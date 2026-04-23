Пашинян назвал условия окончательного выхода Армении из ОДКБ

Пашинян: Решение о выходе Армении из ОДКБ зависит от обстоятельств

Tекст: Вера Басилая

Возможность окончательного выхода Армении из ОДКБ зависит от обстоятельств, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян журналистам, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что власти республики не собираются предпринимать шаги по восстановлению участия в работе организации.

Пашинян заявил: «Выйдем ли мы де-юре и окончательно (из ОДКБ) или нет – это другой разговор. Я не могу сейчас сказать. Следовательно, будем действовать по ситуации».

Он не уточнил, какие именно обстоятельства могут привести к окончательному выходу Армении из организации.

Ранее Армения уже заморозила свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года Пашинян отмечал, что считает более вероятным выход страны из организации, чем возврат к полноценному членству.

Ранее Пашинян обвинил ОДКБ в создании угрозы суверенитету Армении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва заинтересована в возобновлении участия Армении в ОДКБ.

Пашинян заявлял о невозможности возвращения Армении в ОДКБ.