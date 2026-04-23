    23 апреля 2026, 10:30 • Новости дня

    NYT: Европейские политики объединились против Трампа

    NYT: Консерваторы и левые в ЕС отказались поддержать агрессивный курс Трампа

    @ Ansa/Us ChigiS Palace Filippo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Агрессивная внешняя политика и токсичные заявления американского лидера заставили европейских премьер-министров разных взглядов дистанцироваться от Вашингтона ради политического выживания, отмечает The New York Times.

    Угрозы введения пошлин, конфликт с Ираном и нападки на папу римского обрушили рейтинги Дональда Трампа в Европе, пишет The New York Times. Теперь против него выступают даже бывшие союзники среди консерваторов. Дистанцирование от Вашингтона стало политической необходимостью для многих лидеров.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес активно критикует американского лидера, что помогает ему отвлечь внимание от коррупционных скандалов и повысить собственную популярность.

    «Нет войне. Позор тем, кто защищает привилегии элит, кто поддерживает войну», – заявил политик.

    Похожая ситуация складывается в Италии, где премьер-министр Джорджа Мелони долгое время искала сближения с США. Она встала на сторону папы римского Льва XIV и выразила солидарность с ним после резких высказываний Трампа в адрес понтифика. Итальянский лидер назвала неприемлемыми подобные комментарии американского президента. В ответ президент США пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы.

    Отмечается, что отстранение от курса США становится общеевропейским трендом. Критика звучит со стороны правых политиков в Британии, Германии и Франции. Недавнее поражение венгерского лидера Виктора Орбана на выборах лишь подтверждает токсичность поддержки со стороны главы Белого дома, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать позицию американского президента по войне на Ближнем Востоке.

    21 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выступает крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, обеспечив обучение значительного числа украинских военных, по словам Каи Каллас.

    Евросоюз продолжает играть ведущую роль в оказании военной поддержки Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС

    Она отметила, что Евросоюз обеспечил подготовку 90 тысяч бойцов для вооруженных формирований Украины.

    «Миссия ЕС уже обеспечила подготовку 90 тысяч военных для Украины», – заявила Каллас.

    Она подчеркнула, что Евросоюз остается главным поставщиком военной помощи Киеву, а программа подготовки военнослужащих реализуется в рамках миссии ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз может стать самым сильным объединением в мире при условии присоединения к нему четырех государств с высоким потенциалом в сфере безопасности.

    Французский политик Флориан Филиппо подверг критике решение властей выделить Киеву 17 млрд евро на фоне экономических трудностей во Франции.

    Руководство Евросоюза отдает предпочтение милитаризации отношений с Россией вместо поиска мирных решений, пытаясь таким образом справиться с внутренними экономическими проблемами.

    20 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС

    Кубилюс: Россия превосходит страны ЕС в производстве вооружений

    @ Арам Нерсесян/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте заявил, что Россия значительно опережает Евросоюз по производству ключевых видов вооружений.

    По его словам, в прошлом году Россия произвела 1 100 крылатых ракет, тогда как страны ЕС – только 300, передает ТАСС. Кроме того, Россия выпустила 900 баллистических ракет, а Евросоюз не произвел ни одной.

    Кубилюс также сообщил, что Россия изготовила 4 млн артиллерийских снарядов, тогда как совокупное производство стран ЕС составило 2 млн. Он подчеркнул, что эти данные были получены «в открытом доступе».

    Еврокомиссар назвал ситуацию «серьезным вызовом» для Евросоюза. Он заявил, что ЕС должен производить больше вооружений, чем Россия, если хочет «эффективно сдерживать» страну в военном отношении.

    Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России.

    Ранее «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    21 апреля 2026, 20:50 • Новости дня
    Трамп призвал Иран отменить казнь восьми женщин
    @ Salwan Georges/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обратился к делегации Ирана с призывом отменить казнь восьми женщин.

    Он заявил, что такой шаг мог бы стать «отличным началом» для предстоящих переговоров между США и Исламской республикой, передают «Вести».

