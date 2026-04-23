Япония решила ввести возрастные ограничения для пользователей соцсетей

Правительство страны изучает требование к социальным сетям применять возрастную фильтрацию по умолчанию, передает Bloomberg.
Конкретные возрастные пороги пока не обсуждались, однако эксперты отмечают, что единые ограничения могут оказаться неэффективными из-за различий в рисках на разных платформах.
Специальная комиссия Министерства связи Японии должна выпустить доклад этим летом. Ожидается, что документ приведет к пересмотру законодательства или созданию новых руководящих принципов до конца года. Сейчас японские законы лишь призывают операторов мобильной связи и интернет-провайдеров включать фильтрацию для несовершеннолетних, но это не является обязательным, если родители отказываются от таких мер.
Япония следует глобальному тренду по защите подростков в интернете. Ранее Австралия заблокировала почти 5 млн аккаунтов несовершеннолетних пользователей. Аналогичные меры обсуждаются в Британии, Греции и Индонезии.
В США суд обязал компании Meta* Platforms Inc. и Alphabet Inc. выплатить 6 млн долларов за намеренное использование вызывающих зависимость алгоритмов.
По данным японского министерства, подростки в стране проводят в социальных сетях около 70 минут в день по будням, что почти вдвое превышает средний показатель по стране. Психологи связывают чрезмерное увлечение соцсетями с рисками для психического здоровья, включая кибербуллинг и расстройства пищевого поведения.
В 2024 году в Японии было зафиксировано более 27 тыс. случаев клеветы и оскорблений через компьютеры и мобильные телефоны. Наиболее популярными платформами среди японских подростков остаются LINE и YouTube, а охват Instagram* среди молодежи достиг 75%.
турецкий парламент одобрил запрет на использование социальных сетей детьми до 15 лет.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ранее поддержал идею блокировки аккаунтов подростков младше 16 лет.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер запланировал введение минимального возраста для доступа к цифровым платформам.
