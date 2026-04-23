Минобороны Израиля заказало авиабомбы у Elbit Systems на 200 млн долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны Израиля разместило заказ на авиационные боеприпасы у национального концерна Elbit Systems на сумму более 200 млн долларов США, передает РИА «Новости».

По информации пресс-службы ведомства, закупка направлена на усиление готовности к возможным боевым сценариям в ближайшем будущем и подготовку к интенсивному десятилетию в сфере безопасности.

В заявлении ведомства уточняется, что многолетние заказы охватывают широкий спектр авиационных боеприпасов для нужд Армии обороны Израиля. Генеральный директор министерства, генерал-майор в отставке Амир Барам, подчеркнул, что эти закупки являются частью стратегии по расширению оборонной промышленной базы страны.

Барам отметил: «Мы не только удовлетворяем непосредственные оперативные потребности. Мы строим фундамент, который позволит Армии обороны Израиля реализовать любой боевой сценарий, опираясь на суверенные производственные возможности, передовые технологии и непрерывность цепочки поставок».

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильское правительство согласовало закупку у корпорации Boeing партии высокоточных авиабомб на 289 млн долларов.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал увеличить инвестиции в национальное производство вооружений.

Администрация президента США Дональда Трампа разрешила поставки Израилю тяжелых авиабомб MK-84.