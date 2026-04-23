В России начался прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн»

Tекст: Дарья Григоренко

Оформить участие можно на официальном сайте движения «Бессмертный полк России» до 6 мая, а также через мини-приложения в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», передает «Интерфакс».

В этом году пользователям предлагают воспользоваться современными технологиями от компании Сбер, чтобы восстановить или колоризировать фотографии своих ветеранов перед подачей анкеты.

Все заявки проходят модерацию, после чего фотографии и информация о героях будут включены в видеоряд-шествие, который покажут 9 мая.

Организаторы подчеркивают, что анкеты, прошедшие модерацию в прошлом году, будут включены в трансляцию автоматически. Начало онлайн-шествия запланировано на 9 мая в 12.00 по местному времени, стартует оно с Чукотки и Дальнего Востока, а затем пройдет через все часовые пояса страны.

Ранее организаторы акции объявили, что памятные мероприятия «Бессмертного полка» пройдут в России и за рубежом с расширенным набором форматов с 1 по 11 мая.