    23 апреля 2026, 12:34 • Новости дня

    Мощная вспышка на Солнце прервала двухнедельное затишье

    ИКИ РАН зафиксировал на Солнце двойную вспышку предпоследнего класса мощности

    Tекст: Мария Иванова

    На левом краю светила произошел мощный синхронный взрыв класса M1.65, сообщили ученые.

    Астрономы заметили резкий рост активности светила, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «Действительно, растёт активность; тут уже, как говорится, без микроскопа видно», – отметили специалисты. Около восьми утра по московскому времени приборы зафиксировали вспышку класса M1.65.

    Это событие стало первым за две недели, предыдущий аналогичный выброс энергии наблюдался 9 апреля.

    Ученые уточнили, что вспышка оказалась двойной. На расстоянии около 1 млн километров друг от друга произошли два синхронных взрыва.

    В настоящее время явление оценивается как нейтральное для Земли. Однако левая активная область под номером 4420 продолжает стремительно увеличиваться в размерах.

    Из-за вращения Солнца эта зона постепенно смещается к центру диска. Эксперты предупредили, что при сохранении темпов роста она может начать представлять угрозу для нашей планеты уже в пятницу, создавая риск фронтальных ударов.

    Напомним, в ноябре прошлого года на Солнце зафиксировали мощную вспышку максимального класса интенсивности Х1.2.

    23 апреля 2026, 12:04 • Новости дня
    «Ангара-1.2» успешно вывела на орбиту космические спутники Минобороны
    «Ангара-1.2» успешно вывела на орбиту космические спутники Минобороны
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Боевой расчет космических войск осуществил успешный старт ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с полезной нагрузкой для российского военного ведомства.

    Запуск состоялся 23 апреля в 11.29 по московскому времени с северного космодрома Плесецк, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

    Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела на заданную орбиту космические аппараты, предназначенные для нужд Министерства обороны России.

    Операция была проведена в штатном режиме силами Воздушно-космических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Воздушно-космические силы России осуществили запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк.

    Позже военные спутники успешно вышли на расчетные целевые орбиты.

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал выполнение контрактов по производству этих ракет одним из главных направлений работы.

    21 апреля 2026, 19:35 • Новости дня
    NASA отключило на зонде Voyager 1 проработавший 49 лет в космосе прибор
    NASA отключило на зонде Voyager 1 проработавший 49 лет в космосе прибор
    @ NASA/JPL-Caltech

    Tекст: Елизавета Шишкова

    NASA отключило один из научных приборов на межзвёздном зондe Voyager 1, чтобы продлить срок его работы в глубоком космосе.

    Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии передали команду на выключение эксперимента по измерению низкоэнергетических заряженных частиц (Low-energy Charged Particles, LECP) на борту Voyager 1. Почти 49 лет этот прибор регистрировал ионы, электроны и космические лучи, помогая изучать структуру межзвездной среды за пределами гелиосферы. Данные LECP позволили выявить области с различной плотностью частиц и фронты давления в пространстве, куда до сих пор не добирался ни один другой аппарат, сообщает NASA.

    Voyager 1, как и его «близнец» Voyager 2, питается от радионуклидного термоэлектрического генератора, который ежегодно теряет около 4 ватт мощности по мере распада плутония. После почти полувека полета энергетический резерв стал критическим, и команде приходится поэтапно выключать научную аппаратуру и обогреватели, чтобы не допустить замерзания топливных магистралей и сбоев систем. Во время планового маневра ориентации 27 февраля 2026 года инженеры зафиксировали неожиданное падение уровня энергии, что создало риск срабатывания защиты от пониженного напряжения, при которой аппарат автоматически начнет выключать системы уже без команды с Земли. Чтобы не допустить этого и избежать сложной и рискованной процедуры восстановления, специалисты решили заранее отключить LECP.

    По словам менеджера миссии Карима Бадаруддина, отключение научного инструмента не было чьим-то желанием, но стало «лучшим из доступных вариантов» для сохранения миссии. На борту Voyager 1 продолжат работать два ключевых прибора: детектор плазменных волн и магнитометр, которые по-прежнему стабильно передают уникальные данные о межзвездном пространстве. Сам зонд сейчас находится на расстоянии около 25 млрд километров от Земли, и радиосигнал идет до него примерно 23 часа, а процедура полного выключения LECP заняла около трех часов с четвертью. При этом небольшой мотор, вращающий датчик LECP для обзора во всех направлениях, оставлен включенным: он потребляет всего около 0,5 ватта, но сохраняет возможность вновь задействовать прибор, если в будущем удастся «освободить» дополнительную мощность.

