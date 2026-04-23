    23 апреля 2026, 13:01 • Новости дня

    В Кремле раскрыли план ЕС поссорить Сербию с Россией

    Песков заявил о требованиях Евросоюза к Сербии разорвать отношения с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз выдвигает Сербии условия, предполагающие разрыв отношений с Москвой ради евроинтеграции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российское руководство фиксирует давление западных стран на Белград, передает РИА «Новости».

     «Мы видим требования, которые направлены на антагонизацию той же самой Сербии с Россией», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, европейские политики требуют от сербских властей разорвать связи с Москвой ради интеграции. В противном случае государству предлагают забыть о членстве в объединении. Песков назвал подобную постановку вопроса абсолютно неверной.

    Он подчеркнул, что каждое суверенное государство имеет право гармонично развивать партнерство во всех направлениях. Россия всегда поддерживала независимую позицию других стран, поэтому Москва не сомневается в способности сербов руководствоваться исключительно национальными интересами.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала присоединение к антироссийским санкциям обязательным условием для принятия республики в ЕС.

    Президент Сербии Александр Вучич рассказал о требованиях Брюсселя закрыть российские СМИ ради ускорения евроинтеграции.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о давлении Евросоюза на Белград из-за украинского конфликта.

    22 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    @ Cao Can/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций сможет преодолеть негативные последствия политики их предшественников.

    «Надеюсь, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это наследие, тяжелое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников», – подчеркнул российский лидер в начале церемонии вручения госнаград победителям чемпионатов мира по боксу, его слова приводит Кремль в Max.

    Президент также отметил, что прежнее руководство МОК вело себя политически мотивированно. По словам главы государства, такие шаги нанесли серьезный ущерб не только олимпийскому движению, но и самим принципам олимпизма.

    «Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников», – заявил Путин.

    В декабре МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    22 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    @ Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы казахстанской нефти, которые ранее направлялись в Германию по трубопроводу «Дружба», с 1 мая 2026 года будут перенаправлены на другие логистические маршруты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по «Дружбе» раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», – заявил Новак журналистам, передает ТАСС.

    Вице-премьер уточнил, что вопросами перенаправления нефти занимаются Министерство энергетики России и компания «Транснефть». По его словам, все необходимые уведомления по изменению маршрута уже переданы соответствующим сторонам.

    Накануне агентство Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    23 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро

    Глава МИД Франции Барро заявил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует начать перечислять Украине первые средства из кредита на 90 млрд евро уже в середине мая после снятия венгерского вето, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз готов начать перечислять Украине первые транши кредита на 90 млрд евро с середины мая, передает РИА «Новости».

    Барро заявил: «Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето».

    Накануне послы ЕС одобрили предоставление кредита Украине на 90 млрд евро, а также согласовали 20 пакет санкций против России. Вопрос о выплатах зависел от позиции Венгрии, которая ранее блокировала решение, но теперь ожидается снятие вето, что позволит начать процесс перечисления средств в ближайшее время.

    Европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям на сумму 90 млрд евро и утвердили очередной пакет ограничительных мер против Москвы.

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    22 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    «Телега» подала в ФАС жалобу на Apple
    «Телега» подала в ФАС жалобу на Apple
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский разработчик альтернативного приложения Telegram – компания «Телега» – подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на действия Apple. Поводом стали удаление приложения Telega из App Store, блокировка его запуска на устройствах пользователей и закрытие аккаунта разработчика. 

    «Мы считаем, что столкнулись не с частным случаем, а с системным дефектом механизма Apple», – говорится в заявлении компании. Там сообщается, что Apple 9 апреля удалила приложение и аккаунт из App Store, а 17 апреля ограничила работу уже установленных версий, уведомив пользователей о «вредоносном ПО». При этом Apple не предоставила разработчику конкретных претензий, результатов экспертизы и рекомендаций по устранению возможных нарушений. В течение десяти дней после запросов «Телеги» Apple также не дала разъяснений по ситуации.

    В жалобе в ФАС российская компания просит признать действия Apple злоупотреблением доминирующим положением по статье 10 закона «О защите конкуренции», восстановить приложению доступ к платформе и публично опровергнуть ложные уведомления о вредоносности приложения. Также разработчики настаивают на изменении самой процедуры взаимодействия Apple с разработчиками и предоставлении понятных сроков и конкретных претензий для исправления нарушений.

