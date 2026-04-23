    23 апреля 2026, 10:27 • Новости дня

    Минобороны Израиля заказало авиабомбы у Elbit Systems на 200 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Израиля заказало у национального концерна Elbit Systems авиационные боеприпасы на сумму свыше 200 млн долларов, сообщила пресс-служба ведомства.

    Министерство обороны Израиля разместило заказ на авиационные боеприпасы у национального концерна Elbit Systems на сумму более 200 млн долларов США, передает РИА «Новости».

    По информации пресс-службы ведомства, закупка направлена на усиление готовности к возможным боевым сценариям в ближайшем будущем и подготовку к интенсивному десятилетию в сфере безопасности.

    В заявлении ведомства уточняется, что многолетние заказы охватывают широкий спектр авиационных боеприпасов для нужд Армии обороны Израиля. Генеральный директор министерства, генерал-майор в отставке Амир Барам, подчеркнул, что эти закупки являются частью стратегии по расширению оборонной промышленной базы страны.

    Барам отметил: «Мы не только удовлетворяем непосредственные оперативные потребности. Мы строим фундамент, который позволит Армии обороны Израиля реализовать любой боевой сценарий, опираясь на суверенные производственные возможности, передовые технологии и непрерывность цепочки поставок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильское правительство согласовало закупку у корпорации Boeing партии высокоточных авиабомб на 289 млн долларов.

    Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал увеличить инвестиции в национальное производство вооружений.

    Администрация президента США Дональда Трампа разрешила поставки Израилю тяжелых авиабомб MK-84.

    21 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки

    НАТО активизировало поиск новейших российских подлодок в Северной Атлантике

    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лобки
    @ Cpl. Michele Clarke/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс развернул масштабную кампанию по поиску новейших российских атомных субмарин, используя секретные базы в Норвегии и передовые технологии слежения.

    НАТО вынуждено активизировать усилия по отслеживанию российских подводных лодок в Северной Атлантике, передает Bloomberg.

    Центром противодействия стал норвежский военный объект Райтан, расположенный в бункере за двойными противовзрывными дверями.

    «Они хороши», – заявил вице-адмирал Руне Андерсен, характеризуя подводный флот России.

    Командующий норвежским штабом отметил, что российские субмарины остаются «высокоэффективными подразделениями».

    Россия значительно обновила подводный флот, введя в строй новые атомные субмарины классов «Борей-А» и «Ясень-М». Эти корабли обладают передовыми технологиями скрытности и мощным вооружением, представляя серьезную угрозу для альянса.

    Западные эксперты признают, что новейшие российские подлодки стало гораздо труднее отслеживать. В ответ Великобритания и Норвегия наращивают патрулирование с использованием авиации и разрабатывают новые системы обнаружения под льдами Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Норвегия договорились совместно отслеживать российские подводные лодки в Северной Атлантике.

    Bloomberg ранее сообщало о существенном военно-техническом преимуществе России над силами альянса в Арктике.

    Британский министр обороны Джон Хили пригрозил подводному флоту России постоянной слежкой.

    20 апреля 2026, 14:40 • Новости дня
    Нетаньяху потрясло разрушение статуи Иисуса Христа в Ливане израильским солдатом
    Нетаньяху потрясло разрушение статуи Иисуса Христа в Ливане израильским солдатом
    @ соцсети

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана.

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о глубоком потрясении из-за инцидента с повреждением статуи Иисуса Христа, об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Политик подчеркнул, что разделяет чувства большинства граждан страны.

    «Вчера, как и подавляющее большинство израильтян, я был потрясен и опечален, узнав, что солдат ЦАХАЛа повредил католическую религиозную икону на юге Ливана. Я самым решительным образом осуждаю этот поступок», – написал премьер-министр.

    Политик сообщил о начале расследования действий военнослужащих израильскими профильными ведомствами. По его словам, к виновным в вандализме будут применены суровые дисциплинарные меры. Глава кабмина также напомнил, что Израиль остается единственным государством на Ближнем Востоке, обеспечивающим свободу вероисповедания для всех конфессий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский солдат повредил статую Иисуса Христа на юге Ливана. Военные власти начали расследование этого инцидента.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    21 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления израильского руководства о том, что страна устранила угрозу «ядерного Холокоста» со стороны Ирана, являются неуместными и проявляют неуважение к памяти жертв Второй мировой войны, заявила спикер МИД Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы готовящемся Ираном «новом Холокосте».

