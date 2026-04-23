  • Новость часа«Ангара-1.2» успешно вывела на орбиту космические спутники Минобороны
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Немецкий автопром бросили в печь милитаризации Германии
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США
    Германия представила стратегию по созданию сильнейшей армии Европы
    Объявлен глобальный ренессанс атомной энергетики через 40 лет после Чернобыля
    Песков призвал не верить слухам о перестановках в правительстве
    Число рекомендованных к увольнению работников в России увеличилось на 43%
    NYT: Европейские политики объединились против Трампа
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро
    QatarEnergy объявила о начале экспорта СПГ из Техаса
    23 апреля 2026, 11:39 • Новости дня

    Иран впервые получил доход от сборов в Ормузском проливе

    Меджлис Ирана сообщил о поступлении первого дохода от сборов в Ормузском проливе

    Иран впервые получил доход от сборов в Ормузском проливе
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Хаджи Бабаи сообщил о поступлении первого дохода от сборов с судов, пересекающих Ормузский пролив, на счет центрального банка страны.

    Власти Ирана впервые получили средства от сборов за пересечение судами Ормузского пролива. Вице-спикер Меджлиса Хаджи Бабаи заявил, что первый доход, полученный от сборов в Ормузском проливе, был перечислен на счет центрального банка, передает ТАСС.

    По его словам, эти средства поступили в государственный бюджет, что стало первым подобным случаем для Ирана.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи информировал об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Однако власти США заявили о намерении продолжить морскую блокаду исламской республики до достижения окончательной сделки. В ответ элитные подразделения ВС Ирана – Корпус стражей исламской революции – сообщили о перекрытии пролива до полного снятия ограничений со стороны США.

    Парламент Ирана подготовил проект о введении платы за проход коммерческих судов.

    Корпус стражей исламской революции заблокировал этот стратегически важный судоходный маршрут до снятия американских ограничений.

    Президент США отказался снимать морскую блокаду с исламской республики без заключения сделки.

    22 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум
    Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум
    @ Daniel Heue/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон отвел Тегерану до пяти дней на «преодоление внутренних разногласий», пригрозив в противном случае полностью отказаться от действующего режима прекращения огня.

    Президент США дал враждующим фракциям Ирана несколько дней на то, чтобы объединиться вокруг согласованного встречного предложения, передает Axios. В противном случае режим прекращения огня, продленный во вторник, завершится, сообщили изданию три американских чиновника.

    «Трамп готов дать еще от трех до пяти дней прекращения огня, чтобы позволить иранцам собраться с силами. Это не будет длиться бесконечно», – заявил один из источников в администрации США.

    Переговорщики Трампа считают, что соглашение о прекращении войны и решении вопросов по остаткам ядерной программы Ирана все еще достижимо. Однако они обеспокоены тем, что в Тегеране может не найтись человека, уполномоченного сказать «да».

    По данным источников, верховный лидер Али Хаменеи почти не выходит на связь. Генералы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), контролирующие страну, и гражданские переговорщики Ирана открыто расходятся в стратегии.

    Раскол стал очевиден после первого раунда переговоров в Исламабаде, когда командующий КСИР генерал Ахмад Вахиди отверг многое из того, что обсуждали иранские переговорщики.

    Отмечается, что если пакистанские посредники не смогут обеспечить участие Ирана в переговорах в отведенный Трампом срок, военный вариант вновь станет актуальным. Сам Трамп дал понять, что морская блокада является его главным рычагом давления на Тегеран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 апреля американская и иранская делегации завершили два этапа обсуждений в Исламабаде. По итогам этих совещаний стороны не заключили соглашение о прекращении военных действий.

    Позже представители США отложили новую поездку в Пакистан из-за промедлений Тегерана.

    Комментарии (22)
    21 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления израильского руководства о том, что страна устранила угрозу «ядерного Холокоста» со стороны Ирана, являются неуместными и проявляют неуважение к памяти жертв Второй мировой войны, заявила спикер МИД Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы готовящемся Ираном «новом Холокосте».

    По ее словам, упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в подобном контексте искажают исторические факты и подменяют понятия. «Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана – это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти. Потому что это неуместно, потому что подменяет понятия и искажает исторические факты», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат напомнила, что сам Иран в 1943 году объявил войну нацистской Германии, и поинтересовалась: неужели, по логике израильских властей, «первый Холокост» также был делом Ирана. Она подчеркнула, что за геноцид евреев стояли именно нацистская Германия, фашистская Италия и их союзники, включая украинских и прибалтийских коллаборационистов.

