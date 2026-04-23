Германия представила стратегию по созданию сильнейшей армии Европы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Германия представила масштабную стратегию по укреплению своих вооружённых сил, цель которой – к 2039 году создать самую сильную армию в Европе, передает Defense News.

Новый пакет документов включает первую самостоятельную военную стратегию страны, профиль необходимых возможностей, план увеличения численности личного состава и обновлённую концепцию резерва. Это крупнейшая реформа планирования бундесвера за последние десятилетия.

Министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что нынешний момент – «исторический поворот» для Германии. Он заявил: «Редко военная стратегия была настолько необходима, как сейчас». Ключевые документы были представлены депутатам и широкой публике на специальной пресс-конференции 22 апреля в Берлине; они будут регулярно пересматриваться и обновляться.

Военная стратегия под названием «Ответственность за Европу» определяет Россию как главную угрозу и рассматривает сценарии возможных атак на территорию НАТО. Писториус отказался раскрывать детали оценок угроз, отметив, что публикация таких данных равносильна «добавлению Владимира Путина в нашу рассылку по электронной почте». В документе зафиксирован переход к концепции единого театра военных действий: теперь безопасность Европы, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона рассматривается как взаимосвязанная задача.

План развития боевых возможностей отказывается от жёстких квот по числу танков, самолётов или кораблей, ориентируясь на то, какие эффекты армия должна обеспечивать. В качестве приоритетных направлений названы высокоточные дальние удары, противовоздушная оборона против гиперзвуковых ракет и развитие беспилотных систем. По словам министра, в вопросах дальнобойных ударов Германия «фактически начинает с нуля».

Предусмотрен рост численности армии: к середине 2030-х планируется довести число кадровых военных с нынешних 185 тыс. до 260 тыс. человек. Кроме того, резерв пополнится с 60 тыс. до 200 тыс. бойцов – всего к 2039 году Германия рассчитывает иметь 460 тыс. подготовленных к бою военнослужащих. В силу вступил новый закон, закрепляющий эти цели, а при недоборе разрешено возобновить призыв.

Заместитель инспектора-главнокомандующего вооружёнными силами Николь Шиллинг отметила, что за последний год темпы набора выросли на 10%, а число заявок увеличилось на 20%. Резерв перестаёт быть вспомогательной структурой: он будет участвовать в обороне страны и обеспечении Германии как логистического хаба для союзников.

Пакет реформ также включает программу сокращения бюрократии и модернизации под названием EMA26 – 153 меры и 580 шагов по цифровизации и внедрению искусственного интеллекта в управлении. Внутренние регламенты теперь автоматически получают даты истечения срока действия, чтобы ускорить обновление процессов.

Писториус признал, что выполнение плана зависит от ряда внешних факторов, среди которых – высокий спрос на системы ПВО на Ближнем Востоке, уже ограничивший мировые производственные мощности. «У нас есть деньги и мы начали закупки, но не все переменные нам подконтрольны», – резюмировал министр.

