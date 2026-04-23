Кремль спросили о ситуации вокруг дела «Эксмо»

«Единая Россия» добилась переоснащения более 500 детских поликлиник

Tекст: Вера Басилая

По словам Кузнецовой, до 2030 года в России планируется переоснастить более 500 детских поликлиник и 180 детских больниц, передает «Единая Россия».

Инициатива реализуется в рамках масштабной программы поддержки семей с детьми, которую ведёт партия. По словам председателя комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анны Кузнецовой, эта работа охватывает социальные и финансовые меры поддержки.

Кузнецова отметила, что «Единая Россия» добилась важной донастройки мер помощи, включая уточнение правил назначения пособий при рождении следующего ребёнка и расширение их доступности для семей с небольшим превышением доходов. Кроме того, в страховой стаж многодетных матерей теперь засчитываются периоды ухода за каждым ребёнком до полутора лет, что позволило провести перерасчёт и увеличить пенсии 400 тыс. женщин. Матери-героини получили право на льготы, аналогичные Героям Труда России.

Партия поддержала продление ипотечных программ для семей до 2030 года. Уже 1,5 млн семей смогли улучшить жилищные условия по льготной семейной ипотеке, а 880 тыс. многодетных семей получили по 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита. Финансирование программ поддержки увеличено на 23%, и в ближайшие три года будет выделено почти 1,8 трлн рублей.

В 62 регионах созданы 219 семейных МФЦ, работающих по принципу «одного окна», за год их услугами воспользовались около 300 тыс. семей. Закреплено преимущественное право на получение места в детском саду или школе для детей, чьи старшие братья или сёстры там уже учатся.

В сфере здоровья детей за прошлый год обновлено оборудование в 92 перинатальных центрах и роддомах. Все новорождённые проходят расширенный скрининг на 36 заболеваний, а более 20,7 тыс. мам воспользовались программой послеродового сопровождения «Вместе в жизнь». Также партия работает над развитием системы ранней помощи и внедрением здоровьесберегающих подходов в образовании при поддержке Минпросвещения России.

За два года количество многодетных семей в стране увеличилось на 17% и достигло 2,9 млн, где воспитываются 9,5 млн детей – это 29% всех детей России. Вопросы поддержки семей и многодетности будут обсуждаться на форуме «Единой России» «Есть результат!» в Петербурге, а предложения участников войдут в новую Народную программу.