    Захарова также обратила внимание на то, что с 2014 года Израиль «не сказал ни слова» киевским властям, которые героизировали палачей еврейского народа, таких как Симон Петлюра и Ярослав Стецько. Она добавила, что, по ее мнению, за спонсированием нацистской партии Гитлера стоял в том числе Банк Англии, а сегодня те же страны поддерживают Киев, где, по словам Захаровой, продолжаются преступления на национальной почве.

    Ранее в Иране назвали число жертв ударов США и Израиля.

    Комментарии (22)
    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 20:50 • Новости дня
    Трамп призвал Иран отменить казнь восьми женщин
    Трамп призвал Иран отменить казнь восьми женщин
    @ Salwan Georges/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обратился к делегации Ирана с призывом отменить казнь восьми женщин.

    Он заявил, что такой шаг мог бы стать «отличным началом» для предстоящих переговоров между США и Исламской республикой, передают «Вести».

    «Я был бы очень признателен за освобождение этих женщин. Уверен, что они оценят ваш жест. Пожалуйста, не причиняйте им вреда! Это стало бы отличным началом наших переговоров!» – написал американский лидер на своей странице в Truth Social.

    В своем обращении Трамп сослался на публикацию интернет-знаменитости Эяля Якоби, который заявил, что «восемь женщин в Иране ожидают исполнения смертного приговора». На своей странице в соцсетях он опубликовал их фотографии, не указав имена.

    Ранее спикер парламента Ирана Галибаф исключил переговоры с США под угрозами.

    Телеканал CNN сообщал, что второй раунд двустороннего диалога между американскими и иранскими представителями состоится утром в среду на территории пакистанской столицы.

    Комментарии (6)
    21 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    Tasnim: Иран окончательно отказался от переговоров с США

    Tекст: Вера Басилая

    Иран принял окончательное решение не участвовать в переговорах с США, которые планировались на среду в Пакистане, сообщает Tasnim.

    По данным Tasnim, решение Ирана об отказе от участия в переговорах с США в среду является окончательным, передает РИА «Новости».

    В заявлении подчеркивается, что иранская переговорная делегация через посредника в Пакистане сообщила США, что по различным причинам не будет участвовать во встрече в Исламабаде в среду. Также отмечается, что Иран пока не видит «никаких перспектив участия в переговорах в дальнейшем».

    Иранская сторона заявила, что на данный момент считает участие в переговорах с США «пустой тратой времени». По мнению Тегерана, Соединенные Штаты препятствуют достижению соглашения, которое могло бы устроить обе стороны.

    Переговоры должны были состояться в Исламабаде, однако сейчас участие Тегерана в подобных встречах не планируется.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок. Причиной стало то, что Тегеран не дал ответа на представленные Вашингтоном переговорные позиции.

    Комментарии (6)
    22 апреля 2026, 11:15 • Новости дня
    Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса
    Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса
    @ Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Для предотвращения надвигающегося коллапса на фоне ближневосточного конфликта Брюссель подготовил план, позволяющий государствам компенсировать до 70% счетов за электроэнергию.

    Европейский союз намерен внедрить новые инициативы для стабилизации ситуации на энергетическом рынке, пишет Politico.

    В первую очередь Брюссель рекомендует странам-участницам использовать действующие законы или вносить временные изменения для повышения их эффективности. Предлагаемые поправки к правилам субсидирования позволят государствам покрывать до 70% стоимости оптовых счетов за электроэнергию до декабря.

    Кроме того, планируется компенсировать до 50% дополнительных расходов на топливо для некоторых секторов экономики. Еврокомиссия также будет работать со странами над разработкой целевых налоговых льгот для снижения счетов за электроэнергию. При этом часть мер носит долгосрочный характер или импровизируется на ходу из-за быстро меняющейся ситуации.

    «Не каждая страна, зависящая от ископаемого топлива, может быстро перейти на электричество, но это единственное решение. Никто не может предсказать будущее мировых рынков – иногда мы становимся заложниками ситуации», – заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

    Ранее уверенность ЕС основывалась на ограниченной зависимости от Ормузского пролива, однако вскоре возникла проблема с поставками природного газа.

    Ситуация обострилась 19 марта, когда атака на два крупных газовых месторождения в Катаре вывела из строя 3% мировой добычи. Это привело к значительным потерям для Италии и Бельгии, а восстановление мощностей может занять до пяти лет. В связи с этим ЕС начал разрабатывать более конкретные меры реагирования, включая изменения в правилах субсидирования и налог на сверхприбыль энергетических компаний.

