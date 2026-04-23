  Кабмин Финляндии предложил разрешить ввоз ядерного оружия
    23 апреля 2026, 14:35 • Новости дня

    Пентагон сообщил о перехвате судна Majestic X с нефтью Ирана в Индийском океане

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы США в ночь на четверг провели операцию по перехвату судна Majestic X, перевозившего иранскую нефть в Индийском океане, заявили в Пентагоне.

    Ранее военные США задержали танкер Tifani с иранской нефтью в открытых водах между Шри-Ланкой и Индонезией.

    Военно-морские силы США расширили свои операции против Ирана за пределы Ближнего Востока.

    В Оманском заливе американский эсминец перехватил иранский сухогруз TOUSKA.

    22 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    @ Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы казахстанской нефти, которые ранее направлялись в Германию по трубопроводу «Дружба», с 1 мая 2026 года будут перенаправлены на другие логистические маршруты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по «Дружбе» раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», – заявил Новак журналистам, передает ТАСС.

    Вице-премьер уточнил, что вопросами перенаправления нефти занимаются Министерство энергетики России и компания «Транснефть». По его словам, все необходимые уведомления по изменению маршрута уже переданы соответствующим сторонам.

    Накануне агентство Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    22 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    Более десяти стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители более десяти государств обратились к США с просьбой продлить действие временной лицензии на покупку российской нефти, сообщил министр финансов США Скотт Бессент, выступая на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

    По словам Бессента, страны, которые находятся в наиболее уязвимом положении и испытывают острую нехватку энергоресурсов, обратились к Вашингтону с просьбой продлить разрешение на импорт российской нефти, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что речь идет о продлении всего на 30 дней.

    На прошлой неделе власти США продлили разрешение на продажу российской нефти до 16 мая.

    Ранее Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент – запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    22 апреля 2026, 20:18 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 102 доллара за баррель
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent обновила максимумы с середины апреля, она поднялась выше 102 долларов, следует из данных торгов

    В ходе вечерней торговой сессии в среду глобальные цены на углеводороды увеличились примерно на 4%, передает РИА «Новости». По состоянию на 18:43 по московскому времени июньские фьючерсы на марку Brent подорожали на 3,58% по сравнению с предыдущим закрытием. Их цена достигла 102,01 доллара за баррель.

    Подобная повышательная динамика зафиксирована на сырьевом рынке впервые с 13 апреля. Одновременно с этим июньские контракты на американскую легкую нефть WTI также показали позитивную тенденцию. Они выросли в цене на 3,84%, поднявшись до уровня 93,11 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 101 доллар за баррель.

    В конце марта котировки этой марки достигали 100 долларов за баррель.

    В середине того же месяца цена актива поднималась выше 115 долларов.

    23 апреля 2026, 13:36 • Новости дня
    Индонезия договорилась о закупке нефти у России по спеццене

    Индонезия договорилась о закупке нефти у России по спеццене
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индонезия достигла соглашения с Россией о закупке 150 млн баррелей нефти по специальной цене, сообщили СМИ.

    Как пишет индонезийский еженедельник Tempo со ссылкой на специального посланника Джакарты по энергетике и окружающей среде Хашима Джоджохадикусумо, договоренность была достигнута во время визита президента Индонезии в Москву, который состоялся 13 апреля.

    Джоджохадикусумо подчеркнул, что закупленная нефть будет храниться внутри страны, чтобы кк можно было использовать как стратегический резерв, передает «Интерфакс».

    Таким образом, Индонезия рассчитывает обезопасить свою экономику от возможных потрясений на мировых энергетических рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия сообщил, что Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве.

    Ранее министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Напомним, Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

    23 апреля 2026, 11:39 • Новости дня
    Иран впервые получил доход от сборов в Ормузском проливе

    Меджлис Ирана сообщил о поступлении первого дохода от сборов в Ормузском проливе

    Иран впервые получил доход от сборов в Ормузском проливе
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Хаджи Бабаи сообщил о поступлении первого дохода от сборов с судов, пересекающих Ормузский пролив, на счет центрального банка страны.

    По его словам, эти средства поступили в государственный бюджет, что стало первым подобным случаем для Ирана.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи информировал об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Однако власти США заявили о намерении продолжить морскую блокаду исламской республики до достижения окончательной сделки. В ответ элитные подразделения ВС Ирана – Корпус стражей исламской революции – сообщили о перекрытии пролива до полного снятия ограничений со стороны США.

    Парламент Ирана подготовил проект о введении платы за проход коммерческих судов.

    Корпус стражей исламской революции заблокировал этот стратегически важный судоходный маршрут до снятия американских ограничений.

    Президент США отказался снимать морскую блокаду с исламской республики без заключения сделки.

