АвтоВАЗ запустил долгосрочную подписку на автомобили Lada

Tекст: Ольга Иванова

«АО «АвтоВАЗ» объявляет о старте программы долгосрочной подписки на автомобили Lada. Сервис, получивший название «Lada Легко», позволяет использовать новый автомобиль на условиях аренды и фиксированного ежемесячного платежа», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы компании.

На начальном этапе пользователям доступен седан Lada Vesta с 1,6-литровым двигателем и автоматической коробкой передач в комплектации «Практик». В будущем планируется расширить ассортимент предлагаемых моделей. Оформление подписки происходит полностью в онлайн-формате, где клиент выбирает нужные параметры автомобиля и узнает размер ежемесячного платежа.

Базовая стоимость подписки на Lada Vesta составляет 43 990 рублей в месяц. Однако для первых клиентов, подавших заявку до 30 апреля, цена снижена до 39 990 рублей. В сумму включены полисы ОСАГО и каско, техническое обслуживание, помощь на дорогах, а также сезонная замена и хранение шин.

Программа рассчитана на физических лиц сроком на один год с лимитом пробега в 30 тыс. километров. После истечения срока аренды машину необходимо вернуть без конструктивных изменений. В дальнейшем компания планирует предложить аналогичные условия и для корпоративных клиентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент АвтоВАЗа Максим Соколов отметил удобство платной подписки для разных категорий клиентов.

Руководство компании запланировало расширение этой программы на модели Largus и Granta.

Автомобильный эксперт Артем Самородов заранее предсказал запуск сервиса годовой аренды за 44 тысячи рублей в месяц.