    В то же время аналитики предупреждают, что запасов авиатоплива в Европе осталось всего на шесть недель. Ситуация усугубляется тем, что около 40% поставок авиакеросина и дизельного топлива в ЕС проходит через Ормузский пролив. В проекте предложений Еврокомиссии также предусмотрены меры по улучшению картирования зависимости от авиатоплива и европейских нефтеперерабатывающих мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия предложит странам Евросоюза ввести обязательную удаленную работу.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные траты объединения на топливо в 22 млрд евро.

    Европейский союз рассматривает возможность ограничения отопления и кондиционирования помещений.

    Комментарии (4)
    21 апреля 2026, 23:45 • Новости дня
    Трамп продлил прекращение огня и морскую блокаду Ирана
    Трамп продлил прекращение огня и морскую блокаду Ирана
    @ Daniel Heuer/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения от Тегерана согласованного «единого предложения» по урегулированию ситуации.

    Президент США объявил о продлении режима прекращения огня и морской блокады Ирана, пока Тегеран не предоставят «единое предложение» по урегулированию, передает ТАСС.

    По его словам, с соответствующей просьбой к Вашингтону обратилось руководство Пакистана, предложившее продлить перемирие до момента, пока Иран не выработает консолидированную позицию.

    «Поэтому я отдал приказ нашим вооруженным силам продолжать блокаду и во всех остальных отношениях оставаться готовыми и способными к действиям и, следовательно, продлеваю перемирие до тех пор, пока не будет представлено их предложение и переговоры не завершатся тем или иным образом», – заявил американский лидер.

    Ранее американские СМИ сообщили, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок.

    Также СМИ сообщили, что Иран окончательно отказался от переговоров с США.

    До этого американский лидер отказался снимать морскую блокаду с Исламской республики до заключения сделки.

    Комментарии (16)
    22 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО

    Politico: Белый дом ранжировал страны НАТО по вкладу в альянс

    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон разделил участников Североатлантического альянса на категории по размеру их вклада, чтобы наказать союзников за отказ поддержать военную операцию против Ирана.

    Американская администрация подготовила перечень стран НАТО, оценив их вклад в общую безопасность, передает РИА «Новости».

    По данным Politico, документ появился перед визитом генерального секретаря альянса Марка Рютте в Вашингтон.

    «Белый дом разработал нечто вроде «списка хороших и плохих» стран НАТО, поскольку администрация Трампа ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну с Ираном», – отмечают журналисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал пересмотр отношений с Североатлантическим альянсом из-за отсутствия помощи в операции против Ирана.

    Американская администрация рассматривала возможность вывода войск из отказавшихся от поддержки Вашингтона стран.

    Генеральный секретарь блока Марк Рютте после встречи в Белом доме рассказал о явном разочаровании американского лидера партнерами.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 16:21 • Новости дня
    Трамп отказался продлевать перемирие с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать перемирие с Ираном.

    «Нет, я не хочу этого делать», – сказал он в интервью телеканалу CNBC, передает РИА «Новости».

    Трамп также подчеркнул, что Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока между США и Ираном не будет достигнута финальная сделка.

    Накануне Трамп назвал маловероятным продление перемирия с Ираном.

    Ранее Иран пригрозил ответить США при срыве перемирия.

    Комментарии (4)
    22 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Трамп заявил о перехвате китайского «подарка» Ирану
    Трамп заявил о перехвате китайского «подарка» Ирану
    @ Daniel Heuer/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Инцидент с перехватом подозрительного судна заставил Вашингтон заподозрить Пекин в тайных поставках летального оружия Тегерану на фоне обострения ближневосточного конфликта.

    Президент США намекнул на возможные поставки китайского оружия иранской стороне, передает Bloomberg. Американский лидер сообщил о перехвате корабля с неким грузом, который он назвал «презентом для Тегерана».

    «Вчера мы поймали судно, на котором были кое-какие вещи, что не очень хорошо – возможно, подарок от Китая, я не знаю. Я думал, что у меня есть понимание с председателем Си, но ничего страшного. Так уж устроена война, верно?» – заявил политик.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь категорически отверг эти обвинения. Дипломат подчеркнул, что задержанное американцами судно является обычным иностранным контейнеровозом. Посольство Китая в Вашингтоне добавило, что страна ответственно подходит к экспорту товаров двойного назначения.

    Ранее канал CNN сообщал о подготовке Пекином поставок новых систем противовоздушной обороны в Иран. При этом глава Белого дома пригрозил ввести пошлины в размере 50% для любой страны, которая решится снабжать Тегеран вооружениями. Ожидается, что лидеры двух государств обсудят эти вопросы на встрече в середине мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили шедший из Китая в Оманском заливе сухогруз.

    Президент США пригрозил Пекину дополнительными пошлинами за военную помощь Тегерану.

