    23 апреля 2026, 10:52 • Новости дня

    Путин назвал поддержку рождаемости и многодетности приоритетной задачей России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что улучшение демографической ситуации и меры поддержки семей с детьми должны стать одной из главных задач страны на ближайшие годы.

    Путин назвал совершенствование демографической политики, поддержку рождаемости и многодетности, а также обеспечение достойного качества жизни российских семей приоритетной общенациональной задачей, передает РИА «Новости».

    «Совершенствование демографической политики, поддержка рождаемости, многодетности, обеспечение достойного качества жизни российской семьи – приоритетная общенациональная задача», – отметил Путин.

    Текст приветствия зачитал полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

    Путин назвал преодоление демографического спада главной системной задачей правительства на 2026 год.

    Путин обозначил поддержку многодетных семей безусловным стратегическим приоритетом для России.

    Президент России призвал активнее распространять лучшие практики поддержки материнства и детства.

    21 апреля 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность опыта ветеранов СВО в муниципальном управлении

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветераны специальной военной операции способны повысить эффективность муниципальных властей, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    Глава государства подчеркнул, что на муниципальный уровень приходят люди с боевым опытом, готовые принимать ответственные решения, передает РИА «Новости».

    Путин, говоря о роли участников специальной военной операции в развитии страны и системы местного самоуправления, подчеркнул значимость их опыта и вовлеченности в общественную работу.

    «Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены», – сказал президент.

    Ранее Путин отмечал стремление ветеранов СВО работать на выборных должностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 марта исполнилось два года с момента запуска кадровой программы «Время героев», инициированной президентом России для участников СВО. За это время в ней приняли участие 168 человек из числа ветеранов. Среди них – 53 Героя России, 134 кавалера ордена Мужества и 71 обладатель медали «За отвагу». Более 80 участников программы «Время героев» уже получили назначения в органы федеральной и региональной власти, а так же заняли руководящие места в крупных компаниях.

    21 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет последовательно двигаться к поставленным в рамках СВО целям, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества. По его словам, эти цели будут достигнуты.

    Глава государства подчеркнул, что основное внимание будет уделено последовательному выполнению всех поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Боевые действия – всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (в отношении исхода специальной военной операции), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», – сказал президент России.

    Таким образом глава государства прокомментировал прозвучавшее на встрече мнение о том, что «враг уже тоже» не сомневается в победе России. «Там просто думают, как это все оформить», – пояснил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения. Он подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    21 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    @ Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба и принятием решений о восстановлении разрушенного жилья в Дагестане, подчеркнув, что помощь должна быть оказана даже тем жителям, чьи дома были построены с нарушением законодательства.

    В ходе встречи с представителями муниципального сообщества Путин подчеркнул, что важно не замедлять работу и своевременно принимать решения о том, что и в каком объеме должно быть восстановлено, передает РИА «Новости».

    «Очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территории, при обследовании домовладений, не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено», – сказал он. Надо помочь с восстановлением жилья в Дагестане даже тем, у кого оно было построено без должного оформления, добавил Путин.

    Ранее Путин поручил федеральному правительству и МЧС регулярно докладывать о ходе ликвидации последствий паводков в Дагестане и оказанной помощи пострадавшим.

    Глава государства поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане. Ущерб от паводков в Чечне и Дагестане оценили в 1 млрд рублей.

    20 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Глава завода «Ракета» объяснил решение не копировать «часы Путина»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часовая фабрика «Ракета», расположенная под Петербургом и возрожденная британским юристом Дэвидом Хендерсоном-Стюартом, решила не делать массовой копии часов, идентичных тем, которые носит президент России Владимир Путин, несмотря на многочисленные запросы клиентов.

    В интервью Reuters Хендерсон-Стюарт подчеркнул, что многие покупатели действительно хотели бы получить аналогичные изделия, однако руководство завода отказалось от такой идеи, передает «Царьград».

    «Я никогда не нашел бы ничего столь же интересного, как «Ракета», на Западе», – отметил Хендерсон-Стюарт. Под его руководством предприятие сосредоточилось на выпуске премиальных часов, делая акцент на российском происхождении продукции.

    После введения западных санкций объемы торговли «Ракеты» сократились, однако уход зарубежных люксовых брендов открыл новые возможности для отечественной марки. Детали аксессуаров президента, в том числе часы, не раз попадали в поле зрения СМИ, а надпись «Сделано в России» на часах, которые носил Путин, привлекла особое внимание покупателей.

    Тем не менее, несмотря на волну интереса, руководство фабрики приняло принципиальное решение не выпускать массовую копию президентской модели.

    В марте на руке президента Владимира Путина во время заседания Совета по культуре были часы с надписью Made in Russia на циферблате.

    22 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    @ Cao Can/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций сможет преодолеть негативные последствия политики их предшественников.

    «Надеюсь, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это наследие, тяжелое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников», – подчеркнул российский лидер в начале церемонии вручения госнаград победителям чемпионатов мира по боксу, его слова приводит Кремль в Max.

    Президент также отметил, что прежнее руководство МОК вело себя политически мотивированно. По словам главы государства, такие шаги нанесли серьезный ущерб не только олимпийскому движению, но и самим принципам олимпизма.