    «Телега» подчеркивает, что их приложение построено на современной архитектуре, не внедряет вредоносный код, не вмешивается в работу устройств и не нарушает безопасность пользователей. Компания связывает возникшие технические проблемы с багом iOS, а не с работой приложения, и отмечает, что репутационный ущерб усиливается из-за публикаций в СМИ, где «Телегу» необоснованно называют «шпионским» ПО.

    С 2022 года в App Store наблюдается системное удаление российских приложений, связанное в первую очередь с санкциями и политическими ограничениями. Процесс проходит волнами: сначала под ограничения попали государственные СМИ (RT, Sputnik), затем – крупные банки (ВТБ, ПСБ, Сбербанк и др.), в 2023 году – «Тинькофф» и ряд других финансовых организаций. Параллельно удалялись сервисы экосистемы VK и другие популярные приложения («Домклик», «Ситидрайв», «Сбермаркет», «РЖД Пассажирам», «М.Видео», «Автодор»). В 2025–2026 годах фиксируются точечные удаления отдельных сервисов, включая «Авито» и Telega.

    Ранее приложение «Телега» исчезло из российского магазина App Store. В сервисе пояснили, что приложение могло исчезнуть из российского App Store на фоне большого количества негативных отзывов после введения списков ожидания на авторизацию.

    23 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    NYT: Европейские политики объединились против Трампа

    NYT: Консерваторы и левые в ЕС отказались поддержать агрессивный курс Трампа

    @ Ansa/Us ChigiS Palace Filippo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Агрессивная внешняя политика и токсичные заявления американского лидера заставили европейских премьер-министров разных взглядов дистанцироваться от Вашингтона ради политического выживания, отмечает The New York Times.

    Угрозы введения пошлин, конфликт с Ираном и нападки на папу римского обрушили рейтинги Дональда Трампа в Европе, пишет The New York Times. Теперь против него выступают даже бывшие союзники среди консерваторов. Дистанцирование от Вашингтона стало политической необходимостью для многих лидеров.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес активно критикует американского лидера, что помогает ему отвлечь внимание от коррупционных скандалов и повысить собственную популярность.

    «Нет войне. Позор тем, кто защищает привилегии элит, кто поддерживает войну», – заявил политик.

    Похожая ситуация складывается в Италии, где премьер-министр Джорджа Мелони долгое время искала сближения с США. Она встала на сторону папы римского Льва XIV и выразила солидарность с ним после резких высказываний Трампа в адрес понтифика. Итальянский лидер назвала неприемлемыми подобные комментарии американского президента. В ответ президент США пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы.

    Отмечается, что отстранение от курса США становится общеевропейским трендом. Критика звучит со стороны правых политиков в Британии, Германии и Франции. Недавнее поражение венгерского лидера Виктора Орбана на выборах лишь подтверждает токсичность поддержки со стороны главы Белого дома, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать позицию американского президента по войне на Ближнем Востоке.

    22 апреля 2026, 19:19 • Новости дня
    Монахиня объяснила цель перевода Евангелия на язык малочисленного народа Якутии

    Монахиня Елизавета Сеньчукова рассказала о переводе Нового Завета на юкагирский язык

    Монахиня объяснила цель перевода Евангелия на язык малочисленного народа Якутии
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Библейская притча о неводе, закинутом в море, оказалась близка юкагирам благодаря их традиционным занятиям – рыболовству и охоте, тогда как другие библейские образы, связанные, например, с земледелием, могут вызвать трудности восприятия, рассказала газете ВЗГЛЯД заместитель руководителя миссионерского отдела Якутской епархии монахиня Елизавета (Сеньчукова), комментируя проводимую сейчас епархией работу по переводу Нового Завета на юкагирский язык. Юкагиры – коренной малочисленный народ Севера, их осталось менее двух тысяч человек.

    Сеньчукова рассказывает, что главная сложность перевода Библии на языки малых народов связана с тем, что у этих народов иные жизненные реалии. Изначально команда опиралась на консультации профессиональных филологов, однако это не приносило заметных результатов. Переломным моментом стала поездка в одно из сел, где участники проекта начали напрямую общаться с местными жителями. Именно тогда миссионеры решили провести эксперимент – попробовать перевести одну из евангельских притч.