    «Я был бы очень признателен за освобождение этих женщин. Уверен, что они оценят ваш жест. Пожалуйста, не причиняйте им вреда! Это стало бы отличным началом наших переговоров!» – написал американский лидер на своей странице в Truth Social.

    В своем обращении Трамп сослался на публикацию интернет-знаменитости Эяля Якоби, который заявил, что «восемь женщин в Иране ожидают исполнения смертного приговора». На своей странице в соцсетях он опубликовал их фотографии, не указав имена.

    Ранее спикер парламента Ирана Галибаф исключил переговоры с США под угрозами.

    Телеканал CNN сообщал, что второй раунд двустороннего диалога между американскими и иранскими представителями состоится утром в среду на территории пакистанской столицы.

    20 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    Американист: У Трампа с Ираном есть три сценария действий

    Американист Дудаков: У Трампа с Ираном есть три сценария действий

    @ Petty Officer 2nd Class Gabriel Wisdom/U.S. Coast Guard/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    У администрации Дональда Трампа есть несколько вариантов действий в ситуации вокруг Ирана. Это возобновление боевых действий, проведение наземной операции или сохранение «околовоенной обстановки» с продолжением блокады портов Исламской республики, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее США перехватили иранское судно Touska в Оманском заливе.

    «США и Иран пытаются оказывать друг на друга давление в рамках непубличных переговоров, которые идут очень тяжело и находятся на грани срыва», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что Тегеран ранее объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе, однако Вашингтон отказался снимать морскую блокаду иранских портов. На это последовал резкий ответ Исламской республики: ограничения в Ормузе были восстановлены.

    «Теперь стороны повышают ставки в надежде, что им удастся продавить свою повестку в рамках переговоров. Никто не хочет идти на серьезные уступки, потому что это будет означать политическое и военное поражение», – уточнил собеседник. По его мнению, в ближайшей перспективе у администрации Дональда Трампа есть несколько вариантов действий.

    Первый – возобновление боевых действий. «Американские силы могут снова ударить по гражданской инфраструктуре Ирана. Но это путь в никуда, потому что, во-первых, военным путем сломить Тегеран не удается, а во-вторых, создает почву для обвинений чиновников США в преступлениях», – указал Дудаков, напомнив, что ранее демократы в Конгрессе подготовили резолюцию об импичменте в отношении министра войны Пита Хегсета.

    «Другими словами, раскол среди политического класса в Штатах усугубляется, и это подрывает позиции Трампа и его команды, – подчеркнул политолог. – Кроме того, повестка продолжения конфликта становится все более непопулярной в американском обществе. Последний опрос общественного мнения показывает, что примерно 70% американцев негативно воспринимают действия Трампа в Иране и выступают за немедленное перемирие без предварительных условий».

    Второй вариант – проведение наземной операции с высадкой десанта США на острове Харк или островах в Ормузском проливе. «Если верить утечкам, такой сценарий вызывает серьезные опасения, в том числе у самого Трампа. Он понимает, что это может привести к большим потерям среди американских военных, что окончательно добьет его рейтинги внутри страны», – детализировал эксперт.

    Третий вариант – сохранение «околовоенной обстановки». «Речь об операциях против танкеров, следующих в интересах Ирана. Расчет Вашингтона может быть на то, что это негативно скажется на иранской экономике, и иранцам придется идти на уступки. Я думаю, такая стратегия вполне вероятна в ближайшей перспективе, если переговоры сорвутся», – отметил Дудаков.

    По его оценкам, ни один из сценариев нельзя назвать хорошим. «Даже наименее эскалационный сценарий будет усугублять энергокризис во всем мире из-за закрытого Ормуза и бить по рейтингам Трампа», – заключил американист.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана. Он отметил, что длина судна – 900 футов, а вес – «почти с авианосец». Его остановил американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance.

    «Иранский экипаж отказался подчиниться (предупреждению с эсминца), поэтому наш военный корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении. В настоящий момент морские пехотинцы США удерживают судно под контролем», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как сообщает The Washington Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, судно, рассчитанное на перевозку до 4,8 тыс. контейнеров, возвращалось с грузом из китайского порта Гаолан в городе Чжухае. Это известный порт погрузки химикатов, в том числе перхлората натрия – ключевого компонента твердого ракетного топлива, которое необходимо Ирану для его ракетной программы, говорится в материале.

    Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило захват иранского грузового судна и опубликовало в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео операции. Американские военные утверждают, что предупреждали экипаж иранского судна о нарушении блокады на протяжении шести часов.

    После этого экипажу приказали эвакуировать машинное отделение, и эсминец вывел из строя ходовую часть судна ударом из пятидюймового орудия Mк-45. Согласно сообщению CENTCOM, морские пехотинцы покинули десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) на вертолете и пересекли Аравийское море, чтобы подняться на борт и захватить иранское судно.

    В Иране назвали атаку США на шедшее под флагом Исламской республики судно нарушением перемирия. Иранские военные атаковали дронами несколько американских кораблей, заявил представитель центрального штаба ВС страны «Хазрат Хатам аль-Анбия».

    «Агрессивная Америка, нарушив перемирие и совершив акт морского пиратства, обстреляла одно из торговых судов Ирана в водах Оманского залива и вывела из строя его навигационную систему, высадив на палубу упомянутого судна несколько своих террористических морских пехотинцев», – цитирует агентство Tasnim сообщение.

    Иран анонсировал месть и скорый ответ «на морское пиратство и вооруженное нападение» армии США. На этом фоне цены на нефть подскочили более чем на 6% 20 апреля, сообщает Reuters. Этот скачок нивелирует значительную часть снижения цены на нефть 17 апреля, когда временно был открыт Ормузский пролив.

    Отметим, в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс и высокопоставленные американские чиновники, как ожидается, отправятся в Пакистан для очередного раунда переговоров с Ираном. Тегеран официально не подтвердил, что примет в них участие, а некоторые иранские СМИ предполагают, что встреча может не состояться. Перемирие, в нарушении которого США и Иран обвиняют друг друга, истекает в среду.

    Напомним, США ввели морскую блокаду Ормузского пролива с 13 апреля по указу Трампа. 17 апреля Тегеран разрешил всем коммерческим судам проходить через Ормузский пролив до конца действия перемирия. Это произошло после прекращения военных действий в Ливане. Президент США же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о восстановлении военного контроля над Ормузом.

    Как пишет The New York Times, до захвата иранского судна Трамп обвинил Иран в стрельбе по судам Франции и Британии в Ормузском проливе. В воскресенье еще два танкера под флагами Ботсваны и Анголы попытались пройти по этому морскому маршруту, но были отогнаны иранскими силами, говорится в материале. Это произошло спустя 48 часов после того, как глава Белого дома заявил, что «Иранский пролив полностью открыт».

    21 апреля 2026, 12:08 • Новости дня
    Глава МИД Бельгии призвал не допустить создания союза России и Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево считает, что Евросоюз должен принять меры для предотвращения сближения России и Белоруссии на фоне конфликта на Украине.

    Прево заявил о необходимости для Евросоюза не допустить создания союза между Россией и Белоруссией, сообщает ТАСС.

    По его словам, «по Украине мы также должны прислушиваться к сигналам и угрозам из Белоруссии, необходимо не допустить формирования ее объективного альянса с Москвой».

    Заявление Прево прозвучало перед началом встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге. Он не уточнил, знает ли о существовании Союзного государства России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Бельгии Максим Прево выступил против переговоров с Москвой без участия Евросоюза.

    Ранее министр указал на опасность кредитования Киева за счет замороженных российских активов.

    Посольство России в Брюсселе заявило о стремительном дрейфе бельгийского руководства к русофобскому лагерю.

    20 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Партия экс-президента Радева одержала победу на выборах в Болгарии
    @ Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избирательный блок «Прогрессивная Болгария» под руководством бывшего главы государства Румена Радева выиграл парламентские выборы, получив почти половину голосов избирателей.

    Политическое объединение завершило подсчет со значительным отрывом. По итогам обработки 100% бюллетеней партия набрала 44,5% голосов, передает РИА «Новости».

