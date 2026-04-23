Песков сообщил о стремлении народов Евразии к самостоятельности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Песков заявил а втором Международном общественно-деловом форуме «Евразия – территория традиционных ценностей» в Москве, что народы Евразии стремятся беречь свои традиционные ценности и хотят сохранять самостоятельность, передает РИА «Новости».

По его словам, «мы живем с вами в уникальном пространстве, в пространстве Евразии. Здесь сотни, если не тысячи народов, национальностей на протяжении истории жили вместе. И сейчас каждый из этих народов бережет свои ценности, свои национальные ценности. Каждый из этих народов хочет быть самостоятельным».

Песков подчеркнул, что пространство Евразии уникально благодаря тесной переплетённости корней народов, населяющих этот регион. Он отметил, что именно взаимосвязь и многовековое соседство стали основой евразийской общности.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что именно эта общность становится фундаментом, на котором народы Евразии строят своё будущее и размышляют о новых перспективах развития.