    Решение об отключении LECP было принято не спонтанно: этот прибор давно находился в списке приоритетных кандидатов на отключение. Аналогичный прибор на Voyager 2 был выключен в марте 2025 года. Отключение LECP даст Voyager 1 примерно год «передышки» по энергопотреблению, за который команда намерена подготовить более масштабный энергосберегающий маневр с рабочим названием «Большой взрыв» (Big Bang). Он предполагает одновременную замену группы потребителей энергии: часть устройств будет отключена, а их функции, где это возможно, возложены на более экономичные системы, чтобы удержать аппаратуру теплой и продолжить сбор научных данных.

    Первым «Большой взрыв» протестируют на Voyager 2, который находится ближе к Земле и располагает немного большим энергетическим запасом, что делает его более безопасным полигоном. Испытания намечены на май–июнь 2026 года, и в случае успеха аналогичный сценарий могут применить к Voyager 1 не ранее июля. Если эксперимент сэкономит достаточно энергии, у NASA появится шанс в будущем вновь включить LECP на Voyager 1 и продолжить измерения заряженных частиц в межзвездном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США ради экономии средств обсуждает планы отключения спутников миссии Orbiting Carbon Observatory.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    21 апреля 2026, 14:58 • Новости дня
    Российский прибор для изучения Луны установили на китайский зонд

    Созданный в ИКИ РАН прибор для изучения Луны установлен на аппарат «Чанъэ-7»

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанный российскими учеными прибор «Пылевой мониторинг Луны» интегрирован в китайский посадочный модуль «Чанъэ-7», запуск которого намечен на этот год.

    Отечественное оборудование отправится к естественному спутнику Земли летом или осенью, передает ТАСС.

    В Институте космических исследований РАН пояснили, что устройство предназначено для изучения плазменно-пылевой экзосферы.

    «Задача прибора – исследование плазменно-пылевой экзосферы Луны. С его помощью можно изучать динамику пылевой компоненты в приповерхностной экзосфере; регистрировать микрометеориты и вторичные пылевые частицы лунного реголита, которые выбиваются микрометеороидами, и измерять их физические характеристики», – говорится в сообщении разработчиков.

    Устройство способно оценивать взаимодействие лунной плазмы с солнечным ветром и ультрафиолетовым излучением. Попадая на специальные сенсоры, пылевые частицы передают механический импульс, что позволяет вычислять их размер и скорость. Дополнительно установленный зонд Ленгмюра замеряет плотность и температуру окружающей плазмы.

    Соглашение о включении российского прибора в состав миссии «Чанъэ-7» Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали в сентябре 2025 года. Документ стал частью договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина. В дальнейшем планируется установить аналогичное российское оборудование на китайский аппарат «Чанъэ-8», а также на отечественные станции «Луна-27.1» и «Луна-27.2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский прибор для изучения лунной пыли поступил в Китай для миссии «Чанъэ-7».

    Посол России в КНР Игорь Моргулов заявил об активной реализации соглашения по международной научной лунной станции.

    Москва и Пекин договорились о совместном создании лунной электростанции.

    20 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    Аудитор НАСА: Задержки со скафандрами могут сорвать высадку на Луну

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Проблемы с разработкой экипировки компанией Axiom Space ставят под угрозу амбициозные планы по возвращению астронавтов на Луну к 2028 году, говорится в отчетах НАСА.

    Отставание от графика создания космических костюмов может серьезно повлиять на сроки реализации лунной программы, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчеты генерального аудитора НАСА.

    Задержки со стороны подрядчика оказались критическими.

    «Первоначальные цели НАСА по демонстрации лунных скафандров и скафандров для микрогравитации в 2025 и 2026 годах соответственно были чрезмерно оптимистичными и нереалистичными. Оба типа скафандров отстают от графика как минимум на полтора года, поскольку в настоящее время Axiom планирует готовность к демонстрации скафандров на конец 2027 года», – указано в документе.

    Специалисты ведомства подчеркивают, что при сохранении средних исторических темпов испытаний готовая экипировка появится не раньше 2031 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава НАСА Джаред Айзекман пообещал высадить астронавтов на Луну в 2028 году. До этого американское космическое агентство отказалось от посадки людей на лунную поверхность в рамках миссии Artemis 3.

