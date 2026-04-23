Котяков сообщил о минимальном уровне безработицы в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Котяков заявил, что уровень безработицы по итогам прошлого года в России находился на минимальных оценках и составил 2,2%, передает РИА «Новости».

Он сделал это заявление в ходе экспертного диалога, посвященного высшему образованию и новым технологиям.

Котяков подчеркнул, что безработица достигла исторического минимума и продолжает снижаться. По его словам, это отражает устойчивость и развитие рынка труда страны.

Согласно свежим данным Росстата, по итогам февраля 2026 года показатель безработицы в России опустился еще ниже, достигнув нового исторического минимума в 2,1%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля президент России Владимир Путин заявил о снижении доли не имеющих работы граждан до 2,1%.

В январе текущего года этот показатель сохранялся на отметке 2,2%.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков оценил число активно занятых в экономике россиян в 75 млн человек.