    Голосование за новый состав парламента состоялось 19 апреля. Фаворитом гонки стала коалиция, которую возглавляет бывший президент страны.

    Румен Радев известен своей позицией по украинскому кризису. Политик неоднократно выступал против поставок вооружений Киеву, призывая Европу пересмотреть отношение к спецоперации на Украине и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 апреля в Болгарии прошли парламентские выборы. Президент Сербии Александр Вучич поздравил Румена Радева с успехом партии «Прогрессивная Болгария».

    22 апреля 2026, 11:15 • Новости дня
    Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса
    @ Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Для предотвращения надвигающегося коллапса на фоне ближневосточного конфликта Брюссель подготовил план, позволяющий государствам компенсировать до 70% счетов за электроэнергию.

    Европейский союз намерен внедрить новые инициативы для стабилизации ситуации на энергетическом рынке, пишет Politico.

    В первую очередь Брюссель рекомендует странам-участницам использовать действующие законы или вносить временные изменения для повышения их эффективности. Предлагаемые поправки к правилам субсидирования позволят государствам покрывать до 70% стоимости оптовых счетов за электроэнергию до декабря.

    Кроме того, планируется компенсировать до 50% дополнительных расходов на топливо для некоторых секторов экономики. Еврокомиссия также будет работать со странами над разработкой целевых налоговых льгот для снижения счетов за электроэнергию. При этом часть мер носит долгосрочный характер или импровизируется на ходу из-за быстро меняющейся ситуации.

    «Не каждая страна, зависящая от ископаемого топлива, может быстро перейти на электричество, но это единственное решение. Никто не может предсказать будущее мировых рынков – иногда мы становимся заложниками ситуации», – заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

    Ранее уверенность ЕС основывалась на ограниченной зависимости от Ормузского пролива, однако вскоре возникла проблема с поставками природного газа.

    Ситуация обострилась 19 марта, когда атака на два крупных газовых месторождения в Катаре вывела из строя 3% мировой добычи. Это привело к значительным потерям для Италии и Бельгии, а восстановление мощностей может занять до пяти лет. В связи с этим ЕС начал разрабатывать более конкретные меры реагирования, включая изменения в правилах субсидирования и налог на сверхприбыль энергетических компаний.

    В то же время аналитики предупреждают, что запасов авиатоплива в Европе осталось всего на шесть недель. Ситуация усугубляется тем, что около 40% поставок авиакеросина и дизельного топлива в ЕС проходит через Ормузский пролив. В проекте предложений Еврокомиссии также предусмотрены меры по улучшению картирования зависимости от авиатоплива и европейских нефтеперерабатывающих мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия предложит странам Евросоюза ввести обязательную удаленную работу.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные траты объединения на топливо в 22 млрд евро.

    Европейский союз рассматривает возможность ограничения отопления и кондиционирования помещений.

    22 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Politico: Мадьяр хочет возродить Австро-Венгерскую империю
    @ Public domain

    Tекст: Мария Иванова

    Победивший на выборах премьер Венгрии планирует усилить влияние Центральной Европы в ЕС, опираясь на общее историческое наследие времен Австро-Венгерской империи, отмечает Politico.

    Победивший на недавних выборах в Венгрии Петер Мадьяр намерен создать мощный альянс центральноевропейских стран, передает Politico.

    Он предложил объединить Вышеградскую группу и Славковский формат для усиления влияния региона в Евросоюзе.

    «Когда-то мы жили в одной стране, и Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии», – заявил Мадьяр после победы над Виктором Орбаном. Политик подчеркнул желание укрепить отношения с Веной по историческим, культурным и экономическим причинам.

    Первые зарубежные визиты в начале мая новый лидер совершит в Варшаву и Вену. В Польше он планирует перенять опыт возвращения к либеральной демократии и разморозки средств Евросоюза. Мадьяр рассчитывает получить 18 млрд евро замороженных фондов и 16 млрд евро кредитов на оборону.

