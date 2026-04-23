Грушко заявил о росте уязвимости ЕС после отказа от энергоресурсов России

Tекст: Вера Басилая

По словам Грушко, нынешний кризис в Персидском заливе с высокой вероятностью приведет к усилению экономических и энергетических проблем Евросоюза, а также к росту зависимости европейских стран от поставок топлива из Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

Грушко отметил, что Еврокомиссия в ответ на сложившуюся ситуацию призывает к экономии. По итогам неформального заседания Совета ЕС по энергетике профильный еврокомиссар Дан Йоргенсен порекомендовал европейцам «потуже затянуть пояса», перейти на удаленную работу и отказаться от использования авто- и авиатранспорта.

«Но здесь европейцы могут винить только себя. Отказавшись от российских энергоносителей, страны ЕС сами поставили себя в весьма уязвимое положение», – заявил дипломат. Он подчеркнул, что решения Евросоюза в области энергетики привели к ухудшению собственной безопасности.

Совет ЕС в январе утвердил поэтапный отказ от импорта российского сжиженного природного газа и трубопроводного газа.

Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу в апреле 2026 года, по долгосрочным – с января 2027 года. Ограничения на трубопроводный газ начнут действовать с июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с ноября 2027 года по долгосрочным.

Ране еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон призвал придерживаться курса на отказ от российского топлива вопреки высоким ценам.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что энергетические потери Евросоюза связаны с отказом от российских поставок газа.