    «Мы выбрали притчу Иисуса Христа о Царствие Небесном, которое сравнивается с неводом, закинутым в море и захватившим разную рыбу. В конце времен ангелы вытаскивают невод и разбирают рыбу на хорошую, которую собирают, и плохую, которую выбрасывают. Этот образ оказался понятен юкагирам, так как они живут на берегу большой реки и занимаются рыбалкой, охотой и собирательством. В то же время стало очевидно, что не все притчи будут столь же легко восприниматься. Например, скорее всего, сложности возникнут с переводом притчи о сеятеле и семенах, поскольку этот сибирский народ хлеб не сеет и вообще огородным хозяйством не занимается», – рассуждает собеседница.

    Наиболее серьезные трудности связаны с языком и заложенным в его слова смыслами, продолжает монахиня. Некоторые понятия требуют переосмысления. Однако иногда случается и ровно наоборот – язык, благодаря своей архаичности, позволяет передать смысл с удивительной точностью. Так, пытаясь объяснить, что такое Царствие Божие, носители языка использовали слово с широким значением «хойл», которым юкагиры обозначают и Бога, и все, что с ним связано. Такое решение оказалось не просто удачным, но и богословски глубоким, поскольку в евангельском понимании Царствие Божие действительно неотделимо от самого Бога.

    Каждый народ, соприкасаясь с текстом Священного Писания, находит в нем что-то свое, добавляет монахиня. Тем более, что сам Новый Завет изначально имеет переводную природу: слова Христа и апостолов были переданы с арамейского и древнееврейского языков на греческий.

    «Особое значение имеет личное восприятие языка. Известны случаи, когда человек воспринимает веру как нечто внешнее. Но стоит ему услышать Евангелие на родном языке, как возникает ощущение, что Бог говорит с ним напрямую. Архиепископ Якутский и Ленский Роман не раз подчеркивал, что особенно важно, чтобы молитва звучала на том языке, на котором человек слышал речь своей матери в детстве», – отмечает Сеньчукова.

    При этом, сетует она, ситуация с языками коренных малочисленных народов остается сложной – многие из них находятся на грани исчезновения. В некоторых случаях число носителей исчисляется десятками, а иногда и единицами. Поэтому перевод Библии на такие языки становится еще и культурным событием – эта работа способствует сохранению языков народов России и укреплению их культурной идентичности, при том что изначально задача остается миссионерской.

    «Работа над переводом Евангелия на юкагирский язык началась по благословению и активной поддержке архиепископа Якутского и Ленского Романа при непосредственном участии Института перевода Библии. В этой работе большую роль играет и переводческий отдел Якутской епархии. Его руководитель Саргылана Леонтьева, которая занимается переводом на якутский язык, не раз озвучивала важную мысль: «Бог – хозяин языков». В этих словах заключено понимание того, что каждый язык способен стать носителем священного смысла, потому что Бог знает его глубже, чем сами носители. Так постепенно выстраивается цельное служение, в котором соединяются миссия, перевод, культура и личный опыт. Оно показывает, что слово Божие может звучать на любом языке и оставаться живым и близким каждому народу», – заключила монахиня Елизавета.

    Ранее заместитель председателя молодежного отдела Синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), ключарь Синодального Знаменского собора РПЦЗ протоиерей Андрей Соммер рассказал, что что рост интереса молодежи к православию связан с ощущением пустоты светского общества и поиском духовных основ. По его словам, в вере люди ищут ответы на важные для себя вопросы.

    23 апреля 2026, 12:36 • Новости дня
    Военный эксперт указал на возрождение в Германии духа реваншизма

    Военный эксперт Кнутов: Для создания сильной армии Германии придется вернуть призыв

    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    13 лет, что Германия отводит на создание самой сильной армии в Европе, – большой срок. Он вызван неблагоприятными экономическими условиями, в которых оказалась ФРГ, а также желанием немецкого руководства минимизировать панические настроения внутри страны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Германия представила стратегию развития армии до 2039 года.

    «Заявления о намерении создать самую сильную армию в Европе звучат в Германии уже несколько лет. Закрепление этой цели в военной стратегии бундесвера – свидетельство возрождения духа реваншизма», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, заявленные 13 лет, которые немецкое руководство отводит на достижение цели, довольно большой срок. Но это вызвано рядом причин, добавил собеседник. «Первая – неблагоприятные экономические условия, в которых сейчас находится ФРГ. Берлину нужно поддерживать уровень жизни населения и при этом заниматься милитаризацией», – пояснил эксперт.