    Американские СМИ сообщали о подготовке поставок китайских систем противовоздушной обороны для Ирана.

    Комментарии (2)
    21 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    @ CENTCOM/Handout/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    После перехвата торгового судна Touska в Оманском заливе Тегеран добивается немедленного освобождения всех захваченных американцами моряков и членов их семей.

    Центральное командование вооруженных сил США ранее подтвердило факт задержания иранского торгового судна Touska, передает РИА «Новости»,.

    Американская сторона заявлет, что корабль пытался прорвать блокаду в акватории Оманского залива.

    «Исламская Республика Иран, предупреждая о чрезвычайно опасных последствиях этих незаконных и преступных действий США, настаивает на необходимости немедленного освобождения иранского судна, его экипажа и семей», – подчеркивается в официальном заявлении министерства иностранных дел.

    Внешнеполитическое ведомство республики категорически осудило инцидент, охарактеризовав действия Соединенных Штатов как морское пиратство. Дипломаты отметили, что подобный шаг нарушает не только устав ООН и нормы международного права, но и действующий режим прекращения огня.

    Представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари заявил о готовности предпринять необходимые ответные меры против американских военных. Это произойдет после получения гарантий безопасности захваченного экипажа.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что привело к гибели более трех тысяч человек. В апреле стороны договорились о двухнедельном перемирии, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, а Вашингтон начал блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил факт перехвата иранского сухогруза в Оманском заливе.

    Американский эсминец открыл огонь по машинному отделению судна из-за игнорирования предупреждений. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали американские военные корабли беспилотниками.

    Комментарии (2)
    22 апреля 2026, 02:34 • Новости дня
    США потребовали от Ирана участия в управлении Ормузским проливом
    США потребовали от Ирана участия в управлении Ормузским проливом
    @ Icana News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская делегация на переговорах в Исламабаде потребовала предоставить США роль в управлении Ормузским проливом, сообщил посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан.

    Посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан сообщил, что на первом раунде переговоров в Исламабаде американская сторона выдвинула требование о предоставлении США участия в управлении Ормузским проливом. Среди других требований была передача Соединенным Штатам иранского обогащенного урана. Дипломат отметил, что эти пункты вызвали значительные разногласия, передает ТАСС.

    «В отношении управления Ормузским проливом Америка выдвигала требование напрямую участвовать в его управлении, вместо Омана. Однако Тегеран отказался, поскольку пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, Америка не имеет к нему отношения», – заявил Хосейниан.

    Дипломат добавил, что, несмотря на определенные позитивные моменты на переговорах, позиции сторон по ключевым вопросам остались далеки друг от друга. Вопрос об участии иранской делегации в новом раунде переговоров с американской стороной пока рассматривается. Время и место следующей встречи будут определены в зависимости от действий США и степени их приверженности условиям прекращения огня.

    Переговоры между США и Ираном завершились без постоянного соглашения из-за разногласий по Ормузскому проливу.

    Президент США продлил режим прекращения огня и морскую блокаду исламской республики.

    Американская делегация отложила свой визит в Пакистан до получения единого предложения от Тегерана.

    Комментарии (7)
    21 апреля 2026, 14:56 • Новости дня
    ВМС США перехватили неопознанный танкер из-за подозрений в связи с Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Соединенных Штатов остановили и досмотрели судно без опознавательных знаков, подозреваемое в нелегальных перевозках и материальной поддержке иранской стороны.

    Инцидент произошел в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования американских войск, передает ТАСС. Военное ведомство США подтвердило факт проведения операции в отношении судна Tifani.

    «Сегодня ночью ВС США провели досмотр и перехват и поднялись на борт находящегося под санкциями танкера M/T Tifani без странового обозначения в зоне ответственности INDOPACOM без каких-либо инцидентов», – говорится в сообщении Пентагона.

    Американские военные намерены и дальше предпринимать активные шаги для пресечения незаконных логистических цепочек. В Вашингтоне считают, что подобные сети поставок используются для оказания материальной поддержки Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили в Оманском заливе идущий под флагом Ирана сухогруз Touska. Тегеран потребовал немедленного освобождения захваченного торгового судна. Ранее Пентагон задержал в Индийском океане танкер Veronica III с иранской нефтью.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 02:05 • Новости дня
    Лукьянов: Иран умеет играть на нервах, но не всегда выигрывает

    Эксперты прокомментировали заявления США и Ирана после срыва переговоров

    Лукьянов: Иран умеет играть на нервах, но не всегда выигрывает
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После провала второго раунда переговоров и отказа Ирана от диалога, ситуация для администрации США зашла в тупик, поэтому Белому дому приходится сохранять давление, не переходя к масштабной военной операции, заявили эксперты.

