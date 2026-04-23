    Израиль теряет последних союзников в Европе
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США
    Военный эксперт указал на возрождение в Германии духа реваншизма
    Объявлен глобальный ренессанс атомной энергетики через 40 лет после Чернобыля
    Власти рассказали о запуске новой налоговой выплаты для семей
    Сейм Литвы одобрил строительство объектов НАТО у границы с Россией
    Турция назвала Евросоюз «беспомощным игроком»
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро
    Индонезия договорилась о закупке нефти у России по спеццене
    23 апреля 2026, 14:04 • Новости дня

    Кремль заявил о вкладе России в стабилизацию цен из-за блокады Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Россия вносит свой вклад в стабилизацию цен на энергетических рынках и минимизацию последствий кризиса на фоне блокады Ормузского пролива, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил журналистам, что российские власти активно работают над сдерживанием негативных последствий для глобальной энергетической сферы,  передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент, вы знаете, мы свой вклад в эту стабилизацию цен и минимизацию последствий кризиса для энергетической области глобальной вносим», – заявил Песков в ответ на вопрос о планах Москвы по предложениям для партнеров в ОПЕК+ на фоне блокады Ормузского пролива.

    Он отметил, что Россия продолжает взаимодействовать с международными партнерами и отслеживает ситуацию на рынках, однако о дополнительных инициативах в рамках ОПЕК+ пока ничего не сообщил.

    По словам Пескова, Россия продолжает экспортировать нефть, оказывая влияние на стабилизацию мировых цен и снижая последствия ближневосточного кризиса для глобальной энергетики, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что спрос на российскую нефть увеличился, а предложение на мировом рынке снижается.

    Песков предупредил о негативном влиянии американской блокады Ормузского пролива на мировые рынки.

    22 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций сможет преодолеть негативные последствия политики их предшественников.

    «Надеюсь, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это наследие, тяжелое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников», – подчеркнул российский лидер в начале церемонии вручения госнаград победителям чемпионатов мира по боксу, его слова приводит Кремль в Max.

    Президент также отметил, что прежнее руководство МОК вело себя политически мотивированно. По словам главы государства, такие шаги нанесли серьезный ущерб не только олимпийскому движению, но и самим принципам олимпизма.

    «Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников», – заявил Путин.

    В декабре МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    22 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы казахстанской нефти, которые ранее направлялись в Германию по трубопроводу «Дружба», с 1 мая 2026 года будут перенаправлены на другие логистические маршруты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по «Дружбе» раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», – заявил Новак журналистам, передает ТАСС.

    Вице-премьер уточнил, что вопросами перенаправления нефти занимаются Министерство энергетики России и компания «Транснефть». По его словам, все необходимые уведомления по изменению маршрута уже переданы соответствующим сторонам.

    Накануне агентство Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    22 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    Более десяти стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители более десяти государств обратились к США с просьбой продлить действие временной лицензии на покупку российской нефти, сообщил министр финансов США Скотт Бессент, выступая на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

    По словам Бессента, страны, которые находятся в наиболее уязвимом положении и испытывают острую нехватку энергоресурсов, обратились к Вашингтону с просьбой продлить разрешение на импорт российской нефти, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что речь идет о продлении всего на 30 дней.

    На прошлой неделе власти США продлили разрешение на продажу российской нефти до 16 мая.

    Ранее Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент – запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде.

    22 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    «Телега» подала в ФАС жалобу на Apple
    «Телега» подала в ФАС жалобу на Apple
    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский разработчик альтернативного приложения Telegram – компания «Телега» – подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на действия Apple. Поводом стали удаление приложения Telega из App Store, блокировка его запуска на устройствах пользователей и закрытие аккаунта разработчика. 

    «Мы считаем, что столкнулись не с частным случаем, а с системным дефектом механизма Apple», – говорится в заявлении компании. Там сообщается, что Apple 9 апреля удалила приложение и аккаунт из App Store, а 17 апреля ограничила работу уже установленных версий, уведомив пользователей о «вредоносном ПО». При этом Apple не предоставила разработчику конкретных претензий, результатов экспертизы и рекомендаций по устранению возможных нарушений. В течение десяти дней после запросов «Телеги» Apple также не дала разъяснений по ситуации.

