TWZ сообщил о представлении новой крылатой ракеты США с дальностью Tomahawk

Tекст: Дмитрий Зубарев

Компания CoAspire представила новую версию крылатой ракеты Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile Extended Range (RAACM-ER) на выставке Sea-Air-Space 2026 вблизи Вашингтона, сообщает TWZ.

Этот анонс состоялся спустя всего несколько дней после того, как ВВС США открыли исследование рынка в рамках программы Family of Affordable Mass Missiles – Beyond Adversary’s Reach (FAMM-BAR). Программа направлена на создание массовых, недорогих и дальнобойных средств поражения, прежде всего для противодействия морским целям.

Основатель CoAspire Даг Денени отметил, что «когда мы разрабатывали оригинальную RAACM, мы знали, что она будет размером с GBU-38», что соответствует длине около 2,35 метра и размаху крыла 35 сантиметров. Однако новая версия – RAACM-ER – получила оптимизированный топливный бак и увеличенную дальность, превышающую 1850 километров. Это стало возможным за счет использования технологий 3D-печати, позволяющих быстро масштабировать производство и снижать стоимость.

В отличие от Tomahawk, каждая из которых обходится американскому флоту в 3,64 млн долларов, RAACM-ER рассчитана на массовое применение и существенно более низкую себестоимость. Хотя ракета обладает некоторыми элементами малозаметности, уровень скрытности ниже, чем у Tomahawk Maritime Strike. Новый аппарат может запускаться с самолетов, кораблей и наземных установок, а для старта с земли или воды предусмотрен дополнительный твердотопливный ускоритель.

RAACM-ER, по словам Денени, спроектирована заново, а не является доработкой прежней ракеты. Основными требованиями к ней стали низкая цена, универсальность комплектующих и способность преодолевать противодействие системам ПВО противника. Рабочая дальность, скорость от 0,7 Маха и наличие инфракрасных сенсоров в носовой части делают ее конкурентом для других новых разработок, таких как AGM-158 JASSM, однако создатели избегают прямых сравнений.

CoAspire уже подписала контракт с правительством США на серийное производство RAACM, а испытательные пуски новой версии должны начаться в ближайшее время. Армия США рассматривает ежегодные закупки от 1 до 2 тыс. таких ракет в течение пяти лет, а основная задача – борьба с медленно движущимися морскими целями и поражение объектов на берегу в условиях усиленной ПВО.

На рынке аналогичных решений уже присутствуют разработки компаний Anduril, General Atomics и Zone 5 Technologies, что подчеркивает растущий спрос на дешевое и массовое оружие дальнего радиуса действия, особенно на фоне подготовки к возможному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания CoAspire стала одним из подрядчиков для производства ракет ERAM.