    Австрийские власти позитивно оценивают инициативу Будапешта. Высокопоставленный дипломат из Вены отметил логичность укрепления сотрудничества государств региона по примеру Бенилюкса. Страны уже тесно связаны экономически: Австрия инвестировала в Венгрию более 11 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом для разблокировки замороженных фондов. Политик заявил о планах обновить сотрудничество стран Вышеградской четверки.

    В ответ Брюссель потребовал от новой администрации выполнения 27 специальных условий.

    20 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы перемирия после захвата США иранского судна

    Политолог Ткаченко: Иран ответит США на захват судна дипломатической пощечиной

    @ U.S. Navy/Planet Pix/ZUMA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Срок объявленного Дональдом Трампом перемирия с Ираном истекает 22 апреля. Но после того, как США перехватили иранское судно Touska в Оманском заливе, а Тегеран в ответ атаковал американские корабли, о возобновлении военных действий может быть объявлено уже в понедельник, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «США стремятся закрепить за собой право останавливать любое судно в любой точке земного шара», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Инцидент в Оманском заливе с захватом иранского сухогруза собеседник назвал «феноменальным».

    Он напомнил, что ранее Тегеран предупреждал о намерении противодействовать американской блокаде. «Сначала экипаж грузового судна Touska игнорировал предупреждения американских военных, а затем – после перехвата сухогруза – вооруженные силы Ирана атаковали корабли США», – заметил политолог, оговорившись, что судить о том, насколько результативным оказался удар, не приходится, но сам факт показателен.

    «Произошедшее войдет в историю международных отношений», – считает Ткаченко. По его мнению, прогнозировать, как будут развиваться события дальше, крайне сложно. «При прочих равных условиях стороны должны были бы обратиться в суд в Гааге. Но ожидать этого не стоит», – считает он. Как полагает собеседник, глава Белого дома «не хочет и не может возобновлять военную операцию против Ирана», а угрозы уничтожить все электростанции и мосты Исламской республики – блеф.

    «В то же время Трамп – будучи человеком непредсказуемым – вероятно, все же рискнет повысить ставки в конфликте. В этом случае Иран реализует свое предупреждение: помимо американских военных объектов на территории Персидского залива целями иранских ударов станет совместная инфраструктура США и стран монархий: электростанции, дата-центры, центры телекоммуникационных компаний», – считает эксперт.

    Он подчеркивает: последствия такого сценария развития событий окажутся тяжелейшими для мировой экономики. Впрочем, Вашингтон и Тегеран не перейдут к действиям, пока в понедельник не состоится встреча в Исламабаде. «Американскую переговорную группу, как ожидается, возглавит Джей Ди Вэнс. Если же ИРИ не отправит свою делегацию в столицу Пакистана, то это будет дипломатическая пощечина американцам», – отметил спикер.

    Ткаченко напомнил, что срок перемирия истекает 22 апреля. «Но я думаю, уже сегодня мы можем услышать заявление о том, что режим прекращения огня больше не действует», – заключил он.

    21 апреля 2026, 23:45 • Новости дня
    Трамп продлил прекращение огня и морскую блокаду Ирана
    @ Daniel Heuer/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения от Тегерана согласованного «единого предложения» по урегулированию ситуации.

    Президент США объявил о продлении режима прекращения огня и морской блокады Ирана, пока Тегеран не предоставят «единое предложение» по урегулированию, передает ТАСС. Такое заявление лидер США опубликовал в социальной сети Truth Social.

    По его словам, с соответствующей просьбой к Вашингтону обратилось руководство Пакистана, предложившее продлить перемирие до момента, пока Иран не выработает консолидированную позицию.

    «Поэтому я отдал приказ нашим вооруженным силам продолжать блокаду и во всех остальных отношениях оставаться готовыми и способными к действиям и, следовательно, продлеваю перемирие до тех пор, пока не будет представлено их предложение и переговоры не завершатся тем или иным образом», – заявил американский лидер.

    Ранее американские СМИ сообщили, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок.

    Также СМИ сообщили, что Иран окончательно отказался от переговоров с США.

    До этого американский лидер отказался снимать морскую блокаду с Исламской республики до заключения сделки.