    В жалобе в ФАС российская компания просит признать действия Apple злоупотреблением доминирующим положением по статье 10 закона «О защите конкуренции», восстановить приложению доступ к платформе и публично опровергнуть ложные уведомления о вредоносности приложения. Также разработчики настаивают на изменении самой процедуры взаимодействия Apple с разработчиками и предоставлении понятных сроков и конкретных претензий для исправления нарушений.

    «Телега» подчеркивает, что их приложение построено на современной архитектуре, не внедряет вредоносный код, не вмешивается в работу устройств и не нарушает безопасность пользователей. Компания связывает возникшие технические проблемы с багом iOS, а не с работой приложения, и отмечает, что репутационный ущерб усиливается из-за публикаций в СМИ, где «Телегу» необоснованно называют «шпионским» ПО.

    С 2022 года в App Store наблюдается системное удаление российских приложений, связанное в первую очередь с санкциями и политическими ограничениями. Процесс проходит волнами: сначала под ограничения попали государственные СМИ (RT, Sputnik), затем – крупные банки (ВТБ, ПСБ, Сбербанк и др.), в 2023 году – «Тинькофф» и ряд других финансовых организаций. Параллельно удалялись сервисы экосистемы VK и другие популярные приложения («Домклик», «Ситидрайв», «Сбермаркет», «РЖД Пассажирам», «М.Видео», «Автодор»). В 2025–2026 годах фиксируются точечные удаления отдельных сервисов, включая «Авито» и Telega.

    Ранее приложение «Телега» исчезло из российского магазина App Store. В сервисе пояснили, что приложение могло исчезнуть из российского App Store на фоне большого количества негативных отзывов после введения списков ожидания на авторизацию.

    22 апреля 2026, 20:18 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 102 доллара за баррель
    Цена нефти Brent превысила 102 доллара за баррель
    Tекст: Ольга Иванова

    Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent обновила максимумы с середины апреля, она поднялась выше 102 долларов, следует из данных торгов

    В ходе вечерней торговой сессии в среду глобальные цены на углеводороды увеличились примерно на 4%, передает РИА «Новости». По состоянию на 18:43 по московскому времени июньские фьючерсы на марку Brent подорожали на 3,58% по сравнению с предыдущим закрытием. Их цена достигла 102,01 доллара за баррель.

    Подобная повышательная динамика зафиксирована на сырьевом рынке впервые с 13 апреля. Одновременно с этим июньские контракты на американскую легкую нефть WTI также показали позитивную тенденцию. Они выросли в цене на 3,84%, поднявшись до уровня 93,11 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 101 доллар за баррель.

    В конце марта котировки этой марки достигали 100 долларов за баррель.

    В середине того же месяца цена актива поднималась выше 115 долларов.

    22 апреля 2026, 19:19 • Новости дня
    Монахиня объяснила цель перевода Евангелия на язык малочисленного народа Якутии

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Библейская притча о неводе, закинутом в море, оказалась близка юкагирам благодаря их традиционным занятиям – рыболовству и охоте, тогда как другие библейские образы, связанные, например, с земледелием, могут вызвать трудности восприятия, рассказала газете ВЗГЛЯД заместитель руководителя миссионерского отдела Якутской епархии монахиня Елизавета (Сеньчукова), комментируя проводимую сейчас епархией работу по переводу Нового Завета на юкагирский язык. Юкагиры – коренной малочисленный народ Севера, их осталось менее двух тысяч человек.

    Сеньчукова рассказывает, что главная сложность перевода Библии на языки малых народов связана с тем, что у этих народов иные жизненные реалии. Изначально команда опиралась на консультации профессиональных филологов, однако это не приносило заметных результатов. Переломным моментом стала поездка в одно из сел, где участники проекта начали напрямую общаться с местными жителями. Именно тогда миссионеры решили провести эксперимент – попробовать перевести одну из евангельских притч.

