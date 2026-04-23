Глава РСПП призвал снизить ставку ЦБ на один процентный пункт

Шохин предложил Банку России снизить ключевую ставку на один процентный пункт

Tекст: Вера Басилая

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на заседании координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе заявил, что совету директоров Банка России стоит снизить ключевую ставку на один процентный пункт, а не ограничиваться изменением на 0,5 п.п. или меньшими шагами, передает «Интерфакс».

По словам Шохина, заседание совета директоров Центрального банка, на котором будет приниматься решение о ставке, пройдет в пятницу.

Шохин считает, что при медленном снижении ставки шагами по 0,5 п.п. выйти к концу года на уровень 13% не удастся, и этого будет недостаточно для стимулирования инвестиционной активности. Он также напомнил о критике президента динамики экономических показателей и поручении правительству выработать меры поддержки экономики.

На прошлом заседании 20 марта ЦБ снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%. Большинство аналитиков ожидают, что 24 апреля ставка будет снижена на 0,5 п.п. до 14,5% годовых. Некоторые эксперты не исключают сохранения ставки на уровне 15%, но отмечают, что возможны и необычные решения, включая снижение на 0,25 п.п. Лишь немногие экономисты ждут снижения сразу на один пункт до 14%.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал текущие темпы снижения ключевой ставки недостаточными для роста инвестиций.

До этого руководитель РСПП прогнозировал постепенное смягчение денежно-кредитной политики небольшими шагами.