    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия
    Германия представила стратегию по созданию сильнейшей армии Европы
    Объявлен глобальный ренессанс атомной энергетики через 40 лет после Чернобыля
    Эксперт: Музыка Прокофьева пропитана духом Донбасса
    Песков призвал не верить слухам о перестановках в правительстве
    Число рекомендованных к увольнению работников в России увеличилось на 43%
    NYT: Европейские политики объединились против Трампа
    Словакия заявила о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»
    QatarEnergy объявила о начале экспорта СПГ из Техаса
    23 апреля 2026, 08:15 • Новости дня

    Глава ЦСР назвал лидеров и аутсайдеров российской экономики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сельское хозяйство, сектор услуг, фармацевтика и производство компьютеров стали лидерами роста в российской экономике, в числе аутсайдеров – автомобильная промышленность, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

    Смелов заявил, что сельское хозяйство, сектор услуг, фармацевтика и производство компьютеров оказались основными драйверами роста российской экономики, сообщает РИА «Новости».

    Он отметил, что в начале 2026 года выпуск в сельском хозяйстве увеличился на 0,7% в годовом выражении, чему способствовал рекордный урожай зерновых в 2025 году, ставший третьим по объёму за всю историю страны.

    Потребительский сектор также демонстрирует позитивную динамику: оборот розничной торговли за январь-февраль вырос на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а платные услуги населению увеличились на 2,7%. Эксперт объяснил этот рост неожиданно сильным увеличением реальных располагаемых доходов населения, которые в 2025 году выросли на 7,4%, в том числе за счет доходов по банковским депозитам.

    В промышленности наиболее заметный рост зафиксирован в производстве компьютеров, электроники и оптики – плюс 7,3% в годовом выражении, чему способствовала господдержка импортозамещения. Производство лекарственных средств и медицинских материалов повысилось на 8,3%, а отрасль производства прочих транспортных средств – на 19,8%.

    Смелов отметил, что основной проблемой для реального сектора стали падение спроса и дорогие кредиты, что связано с жёсткой денежно-кредитной политикой. В некоторых отраслях, таких как автомобильная промышленность, кризисные явления носят не только циклический, но и структурный характер: производство автомобилей снизилось на 14,4% за январь-февраль.

    Эксперт заключил, что для преодоления отставания автопрома необходимо перейти от сборочной модели к созданию собственной конкурентоспособной продукции, что требует значительных инвестиций в технологии и повышение производительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил хорошие результаты обрабатывающих отраслей по итогам 2025 года.

    ИТ-сектор стал самой быстрорастущей отраслью в стране.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о поступательном развитии практически всех сфер российской экономики вопреки западным санкциям.

    22 апреля 2026, 13:31 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила против введения штрафов за нарушение средней скорости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фракция «Единая Россия» выступила против инициативы по введению штрафов за превышение средней скорости.

    Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил: «В очередной раз пытались под предлогом эксперимента ввести на отдельных территориях Российской Федерации такую возможность – штрафовать наших водителей за нарушение средней скорости. Эта инициатива может привести к тому, что завтра будут штрафовать на территории всей страны за нарушение средней скорости на отдельно взятом отрезке», говорится на сайте партии.

    По его мнению, это может привести к расширению практики расчёта средней скорости – вплоть до дня и месяца, что недопустимо и ведёт к введению необоснованных штрафов

    «Эта инициатива не имеет ничего общего с правом, об этом неоднократно высказывался Верховный суд. Эта инициатива не имеет ничего общего со справедливостью, поскольку она не служит тем целям, которые установлены с точки зрения регулирования правил дорожного движения», – подчеркнул Бессарабов.

    «Я хотел бы, чтобы прекратили эти спекуляции на этот счёт. Если у кого-то возник такой законодательный суд – установить новые штрафы, новую ответственность для людей, – это идёт вразрез с позицией фракции большинства, позицией фракции «Единой России», вразрез с мнением жителей страны. Мы такого не допустим», – заявил он.