    «Мы выбрали притчу Иисуса Христа о Царствие Небесном, которое сравнивается с неводом, закинутым в море и захватившим разную рыбу. В конце времен ангелы вытаскивают невод и разбирают рыбу на хорошую, которую собирают, и плохую, которую выбрасывают. Этот образ оказался понятен юкагирам, так как они живут на берегу большой реки и занимаются рыбалкой, охотой и собирательством. В то же время стало очевидно, что не все притчи будут столь же легко восприниматься. Например, скорее всего, сложности возникнут с переводом притчи о сеятеле и семенах, поскольку этот сибирский народ хлеб не сеет и вообще огородным хозяйством не занимается», – рассуждает собеседница.

    Наиболее серьезные трудности связаны с языком и заложенным в его слова смыслами, продолжает монахиня. Некоторые понятия требуют переосмысления. Однако иногда случается и ровно наоборот – язык, благодаря своей архаичности, позволяет передать смысл с удивительной точностью. Так, пытаясь объяснить, что такое Царствие Божие, носители языка использовали слово с широким значением «хойл», которым юкагиры обозначают и Бога, и все, что с ним связано. Такое решение оказалось не просто удачным, но и богословски глубоким, поскольку в евангельском понимании Царствие Божие действительно неотделимо от самого Бога.

    Каждый народ, соприкасаясь с текстом Священного Писания, находит в нем что-то свое, добавляет монахиня. Тем более, что сам Новый Завет изначально имеет переводную природу: слова Христа и апостолов были переданы с арамейского и древнееврейского языков на греческий.

    «Особое значение имеет личное восприятие языка. Известны случаи, когда человек воспринимает веру как нечто внешнее. Но стоит ему услышать Евангелие на родном языке, как возникает ощущение, что Бог говорит с ним напрямую. Архиепископ Якутский и Ленский Роман не раз подчеркивал, что особенно важно, чтобы молитва звучала на том языке, на котором человек слышал речь своей матери в детстве», – отмечает Сеньчукова.

    При этом, сетует она, ситуация с языками коренных малочисленных народов остается сложной – многие из них находятся на грани исчезновения. В некоторых случаях число носителей исчисляется десятками, а иногда и единицами. Поэтому перевод Библии на такие языки становится еще и культурным событием – эта работа способствует сохранению языков народов России и укреплению их культурной идентичности, при том что изначально задача остается миссионерской.

    «Работа над переводом Евангелия на юкагирский язык началась по благословению и активной поддержке архиепископа Якутского и Ленского Романа при непосредственном участии Института перевода Библии. В этой работе большую роль играет и переводческий отдел Якутской епархии. Его руководитель Саргылана Леонтьева, которая занимается переводом на якутский язык, не раз озвучивала важную мысль: «Бог – хозяин языков». В этих словах заключено понимание того, что каждый язык способен стать носителем священного смысла, потому что Бог знает его глубже, чем сами носители. Так постепенно выстраивается цельное служение, в котором соединяются миссия, перевод, культура и личный опыт. Оно показывает, что слово Божие может звучать на любом языке и оставаться живым и близким каждому народу», – заключила монахиня Елизавета.

    Ранее заместитель председателя молодежного отдела Синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), ключарь Синодального Знаменского собора РПЦЗ протоиерей Андрей Соммер рассказал, что что рост интереса молодежи к православию связан с ощущением пустоты светского общества и поиском духовных основ. По его словам, в вере люди ищут ответы на важные для себя вопросы.

    23 апреля 2026, 12:36 • Новости дня
    Военный эксперт указал на возрождение в Германии духа реваншизма

    Tекст: Анастасия Куликова

    13 лет, что Германия отводит на создание самой сильной армии в Европе, – большой срок. Он вызван неблагоприятными экономическими условиями, в которых оказалась ФРГ, а также желанием немецкого руководства минимизировать панические настроения внутри страны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Германия представила стратегию развития армии до 2039 года.

