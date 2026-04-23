Ливан захотел продлить перемирие на переговорах с Израилем

Ливан выступил за продление перемирия и отвод израильских войск

Tекст: Вера Басилая

Ливанский чиновник сообщил Reuters, власти Ливана на переговорах с Израилем настаивают на продлении режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

По словам источника, Бейрут рассматривает продление перемирия как предварительное условие для перехода переговоров на новый уровень, в рамках которого Ливан будет выступать за отвод израильтян, возвращение ливанцев, задержанных в Израиле, и за определение наземной границы..

Госдепартамент США ранее отмечал, что действующий режим прекращения огня сроком на десять дней может быть продлен, если стороны достигнут успехов в переговорах и Бейрут подтвердит контроль над своей территорией. Перемирие между Ливаном и Израилем вступило в силу с полуночи 17 апреля по местному времени.

Соглашение о приостановке боевых действий официально вступило в силу. Президент Ливана Джозеф Аун назвал этот шаг отправной точкой для прямых двусторонних переговоров.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам обвинил Израиль в военном преступлении.

Армия Израиля нанесла удары по Ливану после начала перемирия.