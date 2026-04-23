Два истребителя F-15 столкнулись в Южной Корее из-за селфи пилота

Korea Herald: Селфи пилота привело к столкновению истребителей в Южной Корее

Tекст: Мария Иванова

Военно-воздушные силы Республики Корея более четырех лет скрывали информацию об авиационном инциденте, передает РИА «Новости».

Газета Korea Herald сообщила, что пилот истребителя F-15 попытался сделать селфи во время полета в строю, что привело к столкновению.

«Согласно данным совета по аудиту и инспекциям Республики Корея, пилот, являвшийся в то время майором ВВС, в декабре 2021 года во время полета снимал себя внутри кабины на память перед переводом на другое место», – отмечает издание.

Ради удачного кадра летчик совершил незапланированный маневр, ставший причиной аварии. Оба самолета смогли благополучно приземлиться, однако получили серьезные повреждения. Ремонт обошелся примерно в 100 млрд вон (около 67,5 млн долларов).

Виновника отстранили от полетов и обязали выплатить часть стоимости ремонта. Изначально сумма составляла 878,7 млн вон, но после обращения к аудитору ее снизили до 10% – 87,8 млн вон (около 59,6 тыс. долларов).

Аудитор указал, что подобная съемка была своеобразной традицией, а командование не пресекало такие действия. Представитель ВВС Южной Кореи принес официальные извинения за инцидент.