    «Заявления о намерении создать самую сильную армию в Европе звучат в Германии уже несколько лет. Закрепление этой цели в военной стратегии бундесвера – свидетельство возрождения духа реваншизма», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, заявленные 13 лет, которые немецкое руководство отводит на достижение цели, довольно большой срок. Но это вызвано рядом причин, добавил собеседник. «Первая – неблагоприятные экономические условия, в которых сейчас находится ФРГ. Берлину нужно поддерживать уровень жизни населения и при этом заниматься милитаризацией», – пояснил эксперт.

    «Вторая – желание минимизировать панические настроения внутри Германии», – добавил Кнутов. Он отметил, что ранее всех мужчин в возрасте от 17 до 45 лет обязали получать разрешение бундесвера, если они хотят покинуть страну более чем на три месяца. «Если бы министерство обороны в стратегии объявило, что к 2030 году армия должна стать сильнейшей, то это вызвало бы недовольство», – уточнил аналитик.

    Но даже более нейтральные сроки едва ли помогут Берлину добиться численности вооруженных сил в 460 тыс. человек. Поскольку, как показывают социологические опросы, немцы не хотят заключать контракты с бундесвером, Германии придется вернуть призыв в армию, спрогнозировал Кнутов. Он указал, что частично меры в этом направлении уже принимаются.

    «Не удивлюсь, если в число резервистов начнут записывать и женщин. На такой шаг, как правило, идут, когда не хватает военнослужащих», – добавил спикер. Судить о том, сделает ли это бундесвер самой сильной армией в Европе, сложно. «Увеличение численности армии будет сопровождаться и переходом на новые технологии. Речь идет в первую очередь о беспилотниках, роботизированных наземных комплексах», – рассуждает эксперт.

    Как бы то ни было, Германия пытается снова стать страной, которая будет доминировать в Европе, продолжил Кнутов. «Планы создать сильнейшую армию на континенте направлены против нашей страны», – убежден он. Собеседник напомнил, что изначально в НАТО звучали идеи, согласно которым боевые действия на Украине должны истощить Россию, после чего ВС государств Североатлантического альянса – в первую очередь Германии и Польши – захватят Калининград и проведут операции в Белоруссии.

    «Запад не отказывается от желания ослабить нашу страну, – подчеркнул аналитик. – Наблюдающаяся милитаризация в Европе продиктована переходом экономик наиболее развитых стран на новый технологический уклад – то есть искусственный интеллект и роботизацию. Этот переход требует гигантского количества электроэнергии. Идет борьба за ресурсы и редкоземельные металлы. Эта борьба будет только усиливаться, и нам следует быть начеку».

    Ранее министерство обороны Германии обнародовало стратегию развития вооруженных сил на период до 2039 года. Заявленная цель – сделать бундесвер «самой сильной армией в Европе». Глава ведомства Борис Писториус охарактеризовал эти планы как «исторический поворотный момент».

    Предполагается увеличение численности военнослужащих с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс., а также параллельное наращивание резерва с примерно 70 тыс. человек, до 200 тыс. Вместе с резервом численность армии должна вырасти как минимум до 460 тыс. мужчин и женщин.

    План развития боевых возможностей отказывается от жестких квот по числу танков, самолетов или кораблей, ориентируясь на то, какие эффекты армия должна обеспечивать. В качестве приоритетных направлений названы противовоздушная оборона против гиперзвуковых ракет и развитие беспилотных систем.

    В центре внимания новой военной стратегии – «противодействие угрозам со стороны России». «Россия создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО», – цитирует Spiegel текст документа.

    Впрочем, как отмечает Spiegel, есть сомнения, удастся ли увеличить численность вооруженных сил с нынешних примерно 185 тыс. до 260 тыс. активных. Издание напоминает, что правительство ФРГ выступило против возвращения к призыву, который был приостановлен в 2011 году, предпочитая комплектование на добровольной основе. При этом соцопросы показывают, что молодые немцы в массе своей не хотят идти в армию.

    Примечательно, что в начале апреля граждан призывного возраста обязали получать разрешение Центра карьеры бундесвера в случае намерения уехать из Германии более чем на три месяца. Утверждается, это сделано для формирования информативного военного реестра.