    23 апреля 2026, 12:42 • Новости дня
    Зеленский призвал США не отвлекаться от Украины из-за Ирана

    Зеленский призвал США параллельно решать кризис на Украине и конфликт с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал руководство США не забывать об украинском кризисе на фоне войны с Ираном, сообщает CNN.

    Украинский лидер обратился к Вашингтону с просьбой продолжать поддержку Киева, несмотря на ближневосточные события, передает RT со ссылкой на телеканал CNN.

    «Он понимает, что США поглощены войной с Ираном, но нельзя бросать Украину», – отмечается в публикации американских журналистов.

    Политик заявил, что администрации США следует параллельно работать над завершением обоих конфликтов.

    Ранее глава киевского режима заявил о риске нехватки западных зенитных комплексов из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

    До этого Зеленский пожаловался на дефицит внимания американских переговорщиков к проблемам Киева.

    23 апреля 2026, 09:36 • Новости дня
    Словакия заявила о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию восстановлены, они идут в соответствии с планом, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.

    Министр экономики страны Дениса Сакова подтвердила, что поступление нефти возобновилось с двух часов ночи по местному времени, что соответствует трем часам по Москве.

    В своем заявлении министр отметила, что поставки осуществляются в соответствии с ранее согласованным графиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономики Словакии анонсировало скорое возобновление транзита российской нефти.

    Ранее Братислава обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба».

    В ответ премьер-министр Роберт Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    22 апреля 2026, 23:34 • Новости дня
    США продлили перемирие с Ираном без снятия морской блокады

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон продлил режим прекращения огня с Тегераном, однако американская сторона сохраняет морскую блокаду иранских портов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «Президент добивается ответа (от Ирана – прим. ВЗГЛЯД), и, пока мы его ожидаем, действует режим прекращения огня в отношении военных и силовых ударов, однако операция «Экономическая ярость» продолжается, как и эффективная, успешная морская блокада», – заявила Левитт.

    Стороны объявили о прекращении огня 8 апреля. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, однако боевые действия не возобновлялись. В настоящее время посредники предпринимают попытки организовать новый раунд переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана. Министр финансов Скотт Бессент сообщил о продолжении операции «Экономическая ярость» для оказания максимального давления на Тегеран. Советник председателя иранского парламента Мехди Мохаммади призвал дать военный ответ на действия Вашингтона.

    23 апреля 2026, 05:36 • Новости дня
    Иранский «москитный флот» устроил охоту в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская спутниковая система Copernicus («Коперник») засняла группу из десятков быстроходных катеров Ирана, отрабатывающих блокировку Ормузского пролива.

    Новые спутниковые снимки системы Copernicus подтвердили активность иранского москитного флота в районе побережья Карган, передает «Военное обозрение».

    На кадрах зафиксированы маневры 33 малых судов Корпуса стражей исламской революции. Аналитики считают эти действия частью асимметричной стратегии Тегерана по блокировке Ормузского пролива.

    Иран располагает тысячами катеров, способных разгоняться до 120 км/ч. Оснащенные ракетами, пулеметами и беспилотниками, они представляют серьезную угрозу для американских военно-морских сил. Тактика внезапных атак среди скал делает такие суда практически неуязвимыми для радаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции ограничил движение судов в Ормузском проливе. Позже быстроходная лодка иранских военных обстреляла коммерческий контейнеровоз. На фоне этого Вашингтон потребовал от Тегерана права прямого управления данной акваторией.

    22 апреля 2026, 17:22 • Новости дня
    Трамп допустил переговоры с Ираном в ближайшие 72 часа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможности проведения нового раунда переговоров с Ираном в течение ближайших двух-трех суток.

    «Это возможно!», – ответил Трамп на вопрос журналиста New York Post о вероятности начала второго этапа переговоров в течение 36-72 часов, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп продлил прекращение огня и морскую блокаду Ирана.

    Делегация США отложила визит в Пакистан для переговоров с Ираном, дожидаясь единого предложения от иранских властей по урегулированию конфликта.

    Иран назвал главное условие для дипломатического примирения с США.

    23 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила 106 долларов впервые с апреля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE превышала $106 за баррель впервые с 7 апреля 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE превысила 106 долларов за баррель впервые с 7 апреля 2026 года, передает ТАСС. В моменте ночью цена поднималась до 106,15 доллара, что на 4,16% выше последнего закрытия торгов. Позже, к 7:00 по московскому времени, рост замедлился, и Brent торговалась по 103,42 доллара за баррель, что на 1,48% выше предыдущего значения.

    В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года увеличилась на 1,76% и составила 94,6 доллара за баррель. Движение котировок отражает динамику мирового рынка и ожидания по спросу и предложениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 108 долларов за баррель.

    Двадцать первого апреля котировки достигли 101 доллара за баррель.