    21 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Испания возобновила попытки наказать Израиль после поражения Орбана

    Испания призвала ЕС ввести санкции против Израиля после ухода Орбана

    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Мадрид призвал Евросоюз наказать Тель-Авив за действия в Газе, воспользовавшись поражением на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Испания призвала Европейский союз ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа, сообщает Bloomberg. Это произошло после того, как поражение на выборах венгерского лидера Виктора Орбана устранило одно из главных препятствий для принятия подобных мер.

    «Мы должны четко сказать Израилю, что он должен изменить курс», – заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге. По его словам, война не может быть единственным способом выстраивания отношений с соседями.

    Испания, Словения и Ирландия настаивают на приостановке действия соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, регулирующего торговлю. Альбарес отметил, что рассматриваются и другие варианты, поскольку Европа не может оставаться в стороне.

    Ранее ЕС уже обсуждал возможность наказания Израиля на фоне роста числа жертв в Газе, однако инициатива столкнулась с сопротивлением не только Венгрии, но и Германии, и Италии. Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль назвал такие призывы неуместными.

    Сейчас обсуждается предложение ввести санкции против агрессивно настроенных поселенцев на Западном берегу реки Иордан, включая членов правительства. Ранее Венгрия блокировала эту инициативу, но теперь, после ухода Орбана и критики со стороны Германии, вопрос снова на повестке дня. Кроме того, страны ЕС осудили новый израильский закон о смертной казни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поражение Виктора Орбана на выборах лишило Израиль надежного союзника в Европейском союзе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ввести санкции против ряда израильских министров.

    Европейский союз допустил приостановку действия соглашения об ассоциации с еврейским государством.

    21 апреля 2026, 12:06 • Новости дня
    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа

    Политолог Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа из-за неудач на Ближнем Востоке

    @ Fredrik Sandberg/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Видимо, Владимир Зеленский посчитал, что он уже «пересидел» Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский усомнился в том, что что президент США может быть гарантом мира на Украине, а также раскритиковал членов американской переговорной группы.

    «Последние заявления Владимира Зеленского говорят об одном: он демонстративно становится на сторону европейских антитрампистов. В эту группу входят в частности Британия, Германия и Франция», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его мнению, неслучайно именно сейчас Зеленский решил обрушиться с критикой на американских переговорщиков и президента США. «Он почувствовал слабость вашингтонской администрации, которая терпит неудачи на Ближнем Востоке», – уточнил собеседник.

    Кроме того, Зеленский, видимо, решил, что он уже «пересидел» Дональда Трампа и потому может хамить американцам, продолжил эксперт. «Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Он не сможет принять какие бы то ни было антиукраинские решения – законодатели просто будут все блокировать», – детализировал Скачко.

    «Другими словами, в Киеве считают, что Трампа – как политика – уже можно списывать», – добавил он. Вместе с тем, политолог углядел в словах Зеленского приглашение американского лидера к торгу: «если Вашингтон снова переключит все внимание на Украину, то Киев «отскочит» от хулителей президента США».

    Слова же о том, что визит американской переговорной группы нужен самим представителям США, свидетельствуют о незаинтересованности Зеленского в урегулировании украинского кризиса, подчеркнул спикер. «Что называется, базовые установки остаются неизменными. Прекращение конфликта для него означает конец политической карьеры и причем дальнейшие его перспективы незавидны», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что американский лидер не может быть гарантией мира на Украине. «Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?», – заявил он в интервью ICTV, опубликованном на YouTube. При этом он также раскритиковал дипломатические подход США к посредничеству в урегулировании текущего конфликта.

    В частности, Зеленского возмутился действиям спецпосланника президента Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого Дома Джареда Кушнера. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – отметил он. В то же время, по его мнению, не стоит «делать сенсацию» из ранее анонсированного визита американских переговорщиков на Украину.

    «Это нужно им, а не нам», – добавил Зеленский. На этом фоне он также подчеркнул нежелание Киева выводить войска из ДНР и ЛНР, поскольку это будет означать стратегическое поражение ВСУ. Он напомнил, что в данных регионах построены фортификационные сооружения и защитные линии. В случае, если Украина их лишится – страна якобы заметно ослабнет.

