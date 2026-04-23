Малые города названы основой устойчивого развития России

Tекст: Олег Исайченко

Участие президента Владимира Путина в мероприятиях форума исполнительный директор ВАРМСУ (Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления) Андрей Малхасян назвал аксиомой: муниципальное сообщество занимает особое, значимое место в развитии страны. Именно на местном уровне идеи и инициативы, сформулированные на федеральном уровне, становятся конкретными решениями и проектами.

«ВАРМСУ вместе с партнерами выстраивает прямую связку между муниципальным уровнем и федеральными органами власти», – подчеркнул спикер, говоря о практических инструментах, которые помогают муниципальным командам развивать территории, повышать качество жизни граждан и ориентироваться в доступных мерах поддержки.

Отдельное внимание эксперты обратили на премию «Служение». Она учреждена по поручению президента. «В этом году одним из лауреатов стал Филонов Евгений Николаевич из Калуги. Это депутат, директор школы, чья жизнь – путь служения малой родине и обществу», – рассказал Малхасян.

История Евгения Филонова – пример подлинного служения и личной ответственности. Он вместе с сыном участвовал в СВО. После гибели сына и возвращения со службы, он не оставил общественную деятельность: вернулся в родную школу, стал депутатом и продолжил работу с детьми, воспитывая в них мужество и любовь к Родине. Малхасян считает поддержку таких инициативных людей одной из ключевых задач организаций, работающих с муниципальным сообществом.

Опыт СВО – в конкретные решения для жителей

Муниципальный уровень становится пространством, где боевой опыт участников СВО превращается в конкретные решения для жителей. На это обратил внимание кавалер трех орденов Мужества, председатель городской Думы Нижнего Новгорода, участник программы «Время героев», Евгений Чинцов.

Для него премия «Служение» – оценка работы не только личных заслуг, но и всей команды. «Командир получает награду не только за свою компетенцию, но и за то, как его подчиненные исполняют принятое решение», – подчеркнул он. Чинцов также рассказал, как участие в президентской программе помогает использовать опыт СВО во благо граждан. Благодаря «Времени героев» он вошел в Высший совет ВАРМСУ, а регулярное общение и обмен опытом с коллегами из регионов усиливает возможности его муниципальной команды.

Особое внимание Чинцов уделяет поддержке ветеранов: «Мы создали спортивный клуб для всех ветеранов боевых действий, потому что необходимо помнить о каждом. Отдельное направление – патриотическое воспитание. У меня есть проект для восьмиклассников "Единство – путь к Победе", который занял первое место. Ведь единственный путь к победе – это командная работа».

Малые города – основа развития страны

Малые города и сельские территории во многом определяют устойчивость и развитие страны, напомнил Владимир Шаповалов, доцент МГИМО, член РАПК (Российская ассоциация политических консультантов). Именно они стали тем «становым хребтом», который позволял России развивать, сохранять и преображать огромную территорию.

«С точки зрения исторического развития российской цивилизации, малые города – это становой хребет. Благодаря общинам нам удавалось развивать, сохранять и преображать огромную территорию. Сельские жители и жители малых городов – это глубинная часть нашего общества, которая всегда встает на защиту и является основой развития страны», – подчеркнул он.

Шаповалов привел цифры: из 1200 городов России 800 – малые. В селах и деревнях живет каждый четвертый, еще 15% – в малых городах, то есть в совокупности около 40% россиян. «Президент фактически возвращает идею станового хребта страны. Владимир Путин подчеркивает, что малые города и сельская местность – это не периферия», – отметил эксперт.

Муниципальная власть – лицо государства для человека

Важной темой форума, по мнению Шаповалова, стало осознание муниципальной власти как «лица» государства для человека. Для гражданина не существует жесткого разделения между уровнями власти – он обращается к системе публичной власти как к единому целому.

«Развитие малых городов и сел является стратегическим приоритетом страны – только так мы можем сохранить и развивать нашу Родину. Этот приоритет напрямую связан с сохранением суверенитета и территориальной целостности России. Для граждан нет разницы между государственной и муниципальной властью: вся система публичной власти для человека едина. Муниципальный уровень максимально приближен к людям, к их проблемам. Это и есть лицо всей публичной власти», – пояснил он.

