Отставку начальника ВМС США объяснили разногласиями с главой Пентагона

О кадровых изменениях в оборонном секторе сообщает портал Axios. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил в соцсети, что глава ВМС немедленно покидает свой пост. Исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель министра Хун Цао.

«Фелан не понимал, что он не босс. Его работа – выполнять отданные приказы, а не следовать приказам, которые, по его мнению, должны быть отданы», – сообщил изданию осведомленный источник.

Собеседники журналистов отмечают, что уволенный чиновник не смог найти общий язык с Питом Хегсетом. При этом подчеркивается, что бывший финансист Джон Фелан, утвержденный Сенатом около года назад, поддерживал прекрасные отношения с президентом США.

Буквально за день до отставки экс-министр провел встречу с дюжиной репортеров. Стороны обсуждали будущее морской службы и крупные инвестиции в развитие флота.

Агентство отмечает, что внезапные увольнения высокопоставленных военачальников продолжают вызывать недоумение у официальных лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Джон Фелан передал управление военно-морскими силами США своему заместителю Хангу Као. Сенат США утвердил его на этот пост в марте 2025 года.

В начале апреля 2026 года глава Пентагона Пит Хегсет уволил начальника штаба Сухопутных войск.