    «Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников», – заявил Путин.

    В декабре МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    21 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин заявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия продолжит работу над созданием защитного кордона ради обеспечения спокойствия приграничных субъектов страны, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин во время совещания с руководителями муниципальных образований заявил о планомерном выстраивании защитного кордона на границе с Украиной, передает РИА «Новости». По словам главы государства, эта работа будет продолжаться вплоть до полного обеспечения спокойствия сопредельных регионов страны.

    «Вот та зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно, постепенно, но она создается на сопредельной территории. Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов», – подчеркнул российский лидер в ходе встречи во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал создание полосы безопасности вдоль границы одним из приоритетов спецоперации.

    Глава государства отметил регулярные обстрелы Белгородской, Брянской и Курской областей со стороны ВСУ.

    Эксперты оценили необходимую глубину демилитаризованной зоны в 50-80 километров.

    21 апреля 2026, 15:27 • Новости дня
    Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что противники России попытаются воспользоваться любой возможностью для дестабилизации страны во время осенних выборов.

    Он напомнил, что этой осенью состоятся выборы депутатов Государственной Думы, и впервые принять участие в них смогут жители четырех исторических воссоединенных регионов.

    Путин подчеркнул, что голосование пройдет в непростых условиях, а оппоненты будут стремиться посеять раздор в российском обществе. По его словам, все такие попытки будут пресечены, а граждане поддержат политиков, предлагающих конструктивные программы и идеи, демонстрирующих патриотизм и деловые качества.

    «Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовём, а точнее сказать противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    Ранее Путин подчеркнул, что никакие внешние силы не должны получить шанса повлиять на выборы в России.

    20 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    В России начат эксперимент по отсрочке НДС при импорте товаров

    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил указ о проведении до 30 июня 2027 года эксперимента по отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость при импорте товаров в страну.

    Согласно документу, размещенному на портале правовых актов, отсрочка предоставляется сроком до трех месяцев и будет беспроцентной. Это позволит компаниям, участвующим в эксперименте, временно не перечислять НДС при ввозе товаров в Россию.

    Ранее Путин поручил упростить выбор налогового режима для малого бизнеса.

    22 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Боксер Гассиев пригласил Путина на свой бой в июле
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Чемпион WBA в весовой категории свыше 90 килограммов Мурат Гассиев пригласил президента Владимира Путина на свой июльский поединок.

    На церемонии в Кремле, где президент вручал государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу, Мурат Гассиев пригласил Владимира Путина на свой следующий бой, передает РИА «Новости». Гассиев является действующим регулярным чемпионом WBA в весовой категории свыше 90 килограммов.

    Во время неформального общения с боксёрами за бокалом шампанского председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что у Гассиева в июле запланирован поединок за защиту титула.

    Сам боксер уточнил: «Одиннадцатого июля (состоится бой – ред.)… Пока неизвестно (где – ред.), но в Москве, скорее всего»

    Он добавил, что сейчас идут переговоры, чтобы поединок точно прошёл в столице, и пригласил на него президента.

    «И вас приглашаем, если у вас получится», – сказал Гассиев.

    Путин в ответ пошутил, что в таком случае Гассиеву нельзя шампанское, на что тот заметил, что напиток безалкогольный.

    Гассиев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. На торжественной церемонии глава государства отметил достойное возвращение отечественных атлетов на мировые спортивные арены. Ранее Мурат Гассиев стал регулярным чемпионом мира WBA после победы над болгарином Кубратом Пулевым.

    20 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Минздрав сообщил о росте числа мальчиков с ожирением в России
    @ Jorge Rios Ponce/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В России зафиксирован рост числа случаев ожирения среди детей, причем особенно заметно увеличение заболеваемости среди мальчиков, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина.

    По словам Драпкиной, распространенность детского ожирения в России увеличивается, особенно среди мальчиков. Впервые показатели ожирения среди мужчин и женщин в России сравнялись, хотя ранее болезнь была более характерна для женщин, пишет «Коммерсантъ».

    Драпкина подчеркнула, что ожирение, проявившееся в детстве, часто сохраняется и во взрослом возрасте, особенно у мальчиков.

    «У нас в центре проводилось исследование. В течение 37 лет мы наблюдали за мальчиками и девочками. Ожирение в детском возрасте – самый постоянный фактор, который затем встречается и в возрасте 40–50 лет, даже больше, особенно у мальчиков», – заявила она.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее отмечал, что в 2024 году от ожирения страдали 480 тыс. школьников. Медики предупреждают: чем раньше возникает заболевание, тем выше риск его сохранения во взрослом возрасте.

    Согласно данным Всемирной федерации по борьбе с ожирением (World Obesity Federation, WOF), сегодня в мире ожирением страдают около 180 млн детей. К 2040 году, по прогнозу организации, это число вырастет до 227 млн.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила об остановке тенденции роста ожирения у несовершеннолетних в России.

    Профессор Валентин Фадеев предупредил, что число россиян с ожирением может превысить треть населения в ближайшие десять лет при отсутствии изменений в образе жизни.

