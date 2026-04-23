Песков: Путин в четверг встретится с президентом Киргизии Жапаровым

«Сегодня важный день для российско-кыргызстанских отношений. Во второй половине дня состоится встреча президентов России и Кыргызстана. Президент Жапаров будет в Москве с кратким рабочим визитом. Президенты проведут отдельную беседу, продолжат ее за рабочим обедом. Ожидаем такое полноформатное длительное общение глав государств», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

После официальной встречи и делового обеда у Путина запланированы мероприятия непубличного характера.

Ранее пресс-служба Кремля сообщил, что в ходе телефонного разговора президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров уделили особое внимание развитию совместных торгово-экономических проектов.