    «Вторая – желание минимизировать панические настроения внутри Германии», – добавил Кнутов. Он отметил, что ранее всех мужчин в возрасте от 17 до 45 лет обязали получать разрешение бундесвера, если они хотят покинуть страну более чем на три месяца. «Если бы министерство обороны в стратегии объявило, что к 2030 году армия должна стать сильнейшей, то это вызвало бы недовольство», – уточнил аналитик.

    Но даже более нейтральные сроки едва ли помогут Берлину добиться численности вооруженных сил в 460 тыс. человек. Поскольку, как показывают социологические опросы, немцы не хотят заключать контракты с бундесвером, Германии придется вернуть призыв в армию, спрогнозировал Кнутов. Он указал, что частично меры в этом направлении уже принимаются.

    «Не удивлюсь, если в число резервистов начнут записывать и женщин. На такой шаг, как правило, идут, когда не хватает военнослужащих», – добавил спикер. Судить о том, сделает ли это бундесвер самой сильной армией в Европе, сложно. «Увеличение численности армии будет сопровождаться и переходом на новые технологии. Речь идет в первую очередь о беспилотниках, роботизированных наземных комплексах», – рассуждает эксперт.

    Как бы то ни было, Германия пытается снова стать страной, которая будет доминировать в Европе, продолжил Кнутов. «Планы создать сильнейшую армию на континенте направлены против нашей страны», – убежден он. Собеседник напомнил, что изначально в НАТО звучали идеи, согласно которым боевые действия на Украине должны истощить Россию, после чего ВС государств Североатлантического альянса – в первую очередь Германии и Польши – захватят Калининград и проведут операции в Белоруссии.

    «Запад не отказывается от желания ослабить нашу страну, – подчеркнул аналитик. – Наблюдающаяся милитаризация в Европе продиктована переходом экономик наиболее развитых стран на новый технологический уклад – то есть искусственный интеллект и роботизацию. Этот переход требует гигантского количества электроэнергии. Идет борьба за ресурсы и редкоземельные металлы. Эта борьба будет только усиливаться, и нам следует быть начеку».

    Ранее министерство обороны Германии обнародовало стратегию развития вооруженных сил на период до 2039 года. Заявленная цель – сделать бундесвер «самой сильной армией в Европе». Глава ведомства Борис Писториус охарактеризовал эти планы как «исторический поворотный момент».

    Предполагается увеличение численности военнослужащих с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс., а также параллельное наращивание резерва с примерно 70 тыс. человек, до 200 тыс. Вместе с резервом численность армии должна вырасти как минимум до 460 тыс. мужчин и женщин.

    План развития боевых возможностей отказывается от жестких квот по числу танков, самолетов или кораблей, ориентируясь на то, какие эффекты армия должна обеспечивать. В качестве приоритетных направлений названы противовоздушная оборона против гиперзвуковых ракет и развитие беспилотных систем.

    В центре внимания новой военной стратегии – «противодействие угрозам со стороны России». «Россия создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО», – цитирует Spiegel текст документа.

    Впрочем, как отмечает Spiegel, есть сомнения, удастся ли увеличить численность вооруженных сил с нынешних примерно 185 тыс. до 260 тыс. активных. Издание напоминает, что правительство ФРГ выступило против возвращения к призыву, который был приостановлен в 2011 году, предпочитая комплектование на добровольной основе. При этом соцопросы показывают, что молодые немцы в массе своей не хотят идти в армию.

    Примечательно, что в начале апреля граждан призывного возраста обязали получать разрешение Центра карьеры бундесвера в случае намерения уехать из Германии более чем на три месяца. Утверждается, это сделано для формирования информативного военного реестра.

    Напомним, в мае 2025 года Фридрих Мерц заявил, что армия страны должна стать сильнейшей в Европе, чтобы «нам не пришлось защищать себя». Глава МИД России Сергей Лавров счел действия немецкого канцлера подготовкой к войне.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил, что у многих европейцев «бежит холодок по спине», когда они читают о принятой в Германии военной стратегии и планах Берлина создать самую сильную армию в Европе.

