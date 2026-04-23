Пентагон сообщил о перехвате судна Majestic X с нефтью Ирана в Индийском океане

Tекст: Вера Басилая

Пентагон сообщил о проведении операции по перехвату судна Majestic X в Индийском океане в ночь на четверг. Согласно официальному заявлению, американские военные поднялись на борт судна, не имевшего гражданства, и обнаружили, что оно перевозило нефть из Ирана, передает РИА «Новости».

Ранее военные США задержали танкер Tifani с иранской нефтью в открытых водах между Шри-Ланкой и Индонезией.

Военно-морские силы США расширили свои операции против Ирана за пределы Ближнего Востока.

В Оманском заливе американский эсминец перехватил иранский сухогруз TOUSKA.