    Даниил Бессарабов сообщил, что в партию поступает множество обращений от граждан и экспертов, выступающих против этой меры. Он также напомнил, что попытки уменьшить нештрафуемый порог превышения скорости, который сейчас составляет 20 км в час, не получили поддержки у фракции и не будут поддержаны в будущем.

    Ранее «Единая Россия» также выступила против повышения стоимости ОСАГО без всестороннего обсуждения с автомобилистами, отметил первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Он заверил, что партия не поддержит инициативы, которые приведут к росту финансовой нагрузки на страхователей, подчеркнув приоритет защиты интересов граждан перед прибылью страховых компаний.

    22 апреля 2026, 13:41 • Новости дня
    Эксперт объяснил злость Мелони на Соловьева

    Политолог Трухачев: Италия ошибочно считает слова Соловьева позицией Москвы

    Tекст: Олег Исайченко

    Слова телеведущего Владимира Соловьева о премьере Италии Джордже Мелони Рим воспринял как заявления из стана внешнего противника. Тогда как похожие заявления итальянских СМИ власти республики привыкли игнорировать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее посол России назвал вызов в МИД Италии из-за жестких слов Соловьева ударом в штангу.

    «После начала деятельности Джорджи Мелони в качестве премьера Италии местные СМИ писали о ней весьма обидные критические статьи, обвиняя чуть ли не в симпатии ряду фашистских идей. Однако никакой реакции официальных властей страны на это не последовало», – напомнил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Возмущение же словами Владимира Соловьева объясняется несколькими причинами. Во-первых, итальянские власти считают Россию скорее противником, чем дружественной страной. Действия Рима продиктованы не попыткой мирного решения вопроса, а логикой военного времени», – уверен аналитик.

    «Кроме того, в стратегических документах ЕС и самой Италии Россия не значится европейской страной. При том что исторически, культурно и ментально мы ближе к Европе, чем к Азии. Соответственно, слова Соловьева восприняли в Риме как заявления из условного недружеского стана. То, что прощается внутри Евросоюза и НАТО, не прощается внешнему сопернику. А Мелони неоднократно говорила, что воспринимает Москву как противника», – отмечает собеседник. Помимо этого, напомнил он, Италия руководствуется европейским стереотипом, согласно которому все заявления в эфире российских госканалов являются официальной точкой зрения России.

    Собеседник напомнил, что Италия – далеко не первая страна, которая вызывает посла из-за высказываний российского журналиста. «Отчасти это объясняется и попыткой переключить внимание итальянцев на внешнюю угрозу», – указал он, уточнив, что рейтинги Мелони по сравнению с коллегами из других европейских стран достаточно высоки.

    Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал российского посла Алексея Парамонова из-за слов телеведущего Владимира Соловьева о Джордже Мелони. Итальянский дипломат назвал заявления журналиста «крайне серьезными и оскорбительными».

    Сам российский дипломат расценил претензии Рима как попытку раздуть международный скандал, передает РИА «Новости». «В очередной раз итальянские дипломаты «попали в штангу» с моим вызовом в МИД Италии для предъявления претензий в связи с якобы нападками из Москвы на председателя совета министров Италии Джорджу Мелони», – заявил Парамонов.

    Он напомнил, что за почти четыре года нахождения Мелони у власти российское руководство не допускало уничижительных суждений в ее адрес. Парамонов подчеркнул, что Москва никогда не использовала заявления итальянских шоуменов или журналистов как повод для дипломатических демаршей. По его мнению, попытка раздуть скандал связана с деятельностью антироссийских сил внутри итальянского истеблишмента, связанных с Украиной.

    Дипломат также назвал действия итальянской стороны попыткой поссорить народы двух стран и нанести имиджевый ущерб Москве. Он предположил, что причиной этому могло стать желание отыграться за собственные внешнеполитические провалы, включая малоуспешный визит Владимира Зеленского в Рим.

    Сама Мелони указала, что единственным ориентиром для нее остаются интересы Италии. «По своей природе усердный пропагандист режима не способен преподавать уроки ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры, конечно, не заставят нас изменить курс», – подчеркнула премьер-министр. Также она выразила намерение с гордостью отстаивать свой курс, несмотря на критику со стороны пропагандистов «по всему миру».

