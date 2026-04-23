    23 апреля 2026, 13:36 • Новости дня

    Индонезия договорилась о закупке нефти у России по спеццене

    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индонезия достигла соглашения с Россией о закупке 150 млн баррелей нефти по специальной цене, сообщили СМИ.

    Как пишет индонезийский еженедельник Tempo со ссылкой на специального посланника Джакарты по энергетике и окружающей среде Хашима Джоджохадикусумо, договоренность была достигнута во время визита президента Индонезии в Москву, который состоялся 13 апреля.

    Джоджохадикусумо подчеркнул, что закупленная нефть будет храниться внутри страны, чтобы кк можно было использовать как стратегический резерв, передает «Интерфакс».

    Таким образом, Индонезия рассчитывает обезопасить свою экономику от возможных потрясений на мировых энергетических рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия сообщил, что Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве.

    Ранее министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Напомним, Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

    21 апреля 2026, 13:22 • Новости дня
    Кремль назвал условие возобновления транзита нефти по «Дружбе»

    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва готова продолжить прокачку топлива в Венгрию и Словакию при условии прекращения политического шантажа и разблокировки транзитных магистралей соседним государством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Российская Федерация сохраняет технологическую возможность для передачи нефти европейским потребителям, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос упирается исключительно в действия украинской стороны.

    «Российская сторона остается готовой в технологическом плане, мы имеем договорные обязательства с Венгрией. Но после того, как начался шантаж киевского режима, эти поставки были остановлены», – заявил представитель Кремля.

    Государственный деятель добавил, что перспективы дальнейших поставок полностью зависят от Киева. Транзит энергоносителей возобновится сразу после открытия трубы и полного отказа от подобной недружественной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сохранить контрмеры против Украины до возобновления поставок нефти.

    Позже источники агентства Bloomberg анонсировали запуск прокачки сырья по трубопроводу 21 апреля.

    Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока подтвердил вероятное возобновление транспортировки энергоносителей во вторник.

    22 апреля 2026, 08:35 • Новости дня
    Казахстан сообщил о невозможности транзита нефти по «Дружбе» в Германию
    @ Patrick Pleul/DPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба» в мае, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

    Аккенженов уточнил: «По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было. На май у нас транзит через Атырау – Самара по направлению нефтепровода «Дружба» и далее на завод в Шведт у нас ноль», передает ТАСС.

    Он отметил, что российская сторона по неофициальным каналам заявила о технической невозможности прокачки казахстанской нефти по «Дружбе». Министр предположил, что это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

    В связи с ситуацией Казахстан намерен перераспределить объемы поставок нефти на другие направления.

    Ранее Reuters сообщило, что поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    20 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии
    Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии
    @ Szilard Koszticsak/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Петер Мадьяр, лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса», сообщил на пресс-конференции, что министром иностранных дел нового правительства станет Анита Орбан.

    «Министром иностранных дел правительства »Тисы« будет Анита Орбан, которая приняла предложение», – заявил Мадьяр, передает РИА «Новости».

    Орбан является советником «Тисы» по внешней политике, а в 2010-2015 годах работала в МИД, где занималась вопросами энергетической безопасности. Ожидается, что сменив на посту главу МИД Петера Сийярто, она будет противодействовать поставкам в Венгрию российских нефти и газа.

    51-летняя Орбан родом из небольшого города Береттьюйфалу, где проживает около 14 тысяч человек. В одном из недавних выступлений она охарактеризовала себя как «типичную девушку из глубинки».

    После окончания Университета Корвина в Будапеште она продолжила обучение и работала в США, затем заняла должность посла по особым поручениям в венгерском МИД, а позже трудилась в лондонском офисе телекоммуникационного гиганта Vodafone. В дипломатическом ведомстве Орбан курировала вопросы энергетической безопасности, уделяя особое внимание снижению зависимости Венгрии от российских нефти и газа.

    Напомним, на прошедших выборах в венгерский парламент оппозиционная партия уверенно обошла правящий альянс, получив подавляющее большинство мандатов. Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр анонсировал формирование нового правительства.

    22 апреля 2026, 14:36 • Новости дня
    Юшков оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе»

    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    На данный момент Казахстан является единственным поставщиком нефти по трубопроводу «Дружба». Тем не менее Астана отправляет в Германию относительно небольшие объемы энергоресурсов, что делает их остановку некритичной для ФРГ, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае.

