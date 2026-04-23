При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали семь человек

Tекст: Дарья Григоренко

«В прошедшие сутки враг с особой жестокостью атаковал мирное население левобережья: семь человек пострадали», – написал Сальдо в своём канале в Max.

По его словам, в Новой Маячке дрон атаковал продовольственный магазин, ранив двух мужчин.

В селе Обрывка беспилотник поразил легковой автомобиль, в результате чего травмирован ещё один мужчина. Все трое пострадавших были доставлены в Скадовскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

В селе Раздольное три мужчины получили ранения при ударе дрона – одному из них потребовалась госпитализация, двое других получили помощь на месте. В Малой Кардашинке ещё один мужчина пострадал при наезде автомобиля на мину, однако от госпитализации отказался.

Накануне Сальдо сообщил, что два человека пострадали в Херсонской области от атак ВСУ за минувшие сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате недавних атак ВСУ на территории Херсонской области погибла женщина.

При другом обстреле региона со стороны украинских войск скончался один мирный житель.