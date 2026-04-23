ВЦИОМ: Роль главы семьи исчезла для большинства россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федоров заявил, что роль главы семьи в России практически перестала существовать, передает ТАСС.

По его словам, большинство граждан не могут определить, кто является главой их семьи. «Сегодня, когда мы спрашиваем людей: «А кто у вас глава семьи?», выясняется, что у них нет главы семьи. То есть роль исчезла. Это радикальные изменения, есть и другие», – подчеркнул Федоров.

Он также отметил, что в обществе идет пересмотр ролей мужчин и женщин в близких отношениях, а проблема дефицита мужчин остается острой и сохраняется в стране много десятилетий.

Федоров добавил, что семья сейчас занимает второе место среди жизненных приоритетов россиян, уступая только крепкому здоровью. Несмотря на это, высокий статус семьи не решает существующие демографические вызовы, подчеркнул глава ВЦИОМ.

В пятерку главных жизненных целей также входят наличие надежных друзей, возможность заниматься любимым делом и интересная работа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал поддержку рождаемости приоритетной общенациональной задачей.

Специалисты ВЦИОМ зафиксировали абсолютный приоритет крепкой семьи для большинства россиян.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала мужчин активнее участвовать в воспитании детей.