    «Сообщения об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе» выглядят довольно странно и вызывают множество вопросов. От кого исходит эта инициатива? Что послужило поводом к такому возможному решению?» – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в последнее время Украина неоднократно атаковала порт Усть-Луга, а также объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, через которые в том числе и Астана экспортирует свои энергоресурсы. «В такой ситуации, казалось бы, Казахстан должен заказать у России большую прокачку по «Дружбе» в Германию», – рассуждает собеседник.

    В то же время Киев перекрыл южную ветку нефтепровода. Это приводит к удорожанию прокачки казахстанской нефти по центральной ветке (инфраструктура разделяется на две артерии в Белорусии). «Экономическая логика следующая: чем меньше по трубе вы качаете, тем дороже прокачивать каждую тонну нефти», – пояснил эксперт.

    «Получается, что когда Украина заблокировала поставки в Венгрию и Словакию, то системой пользовался де-факто только Казахстан. Возможно, встал вопрос о повышении тарифа на прокачку в сторону Германии. В таких условиях Астана могла счесть более перспективными другие маршруты экспорта и приостановить поставки по «Дружбе», – детализировал Юшков.

    «Если предположить, что дела обстоят именно таким образом, стоит дождаться также заявлений из Берлина. Насколько Германии важно сохранить эти объемы и готова ли страна, например, платить больше Казахстану? Вместе с тем, если бы ФРГ готова была бы по любой цене покупать казахскую нефть, то стороны бы договорились об увеличении поставок», – отметил он.

    Собеседник допустил, что Германия – в отсутствие выгодных для Берлина поставок по «Дружбе» – будет больше закупать энергоресурсов танкерами. «Казахстан же, по всей видимости, перенаправит нефть на экспорт через, например, Усть-Лугу. То есть для России транзитные объемы не снизятся», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго Ерлана Аккенженова. По его словам, российская сторона показала Казахстану планируемый показатель поставок на второй квартал — «по всем трем месяцам ноль».

    «Российская сторона, опять-таки по неофициальным источникам, заявляет о неимении технической возможности по прокачке казахстанской нефти. Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре, я делаю такое допущение», – сказал министр.

    Аккенженов сообщил, что Казахстан не ожидает снижения добычи нефти, отметил чиновник. По его словам, Астана имеет возможность перераспределить весь объем углеводородов по другим маршрутам – система Каспийского трубопроводного консорциума, Усть-Луга, Китай.

    Накануне про майскую приостановку транзита со ссылкой на источники писало агентство Reuters. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения. Он отметил, что по этому вопросу нужно обращаться в соответствующие российские компании.

    Агентство отмечало, что экспорт нефти из Казахстана в Германию по российскому трубопроводу составил около 43 тыс. баррелей в день в 2025 году, что на 44% больше, чем в 2024 году. Полное прекращение транзита приведет к потере примерно 17% из 12 млн метрических тонн нефти в год, перерабатываемых немецким нефтеперерабатывающим заводом PCK.

    Напомним, Венгрия и Словакия с 27 января не получают российскую нефть по «Дружбе» из-за блокировки со стороны Украины. Россия технологически готова к возобновлению транзита, отмечал Песков. «Все зависит от киевского режима: откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж», – подчеркивал он.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в этой связи обращался к Владимиру Зеленскому с требованием разблокировать транзит и отказаться от политики давления на европейские страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей.

    22 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    @ Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы казахстанской нефти, которые ранее направлялись в Германию по трубопроводу «Дружба», с 1 мая 2026 года будут перенаправлены на другие логистические маршруты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по «Дружбе» раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», – заявил Новак журналистам, передает ТАСС.

    Вице-премьер уточнил, что вопросами перенаправления нефти занимаются Министерство энергетики России и компания «Транснефть». По его словам, все необходимые уведомления по изменению маршрута уже переданы соответствующим сторонам.

    Накануне агентство Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    22 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    Более десяти стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители более десяти государств обратились к США с просьбой продлить действие временной лицензии на покупку российской нефти, сообщил министр финансов США Скотт Бессент, выступая на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

    По словам Бессента, страны, которые находятся в наиболее уязвимом положении и испытывают острую нехватку энергоресурсов, обратились к Вашингтону с просьбой продлить разрешение на импорт российской нефти, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что речь идет о продлении всего на 30 дней.

    На прошлой неделе власти США продлили разрешение на продажу российской нефти до 16 мая.

    Ранее Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент – запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде.

    22 апреля 2026, 20:18 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 102 доллара за баррель
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent обновила максимумы с середины апреля, она поднялась выше 102 долларов, следует из данных торгов

    В ходе вечерней торговой сессии в среду глобальные цены на углеводороды увеличились примерно на 4%, передает РИА «Новости». По состоянию на 18:43 по московскому времени июньские фьючерсы на марку Brent подорожали на 3,58% по сравнению с предыдущим закрытием. Их цена достигла 102,01 доллара за баррель.