    В Москве заявления Зеленского встретили негативно. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Киев, как и многие другие европейские акторы, «стремится не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован». Дипломат также добавил, что сейчас в республике нет политических сил, способных остановить использование простых граждан в качестве расходного материала.

    По его оценке, общество на Украине отказывается воевать за коррумпированное руководство: многие уклоняются от службы, дезертируют. Однако «охота» на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя насильственные методы.

    Напомним, издание Reuters сообщало, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев изначально планировался в середине апреля. В частности, возможной датой встречи называлось 12 апреля – дата православной Пасхи. Кроме того, отмечалось, что республику также может посетить и сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    21 апреля 2026, 16:21 • Новости дня
    Трамп отказался продлевать перемирие с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать перемирие с Ираном.

    «Нет, я не хочу этого делать», – сказал он в интервью телеканалу CNBC, передает РИА «Новости».

    Трамп также подчеркнул, что Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока между США и Ираном не будет достигнута финальная сделка.

    Накануне Трамп назвал маловероятным продление перемирия с Ираном.

    Ранее Иран пригрозил ответить США при срыве перемирия.

    22 апреля 2026, 12:37 • Новости дня
    ЕК отказалась включать запрет на перевозку нефти России в 20-й пакет санкций
    @ Patrick Pleul/dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент – запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

    Еврокомиссия представила послам 27 стран Евросоюза предложение утвердить 20-й пакет санкций против России без запрета на транспортировку российской нефти, передает ТАСС.

    Как сообщил дипломатический источник в Брюсселе, из пакета исключили полный запрет на перевозку российской нефти европейскими компаниями и оказание сопутствующих услуг, включая страхование.

    Рассмотрение этого вопроса проходит на плановом заседании Комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе, где также обсуждается выделение Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Решение ускорить процесс связано с давлением на европейский бизнес, сталкивающийся с убытками из-за блокировки судов в Ормузском проливе, однако точных данных о потерях пока нет.

    Отказ включать запрет на перевозку нефти объясняется позицией Венгрии и Словакии, которые заблокировали принятие пакета, а также финансирование Украины. Эти страны потребовали от Киева возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», остановленного Украиной 27 января.

    Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля заявил о готовности возобновить транзит с 22 апреля. Однако Венгрия и Словакия пока не подтвердили получение российских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта на участке нефтепровода «Дружба».

    Венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила окончание восстановительных работ на украинской территории.

    Министр экономики Словакии Дениса Сакова анонсировала возобновление прокачки российского сырья утром 23 апреля.

    20 апреля 2026, 21:50 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз

    Еврокомиссар Кубилюс заявил о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз

    @ IMAGO/Bihlmayerfotografie/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует выделить на оборону не менее 131 млрд евро в новом семилетнем бюджете, что в десять раз больше прежних расходов, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    По словам Кубилюса, Еврокомиссия планирует увеличить военный бюджет Евросоюза в 10 раз – до 131 млрд евро, передают «Вести».

    Еврокомиссар заявил, что Евросоюз должен отстаивать свои позиции в вопросах обороны и космоса.

    Кубилюс также призвал депутатов не идти ни на какие компромиссы при обсуждении нового семилетнего бюджета. Предполагается, что увеличение расходов на оборону произойдет в период с 2028 по 2034 годы. Для сравнения, в предыдущем бюджетном цикле ЕС на эти цели было выделено 13 млрд евро.

    Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в НАТО писала, что ряд государств выражали недовольство некоторыми оборонными инициативами Евросоюза. По мнению собеседников издания, определённые действия воспринимаются как попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен укрепить свое политическое наследие.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что расходы стран Евросоюза на оборону выросли до рекордных значений.

    Еврокомиссия запустила программу AGILE с бюджетом 115 млн евро для поддержки малых и средних предприятий, занимающихся военными технологиями.

    Кубилюс анонсировал рост ежегодных военных расходов до 700 млрд евро.

    Также политик призвал сделать восточные границы объединения готовыми к обороне.