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    22 апреля 2026, 17:46 • Новости дня
    Лавров: Реакция Германии на адреса заводов дронов для ВСУ выдала Берлин
    Tекст: Ольга Иванова

    Негативная реакция властей Германии на обнародование адресов производителей беспилотников для нужд украинской армии продемонстрировала их нечистую совесть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Реакция официального Берлина на публикацию Россией адресов предприятий, выпускающих беспилотники для Украины, показала, что «на воре и шапка горит», передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Министр добавил, что сделанные из этой ситуации выводы уже широко обсуждались экспертами и отражают планы руководства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список европейских производителей беспилотников для Украины.

    После этого Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева для беседы.

    Дипломат отметил отсутствие официальных опровержений военного характера данного производства.

    22 апреля 2026, 12:48 • Новости дня
    Предатель Климов рассказал о попытке ВСУ убить его при переходе линии фронта
    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский военнослужащий Артем Климов признался в переходе на сторону Вооруженных сил Украины и рассказал о попытке его ликвидации при пересечении линии фронта.

    По словам Климова, удачно перейти к украинским военным удалось только со второй попытки, а во время второго перехода один из бойцов запрещенной в России организации «Азов» заявил: «Даю 20 тыс. гривен и «обнуляю» его прямо здесь», пишет «Царьград».

    Климов рассказал украинским блогерам, что оказался в сложной ситуации, когда его жизнь зависела от решения бойцов ВСУ и представителей «Азова».

    Его признание о переходе и обстоятельствах предательства прозвучали в интервью, опубликованном 21 апреля.

    Ранее Минобороны сообщило, что украинский националист с позывным «Пищур», который ранее довел до самоубийства подчиненного, который хотел сдаться в плен, первым же сложил оружие при встрече с российскими военными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские заградотряды у города Константиновка открывают огонь по украинским же военным, которые хотят самовольно оставить позиции.

    22 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Виновница смертельного ДТП в Москве оказалась внучкой генерала
    Tекст: Ольга Иванова

    Арестованная после автоаварии с двумя погибшими в центре столицы девушка состоит в прямом родстве с бывшим советником министра обороны, стало известно изданию MSK1.RU.

    Предполагаемая виновница резонансной автомобильной аварии в центре Москвы Анна Владимирова приходится внучкой генералу Николаю Аброськину, передают «Вести» со ссылкой на издание MSK1.RU. Ранее этот высокопоставленный военный занимал должность советника министра обороны России. В результате трагического инцидента на дороге погибли два человека, а саму девушку решением суда заключили под стражу.

    В прессе появились и другие подробности о семье арестованной москвички. Выяснилось, что мать автомобилистки Татьяна Владимирова является проректором Московского педагогического университета (МПГУ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд отправил виновницу смертельной аварии в следственный изолятор.

    Столичная полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

    Нетрезвая автомобилистка без госномеров спровоцировала массовое ДТП с двумя погибшими.

    22 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    НАТО опубликовало расход ракет Tomahawk и Patriot в иранской операции
    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов за четыре недели войны с Ираном израсходовали более 850 ракет Tomahawk и половину арсенала ракет для комплексов Patriot и THAAD.

    Как передает ТАСС, член Палаты представителей Конгресса США Пэт Райан проинформировал о масштабных расходах американских вооруженных сил на вооружение за первые четыре недели военных действий против Ирана. По его словам, в этот период американская армия потратила более одной тысячи крылатых ракет JASSM, что составляет 20% всего арсенала.

    Было использовано свыше 850 ракет Tomahawk, что превышает треть запасов. Райан отметил, что текущие темпы производства этих ракет позволяют выпускать только 80 единиц в год, поэтому за четыре недели был израсходован десятилетний запас.

    Конгрессмен также подчеркнул, что половина всех имеющихся ракет для комплексов противовоздушной и противоракетной обороны THAAD и Patriot уже применена в ходе конфликта.

    Он заявил: «За этот период была потрачена половина наших перехватчиков THAAD и Patriot».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США потеряли более 55 млрд долларов на проведение 50-дневной военной операции против Ирана.