    Подобная повышательная динамика зафиксирована на сырьевом рынке впервые с 13 апреля. Одновременно с этим июньские контракты на американскую легкую нефть WTI также показали позитивную тенденцию. Они выросли в цене на 3,84%, поднявшись до уровня 93,11 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 101 доллар за баррель.

    В конце марта котировки этой марки достигали 100 долларов за баррель.

    В середине того же месяца цена актива поднималась выше 115 долларов.

    22 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    В ФРГ предупредили о прекращении транзита казахстанской нефти по «Дружбе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор) было проинформировано о прекращении с 1 мая транзита казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию, заявил представитель германского регулятора Фите Вульфф.

    Федеральное сетевое агентство ФРГ было проинформировано о том, что транзит казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию прекратится с 1 мая 2026 года, передает ТАСС.

    Представитель регулятора Фите Вульфф пояснил, что соответствующее уведомление поступило от компании Rosneft Deutschland, управляющей НПЗ PCK в Шведте.

    Вульфф уточнил, что решение о прекращении транзита принято в соответствии с указанием Министерства энергетики России. Прекращение затронет поставки казахстанской нефти, поступающей через территорию России к нефтеперерабатывающему заводу PCK в Германии.

    По словам представителя агентства, прекращение поставок не приведет к угрозе снабжения нефтепродуктами в Германии даже при возможном снижении производственных мощностей на НПЗ PCK.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов получил неофициальную информацию о невозможности транспортировки нефти в мае.

    Агентство Reuters анонсировало прекращение поставок казахстанского сырья в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая.

    21 апреля 2026, 23:56 • Новости дня
    Цена нефти Brent поднялась выше 101 доллара за баррель

    Tекст: Вера Басилая

    На лондонской бирже ICE зафиксировали рост котировок нефти Brent до 101 доллара за баррель, что является максимумом с 13 апреля 2026 года.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE впервые с 13 апреля 2026 года превысила 101 доллар за баррель, передает ТАСС.

    Согласно данным торгов на 22:42 по московскому времени, нефть Brent подорожала на 2,05% и достигла стоимости 100 долларов 50 центов за баррель.

    К 22:52 по московскому времени Brent ускорила рост и торговалась уже на уровне 101 доллар 2 копейки за баррель, что на 2,58% выше предыдущих показателей.

    Одновременно фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года выросли на 2,83% до отметки 92 доллара 21 копейку за баррель.

    В конце марта стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 108 долларов за баррель.

    Ранее президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения от Тегерана согласованного «единого предложения» по урегулированию ситуации.

    21 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая, пишет Reuters.

    Об этом агентству Reuters рассказали три источника в отрасли, пожелавшие остаться анонимными. По их данным, скорректированный график экспорта уже направлен Казахстану и Германии. Такое решение создает дополнительные риски для топливного рынка Германии, учитывая нестабильность поставок из стран Ближнего Востока из-за войны с Ираном, отмечается в материале. Германия уже столкнулась с энергетическим кризисом после разрыва многолетних связей с Россией на фоне спецоперации на Украине.

    По информации агентства, в 2025 году экспорт казахстанской нефти в Германию по «Дружбе» составил 2,146 млн тонн, что примерно соответствует 43 тыс. баррелей в сутки и превышает показатели 2024 года на 44%. За первый квартал 2026 года поставки достигли 730 тыс. тонн.

    Полное прекращение транзита приведет к потере около 17% от объема нефти, перерабатываемого одним из крупнейших немецких предприятий – нефтеперерабатывающим заводом PCK в городе Шведт. Именно топливо с этого завода обеспечивает 9 из 10 автомобилей в Берлине и Бранденбурге, отмечают источники.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    В 2024 году Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию.

    20 апреля 2026, 23:40 • Новости дня
    Венгрия объявила о вероятном возобновлении транзита нефти Украиной по «Дружбе»

    @ CBC TV Azerbaijan/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Транспортировка энергоносителей из России по трубопроводу «Дружба» возобновится Украиной, вероятно, в полдень 21 апреля, сообщил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

    «Сегодня я был в Брюсселе, где обсуждал, помимо прочего, возобновление работы нефтепровода «Дружба». Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что украинская сторона объявит о возобновлении работы трубопровода примерно в полдень во вторник», – приводит слова министра ТАСС.