    Второй раунд переговоров между США и Ираном не состоялся, потому что Тегеран отказался от возобновления диалога без отмены блокады, сообщил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Выглядит так, что Трампу придётся снова демонстрировать силу. Сделать это вполне возможно, колебания же связаны с тем, что принципиально другого результата от следующей волны налётов не случится, большая операция с высадкой – очень рискованно, а если после снова придётся возвращаться к переговорам на тех же условиях, это будет в пользу Ирана, а не США», – пишет Лукьянов в Telegram-канале.

    По его словам, в случае возврата к переговорам на прежних условиях это будет рассматриваться как уступка Ирану, а отмена блокады равносильна выполнению требований Тегерана.

    «Ситуация цугцванга Трампа раздражает, как он выйдет из положения – пока гадаем. Иран к умеет играть на нервах, правда, не всегда на них выигрывает», – заявил политолог.

    Как отмечает ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков в Telegram-канале, заявления Трампа по итогам срыва переговоров подтверждают стратегию сохранения блокады без эскалации военных действий. По мнению эксперта, президент США перекладывает ответственность за возможный срыв диалога на Тегеран и Исламабад, одновременно проверяя реакцию иранских властей: «что дальше делать будете?» При этом Иран, пусть и считается победившей стороной, продолжает нести издержки от американских бомбардировок.

    Политолог Тимофей Бордачев отмечает в Telegram-канале, что Иран продолжит действовать исходя из собственных интересов, а не логики Вашингтона. Переговорная позиция Тегерана, по словам эксперта, останется жёсткой, а после паузы и демонстрации независимости иранская сторона вернётся к «ползучим» переговорам с США.

    Ранее президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения согласованного предложения от Тегерана.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил визит в Исламабад для переговоров с Ираном из-за отсутствия ответа от Тегерана.

    СМИ писали, что Иран отказался от переговоров с США.

    Американская делегация отложила свой визит в Исламабад до получения единого предложения от Тегерана.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 14:34 • Новости дня
    ЕК призвала страны ЕС не закрывать АЭС

    Tекст: Мария Иванова

    В условиях нарастающего энергетического кризиса европейским государствам предложено отказаться от остановки действующих атомных реакторов ради сохранения стабильного энергоснабжения.

    Руководство Европейского союза обратилось к странам-участницам с просьбой продолжить эксплуатацию ядерных объектов, передает ТАСС. Соответствующая инициатива содержится в полученном агентством Reuters проекте предложений Брюсселя по противодействию текущему кризису.

    «Еврокомиссия призывает страны ЕС не останавливать свои атомные реакторы в условиях, когда Европа консолидирует свое энергоснабжение, чтобы справиться с последствиями иранской войны», – отмечается в тексте. Официальная публикация документа намечена на 22 апреля.

    Информацию о подготовке специального антикризисного энергетического плана ранее подтвердил европейский комиссар по вопросам транспорта и туризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сокращение доли атомной энергетики в ЕС стратегической ошибкой.

    Представитель ведомства Ана Кайза Итконен предупредила о затяжном характере вызванного конфликтом на Ближнем Востоке энергетического кризиса. Для поддержки экономики европейские чиновники предложили странам объединения ввести обязательную удаленную работу.

    Комментарии (5)
    22 апреля 2026, 09:03 • Новости дня
    Контейнеровоз атакован в Ормузском проливе
    Контейнеровоз атакован в Ормузском проливе
    @ Benoit Tessier/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Контейнеровоз подвергся нападению в водах Ормузского пролива, экипаж находится в безопасности, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Контейнеровоз подвергся нападению в Ормузском проливе, экипаж не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    Инцидент произошёл примерно в 28 км к северо-востоку от побережья Омана.

    В заявлении UKMTO говорится: «О возгорании или ущербе окружающей среде не сообщается. Экипаж, согласно сообщению, находится в безопасности».

    По данным центра, капитан контейнеровоза сообщил, что к судну приблизилась лодка, предположительно принадлежащая Корпусу стражей исламской революции, и с нее был открыт огонь. Экипаж лодки не попытался выйти на радиосвязь с командой контейнеровоза. В результате обстрела капитанский мостик судна получил серьезные повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно французской компании CMA CGM попало под обстрел в Ормузском проливе.

    Управление морских торговых операций Великобритании сообщило об инциденте с танкером у берегов Омана.

    По меньшей мере два торговых корабля подверглись нападению после решения Ирана о восстановлении военного контроля над акваторией.

    Комментарии (0)
