Число рекомендованных к увольнению работников в России увеличилось на 43%

«Ведомости»: Число рекомендованных к увольнению работников увеличилось на 43%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Число работников, рекомендованных к увольнению, выросло на 43% за десять месяцев и на 1 апреля составило 105147 человек, передают «Ведомости». В июне прошлого года таких было только 73572. Самые высокие показатели сокращений зафиксированы в Москве, Московской, Иркутской и Омской областях, а также в Красноярском крае, согласно данным Роструда, следует из данных Роструда, представленных на заседании Российской трехсторонней комиссии, 22 апреля.

Чаще других на грани увольнения оказались сотрудники сфер управления финансами, налогообложения, больниц и органов госуправления.

За IV квартал 2025 года крупные и государственные организации уволили 32600 человек – это на 59% больше, чем годом ранее. Компании стали реже нанимать новых работников вместо уволенных и чаще переводить сотрудников на неполный день или сокращенную неделю. В 13% организаций уже идет оптимизация численности персонала, массовые сокращения затронули 2% компаний.

Руководитель департамента социально-трудовых отношений аппарата ФНПР Олег Соколов отметил: «Количество работников, рекомендованных к увольнению, действительно планомерно растет с прошлого года». По его словам, массового характера сокращения пока не носят и затрагивают в первую очередь бюджетный сектор и органы власти. Основные причины – дефицит федерального и региональных бюджетов, повышение производительности труда, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта.

На частные предприятия влияют снижение деловой активности и высокая ставка Банка России. Профессор Александр Сафонов пояснил, что компании вынуждены сокращать персонал из-за дорогих кредитов и снижения спроса. Число сотрудников с сокращенным рабочим днем к апрелю достигло 82394 человек, а работников в простое осталось около 40 тыс. Рост неполной занятости и простоя продолжается с 2024 года, сейчас без реальных увольнений снизить издержки предприятиям становится сложно. В IV квартале 2025 года на частичной занятости и в простое оказалось 1,6 млн сотрудников, больше всего – в нефтедобыче, металлургии и строительстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росстат зафиксировал рост количества сокращенных работников в России на 60% за 2025 год.

Власти запланировали увольнение около 400 тысяч сотрудников территориальных подразделений федеральных ведомств.

Глава Центра стратегических разработок Павел Смелов отметил сохранение острого дефицита кадров в обрабатывающей промышленности.