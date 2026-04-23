Парламент Литвы одобрил строительство объектов НАТО у границы с Россией

Tекст: Денис Тельманов

Парламент страны принял окончательное решение о создании военного учебного полигона в Капчяместисе площадью около 14 600 га, пишет Bloomberg.

Объект позволит проводить учения батальонного и бригадного уровня на ключевом сухопутном коридоре, по которому НАТО перебрасывает подкрепления на восточный фланг.

Полигон должен усилить оборону Сувалкского коридора протяженностью около 65 км, который является единственной сухопутной связью альянса с Балтийскими странами. Этот участок находится между Калининградской областью России и Белоруссией.

Литва в последние годы резко нарастила военные расходы, доведя их в текущем году до 5,38% ВВП. В стране уже размещена бригада войск Германии.

Одобрению проекта предшествовали разногласия в правящей коалиции по поводу его стоимости: младший партнер сомневался в целесообразности таких трат. Напряженность возникла и в отношениях с местными жителями, обеспокоенными ущербом лесам и принудительным изъятием части частных земель. Власти пообещали компенсировать собственникам участки по рыночной цене с дополнительными выплатами.

Первые учения на полигоне в Капчяместисе запланированы с 2028 года. Новый объект будет доступен как для литовских сил, так и для немецкой танковой бригады численностью до 5 тыс. военнослужащих, которые должны быть развернуты в стране к концу 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польский и литовский министры обороны обсудили возможность строительства нового военного полигона в районе Копчува у границы двух стран.

