей Муслим Гаджимагомедов. Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян и действующий регулярный чемпион WBA в весовой категории свыше 90 кг Мурат Гассиев.

    Высокой награды также удостоены чемпионы мира по боксу Нуна Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова, Всеволод Шумков, а также генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

    Ранее в среду Кремль анонсировал вручение Путиным госнаград российским чемпионам мира по боксу.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    Путин поздравил студенческий корпус спасателей с 25-летием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всероссийский студенческий корпус спасателей отмечает 25-летие со дня основания.

    Президент России Владимир Путин поздравил добровольцев-спасателей с юбилеем, подчеркнув их важную роль, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Вы всегда готовы прийти на помощь тем, кто попал в беду, в самых сложных ситуациях действуете слаженно, четко, оперативно», – отметил глава государства. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко также направил поздравление, отметив вклад ВСКС в развитие волонтерства в стране и системную подготовку молодых специалистов.

    Корпус был основан в 2001 году по инициативе МЧС России и за четверть века вырос в крупнейшее добровольческое объединение, охватывающее все регионы страны. Сейчас ВСКС объединяет более 280 студенческих и 230 школьных спасательных отрядов, а более 10 тыс. подготовленных добровольцев участвуют в ликвидации последствий происшествий на постоянной основе.

    Важным направлением деятельности организации остается оперативная помощь при природных и техногенных катастрофах. За годы работы добровольцы ВСКС принимали участие более чем в 50 крупных федеральных и региональных чрезвычайных ситуациях: тушили лесные пожары в разных регионах страны, боролись с наводнениями и помогали в устранении последствий других бедствий. С началом специальной военной операции добровольцы ВСКС оказывают гуманитарную помощь жителям Донбасса, Новороссии, а с 2024 года – Белгородской и Курской областей. За это время было совершено более 4 тыс. гуманитарных выездов, доставлено свыше 11 тыс. тонн помощи, а поддержка оказана более 2 млн человек.

    Торжественные мероприятия в честь юбилея проходят по всей стране: проходят смотры сил, вручение наград отличившимся добровольцам и флешмоб с построением в цифру «XXV». В Москве празднование состоялось в Зале Славы Музея Победы, где собрались 300 студентов-спасателей. В Свердловской области в рамках акции ВСКС был передан флаг между региональными отделениями – эта акция завершится в декабре 2026 года в Москве.

    Во многих регионах добровольцы отмечают праздник на своих дежурствах и продолжают помогать пострадавшим от стихийных бедствий. Например, в Дагестане, где идут работы по ликвидации последствий подтоплений, студентов поздравили руководители ВСКС и Народного фронта. Руководитель Корпуса Евгений Козеев выразил благодарность добровольцам за готовность прийти на помощь в любую точку страны и отметил, что именно это объединяет команду ВСКС.

    Комментарии (0)