    По ее словам, упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в подобном контексте искажают исторические факты и подменяют понятия. «Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана – это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти. Потому что это неуместно, потому что подменяет понятия и искажает исторические факты», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат напомнила, что сам Иран в 1943 году объявил войну нацистской Германии, и поинтересовалась: неужели, по логике израильских властей, «первый Холокост» также был делом Ирана. Она подчеркнула, что за геноцид евреев стояли именно нацистская Германия, фашистская Италия и их союзники, включая украинских и прибалтийских коллаборационистов.

    Захарова также обратила внимание на то, что с 2014 года Израиль «не сказал ни слова» киевским властям, которые героизировали палачей еврейского народа, таких как Симон Петлюра и Ярослав Стецько. Она добавила, что, по ее мнению, за спонсированием нацистской партии Гитлера стоял в том числе Банк Англии, а сегодня те же страны поддерживают Киев, где, по словам Захаровой, продолжаются преступления на национальной почве.

    Ранее в Иране назвали число жертв ударов США и Израиля.

    21 апреля 2026, 11:08 • Новости дня
    Northrop Grumman раскрыла облик истребителя шестого поколения F/A-XX
    Northrop Grumman раскрыла облик истребителя шестого поколения F/A-XX
    @ Кадр из видео/ Northrop Grumman Corporation

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский оборонный подрядчик Northrop Grumman продемонстрировал перспективный малозаметный боевой самолет F/A-XX, обладающий конструкцией без хвостового оперения и складывающимися крыльями.

    Американская корпорация Northrop Grumman представила свежий тизер своего концепта военно-морского истребителя F/A-XX, сообщает профильное издание The War Zone.

    В опубликованном видеоролике показан вид самолета спереди, демонстрирующий его малозаметный бесхвостый дизайн и широкую носовую часть.

    В сопроводительном тексте к видео говорится: «Мы фокусируем горизонт завтрашнего дня, делая его быстрее, сильнее и готовым тогда, когда это нужно воину». На кадрах можно заметить изогнутые створки отсеков вооружения и массивное шасси.

    Ожидается, что боевой радиус тяжелого палубного самолета составит около 1,6 тыс. километров. Окончательный выбор разработчика между проектами от компаний Boeing и Northrop Grumman будет сделан в августе текущего года.

    Ранее Пентагон просил перенаправить средства с проекта F/A-XX на программу F-47. Компания Boeing приступила к производству этого новейшего истребителя шестого поколения. Американские военные запланировали первый полет перспективной машины на 2028 год.

    21 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    TWZ сообщил о первом испытании боевого лазера LOCUST на авианосце
    TWZ сообщил о первом испытании боевого лазера LOCUST на авианосце
    @ Brian Brooks/United States Navy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные испытали лазерную систему LOCUST для уничтожения беспилотников на борту авианосца USS George H.W. Bush, продемонстрировав эффективность против дронов.

    ВМС США впервые испытали лазерную противобеспилотную систему LOCUST на авианосце USS George H.W. Bush, сообщает TWZ.

    Испытания прошли в октябре 2025 года, но информация о них была обнародована только сейчас, в преддверии ежегодной выставки Sea-Air-Space. По данным издания, это первый случай размещения лазерного оружия на американском авианосце.

    В рамках испытаний лазерная система LOCUST с паллетной платформой (P-HEL) была установлена прямо на летном палубе корабля и успешно обнаружила, сопроводила и уничтожила несколько беспилотников. Представители AeroVironment заявили: «Во время огневых испытаний система обнаружила, захватила и нейтрализовала несколько целей, что стало важной вехой на пути внедрения боевых лазерных технологий». Подчеркивается универсальность LOCUST, которую уже тестировали на сухопутных машинах JLTV и ISV.

    Система LOCUST оснащена лазерным оружием мощностью около 20 киловатт, встроенными оптико-электронными и инфракрасными камерами, а также радарами малого размера и пассивными детекторами радиочастот. Такой комплекс позволяет эффективно уничтожать небольшие дроны. Ранее версии LOCUST уже поступали на вооружение армии США и использовались для защиты объектов в стране и за рубежом.

