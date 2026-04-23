  QatarEnergy объявила о начале экспорта СПГ из Техаса
    23 апреля 2026, 07:37 • Новости дня

    «Рособоронэкспорт» сообщил о готовности производить оружие в Азии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия готова к поставкам современного российского стрелкового оружия в страны Юго-Восточной Азии, а также открыта к проектам по организации его лицензионного производства в этом регионе, заявил официальный представитель «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) в рамках международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026.

    Официальный представитель «Рособоронэкспорта» заявил о готовности России поставлять современное стрелковое оружие и реализовывать проекты по локализации его производства в странах Юго-Восточной Азии, передает ТАСС. В компании подчеркнули, что новое российское стрелковое оружие адаптировано под современные стандарты и успешно прошло испытания в вооруженных конфликтах, а также хорошо подходит для природных условий региона за счет высокой надежности и применения передовых технологий хромирования и снижения термонагрузки.

    В «Рособоронэкспорте» отметили, что предлагаемые образцы соответствуют популярным в регионе калибрам: 9x19 мм Luger, .223 Remington и 308 Winchester. На международной выставке Defence Services Asia 2026 демонстрируется продукция по принципу «комплекса» – «оружие-боеприпас-прицел». Среди новинок представлены автоматы АК-15, АК-19, АК-308, ручной пулемет РПЛ-20, пистолеты Лебедева, пистолет-пулемет ППК-20 и снайперская винтовка Чукавина СВЧ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил российскую экспозицию на выставке Defence Services Asia.

    На этом мероприятии отечественная делегация представила пистолет-пулемет ППК-20 и истребители Су-57Э.

    Ряд государств Юго-Восточной Азии выразил заинтересованность в приобретении новейшего российского боеприпаса «Рус-ПЭ».

    21 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс развернул масштабную кампанию по поиску новейших российских атомных субмарин, используя секретные базы в Норвегии и передовые технологии слежения.

    НАТО вынуждено активизировать усилия по отслеживанию российских подводных лодок в Северной Атлантике, передает Bloomberg.

    Центром противодействия стал норвежский военный объект Райтан, расположенный в бункере за двойными противовзрывными дверями.

    «Они хороши», – заявил вице-адмирал Руне Андерсен, характеризуя подводный флот России.

    Командующий норвежским штабом отметил, что российские субмарины остаются «высокоэффективными подразделениями».

    Россия значительно обновила подводный флот, введя в строй новые атомные субмарины классов «Борей-А» и «Ясень-М». Эти корабли обладают передовыми технологиями скрытности и мощным вооружением, представляя серьезную угрозу для альянса.

    Западные эксперты признают, что новейшие российские подлодки стало гораздо труднее отслеживать. В ответ Великобритания и Норвегия наращивают патрулирование с использованием авиации и разрабатывают новые системы обнаружения под льдами Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Норвегия договорились совместно отслеживать российские подводные лодки в Северной Атлантике.

    Bloomberg ранее сообщало о существенном военно-техническом преимуществе России над силами альянса в Арктике.

    Британский министр обороны Джон Хили пригрозил подводному флоту России постоянной слежкой.

    21 апреля 2026, 11:08 • Новости дня
    Northrop Grumman раскрыла облик истребителя шестого поколения F/A-XX
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский оборонный подрядчик Northrop Grumman продемонстрировал перспективный малозаметный боевой самолет F/A-XX, обладающий конструкцией без хвостового оперения и складывающимися крыльями.

    Американская корпорация Northrop Grumman представила свежий тизер своего концепта военно-морского истребителя F/A-XX, сообщает профильное издание The War Zone.

    В опубликованном видеоролике показан вид самолета спереди, демонстрирующий его малозаметный бесхвостый дизайн и широкую носовую часть.

    В сопроводительном тексте к видео говорится: «Мы фокусируем горизонт завтрашнего дня, делая его быстрее, сильнее и готовым тогда, когда это нужно воину». На кадрах можно заметить изогнутые створки отсеков вооружения и массивное шасси.