    21 апреля 2026, 01:29 • Новости дня
    «Прогресс МС-32» отстыковался от МКС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский космический грузовик «Прогресс МС-32» завершил полугодовую миссию на орбите и отстыковался от МКС, сообщил Роскосмос.

    «Грузовой корабль отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции», – говорится в сообщении.

    Двигательная установка аппарата включится на торможение в 04.11 мск, что позволит ему сойти с орбиты. После этого корабль войдет в плотные слои атмосферы, где произойдет его разрушение, передает РИА «Новости».

    Несгоревшие элементы конструкции упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана, уточнили в Центре управления полетами ЦНИИмаш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космический аппарат находился в составе станции с 13 сентября. Он доставил на орбиту более 2,5 тонны различных грузов, включая топливо, воду, продукты питания и научное оборудование. Кроме того, грузовик четыре раза корректировал орбиту МКС. На смену завершившему полет аппарату отправится новый корабль «Прогресс МС-34». Его старт запланирован на 26 апреля, а стыковка со станцией должна состояться 28 апреля.


    22 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    Странные равнины Титана объяснили необычной погодой

    Астрономы объяснили рельеф Титана выпадением метрового слоя органического снега

    Tекст: Мария Иванова

    Идеально гладкие равнины крупнейшего спутника Сатурна сформировались из-за непрерывного оседания мягких частиц из туманной атмосферы, создавших пористый покров толщиной до метра, отмечают ученые.

    Около 65% поверхности гигантского спутника Сатурна состоит из удивительно однородных и плоских равнин, покрытых пористым сухим слоем частиц, передает New Scientist.

    Изучать Титан издалека сложно из-за густой туманной атмосферы, но космический аппарат Cassini позволил рассмотреть его детальнее с помощью радара.

    Исследователи из Корнеллского университета проанализировали радиолокационные данные и выяснили, что поверхность спутника сложнее, чем у большинства каменистых тел Солнечной системы. «Канонические модели, которые мы используем для понимания поверхности Титана, разработанные для Луны и применяемые для Луны, Земли, Венеры, не работают напрямую на Титане», – заявил Александр Хейс.

    Радиолокационным данным лучше соответствует двухслойная модель, где слой мягкого материала низкой плотности покрывает более твердую породу. Этот покров толщиной от нескольких сантиметров до метра, вероятно, состоит из органических молекул, которые падают на поверхность подобно снегу, уплотняясь со временем.

    Поверхность Титана также подвержена воздействию дождей, ветров и эрозии. Миссия НАСА Dragonfly, запуск которой запланирован на 2028 год, а прибытие – на 2034 год, сможет измерить эти слои и помочь понять процесс их формирования, что важно для будущих посадок на этот спутник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новое исследование опровергло существование глобального подземного океана на Титане. Специалисты впервые нашли в атмосфере этого спутника Сатурна сверхактивные молекулы углеводородов.

    Ранее ученые обнаружили на Энцеладе подходящие для зарождения жизни условия.

    22 апреля 2026, 11:57 • Новости дня
    Индонезия попросила обучать будущих космонавтов на территории России

    Президент Индонезии предложил Путину готовить космонавтов на территории России

    Tекст: Мария Иванова

    Джакарта планирует направить лучших кандидатов в Россию для прохождения космической подготовки, чтобы укрепить научный и технологический потенциал своего государства, заявил глава МИД страны Сугионо.

    Власти азиатской республики обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества в Москве еще в апреле, передает РИА «Новости». Главной темой переговоров стало взаимодействие в сфере науки и высоких технологий.

    «Среди прочего обсуждалось сотрудничество в области науки и технологий, а также космоса. Президент (Индонезии Прабово Субианто) также озвучил возможность отправки Индонезией отобранных и лучших кандидатов для участия в российской программе подготовки космонавтов», – сказал Сугионо на пресс-конференции.

    Глава ведомства отметил значимость отправки персонала и специализированного оборудования на орбиту. Подобные шаги являются прямым отражением технологического потенциала. Россия остается ключевым стратегическим партнером Джакарты, а в 2025 году статус двусторонних отношений был повышен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал космос перспективным направлением для двустороннего взаимодействия с Индонезией.

    Перед переговорами на высшем уровне Прабово Субианто провел в Москве встречи с представителями российских ведомств.