    ВМС США активно развивают средства борьбы с беспилотниками, делая ставку на лазерные и микроволновые системы для защиты кораблей, особенно стратегически важных, таких как авианосцы. Опыт операций в Красном море и противодействия дронам подчеркивает необходимость наращивания оборонительных технологий. Однако лазерные системы пока остаются относительно маломощными и короткодействующими, требуя дальнейшего совершенствования по мощности, надежности и устойчивости к морским условиям.

    Адмирал Дэрил Кадл ранее заявил, что стремится сделать оружие на основе направленной энергии основным средством ближней обороны на кораблях. Он отметил: «Моя цель – чтобы первым решением при угрозе в зоне прямой видимости стало применение направленной энергии». В будущем лазерные системы могут стать ключевым элементом новых боевых кораблей, включая перспективные суда класса Trump.

    Ранее лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов.

    20 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    Уралвагонзавод показал уникальные кадры испытаний Т-90С в джунглях

    Опубликовано редкое видео испытаний российского танка Т-90С в джунглях Малайзии

    Уралвагонзавод показал уникальные кадры испытаний Т-90С в джунглях
    @ uvznews

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ростех впервые представил архивные кадры ходовых испытаний танка Т-90С, проходивших в экстремальных условиях малайзийских тропиков и болот летом 2000 года.

    Концерн «Уралвагонзавод» обнародовал редчайшую видеозапись тестирования боевой машины в Max. Уникальная съемка сохранилась на старой кассете одного из инженеров-испытателей и была найдена случайно при подготовке документального фильма к 25-летию индийского контракта.

    На кадрах запечатлено, как летом 2000 года при температуре плюс 40 градусов и высокой влажности танк преодолевает малопроходимую местность. Перед марш-броском на 1300 километров через джунгли Малайзии Т-90С успешно прошел испытания в индийской пустыне Тар.

    В начале нулевых годов российская машина преодолела сложнейшие тесты в трех климатических зонах: влажных тропиках Малайзии, высокогорье Индии и абразивных песках Саудовской Аравии. Т-90С подтвердил свою надежность при температуре плюс 55 градусов, тогда как ни один конкурент не смог полностью пройти этот цикл испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Уралвагонзавод» предложил Малайзии гибкие схемы поставок танка Т-90МС. Предприятие подготовило модернизированную версию этой бронемашины для иностранных заказчиков. Директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил высокий интерес азиатских стран к данной технике.

    20 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    Немецкий концерн Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов

    Rheinmetall и Kraken Technology запустили производство БЭК в Гамбурге

    Немецкий концерн Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов
    @ Marcus Brandt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На немецкой верфи стартовала сборка надводных дронов Kraken K3 Scout, способных выполнять как гражданские, так и боевые задачи на воде.

    Крупнейшее оборонное предприятие Германии совместно с британскими партнерами организовало выпуск инновационной техники, передает ТАСС.

    Производственная линия развернута на мощностях судостроительного завода Blohm+Voss.

    Выпускаемые аппараты длиной около восьми с половиной метров могут разгоняться до 55 узлов. В зависимости от оснащения они предназначены для патрулирования акваторий, защиты критической инфраструктуры или нанесения ударов в ходе военных операций.

    Стороны объединили усилия для реализации проекта еще в прошлом году. Для этого было создано совместное предприятие, получившее название Rheinmetall Kraken GmbH.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский оборонный концерн запланировал масштабную сборку боевых морских беспилотников на гамбургской верфи.

    Для выхода на рынок военного судостроения компания договорилась о покупке профильного подразделения группы Lurssen.

    Между тем глава предприятия Армин Паппергер высмеял кустарный способ производства украинских дронов.

    21 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Испания возобновила попытки наказать Израиль после поражения Орбана

    Испания призвала ЕС ввести санкции против Израиля после ухода Орбана

    Испания возобновила попытки наказать Израиль после поражения Орбана
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Мадрид призвал Евросоюз наказать Тель-Авив за действия в Газе, воспользовавшись поражением на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Испания призвала Европейский союз ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа, сообщает Bloomberg. Это произошло после того, как поражение на выборах венгерского лидера Виктора Орбана устранило одно из главных препятствий для принятия подобных мер.

    «Мы должны четко сказать Израилю, что он должен изменить курс», – заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге. По его словам, война не может быть единственным способом выстраивания отношений с соседями.

    Испания, Словения и Ирландия настаивают на приостановке действия соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, регулирующего торговлю. Альбарес отметил, что рассматриваются и другие варианты, поскольку Европа не может оставаться в стороне.