    Ожидается, что боевой радиус тяжелого палубного самолета составит около 1,6 тыс. километров. Окончательный выбор разработчика между проектами от компаний Boeing и Northrop Grumman будет сделан в августе текущего года.

    Ранее Пентагон просил перенаправить средства с проекта F/A-XX на программу F-47. Компания Boeing приступила к производству этого новейшего истребителя шестого поколения. Американские военные запланировали первый полет перспективной машины на 2028 год.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    21 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    TWZ сообщил о первом испытании боевого лазера LOCUST на авианосце
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные испытали лазерную систему LOCUST для уничтожения беспилотников на борту авианосца USS George H.W. Bush, продемонстрировав эффективность против дронов.

    ВМС США впервые испытали лазерную противобеспилотную систему LOCUST на авианосце USS George H.W. Bush, сообщает TWZ.

    Испытания прошли в октябре 2025 года, но информация о них была обнародована только сейчас, в преддверии ежегодной выставки Sea-Air-Space. По данным издания, это первый случай размещения лазерного оружия на американском авианосце.

    В рамках испытаний лазерная система LOCUST с паллетной платформой (P-HEL) была установлена прямо на летном палубе корабля и успешно обнаружила, сопроводила и уничтожила несколько беспилотников. Представители AeroVironment заявили: «Во время огневых испытаний система обнаружила, захватила и нейтрализовала несколько целей, что стало важной вехой на пути внедрения боевых лазерных технологий». Подчеркивается универсальность LOCUST, которую уже тестировали на сухопутных машинах JLTV и ISV.

    Система LOCUST оснащена лазерным оружием мощностью около 20 киловатт, встроенными оптико-электронными и инфракрасными камерами, а также радарами малого размера и пассивными детекторами радиочастот. Такой комплекс позволяет эффективно уничтожать небольшие дроны. Ранее версии LOCUST уже поступали на вооружение армии США и использовались для защиты объектов в стране и за рубежом.

    ВМС США активно развивают средства борьбы с беспилотниками, делая ставку на лазерные и микроволновые системы для защиты кораблей, особенно стратегически важных, таких как авианосцы. Опыт операций в Красном море и противодействия дронам подчеркивает необходимость наращивания оборонительных технологий. Однако лазерные системы пока остаются относительно маломощными и короткодействующими, требуя дальнейшего совершенствования по мощности, надежности и устойчивости к морским условиям.

    Адмирал Дэрил Кадл ранее заявил, что стремится сделать оружие на основе направленной энергии основным средством ближней обороны на кораблях. Он отметил: «Моя цель – чтобы первым решением при угрозе в зоне прямой видимости стало применение направленной энергии». В будущем лазерные системы могут стать ключевым элементом новых боевых кораблей, включая перспективные суда класса Trump.

    Ранее лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов.

    20 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    Уралвагонзавод показал уникальные кадры испытаний Т-90С в джунглях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ростех впервые представил архивные кадры ходовых испытаний танка Т-90С, проходивших в экстремальных условиях малайзийских тропиков и болот летом 2000 года.

    Концерн «Уралвагонзавод» обнародовал редчайшую видеозапись тестирования боевой машины в Max. Уникальная съемка сохранилась на старой кассете одного из инженеров-испытателей и была найдена случайно при подготовке документального фильма к 25-летию индийского контракта.

    На кадрах запечатлено, как летом 2000 года при температуре плюс 40 градусов и высокой влажности танк преодолевает малопроходимую местность. Перед марш-броском на 1300 километров через джунгли Малайзии Т-90С успешно прошел испытания в индийской пустыне Тар.

    В начале нулевых годов российская машина преодолела сложнейшие тесты в трех климатических зонах: влажных тропиках Малайзии, высокогорье Индии и абразивных песках Саудовской Аравии. Т-90С подтвердил свою надежность при температуре плюс 55 градусов, тогда как ни один конкурент не смог полностью пройти этот цикл испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Уралвагонзавод» предложил Малайзии гибкие схемы поставок танка Т-90МС. Предприятие подготовило модернизированную версию этой бронемашины для иностранных заказчиков. Директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил высокий интерес азиатских стран к данной технике.