    Напомним, в мае 2025 года Фридрих Мерц заявил, что армия страны должна стать сильнейшей в Европе, чтобы «нам не пришлось защищать себя». Глава МИД России Сергей Лавров счел действия немецкого канцлера подготовкой к войне.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил, что у многих европейцев «бежит холодок по спине», когда они читают о принятой в Германии военной стратегии и планах Берлина создать самую сильную армию в Европе.

    Напомним, власти Германии заняли третье место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    23 апреля 2026, 13:36 • Новости дня
    Индонезия договорилась о закупке нефти у России по спеццене

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индонезия достигла соглашения с Россией о закупке 150 млн баррелей нефти по специальной цене, сообщили СМИ.

    Как пишет индонезийский еженедельник Tempo со ссылкой на специального посланника Джакарты по энергетике и окружающей среде Хашима Джоджохадикусумо, договоренность была достигнута во время визита президента Индонезии в Москву, который состоялся 13 апреля.

    Джоджохадикусумо подчеркнул, что закупленная нефть будет храниться внутри страны, чтобы кк можно было использовать как стратегический резерв, передает «Интерфакс».

    Таким образом, Индонезия рассчитывает обезопасить свою экономику от возможных потрясений на мировых энергетических рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия сообщил, что Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве.

    Ранее министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Напомним, Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

    23 апреля 2026, 11:39 • Новости дня
    Иран впервые получил доход от сборов в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Хаджи Бабаи сообщил о поступлении первого дохода от сборов с судов, пересекающих Ормузский пролив, на счет центрального банка страны.

    По его словам, эти средства поступили в государственный бюджет, что стало первым подобным случаем для Ирана.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи информировал об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Однако власти США заявили о намерении продолжить морскую блокаду исламской республики до достижения окончательной сделки. В ответ элитные подразделения ВС Ирана – Корпус стражей исламской революции – сообщили о перекрытии пролива до полного снятия ограничений со стороны США.

    Парламент Ирана подготовил проект о введении платы за проход коммерческих судов.

    Корпус стражей исламской революции заблокировал этот стратегически важный судоходный маршрут до снятия американских ограничений.

    Президент США отказался снимать морскую блокаду с исламской республики без заключения сделки.

    23 апреля 2026, 12:42 • Новости дня
    Зеленский призвал США не отвлекаться от Украины из-за Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал руководство США не забывать об украинском кризисе на фоне войны с Ираном, сообщает CNN.

    Украинский лидер обратился к Вашингтону с просьбой продолжать поддержку Киева, несмотря на ближневосточные события, передает RT со ссылкой на телеканал CNN.

    «Он понимает, что США поглощены войной с Ираном, но нельзя бросать Украину», – отмечается в публикации американских журналистов.

    Политик заявил, что администрации США следует параллельно работать над завершением обоих конфликтов.

    Ранее глава киевского режима заявил о риске нехватки западных зенитных комплексов из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

    До этого Зеленский пожаловался на дефицит внимания американских переговорщиков к проблемам Киева.

    22 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Жданова заявила о подготовке Европой большой войны против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны не стремятся к долгосрочному и стабильному миру в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и фактически готовятся к крупномасштабному военному конфликту против России, заявила глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова.

    По ее словам, с февраля 2022 года до 2025 года страны Евросоюза увеличили расходы на оборону почти на 60%, передает ТАСС. Такие расходы в прошлом году составили 381 млрд евро, что выводит Европу на второе место в мире после США.

    Жданова подчеркнула, что официально поставлена задача усилить обороноспособность Европы к 2030 году. Она считает, что масштабные приготовления подтверждают отсутствие интереса к миру и свидетельствуют о подготовке к войне с Россией.

    Дипломат добавила, что Украина в этой военно-политической стратегии играет лишь роль инструмента, которым Запад пользуется для достижения собственных целей и подготовки к возможному будущему конфликту.

    Жданова ранее уже заявляла о подготовке Европы к войне с Россией.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о подготовке Евросоюза к военному конфликту.

    23 апреля 2026, 09:36 • Новости дня
    Словакия заявила о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию восстановлены, они идут в соответствии с планом, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.