    Ранее ЕС уже обсуждал возможность наказания Израиля на фоне роста числа жертв в Газе, однако инициатива столкнулась с сопротивлением не только Венгрии, но и Германии, и Италии. Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль назвал такие призывы неуместными.

    Сейчас обсуждается предложение ввести санкции против агрессивно настроенных поселенцев на Западном берегу реки Иордан, включая членов правительства. Ранее Венгрия блокировала эту инициативу, но теперь, после ухода Орбана и критики со стороны Германии, вопрос снова на повестке дня. Кроме того, страны ЕС осудили новый израильский закон о смертной казни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поражение Виктора Орбана на выборах лишило Израиль надежного союзника в Европейском союзе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ввести санкции против ряда израильских министров.

    Европейский союз допустил приостановку действия соглашения об ассоциации с еврейским государством.

    21 апреля 2026, 05:12 • Новости дня
    Япония отменила ограничения на экспорт оружия

    Генсек кабмина Японии Кихара объявил об отмене ограничений на экспорт оружия

    Япония отменила ограничения на экспорт оружия
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Японский кабинет министров принял поправки к правилам поставок оружия за рубеж, сообщил генеральный секретарь правительства Минору Кихара.

    «Сегодня на заседании кабинета министров принято решение о внесении изменений в часть трех принципов экспорта вооружений», – приводит слова генсека РИА «Новости».

    Он заявил, что данное решение открывает возможность «обеспечить безопасность Японии в быстро меняющейся ситуации». По его совам, для защиты мира требуется продвигать экспорт вооружений и повышать обороноспособность союзников.

    Корректировка экспортных ограничений направлена на адаптацию к современным вызовам. Власти рассчитывают, что новые меры помогут укрепить региональную стабильность.

    Экспорт оружия укрепит оборонную промышленность Японии, заявил Кихара. Он заверил, что Япония сохранит свою приверженность миру.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отметила, что в условиях нарастающей напряженности в сфере безопасности ни одна страна не способна в одиночку обеспечить собственную защиту, поэтому требуется взаимная поддержка партнеров по оборонной технике, передает ТАСС.

    Как заявила Такаити, страна больше не будет ограничивать экспорт лишь техникой, используемой для спасательных операций, транспортировки, предупреждения, наблюдения и разминирования. Она прямо отметила, что с учетом нынешних изменений станет возможным экспорт любой техники, без применявшихся ранее ограничений.

    Такаити отметила, что новые правила облегчают взаимный обмен запчастями и компонентами с государствами-партнерами. При этом поставки боевого оружия будут возможны только в страны, подписавшие с Токио специальные соглашения о соблюдении секретности технологий и условиях применения вооружений.

    На данный момент у Японии есть подобные договоренности с 17 странами, среди которых США, Британия, Австралия, Индия, Филиппины, Франция, Германия, Малайзия, Италия, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Швеция, Сингапур, ОАЭ, Монголия и Бангладеш. У Японии сейчас нет соответствующего соглашения с Украиной.

    Решения о разрешении экспорта вооружений будет принимать Совет национальной безопасности Японии с участием премьер-министра и ряда министров. После этого парламент будет получать информацию о сделках, но его одобрения не потребуется.

    Сейчас Япония уже договорилась о продаже ракетных фрегатов Австралии, интерес проявляет и Новая Зеландия, а с Индонезией и Филиппинами обсуждаются поставки подержанных боевых кораблей. Также рассматривается экспорт систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что Токио запланировал отмену введенного после Второй мировой войны запрета на экспорт оружия. Японский премьер-министр Санаэ Такаити пообещала значительно усилить оборонные возможности государства. МИД России пригрозил жесткими ответными мерами в случае поставок японской военной техники Киеву.

    22 апреля 2026, 02:19 • Новости дня
    Двоих израильских солдат арестовали за осквернение статуи Иисуса Христа

    Двоих израильских солдат арестовали за осквернение статуи Иисуса Христа в Ливане

    Двоих израильских солдат арестовали за осквернение статуи Иисуса Христа
    @ Social Media

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля объявила, что двое израильских военных получили арест на 30 дней и были отстранены от боевой службы после осквернения статуи Христа на юге Ливана.