    20 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    Немецкий концерн Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов

    Tекст: Мария Иванова

    На немецкой верфи стартовала сборка надводных дронов Kraken K3 Scout, способных выполнять как гражданские, так и боевые задачи на воде.

    Крупнейшее оборонное предприятие Германии совместно с британскими партнерами организовало выпуск инновационной техники, передает ТАСС.

    Производственная линия развернута на мощностях судостроительного завода Blohm+Voss.

    Выпускаемые аппараты длиной около восьми с половиной метров могут разгоняться до 55 узлов. В зависимости от оснащения они предназначены для патрулирования акваторий, защиты критической инфраструктуры или нанесения ударов в ходе военных операций.

    Стороны объединили усилия для реализации проекта еще в прошлом году. Для этого было создано совместное предприятие, получившее название Rheinmetall Kraken GmbH.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский оборонный концерн запланировал масштабную сборку боевых морских беспилотников на гамбургской верфи.

    Для выхода на рынок военного судостроения компания договорилась о покупке профильного подразделения группы Lurssen.

    Между тем глава предприятия Армин Паппергер высмеял кустарный способ производства украинских дронов.

    21 апреля 2026, 05:12 • Новости дня
    Япония отменила ограничения на экспорт оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Японский кабинет министров принял поправки к правилам поставок оружия за рубеж, сообщил генеральный секретарь правительства Минору Кихара.

    «Сегодня на заседании кабинета министров принято решение о внесении изменений в часть трех принципов экспорта вооружений», – приводит слова генсека РИА «Новости».

    Он заявил, что данное решение открывает возможность «обеспечить безопасность Японии в быстро меняющейся ситуации». По его совам, для защиты мира требуется продвигать экспорт вооружений и повышать обороноспособность союзников.

    Корректировка экспортных ограничений направлена на адаптацию к современным вызовам. Власти рассчитывают, что новые меры помогут укрепить региональную стабильность.

    Экспорт оружия укрепит оборонную промышленность Японии, заявил Кихара. Он заверил, что Япония сохранит свою приверженность миру.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отметила, что в условиях нарастающей напряженности в сфере безопасности ни одна страна не способна в одиночку обеспечить собственную защиту, поэтому требуется взаимная поддержка партнеров по оборонной технике, передает ТАСС.

    Как заявила Такаити, страна больше не будет ограничивать экспорт лишь техникой, используемой для спасательных операций, транспортировки, предупреждения, наблюдения и разминирования. Она прямо отметила, что с учетом нынешних изменений станет возможным экспорт любой техники, без применявшихся ранее ограничений.

    Такаити отметила, что новые правила облегчают взаимный обмен запчастями и компонентами с государствами-партнерами. При этом поставки боевого оружия будут возможны только в страны, подписавшие с Токио специальные соглашения о соблюдении секретности технологий и условиях применения вооружений.

    На данный момент у Японии есть подобные договоренности с 17 странами, среди которых США, Британия, Австралия, Индия, Филиппины, Франция, Германия, Малайзия, Италия, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Швеция, Сингапур, ОАЭ, Монголия и Бангладеш. У Японии сейчас нет соответствующего соглашения с Украиной.

    Решения о разрешении экспорта вооружений будет принимать Совет национальной безопасности Японии с участием премьер-министра и ряда министров. После этого парламент будет получать информацию о сделках, но его одобрения не потребуется.

    Сейчас Япония уже договорилась о продаже ракетных фрегатов Австралии, интерес проявляет и Новая Зеландия, а с Индонезией и Филиппинами обсуждаются поставки подержанных боевых кораблей. Также рассматривается экспорт систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что Токио запланировал отмену введенного после Второй мировой войны запрета на экспорт оружия. Японский премьер-министр Санаэ Такаити пообещала значительно усилить оборонные возможности государства. МИД России пригрозил жесткими ответными мерами в случае поставок японской военной техники Киеву.