    На следующий день цена поднялась выше 102 долларов.

    23 апреля 2026, 08:59 • Новости дня
    Шри-Ланка заявила о планах платить за нефть из России юанями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Шри-Ланки планируют оплачивать планируемые поставки российской нефти юанями, сообщила ланкийская газета Daily Mirror со ссылкой на министра энергетики республики Ануру Карунатилаке.

    По словам министра, переговоры о поставках продолжаются, и сделка может быть заключена после еще двух раундов обсуждений.

    Карунатилаке отметил, что на данный момент республика обеспечена запасами нефти до конца июля и назвал своей первоочередной задачей обеспечение бесперебойных поставок топлива и электроэнергии.

    В середине марта Шри-Ланка обратилась к России с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоресурсов в связи с кризисом на мировом рынке из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Позже глава государственной нефтяной компании Ceylon Petroleum Corporation Маюра Нетхикумараге сообщил, что организация готова приобрести нефть у России, однако поставки пока не подтверждены и не ожидаются до июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой о поставках энергоносителей.

    Российская делегация прибыла в Коломбо для проведения переговоров по этому вопросу.

    Позже министр транспорта островного государства Бимал Ратнаяке сообщил о достижении соглашения с Москвой.

    23 апреля 2026, 11:31 • Новости дня
    В Израиле арестовали военных за передачу секретных данных об F-15 Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    На авиабазе Тель-Ноф арестованы два инженера военно-воздушных сил Израиля по обвинению в передаче секретных данных об американских истребителях F-15 Ирану, сообщает Fars.

    По данным агентства Fars, сотрудники работали на авиабазе Тель-Ноф, расположенной недалеко от Ашдода.

    В материале сообщается, что инженеры передали в Тегеран технические документы и учебные фотографии, связанные с американскими истребителями. В публикации также отмечается, что израильские власти называют задержанных «сионистами», и подчеркивается серьезность утечки секретной информации.

    Официальные лица Израиля пока не предоставили дополнительных комментариев по поводу задержания. Вопрос о возможных последствиях для национальной безопасности страны остается открытым.

    Ранее иранские беспилотники атаковали израильскую авиабазу Тель-Ноф и места размещения американских истребителей F-15.

    Разведка Исламской Республики получила обширный массив секретных данных о военных объектах еврейского государства.

    В свою очередь иранские силовики арестовали более 700 израильских шпионов за двенадцать дней.

    23 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Премьер Ливана обвинил Израиль в военном преступлении

    Премьер Ливана Салам обвинил Израиль в военном преступлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары Израиля на юге Ливана, в результате которых погибла журналистка Амаль Халиль, а также препятствование доступу к ним спасательных служб являются военными преступлениями, написал ливанский премьер-министр Наваф Салам.

    В обращении главы правительства говорится: «Атаки на журналистов, препятствование доступу к ним спасательных команд, а также повторные удары по их местонахождению после прибытия этих служб представляют собой военные преступления».

    Премьер Ливана отметил, что случаи ударов по журналистам при исполнении ими профессиональных обязанностей в последнее время становятся постоянной практикой, которую страна категорически осуждает. Он подчеркнул, что Ливан намерен добиваться рассмотрения подобных инцидентов на международном уровне и привлечения виновных к ответственности.

    Салам выразил соболезнования семье погибшей журналистки Амаль Халиль, ее коллегам и всему ливанскому журналистскому сообществу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей журналистке Зейнаб Фарадж.

    Ранее, как сообщило Национальное агентство новостей Ливана, две журналистки были ранены в результате авиаудара по дому в поселении Тайри на юге страны. Доступ спасательных команд был затруднен из-за разрушения дороги вторым авиаударом, а также действий израильских военных, блокировавших место происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли три удара подряд по группам ливанских медиков.

    Ранее на юге Ливана в результате атаки израильского беспилотника погибли корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen и Al-Manar.

    Президент Ливана Джозеф Аун назвал гибель представителей СМИ вопиющим преступлением.

    23 апреля 2026, 14:40 • Новости дня
    В Иране сообщили о возможном прорыве на переговорах об организации встречи с США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прорыв в вопросе подготовки переговоров между Ираном и США в Исламабаде может произойти уже в ближайшие сутки, сообщил иранский дипломатический источник.

    По словам источника, «прорыв в текущем дипломатическом диалоге между Пакистаном и Ираном может быть достигнут уже сегодня ночью или завтра». Источник подчеркнул, что интенсивные контакты на высоком уровне между Пакистаном и Ираном продолжаются, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщил, что Вашингтон продлил режим прекращения огня с Тегераном, однако американская сторона сохраняет морскую блокаду иранских портов.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил о возможности проведения нового раунда переговоров с Ираном в течение ближайших двух-трех суток.