    В Тегеране на массовых митингах демонстрировали новейшие иранские ракеты.

    Пентагон в следующем году планирует рекордный оборонный бюджет в 1,5 трлн долларов, из которых почти 75 млрд выделено на беспилотные вооружения.

    22 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Песков назвал условия возможной встречи Путина и Зеленского
    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только на этапе окончательного согласования договоренностей между Россией и Украиной.

    Песков сообщил, что Владимир Путин готов к встрече с Зеленским, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такой диалог должен быть результативным и состояться только на завершающем этапе переговорного процесса.

    «Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было, для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности», – подчеркнул Песков.

    Таким образом, российская сторона считает целесообразной личную встречу президентов только при наличии готовых к подписанию соглашений, заявили в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность Анкары организовать мирные переговоры по украинскому кризису.

    Киев не отказывается от возможности проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    22 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций сможет преодолеть негативные последствия политики их предшественников.

    «Надеюсь, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это наследие, тяжелое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников», – подчеркнул российский лидер в начале церемонии вручения госнаград победителям чемпионатов мира по боксу, его слова приводит Кремль в Max.

    Президент также отметил, что прежнее руководство МОК вело себя политически мотивированно. По словам главы государства, такие шаги нанесли серьезный ущерб не только олимпийскому движению, но и самим принципам олимпизма.

    «Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников», – заявил Путин.

    В декабре МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    22 апреля 2026, 14:36 • Новости дня
    Юшков оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе»

    Tекст: Анастасия Куликова

    На данный момент Казахстан является единственным поставщиком нефти по трубопроводу «Дружба». Тем не менее Астана отправляет в Германию относительно небольшие объемы энергоресурсов, что делает их остановку некритичной для ФРГ, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае.

    «Сообщения об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе» выглядят довольно странно и вызывают множество вопросов. От кого исходит эта инициатива? Что послужило поводом к такому возможному решению?» – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в последнее время Украина неоднократно атаковала порт Усть-Луга, а также объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, через которые в том числе и Астана экспортирует свои энергоресурсы. «В такой ситуации, казалось бы, Казахстан должен заказать у России большую прокачку по «Дружбе» в Германию», – рассуждает собеседник.

    В то же время Киев перекрыл южную ветку нефтепровода. Это приводит к удорожанию прокачки казахстанской нефти по центральной ветке (инфраструктура разделяется на две артерии в Белорусии). «Экономическая логика следующая: чем меньше по трубе вы качаете, тем дороже прокачивать каждую тонну нефти», – пояснил эксперт.

    «Получается, что когда Украина заблокировала поставки в Венгрию и Словакию, то системой пользовался де-факто только Казахстан. Возможно, встал вопрос о повышении тарифа на прокачку в сторону Германии. В таких условиях Астана могла счесть более перспективными другие маршруты экспорта и приостановить поставки по «Дружбе», – детализировал Юшков.

    «Если предположить, что дела обстоят именно таким образом, стоит дождаться также заявлений из Берлина. Насколько Германии важно сохранить эти объемы и готова ли страна, например, платить больше Казахстану? Вместе с тем, если бы ФРГ готова была бы по любой цене покупать казахскую нефть, то стороны бы договорились об увеличении поставок», – отметил он.

    Собеседник допустил, что Германия – в отсутствие выгодных для Берлина поставок по «Дружбе» – будет больше закупать энергоресурсов танкерами. «Казахстан же, по всей видимости, перенаправит нефть на экспорт через, например, Усть-Лугу. То есть для России транзитные объемы не снизятся», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго Ерлана Аккенженова. По его словам, российская сторона показала Казахстану планируемый показатель поставок на второй квартал — «по всем трем месяцам ноль».

    «Российская сторона, опять-таки по неофициальным источникам, заявляет о неимении технической возможности по прокачке казахстанской нефти. Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре, я делаю такое допущение», – сказал министр.

    Аккенженов сообщил, что Казахстан не ожидает снижения добычи нефти, отметил чиновник. По его словам, Астана имеет возможность перераспределить весь объем углеводородов по другим маршрутам – система Каспийского трубопроводного консорциума, Усть-Луга, Китай.