    21 апреля 2026, 13:37 • Новости дня
    Пентагон начал разрабатывать порошковую кровь для использования на поле боя

    Tекст: Мария Иванова

    Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США разрабатывает порошковый заменитель крови, способный кардинально изменить оказание медицинской помощи раненым во время боевых действий.

    Агентство перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) создает порошковый заменитель крови для использования в боевых условиях, сообщает Business Insider. Ведомство сейчас ищет партнеров для продолжения испытаний.

    Проект FSHARP уже показал успешные результаты в лаборатории и на животных. «У нас были успехи в чашке Петри. Теперь у нас есть успехи и на животных», – заявил представитель DARPA Роберт Мюррей.

    Новую технологию рассматривают как потенциальный инструмент для будущих конфликтов, где эвакуация раненых может быть затруднена. В войне высокой интенсивности доступ к свежей крови станет одной из ключевых проблем для военных медиков, передает РИА «Новости».

    Порошковая кровь хранится в двухкамерных пакетах отдельно от стерильной воды и быстро приводится в готовность на поле боя. Бойцы смогут переносить запас в экипировке и использовать его сразу после смешивания компонентов.

    Следующим этапом станет продвижение технологии за пределы лаборатории. На пути к возможному внедрению к 2029 году пока сохраняются регуляторные, производственные и ценовые препятствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское агентство DARPA запланировало потратить почти 100 млн долларов на новые разработки в области военной медицины.

    Между тем Министерство обороны России начало использовать сухую плазму крови для спасения тяжелораненых бойцов на передовой. Российские военные врачи стали применять отечественное средство капрамин для эффективной остановки сосудистых кровотечений.

    21 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Bild: Армию ФРГ решили укрепить семинарами по креативности и ИИ-психологами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое военное ведомство разработало масштабную программу модернизации вооруженных сил, включающую более 100 мер, таких, как психологические консультации с искусственным интеллектом.

    Министерство обороны Германии подготовило проект из 153 инициатив для укрепления армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Пакет мер предлагает проводить для военнослужащих тренинги по развитию творческого мышления и внедрить цифровых помощников.

    «Солдатам будет предоставлена горячая линия на базе искусственного интеллекта для «психологической кризисной помощи» – 32 месяца», – говорится в публикации.

    Также в течение 30 месяцев планируется запустить занятия по поиску креативных решений. На формирование культуры коллективного интеллекта отведено 15 месяцев.

    Программа предусматривает создание современных рабочих пространств и обновление музыкального вещания на войсковом радио. Особое внимание уделено армейским столовым, которые должны преобразиться через 24 месяца для создания комфортной атмосферы.

    Инициатива направлена на резкое снижение бюрократической нагрузки. Военным обещают электронный учет служебного времени, автоматические уведомления об отпусках и цифровизацию медицины. Полную версию документа представят 22 апреля.

    Также немецкие СМИ сообщали, что бундесвер уже потратил около 2 млрд евро на цифровую систему радиосвязи, которая до сих пор не работает.

    21 апреля 2026, 08:33 • Новости дня
    Импортозамещенный вертолет Ми-171А3 выдержал экстремальные морозы в Якутии

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе сложных тестов при кстремально низких температурах многоцелевая машина Ми-171А3 успешно выполнила 66 полетов, полностью подтвердив готовность к безопасной работе на арктических буровых платформах.

    Холдинг «Вертолеты России» завершил проверку полностью импортозамещенного вертолета Ми-171А3 в условиях Крайнего Севера, передает ТАСС.

    Авиарегистр подтвердил стабильную работу всех систем машины. Результаты уже направлены в Росавиацию для обновления сертификационной документации.

    «Специалисты холдинга «Вертолеты России» провели 66 полетов и 22 наземные гонки в условиях экстремальных морозов Якутии. Такие испытания подтверждают характеристики машины и позволяют расширить температурный диапазон ее применения», – отметили в Ростехе.