    Ранее российский лидер заявил о готовности Москвы принять участие в развитии индонезийской атомной энергетики.

    22 апреля 2026, 14:06 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали новые всплески солнечной активности в конце апреля

    В ИКИ РАН спрогнозировали новые всплески солнечной активности в конце апреля

    Tекст: Мария Иванова

    Очередной всплеск геомагнитной активности накроет Землю через неделю после продолжительного спокойного периода, отметили ученые.

    Текущий космический шторм, начавшийся три дня назад, полностью завершился, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Специалисты зафиксировали нормализацию температуры, плотности и магнитного поля. При этом скорость солнечного ветра пока остается умеренно повышенной.

    Апрель оказался довольно нестабильным месяцем для метеозависимых людей. Ученые уже зарегистрировали два сильных и один средний геомагнитный всплеск. Между этими событиями наблюдались продолжительные спокойные периоды.

    Следующий выход на полноценную магнитную бурю ожидается 29 и 30 апреля. До наступления этих дат прогнозируется абсолютно зеленая полоса без значительных космических колебаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля вероятность возникновения геомагнитных штормов достигла 90%.

    В начале месяца ученые зафиксировали на Солнце вспышку класса M3.5.

    21 апреля 2026, 05:23 • Новости дня
    Космический грузовик «Прогресс МС-32» затоплен в Тихом океане

    Tекст: Антон Антонов

    Космический аппарат «Прогресс МС-32» завершил полугодовую миссию на Международной космической станции и был затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщил Роскосмос.

    Двигательная установка аппарата включилась на торможение в 04.11 мск. Она выдала необходимый импульс для схода корабля с орбиты.ь Грузовой корабль покинул орбиту, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Те элементы, которые не сгорели, затонули в Тихом океане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космический аппарат находился в составе станции с 13 сентября. В ночь на вторник он отстыковался от МКС.

    22 апреля 2026, 07:41 • Новости дня
    Заморозки повсеместно ударили в Центральной России

    Минусовые температуры зафиксированы на всей территории Центральной России

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшей ночью из-за влияния антициклона европейскую часть страны охватило резкое похолодание, а в отдельных районах Москвы температура опустилась до минус 3,6 градуса.

    В ночь на среду на всей территории Центральной России были зафиксированы отрицательные температуры. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

    «В условиях антициклональной, а значит, малооблачной погоды, в Центральной России повсеместно ударили заморозки», – отметил синоптик. В столице на метеостанции ВДНХ температура опустилась до минус 1,3 градуса, в Строгино похолодало до минус 1,9, в Тушино – до минус 2,1, а в Бутово зафиксировали минус 3,6 градуса. Положительная температура сохранилась лишь в центре Москвы, на Балчуге термометры показали плюс 2,8 градуса.

    В Московской области холоднее всего было в Черустях, где температура упала до минус 5,6 градуса. В Ново-Иерусалиме зафиксировали минус 5,2, а в Михайловском – минус пять градусов. Зона заморозков также распространилась на Черноземье, Среднее Поволжье, Оренбуржье и Южный Урал.

    Самые сильные морозы на европейской территории страны отмечены в Коми, где местами температура опустилась до минус 10 градусов. В азиатской части России зафиксированы куда более суровые значения: на метеостанции Советская речка в Туруханском крае ударил мороз в 29 градусов, в якутском Тикси – минус 27, а в селе Кегали Северо-Эвенского района – минус 28 градусов. На Чукотке, на станции Илирней, столбики термометров также опустились до минус 29 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец сообщил о возвращении заморозков в Московскую область.

    23 апреля 2026, 06:04 • Новости дня
    Москвичей предупредили о холодных и дождливых майских праздниках

    Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о холодных и дождливых майских праздниках

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей столицы в начале последнего весеннего месяца ожидает прохладная погода с осадками, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

    Предстоящие выходные дни не порадуют москвичей весенним теплом, сказала Позднякова, передает РИА «Новости».

    «Пока прогнозы на начало мая в Москве неутешительные, ситуация существенно меняться не будет. Температурный режим останется приблизительно в тех же пределах: ночью будет плюс один – плюс шесть градусов, дневная температура может быть плюс шесть – плюс 11 градусов в лучшем случае», – рассказала эксперт.

    Синоптик добавила, что предсказать точные дни выпадения осадков пока затруднительно, однако сухой погоды москвичам ждать совершенно точно не стоит. По ее словам, надеяться на ясные и солнечные дни в текущей метеорологической ситуации бессмысленно.

