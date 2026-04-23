Песков заявил о ключевой роли традиционных ценностей для будущего общества

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, будущее принадлежит традиционным ценностям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Традиционные ценности, они основываются на корнях, на прошлом, но они про будущее, и они должны развиваться», – заявил Песков.

Он обратил внимание на особую роль ценностей в формировании общества и подчеркнул, что именно они служат его фундаментом.

Песков сравнил традиционные ценности с бетоном, который со временем может потерять прочность. Он добавил, что для сохранения этого фундамента необходимо совместно работать над развитием и укреплением общих принципов и устоев.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что народы Евразии берегут свои ценности и хотят быть самостоятельными.

Напомним, в Москве открылся форум «Евразия – территория традиционных ценностей».