    После официального заявления Киева оператор магистрали свяжется с энергетической компанией MOL, которая обеспечивает российским сырьем нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, сообщил он. В последнее время предприятие использовало нефть из государственных стратегических резервов по согласованию с правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что Украина во вторник планирует запустить прокачку нефти по «Дружбе». Bloomberg также сообщало, что Будапешт может разблокировать помощь Киеву на заседании послов стран Евросоюза.

    Экономист Иван Лизан отметил, что новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине.

    22 апреля 2026, 11:49 • Новости дня
    Словакия: Поставки нефти по «Дружбе» возобновятся утром в четверг
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», ранее остановленный украинской стороной, должен возобновиться в четверг утром, сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова.

    Восстановление прокачки сырья по нефтепроводу ожидается 23 апреля, передает РИА «Новости». Министр экономики Словакии Дениса Сакова подчеркнула, что процесс уже запущен.

    «Восстановление поставок в Словакию ожидается завтра, 23 апреля, утром», – сообщила глава ведомства. По ее словам, украинская сторона начала наполнение трубопровода со стороны Белоруссии еще в среду утром.

    Напомним, Украина прекратила транзит российской нефти в Словакию и Венгрию 27 января. Киев объяснил это решение повреждениями инфраструктуры. Однако власти Словакии уверены в исправности трубопровода и называют действия украинской стороны политически мотивированным шантажом.

    В среду венгерская компания MOL сообщила о завершении ремонта на украинском участке трубопровода «Дружба». Из-за нехватки сырья власти Словакии ввели в стране кризисную ситуацию.

    21 апреля 2026, 12:50 • Новости дня
    Песков прокомментировал слухи об остановке транзита нефти из Казахстана в ФРГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское руководство пока не располагает данными о возможном прекращении поставок сырья из Казахстана на немецкую территорию по трубопроводу «Дружба» с 1 мая.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать публикации прессы о вероятной блокировке прокачки казахстанского энергоносителя, передает ТАСС.

    Ранее появились слухи о том, что Москва якобы может перекрыть трубопровод в немецком направлении.

    «Этого я не знаю, это нужно в наши соответствующие компании обращаться, мы попробуем уточнить ситуацию. Здесь я пока не готов вам что-то ответить», – подчеркнул пресс-секретарь президента в ходе регулярного брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию. Итальянская компания Eni начала поставки казахстанского сырья по трубопроводу «Дружба». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля подтвержденных данных о приостановке прокачки.

    23 апреля 2026, 09:36 • Новости дня
    Словакия заявила о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию восстановлены, они идут в соответствии с планом, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.

    Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию полностью восстановлены, передает РИА «Новости».

    Министр экономики страны Дениса Сакова подтвердила, что поступление нефти возобновилось с двух часов ночи по местному времени, что соответствует трем часам по Москве.

    В своем заявлении министр отметила, что поставки осуществляются в соответствии с ранее согласованным графиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономики Словакии анонсировало скорое возобновление транзита российской нефти.

    Ранее Братислава обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба».

    В ответ премьер-министр Роберт Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    21 апреля 2026, 02:21 • Новости дня
    WSJ: Крупные энергокомпании расширяют инвестиции за пределами Ближнего Востока

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущие мировые энергетические корпорации активно расширяют географию добычи нефти, инвестируя десятки миллиардов долларов в проекты вне ближневосточного региона, пишет Wall Street Journal.

    Компании ищут альтернативные регионы для инвестиций. Причиной изменения стратегии стали проблемы с судоходством в Ормузском проливе и риски повреждения инфраструктуры из-за конфликта США и Израиля с Ираном, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Так, американская Exxon Mobil планирует вложить до 24 млрд долларов в глубоководные проекты у берегов Нигерии. Chevron наращивает присутствие в Венесуэле и уже выделила семь млрд долларов на морские месторождения. Британская BP вошла в проекты шельфа Намибии, а TotalEnergies договорилась о разведке с Турцией.

    Помимо Африки и Южной Америки, корпорации присматриваются к Средиземноморью. На прошлой неделе Exxon Mobil приблизилась к старту добычи у побережья Греции.

    Аналитики Wood Mackenzie прогнозируют, что эти проекты принесут нефтяным гигантам суммарно 120 млрд долларов прибыли в ближайшие годы. Высокие цены на нефть обеспечивают компании средствами для разведки в ранее недоступных регионах, компенсируя прошлые потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась из-за блокировки Ормузского пролива. Американское руководство обратилось к крупнейшим энергетическим корпорациям с просьбой нарастить объемы производства сырья. Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов за баррель.