    Накануне про майскую приостановку транзита со ссылкой на источники писало агентство Reuters. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения. Он отметил, что по этому вопросу нужно обращаться в соответствующие российские компании.

    Агентство отмечало, что экспорт нефти из Казахстана в Германию по российскому трубопроводу составил около 43 тыс. баррелей в день в 2025 году, что на 44% больше, чем в 2024 году. Полное прекращение транзита приведет к потере примерно 17% из 12 млн метрических тонн нефти в год, перерабатываемых немецким нефтеперерабатывающим заводом PCK.

    Напомним, Венгрия и Словакия с 27 января не получают российскую нефть по «Дружбе» из-за блокировки со стороны Украины. Россия технологически готова к возобновлению транзита, отмечал Песков. «Все зависит от киевского режима: откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж», – подчеркивал он.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в этой связи обращался к Владимиру Зеленскому с требованием разблокировать транзит и отказаться от политики давления на европейские страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей.

    22 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Венгрия и Словакия сняли вето с кредита для Украины
    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы, сообщил дипломатический источник.

    При этом обе страны отказались участвовать в этом механизме поддержки, передает ТАСС.

    В воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна по-прежнему не готова снимать вето с кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

    В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Орбан разблокирует кредит ЕС Украине в 90 млрд евро на этой неделе.

    22 апреля 2026, 12:04 • Новости дня
    Слуцкий попросил ФАС провести проверку повышения стоимости обучения в вузах

    Лидер ЛДПР Слуцкий попросил ФАС проверить повышение стоимости обучения в вузах

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому письмо с просьбой выяснить причины существенного роста цен на получение высшего образования, подорожавшего для первокурсников в среднем на 12%.

    Слуцкий обратился к руководителю ФАС Шаскольскому, передает ТАСС. Политик настаивает на необходимости тщательного мониторинга и ежегодного контроля за стоимостью платных услуг в российских университетах.

    «Мы призываем ФАС к тотальной проверке роста стоимости обучения в российских высших учебных заведениях, а также требуем ввести ежегодный жесткий контроль цен на платное обучение. Каждый ребенок в стране должен иметь шанс учится в лучшем вузе страны», – заявил парламентарий.

    Согласно данным Минобрнауки, в 2025 году расценки для первокурсников увеличились в среднем на 12% по сравнению с 2024 годом. При этом для поступивших в 2022 году студентов общая стоимость выросла примерно на 30%, хотя закон разрешает увеличивать суммы в договорах только на официальный уровень инфляции.

    Соавтор инициативы Марат Шипов подчеркнул, что многие учебные заведения игнорируют действующие законодательные ограничения. По его словам, в некоторых случаях ценники взлетели на 60% или даже 100%, с чем авторы обращения категорически не согласны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,в прошлом году Государственная дума одобрила законопроект о введении лимитов на количество платных мест для студентов.

    22 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Грузия отказалась выполнять требование Каи Каллас менять курс

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия не намерена выполнять требование Верховного комиссара ЕС Каи Каллас по «смене курса», заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузии нечего менять, ее правительство избрано народом и защищает интересы страны, делая все для этого», – сказала она журналистам в среду.

    Комментируя заявление Каи Каллас о «четком сигнале глав МИД стран ЕС Грузии о необходимости смены курса», глава МИД Грузии сказала, что «если кому что и следует менять, так это европейской бюрократии – свое отношение к Грузии».

    Мака Бочоришвили заявила, что «Каллас продолжает использовать вопрос ЕС как инструмент по отношению к Грузии».

    «Мы никогда не отказывались от диалога с Евросоюзом», – сказала министр иностранных дел Грузии.

    По ее словам, правительство Грузии «делает все для поддержания мира, стабильности и экономического развития».

    «Непонятно, что в этом курсе не нравится Кае Каллас, чем он неприемлем для Евросоюза», – заявила глава грузинской дипломатии.