    В РАН заявили, что в России наблюдается устойчивый рост числа детей с избыточной массой тела. Девять процентов детей в стране страдают ожирением.

    22 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Путин присвоил Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского
    @ Репродукция ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Академии ФСБ России имени Феликса Дзержинского.

    Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Согласно документу, теперь учебное заведение будет называться Федеральным государственным казенным образовательным учреждением высшего образования «Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации имени Ф.Э. Дзержинского».

    В указе отмечено, что такое решение принято с учетом заслуг личного состава академии в профессиональной подготовке кадров для органов Федеральной службы безопасности.

    Кроме того, подчеркивается выдающийся вклад Феликса Дзержинского в обеспечение государственной безопасности России.

    Ранее Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 35-й общевойсковой Краснознаменной армии и 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку за проявленный героизм при защите Отечества.

    20 апреля 2026, 13:51 • Новости дня
    Ozon и Wildberries начали проверку пюре HiPP после сообщений о крысином яде

    Tекст: Вера Басилая

    Российские маркетплейсы Ozon и Wildberries начали проверку детского питания HiPP после новостей о возможном обнаружении крысиного яда в продуктах этой марки в Австрии.

    Представители Ozon заявили, что все детское питание HiPP, представленное на площадке, проходит обязательную проверку перед продажей и поставляется официальным дистрибьютором ООО «ХИПП РУСЬ». Продукция производится на заводе в Калининграде и не импортируется из-за рубежа. В компании подчеркнули, что безопасность детей – безусловный приоритет, передает канал «360».

    В Ozon добавили, что уже связались с поставщиком для получения уточняющей информации. В случае получения соответствующих рекомендаций от поставщика или регуляторов маркетплейс готов принять необходимые меры, вплоть до временной блокировки карточек товара.

    В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что также проводят проверку детского питания HiPP на наличие некачественных партий. В компании подчеркнули, что уделяют особое внимание безопасности и качеству всей продукции на своей витрине.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что полиция Австрии обнаружила следы крысиного яда в баночках с овощным пюре HiPP для младенцев. По данным полиции, не исключено, что вещество могло быть добавлено намеренно злоумышленниками. Ранее токсичные вещества также находили во французских подгузниках.

    Ранее Роспотребнадзор ввел временный запрет на оборот детских молочных смесей Nestle в России.

    Депутат Госдумы Татьяна Буцкая попросила проверить состав продукции данного бренда.

    21 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил о поиске Киевом оправданий будущей победы России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Украины уже начали задумываться о том, как им предстоит объяснять обществу исход конфликта после неминуемого успеха российской армии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

    Победа России в противостоянии очевидна для всех участников, включая украинское руководство. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время общения с представителями муниципалитетов, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, в Киеве уже обсуждают способы оформления ситуации после завершения боевых действий в пользу Москвы.

    В ходе мероприятия один из присутствующих выразил благодарность участникам спецоперации. Он отметил, что в успехе российских военных никто не сомневается, включая противника.

    «Да. Там просто думают, как это все оформить», – согласился президент России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года президент России обозначил условия мирного урегулирования украинского кризиса. Летом того же года глава государства выразил уверенность в обязательном наступлении победы. Ранее на встрече с руководителями муниципалитетов Владимир Путин заявил о неминуемом успехе российской армии.

    21 апреля 2026, 15:34 • Новости дня
    Путин вручил премию «Служение» ветерану спецоперации из Калужской области
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» ветерану специальной военной операции Евгению Филонову, возглавляющему школу в Калужской области.

    Награда присуждена в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине», передает ТАСС.

    Церемония вручения третьей Всероссийской муниципальной премии «Служение» проходит на площадке «Live Арена». Евгений Филонов работает директором одной из школ в Калужской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии «Служение» заявил о работе управленцев ради укрепления суверенитета государства.

    Ранее глава государства вручил эту награду главе Гирьянского сельсовета Курской области Юрию Польскому. Российский лидер также отметил руководителя проекта «За Отечество» Владимира Таранцова в номинации за героизм.

    22 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин заявил о достойном возвращении России в мировой спорт
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Отечественные атлеты вновь начинают выступать на зарубежных турнирах, уверенно подтверждая высокий статус государства вопреки попыткам ослабить лидерство, подчеркнул президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения в Кремле.

    Глава государства Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле отметил успехи отечественных чемпионов мира по боксу, передает ТАСС. Он обратил внимание на то, что отечественный спорт уверенно преодолевает текущие ограничения.

    «Россия постепенно возвращается на мировые спортивные арены, и делает это весьма достойно», – подчеркнул президент.

    Российский лидер добавил, что позиции государства в мировом спорте остаются прочными и незыблемыми. По его словам, высокие результаты атлетов на международных соревнованиях служат весомым вкладом в подтверждение этого престижного статуса, несмотря на нечистоплотные попытки конкурентов ослабить влияние страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал церемонию вручения государственных наград российским чемпионам мира по боксу.

    Ранее глава государства назвал большой победой возвращение отечественным паралимпийцам права выступать с национальной символикой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на необходимость дальнейшей работы для допуска россиян к международным турнирам.