    До этого в конце апреля из-за влияния антициклона европейскую часть России охватило резкое похолодание. В отдельных районах Москвы температура опустилась до минус 3,6 градуса.

    23 апреля 2026, 09:32 • Новости дня
    Китайские ученые создали цифровую модель эволюции Вселенной

    В Китае оцифровали историю развития Вселенной с момента Большого взрыва

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанная за десять лет китайскими учеными суперкомпьютерная система в деталях воссоздала каждый этап формирования мироздания на протяжении 13,8 млрд лет.

    Команда исследователей Китайской академии наук успешно смоделировала процесс развития мироздания, передает ТАСС. Проект получил название «Цяньянь».

    Масштабная работа потребовала вычислительных мощностей передовых суперкомпьютеров и заняла более десяти лет. В результате специалисты сформировали массив данных объемом 13 петабайт.

    Ожидается, что новая высокоточная система станет важным инструментом для будущих исследований. Она окажет научную поддержку китайскому орбитальному телескопу CSST и космической обсерватории «Евклид» Европейского космического агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы составили крупнейшую в истории карту Вселенной.

    Китайские ученые разработали вычислительную систему с 2 млрд искусственных нейронов.

    Американские специалисты смоделировали на квантовом компьютере теоретический процесс разрушения пространства.

    23 апреля 2026, 08:10 • Новости дня
    Давление в Москве упало до рекордных значений 2015 года

    Атмосферное давление в Москве побило суточный минимум 2015 года

    Tекст: Мария Иванова

    В столице зафиксирован суточный рекорд низкого атмосферного давления, показания барометров опустились до 727,6 миллиметра ртутного столба.

    Показатели атмосферного давления в столичном регионе обновили минимум 2015 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Из-за влияния тыловой части циклона в городе резко похолодало.

    «Суточный рекорд низкого атмосферного давления, установленный в 2015 году, побит в Москве в четверг, показания барометров опустились до отметки 727,6 мм ртутного столба», – уточнил синоптик.

    Температура воздуха в Москве составит от плюс трех до плюс пяти градусов, по области ожидается от плюс двух до плюс семи градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 7-12 метров в секунду. Во второй половине дня давление начнет расти, а в пятницу существенных осадков не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года синоптики ожидали падение атмосферного давления в столице до 734 миллиметров ртутного столба. А в сентябре барометры наоборот зафиксировали в городе рекордный максимум в 765,9 миллиметра.

    23 апреля 2026, 08:23 • Новости дня
    «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-34» установили на стартовом комплексе Байконура

    Tекст: Мария Иванова

    Собранную ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогрессом МС-34» вывезли на стартовую площадку и перевели в вертикальное положение в преддверии старта, запланированного на 26 апреля.

    Специалисты завершили сборку космического аппарата и разместили его на стартовом комплексе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Роскосмоса.

    Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» совместно с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» запланирован на 26 апреля.

    На данный момент ракета уже вывезена из монтажно-испытательного корпуса и надежно закреплена в вертикальном положении на стартовой площадке Байконура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 апреля космический грузовик «Прогресс МС-32» отстыковался от Международной космической станции.

    Месяцем ранее ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33» успешно стартовала с космодрома Байконур.

    Перед этим пуском специалисты установили носитель на стартовый стол после завершения восстановительных работ.

    23 апреля 2026, 08:31 • Новости дня
    Дептранс Москвы призвал горожан пересесть на метро из-за непогоды

    Власти Москвы рекомендовали жителям пользоваться метро из-за дождя и перекрытий

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за прогнозируемых сильных осадков, порывистого ветра и временных ограничений движения в центре Москвы автомобилистам посоветовали временно отказаться от личного транспорта.

    Столичным водителям настоятельно советуют спуститься в подземку в четверг, передает Telegram-канал департамента транспорта Москвы. По прогнозам синоптиков, в течение всего дня в городе ожидаются дождь и сильный ветер.

    Дополнительные сложности на дорогах возникнут из-за локальных перекрытий. Известно, что с 14.30 движение транспорта в районе Пушкинской площади будет временно закрыто.

    Представители ведомства отметили, что отказ от автомобилей поможет горожанам избежать пробок. «Рекомендуем для поездок выбирать метро. Это сэкономит время. Возьмите зонт», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичей предупредили о холодных и дождливых майских праздниках.