    Министр экономики страны Дениса Сакова подтвердила, что поступление нефти возобновилось с двух часов ночи по местному времени, что соответствует трем часам по Москве.

    В своем заявлении министр отметила, что поставки осуществляются в соответствии с ранее согласованным графиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономики Словакии анонсировало скорое возобновление транзита российской нефти.

    Ранее Братислава обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба».

    В ответ премьер-министр Роберт Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    22 апреля 2026, 23:34 • Новости дня
    США продлили перемирие с Ираном без снятия морской блокады

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон продлил режим прекращения огня с Тегераном, однако американская сторона сохраняет морскую блокаду иранских портов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    Режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном продлен, однако морская блокада иранских портов и операция «Экономическая ярость» остаются в силе, передает РИА «Новости».

    «Президент добивается ответа (от Ирана – прим. ВЗГЛЯД), и, пока мы его ожидаем, действует режим прекращения огня в отношении военных и силовых ударов, однако операция «Экономическая ярость» продолжается, как и эффективная, успешная морская блокада», – заявила Левитт.

    Стороны объявили о прекращении огня 8 апреля. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, однако боевые действия не возобновлялись. В настоящее время посредники предпринимают попытки организовать новый раунд переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана. Министр финансов Скотт Бессент сообщил о продолжении операции «Экономическая ярость» для оказания максимального давления на Тегеран. Советник председателя иранского парламента Мехди Мохаммади призвал дать военный ответ на действия Вашингтона.

    23 апреля 2026, 05:36 • Новости дня
    Иранский «москитный флот» устроил охоту в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская спутниковая система Copernicus («Коперник») засняла группу из десятков быстроходных катеров Ирана, отрабатывающих блокировку Ормузского пролива.

    Новые спутниковые снимки системы Copernicus подтвердили активность иранского москитного флота в районе побережья Карган, передает «Военное обозрение».

    На кадрах зафиксированы маневры 33 малых судов Корпуса стражей исламской революции. Аналитики считают эти действия частью асимметричной стратегии Тегерана по блокировке Ормузского пролива.

    Иран располагает тысячами катеров, способных разгоняться до 120 км/ч. Оснащенные ракетами, пулеметами и беспилотниками, они представляют серьезную угрозу для американских военно-морских сил. Тактика внезапных атак среди скал делает такие суда практически неуязвимыми для радаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции ограничил движение судов в Ормузском проливе. Позже быстроходная лодка иранских военных обстреляла коммерческий контейнеровоз. На фоне этого Вашингтон потребовал от Тегерана права прямого управления данной акваторией.

    22 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Суд отправил замглавы Подольска в СИЗО по делу о взятке

    Суд отправил замглавы Подольска Мамлая в СИЗО по делу о взятке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО первого заместителя главы городского округа Подольск Александра Мамлая.

    Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Мамлай арестован на два месяца, передает РИА «Новости».

    В июле 2024 года СМИ сообщали о назначении Мамлая на пост заместителя главы Подольска, отвечающего за ЖКХ, благоустройство, дорожное хозяйство и экологию. На официальном сайте городской администрации он фигурирует как первый замглавы с мая 2025 года.

    На прошлой неделе бывшему заместителю главы администрации Сочи Евгению Горобцу предъявили обвинение в получении взятки на сумму свыше 10 млн рублей.

    Ранее прокуратура запросила 13 лет колонии для экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, обвиняемого в получении взятки в размере 17 млн рублей.

    В марте главу Осташковского округа Тверской области Алексея Титова отстранили от должности после задержания по подозрению в коррупции.

    Главное
    Эстония заявила об отсутствии желания восстанавливать связи с Россией
    Иран впервые получил доход от сборов в Ормузском проливе
    Зеленский призвал США не отвлекаться от Украины из-за Ирана
    Названы три причины недовольства Израилем у Германии
    ВЦИОМ: Роль главы семьи исчезла для большинства россиян
    Дуров выложил первый ИИ-шансон под псевдонимом «Дурикович»
    Еврокомиссия лишила Венецианскую биеннале гранта за приглашение России