    22 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы казахстанской нефти, которые ранее направлялись в Германию по трубопроводу «Дружба», с 1 мая 2026 года будут перенаправлены на другие логистические маршруты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по «Дружбе» раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», – заявил Новак журналистам, передает ТАСС.

    Вице-премьер уточнил, что вопросами перенаправления нефти занимаются Министерство энергетики России и компания «Транснефть». По его словам, все необходимые уведомления по изменению маршрута уже переданы соответствующим сторонам.

    Накануне агентство Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    22 апреля 2026, 11:15 • Новости дня
    Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса
    Tекст: Мария Иванова

    Для предотвращения надвигающегося коллапса на фоне ближневосточного конфликта Брюссель подготовил план, позволяющий государствам компенсировать до 70% счетов за электроэнергию.

    Европейский союз намерен внедрить новые инициативы для стабилизации ситуации на энергетическом рынке, пишет Politico.

    В первую очередь Брюссель рекомендует странам-участницам использовать действующие законы или вносить временные изменения для повышения их эффективности. Предлагаемые поправки к правилам субсидирования позволят государствам покрывать до 70% стоимости оптовых счетов за электроэнергию до декабря.

    Кроме того, планируется компенсировать до 50% дополнительных расходов на топливо для некоторых секторов экономики. Еврокомиссия также будет работать со странами над разработкой целевых налоговых льгот для снижения счетов за электроэнергию. При этом часть мер носит долгосрочный характер или импровизируется на ходу из-за быстро меняющейся ситуации.

    «Не каждая страна, зависящая от ископаемого топлива, может быстро перейти на электричество, но это единственное решение. Никто не может предсказать будущее мировых рынков – иногда мы становимся заложниками ситуации», – заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

    Ранее уверенность ЕС основывалась на ограниченной зависимости от Ормузского пролива, однако вскоре возникла проблема с поставками природного газа.

    Ситуация обострилась 19 марта, когда атака на два крупных газовых месторождения в Катаре вывела из строя 3% мировой добычи. Это привело к значительным потерям для Италии и Бельгии, а восстановление мощностей может занять до пяти лет. В связи с этим ЕС начал разрабатывать более конкретные меры реагирования, включая изменения в правилах субсидирования и налог на сверхприбыль энергетических компаний.

    В то же время аналитики предупреждают, что запасов авиатоплива в Европе осталось всего на шесть недель. Ситуация усугубляется тем, что около 40% поставок авиакеросина и дизельного топлива в ЕС проходит через Ормузский пролив. В проекте предложений Еврокомиссии также предусмотрены меры по улучшению картирования зависимости от авиатоплива и европейских нефтеперерабатывающих мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия предложит странам Евросоюза ввести обязательную удаленную работу.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные траты объединения на топливо в 22 млрд евро.

    Европейский союз рассматривает возможность ограничения отопления и кондиционирования помещений.

    22 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Депутат Германова предложила уехавшему писателю Остеру сдать российские награды
    Tекст: Ольга Иванова

    Детскому писателю Григорию Остеру, переехавшему в Латвию после начала спецоперации, следует добровольно отказаться от всех полученных в России государственных наград, заявила член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова.

    Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова выразила мнение о необходимости лишения писателя регалий, передает РИА «Новости». Парламентарий подчеркнула, что литератор допускал антироссийские высказывания и поддержал запрет русскоязычных постановок в латвийском кукольном театре.

    «Вот в настоящее время он кто? Он предатель. Он предал Родину, медали и награды заслуженные и так далее тому подобное. Сдайте все медали, потому что раз вы не считаете, что Россия сегодня ваша Родина, значит, не надо пользоваться ничем в этой стране», – заявила Германова.

    Григорий Остер является заслуженным деятелем искусств и лауреатом Государственной премии. В его творческом багаже десятки произведений, многие из которых легли в основу известных советских мультфильмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить цикл стихотворений Григория Остера «Вредные советы» на наличие сомнительных педагогических установок. Издательство АСТ заявило об отсутствии официальных запросов от правоохранительных органов по поводу этой книги.

    Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный предложил лишать государственных званий оскорбляющих Россию артистов.