Шаповалов также обратил внимание на обращение президента к контрольным и правоохранительным органам с призывом «не перегибать палку» и учитывать условия, в которых работает муниципальная власть.

Новое поколение управленцев

На муниципальном уровне формируется новое поколение управленцев, отметил Роман Моложон, заместитель гендиректора КГ «Полилог», член РАПК. Статус муниципалитетов заметно изменился благодаря корректировкам в законодательстве и включению местного уровня в единую систему публичной власти.

«Сегодня на муниципальном уровне рождается новое поколение управленцев. Мы видим, что большое количество ветеранов СВО пополняют органы представительной власти. Эти люди ориентированы на проблемы жителей, говорят с ними на одном языке, выстраивают логику решения проблем и, самое главное, ориентированы на результат. Уверен, что посыл президента о том, что федеральная власть, региональная власть, муниципалитеты и жители – это единая команда, принесет большие плоды и повысит качество жизни в стране», – отметил Моложон.

Открытость власти и работа с обращениями граждан

Одной из ключевых тем встречи стала открытость власти. Артем Ткаченко, директор департамента по работе с регионами АНО «Диалог Регионы», рассказал о значении прямого диалога муниципалитетов с жителями. «Сейчас около 60% всех обращений в адрес органов власти поступают в муниципалитеты. Для нас почетно, что в рамках премии "Служение" есть отдельная номинация – за диалог с населением и открытость власти», – отметил он.

Ткаченко привел статистику: в 2020 году обращений по стране было около 2 млн, а за 2025 год – уже более 13 млн. «Этот канал коммуникации востребован жителями, и сотрудники муниципальных органов власти ответственно подходят к этой работе, повышая скорость и качество ответов», – рассказал он.

Важным шагом стал запуск образовательного курса «Слышать, говорить, помогать», адаптированного для поддержки участников СВО и их семей. Также, по словам Ткаченко, 75% обращений связаны с недоинформированностью. Помощь муниципалитетам оказывают муниципальные центры управления, созданные в 55 регионах. Данные обратной связи уже используются для синхронизации маршрутов транспорта и информирования о плановых отключениях.

Человеческое измерение муниципальной работы

Елена Андреева, первый заместитель главы Собинского округа Владимирской области, лауреат премии «Служение», поблагодарила организаторов за возможность рассказать о своем регионе и о людях, живущих на селе. «Конечно, труд муниципального служащего никогда не будет до конца оценен. Мы на самом деле – те самые простые люди, которые живут на земле», – отметила она.

Андреева рассказала, как опыт работы с жителями привел ее к решению взять приемных детей. Пережив личную трагедию в 2024 году, она вместе с мужем приняла в семью детей из исторических регионов.

Говоря о программе комплексного развития сельских территорий, Андреева подчеркнула: важно не только реализовывать проекты, но и объяснять жителям логику приоритетов. «То, что мы сегодня делаем – приведем в порядок школу, достроим садик, проведем капремонт, построим больницу, – а потом обязательно придем и к вам. Мы стараемся каждую территорию не обделять, развивать округ вместе», – сказала она.

Единая команда: итоги дискуссии

Итоги дискуссии подвел мэр Ярославля Артем Молчанов. Он подчеркнул, что выступление президента на форуме точно отражает повседневные вызовы, с которыми сталкиваются муниципалитеты. «Когда президент, выступая на форуме, говорил о сложностях работы на земле, о том, что во многих случаях муниципалитетам приходится находить нестандартные решения для ситуаций, с которыми приходят жители, – это было очень точно подмечено», – сказал он.

Молчанов отметил, что закрепленное в Конституции единство публичной власти сформировало у органов управления ощущение общей командной работы. «Сегодня мы действительно чувствуем себя в большой команде. Мы не можем сказать: нет, мы не знаем, как это решить, или пусть это решает другой уровень власти. Мы чувствуем, что впереди еще много сложных задач, но мы точно с ними справимся», – заключил он.