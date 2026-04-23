Власти Ирана заявили о готовности сборной к ЧМ-2026 в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Ирана подтвердило, что национальная сборная готовится к участию в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Мохаджерани заявила в эфире иранского государственного телевидения: «Министерство по делам молодежи и спорта объявило о полной готовности нашей национальной футбольной команды к участию в чемпионате мира 2026 года в США по распоряжению министра. Приняты все необходимые меры, которые требуются команде для достойного и успешного выступления».

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил о невозможности участия сборной в турнире из-за геополитической ситуации и выступил с требованием к ФИФА пересмотреть место проведения. Однако позже генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Виндзор Джон сообщил, что Иран по-прежнему намерен участвовать в мировом первенстве.

Также посольство Ирана в Мексике информировало, что идут переговоры с ФИФА о возможном переносе матчей сборной из США в Мексику, однако пока официального решения по этому вопросу не принято.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федерация футбола Ирана сообщила ФИФА о разрушении спортивной инфраструктуры страны.

Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер призвал болельщиков к бойкоту чемпионата мира 2026 года в США.

Главный тренер иранской сборной Амир Галенои назвал матч с российской командой отличной подготовкой к этому турниру.