    Напомним, власти Германии заняли третье место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    22 апреля 2026, 21:50 • Новости дня
    НАТО проведет саммит в резиденции Эрдогана

    Tекст: Ольга Иванова

    Североатлантический альянс проведет встречу на высшем уровне в столице Турции летом 2026 года под председательством генсека Марка Рютте.

    Следующий саммит Североатлантического альянса состоится в Анкаре 7 и 8 июля 2026 года, передает «Интерфакс». Об этом официально объявила штаб-квартира организации в Брюсселе.

    «Заседание пройдет под председательством Генерального секретаря НАТО в президентской резиденции Бештепе в Анкаре, Турция», – отмечается в заявлении альянса. Руководить встречей будет Марк Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабинет министров Турции запланировал обсуждение места проведения саммита НАТО 2026 года. Турецкое правительство рассматривало Стамбул и Анталью в качестве возможных площадок для мероприятия. США потребовали не приглашать Украину на официальные встречи саммита в Анкаре.

    22 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    ЕС и Евроинвестбанк выделили Киеву 600 млн евро помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз совместно с Европейским инвестиционным банком направили Киеву финансовую помощь для восстановления инфраструктуры страны на сумму 600 млн евро.

    Европейский союз и Европейский инвестиционный банк объявили о выделении Киеву 600 млн евро, передает ТАСС. В заявлении евродипслужбы отмечается, что средства предназначены для восстановления Украины.

    В документе отмечается: «ЕС и Европейский инвестиционный банк выделили 600 млн евро помощи Украине на восстановление». Эта сумма поступит Киеву в рамках поддержки экономики и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву независимо от итогов выборов в Венгрии.

    Западные страны пообещали выделить более 5,5 млрд долларов на укрепление украинской ПВО и поставки беспилотников.

    Евросоюз предоставил дополнительные 80 млн евро для Киева за счет доходов от замороженных российских активов.

    22 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    Объявлены сроки согласования кредита ЕС Киеву в обход Венгрии

    ЕС может согласовать заблокированный Венгрией кредит Киеву до 26 апреля

    Объявлены сроки согласования кредита ЕС Киеву в обход Венгрии
    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз планирует до конца текущей недели завершить согласование кредита для Киева на сумму 90 млрд евро, который ранее блокировала Венгрия, сообщил осведомленный европейский источник.

    Как уточнил осведомленный европейский источник, кредит уже согласован на уровне постоянных представителей, передает РИА «Новости».

    Источник сообщил: «Кредит согласован сегодня на уровне постпредов, для его окончательного утверждения запущена письменная процедура в Совете ЕС, ждем ее завершения на этой неделе, возможно, в четверг во второй половине дня».

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что уходящее правительство Венгрии выразило готовность снять вето с предоставления Украине европейского кредита на 90 млрд евро при условии возобновления поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    22 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Жданова заявила о подготовке Европой большой войны против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны не стремятся к долгосрочному и стабильному миру в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и фактически готовятся к крупномасштабному военному конфликту против России, заявила глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова.

    По ее словам, с февраля 2022 года до 2025 года страны Евросоюза увеличили расходы на оборону почти на 60%, передает ТАСС. Такие расходы в прошлом году составили 381 млрд евро, что выводит Европу на второе место в мире после США.

    Жданова подчеркнула, что официально поставлена задача усилить обороноспособность Европы к 2030 году. Она считает, что масштабные приготовления подтверждают отсутствие интереса к миру и свидетельствуют о подготовке к войне с Россией.

    Дипломат добавила, что Украина в этой военно-политической стратегии играет лишь роль инструмента, которым Запад пользуется для достижения собственных целей и подготовки к возможному будущему конфликту.

    Жданова ранее уже заявляла о подготовке Европы к войне с Россией.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о подготовке Евросоюза к военному конфликту.

    23 апреля 2026, 14:21 • Новости дня
    Анкара назвала ЕС «беспомощным игроком» после заявления фон дер Ляйен
    @ Burhan Ozbilici/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о Турции как сопернике организации показывает утрату политического веса организации, заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

    Анкара резко отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвав Европейский союз «беспомощным игроком» на мировой арене, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства стали слова фон дер Ляйен от 19 апреля о расширении ЕС для противодействия влиянию России, Турции и Китая, что турецкие политики восприняли как сигнал о потере ЕС политической самостоятельности.

