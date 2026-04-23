Фальков призвал к переосмыслению высшего образования в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Фальков заявил о необходимости пересмотреть понятие высшего образования во всех его ключевых проявлениях, передает РИА «Новости». Он выступил с этим призывом на экспертном диалоге «Высшее образование в новую технологическую эпоху».

Министр подчеркнул, что в мире происходят кардинальные технологические перемены, которые влияют на все сферы, включая образование. «Образование не может не меняться в этих условиях», – отметил Фальков во время своего выступления.

Он добавил, что традиционно образовательная система России отличается консерватизмом и стремлением сохранять существующий порядок, в том числе в названиях и продолжительности программ. Однако, по словам министра, в целом общество готово к изменениям и открыто к новым подходам в высшем образовании.

Российские университеты планируют завершить процесс перехода к новой системе высшего образования в ближайшие два года.

Для внедрения этой модели в стране разработали проект соответствующих изменений в федеральный закон.