    Армия Израиля объявила о наказании двух своих военных, причастных к инциденту с осквернением статуи Иисуса Христа в Дибеле на юге Ливана. Солдат, разбивший изваяние, и его сослуживец, снявший происходящее на фото, получили военный арест сроком на 30 дней и были отстранены от боевой службы, передает ТАСС.

    В пресс-службе израильской армии сообщили, что решение было принято после внутренней проверки. Расследование показало, что в момент происшествия на месте находилась группа из восьми военных, однако остальные солдаты не пытались остановить действия сослуживцев и не сообщили о случившемся командованию.

    «Расследование показало, что поведение солдат полностью противоречило приказам и ценностям Армии обороны Израиля. Армия обороны Израиля выражает глубокое сожаление в связи с инцидентом и подчеркивает, что ее операции в Ливане направлены исключительно против террористической организации «Хезболла» и других террористических группировок, а не против гражданского населения Ливана», – говорится в заявлении.

    Остальные военные, находившиеся на месте происшествия, будут вызваны на беседы для разъяснений, после которых командование примет решение о возможных дисциплинарных взысканиях.

    Ранее в ливанских СМИ были опубликованы фотографии разрушения статуи.

    Армия обороны Израиля официально подтвердила факт разрушения статуи Иисуса Христа в ливанском поселении Дибель.

    Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выразил возмущение действиями военнослужащих.

    Глава израильского МИД Гидеон Саар резко осудил этот акт вандализма.

    21 апреля 2026, 18:06 • Новости дня
    Стало известно о бойкоте «Евровидения-2026» из-за допуска Израиля

    Более тысячи артистов призвали к бойкоту конкурса из-за участия Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    К открытой инициативе по бойкоту «Евровидения-2026» присоединились музыканты, лейблы и победители прошлых лет, требуя отстранения Израиля от участия.

    Более тысячи музыкантов, музыкальных лейблов и других деятелей искусства выступили с призывом бойкотировать «Евровидение-2026», передает РИА «Новости».

    Обращение опубликовано на сайте движения No Music for Genocide. В письме говорится: «Мы солидарны с призывами палестинцев к государственным телерадиокомпаниям, артистам, организаторам, сотрудникам и фанатам бойкотировать «Евровидение» до тех пор, пока EBU не запретит допуск израильской телерадиокомпании KAN».

    Авторы обращения выступают против «нормализации израильского геноцида» в секторе Газа.

    Среди подписавших письмо оказались такие известные музыканты, как победители конкурса прошлых лет Эммили де Форест и Чарли Макгеттиган, а также Роджер Уотерс, Massive Attack, Улоф Дрейер и Брайан Ино.

    В октябре 2025 года Европейский вещательный союз отменил голосование по недопуску Израиля к «Евровидению-2026» и перенес рассмотрение вопроса на декабрь, после чего принял решение в пользу допуска страны.

    В ответ на это Нидерланды, Ирландия, Словения и Испания объявили о бойкоте конкурса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, народный артист России Филипп Киркоров заявил, что шоу конкурса красоты БРИКС в Казани по уровню организации и зрелищности превосходит европейское «Евровидение».

    Победитель конкурса «Евровидение-2024» Nemo из Швейцарии отказался от своей награды из-за допуска Израиля к участию в состязании.

    Нидерланды, Ирландия, Испания и Словения объявили об отказе участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» по той же причине.

    21 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Израиль наказал уничтоживших в Ливане статую Иисуса солдат
    Израиль наказал уничтоживших в Ливане статую Иисуса солдат
    @ Social Media/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое израильских военнослужащих, уничтоживших статую Иисуса Христа в Южном Ливане, отстранены от боевых должностей и приговорены к 30 дням военного ареста, сообщил телеканал CNN.

    По информации CNN, шестеро их сослуживцев, которые присутствовали при инциденте, но не предприняли никаких действий и не сообщили о случившемся, вызваны на так называемые разъяснительные беседы, которые пройдут позднее. Представители армии Израиля уточнили, что в отношении командования возможны дополнительные дисциплинарные меры.

    Во вторник Армия обороны Израиля также заявила, что «в полной координации» с жителями населенного пункта Дибель заменила статую Иисуса Христа. Отмечается, что новая фигура выполнена из металла и установлена на обновленном кресте.

    Ранее Армия обороны Израиля официально подтвердила, что в поселении Дибель в Ливане израильский солдат разбил статую Иисуса Христа.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана. Глава МИД Израиля осудил разбившего статую Христа солдата.