    Челик заявил: «То, что фон дер Ляйен отнесла Турцию к числу стран, которые она позиционирует как противников Европейского союза, представляет собой действительно серьёзное идеологическое и политическое противоречие». По мнению Челика, ЕС сегодня экономически силен, но политически оказался безвольным и лишенным влияния, что проявляется во всех крупных международных конфликтах, включая вопросы по НАТО, ситуацию на Ближнем Востоке и спецоперацию на Украине.

    После заявления фон дер Ляйен Анкара обратилась к Еврокомиссии с запросом о разъяснении, верно ли СМИ передали слова председателя.

    Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ЕК и турецкого дипломата, комиссия попыталась оправдаться, утверждая, что высказывание главы было вырвано из контекста.

    Отношения между Турцией и ЕС остаются сложными уже много лет. Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 1963 году, а заявку на членство подала в 1987 году. Переговоры о вступлении начались только в 2005 году, но неоднократно приостанавливались и сейчас открыты всего 16 из 35 необходимых глав. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключал, что «дороги Турции и ЕС могут разойтись».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия назвала неправильно истолкованными слова Урсулы фон дер Ляйен о Турции.

    Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал спасти Евросоюз от тупика.

    Президент республики также подтвердил стратегическую цель вступления страны в объединение.

    22 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Суд отправил замглавы Подольска в СИЗО по делу о взятке

    Суд отправил замглавы Подольска Мамлая в СИЗО по делу о взятке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО первого заместителя главы городского округа Подольск Александра Мамлая.

    Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Мамлай арестован на два месяца, передает РИА «Новости».

    В июле 2024 года СМИ сообщали о назначении Мамлая на пост заместителя главы Подольска, отвечающего за ЖКХ, благоустройство, дорожное хозяйство и экологию. На официальном сайте городской администрации он фигурирует как первый замглавы с мая 2025 года.

    На прошлой неделе бывшему заместителю главы администрации Сочи Евгению Горобцу предъявили обвинение в получении взятки на сумму свыше 10 млн рублей.

    Ранее прокуратура запросила 13 лет колонии для экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, обвиняемого в получении взятки в размере 17 млн рублей.

    В марте главу Осташковского округа Тверской области Алексея Титова отстранили от должности после задержания по подозрению в коррупции.

    22 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Сейшельских Островов в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Республики Сейшелы Патриком Эрмини в Кремле.

    Это первый визит главы Сейшельских Островов в Россию на высшем уровне, хотя сам Эрмини уже бывал в России в 2014 году в статусе председателя парламента, передает ТАСС.

    Главы государств обсудят развитие отношений между Россией и Сейшелами в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также затронут вопросы международной и региональной повестки. Важной темой встречи стал предстоящий третий форум «Россия – Африка».

    Путин выразил надежду, что Сейшелы примут в нем участие на высоком уровне. «Ваши представители принимали участие в форуме Россия – Африка. Мы готовим третье мероприятие подобного рода, и я очень надеюсь, что Сейшелы примут участие и в третьем форуме на высоком уровне», – подчеркнул российский лидер.

    Отдельное внимание было уделено туризму. Путин сообщил, что поток туристов из России на Сейшельские острова стабильно растет и сейчас составляет не менее 15% от общего количества иностранных гостей. Президент России отметил, что у этого направления есть все перспективы для дальнейшего увеличения числа российских туристов.

    В 2024 году Россия вышла на второе место по числу туристов на Сейшелах.

    22 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Путин назвал триумфом выступление паралимпийцев России в Италии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время церемонии награждения боксеров в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что российские паралимпийцы на прошедших Играх в Италии добились побед «не числом, а умением».

    По словам главы государства, этот результат стал настоящим триумфом для российской сборной, которая заняла третье место в общекомандном зачете, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что состав паралимпийской команды России был в разы меньше, чем у основных конкурентов, но спортсмены показали выдающиеся результаты благодаря таланту и воле к победе.

    «Яркими победами в прошлом спортивном сезоне отметились наши пловцы, фехтовальщики, каноисты, гимнасты, дзюдоисты, борцы. Но, конечно, особенным, поистине уникальным, без всякого преувеличения, стал триумф паралимпийцев России в Милане. Третье общекомандное место было добыто составом, который в разы, именно в разы уступал по численности командам основных соперников. Это выдающийся результат. Победы были добыты, что называется, не числом, а умением, талантом и волей к победе», – сказал Путин.

    Напомним, в среду Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.