    21 апреля 2026, 06:26 • Новости дня
    Мадьяр допустил арест Нетаньяху в случае визита в Венгрию
    Мадьяр допустил арест Нетаньяху в случае визита в Венгрию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, которому предстоит стать премьером страны, заявил, что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху могут арестовать в случае визита в Будапешт из-за ордера на арест со стороны Международного уголовного суда.

    Возможный глава венгерского кабмина Петер Мадьяр сделал соответствующее заявление во время общения с прессой, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что государство обязано жестко выполнять международные правовые требования.

    «Я ясно дал понять премьер-министру [Нетаньяху]. По состоянию на июнь 2020 года правительство «Тисы» заявило о намерении прекратить это и сохранить Венгрию в качестве члена Международного уголовного суда», – сказал Мадьяр, передает ТАСС.

    По его словам, если страна является участником МУС, и лицо, находящееся в розыске по ордеру этого суда, въезжает в такую страну, то оно должно быть задержано, указал политик.

    В 2025 году правительство Венгрии инициировало процедуру выхода из Международного уголовного суда. Нетаньяху приезжал с официальным визитом в Будапешт вопреки выданному МУС ордеру на его арест.

    Ассамблея государств – участников МУС призывала венгерские власти пересмотреть решение о выходе из организации.

    20 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Рябков обвинил США и Израиль в угрозе режиму нераспространения ядерного оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Агрессия США и Израиля против Ирана создает угрозу для режима нераспространения ядерного оружия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на заседании международного клуба «Триалог».

    Он подчеркнул, что в последнее время устойчивость Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) оказалась под серьезным давлением, передает ТАСС.

    «Неспровоцированные, неоправданные и незаконные нападения Израиля и Соединенных Штатов на Иран стали тяжелым ударом по договору и системе гарантий МАГАТЭ», – отметил дипломат. По его словам, такие действия являются вопиющим проявлением злоупотребления режимом ядерного нераспространения и ДНЯО как его краеугольным элементом.

    Дипломат также считает, что использование ДНЯО в качестве предлога для военных действий против неудобных иностранных правительств подрывает международную безопасность. По мнению замглавы МИД, цель подобной политики – свержение или уничтожение целых государств.

    Ранее посол Ирана в Москве Джалали заявил о праве страны на мирный атом.

    23 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Стало известно о массовом переселении индийского племени Бней-Менаше в Израиль

    NYT: Израиль профинансирует репатриацию индийского племени Бней-Менаше

    Tекст: Мария Иванова

    Тысячи представителей общины Бней-Менаше, проживающих на северо-востоке Индии, готовятся к массовому переезду в Израиль при поддержке местного правительства, пишет The New York Times.

    Представители общины Бней-Менаше считают себя потомками Манассии, царя Иудеи, изгнанного около 2800 лет назад. В индийских штатах Манипур и Мизорам проживает около 10 тыс. членов этого племени, пишет The New York Times. Почти половина из них уже перебралась в Израиль с 1990-х.

    «Мы верим в Тору. У нас есть вера в израильское правительство. Они обещали, что все Бней-Менаше отправятся в Израиль к 2030 году», – заявил один из представителей общины Шимон Нгамтенлал.

    В четверг в рамках операции «Крылья рассвета» Израиль перевезет еще около 250 человек через Дели в Тель-Авив.

    В ноябре прошлого года правительство Израиля согласилось профинансировать переезд оставшихся 5800 членов общины. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это решение важным шагом, который укрепит северные регионы страны.

    Израиль заинтересован в пополнении рабочей силы на фоне конфликтов, начавшихся после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Мобилизация израильтян и отток трудовых мигрантов из Непала и Таиланда нанесли ущерб экономике страны. Переселенцы из Индии часто работают в строительстве и на заводах.

    В Индии Бней-Менаше классифицируются как народность куки. В 1970-х годах израильские антропологи заметили сходство их обычаев с иудаизмом. Сейчас община страдает от насилия в штате Манипур, где происходят столкновения между куки и большинством мейтей, что делает их переезд еще более актуальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично встретил главу правительства Индии Нарендру Моди у трапа самолета.

    В конце 2024 года численность населения еврейского государства впервые превысила 10 млн человек.

    Отмечалось, что после нападения ХАМАС молодые израильтяне все чаще ищут опору в иудаизме.