    Генеральный директор холдинга Николай Колесов сообщил, что тесты подтвердили безопасность использования вертолета в Арктике и на Дальнем Востоке зимой. Ранее многоцелевой Ми-171А3 получил сертификат в полностью российском облике с отечественным бортовым оборудованием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Вертолеты России» завершил сертификацию полностью импортозамещенного вертолета Ми-171А3.

    Госкорпорация «Ростех» представила модель этой многоцелевой машины на выставке в Саудовской Аравии.

    Отечественные разработчики запланировали сертификацию данного воздушного судна для китайского рынка.

    22 апреля 2026, 15:28 • Новости дня
    Более 20 беспилотников ВСУ сбиты над Запорожской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние сутки системы ПВО и силовики отразили атаку более двадцати украинских беспилотников, большинство из которых были самолетного типа.

    Более двадцати беспилотных летательных аппаратов ВСУ были уничтожены над Запорожской областью за последние сутки, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, отметив, что противник не прекращает попыток атаковать гражданские объекты с помощью дронов.

    По словам Балицкого, отражением атак занимались подразделения ПВО, военнослужащие Вооруженных сил, сотрудники Росгвардии и других силовых ведомств. Он подчеркнул, что в основном ВСУ использовали дроны самолетного типа, а также FPV-дроны.

    Балицкий заявил: «Противник не оставляет попыток атаковать гражданские объекты Запорожской области с применением беспилотников. Подразделения ПВО, военнослужащие Вооруженных сил и Росгвардии, сотрудники силовых ведомств за прошедшие сутки отразили атаку более 20 БПЛА над территорией нашей области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, в результате чего были ранены водитель легкового автомобиля и подросток на парковке.

    В Курске обломки после ночной атаки беспилотника повредили крышу жилого дома, а 36 жильцов, включая девять детей, были эвакуированы.

    В Самарской области украинские беспилотники ударили по многоэтажке, в результате чего пострадали 11 человек, среди которых есть несовершеннолетние.

    22 апреля 2026, 12:59 • Новости дня
    Минобороны Эстонии захотело получить ракеты США вместо задержанных боеприпасов

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за временной приостановки поставок американских боеприпасов на фоне ближневосточного кризиса власти Эстонии рассчитывают получить от США дополнительные ракеты в качестве компенсации.

    Глава эстонского оборонного ведомства Ханно Певкур сообщил о намерении добиться от Вашингтона увеличения поставок ракетных комплексов, передает РИА «Новости». Это связано с тем, что американская сторона временно заморозила отправку боеприпасов на десятки миллионов евро до разрешения ближневосточного кризиса.

    «Мы обсуждаем с американцами, как возобновить поставки в кратчайшие сроки, как найти альтернативные способы восполнить этот пробел и возможно ли получить, например, больше ракет в качестве компенсации за задержку. Все эти переговоры еще впереди», – заявил министр.

    Певкур уточнил, что действующие контракты не предусматривают штрафов за срыв сроков, однако дают возможность запрашивать дополнительные опции. Ранее агентство Reuters сообщало, что американские власти предупредили страны Европы о возможных перебоях с поставками оружия из-за необходимости приоритетного обеспечения нужд на фоне конфликта с Ираном. Задержки затронут государства Балтии и Скандинавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти заморозили передачу Эстонии снарядов для реактивных систем залпового огня до завершения обострения на Ближнем Востоке.

    Вашингтон уведомил европейских лидеров о возможных проблемах с поставками вооружений из-за ситуации в Иране.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о риске многолетних задержек получения американских ракет.

    22 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    TWZ сообщил о планах оснастить эсминцы Arleigh Burke ракетами Patriot

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Lockheed Martin получила контракт на интеграцию зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE с боевой системой Aegis для эсминцев класса Arleigh Burke, пишет TWZ.

    ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт на интеграцию зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE с боевой системой Aegis на эсминцах класса Arleigh Burke, сообщает TWZ.

    Соглашение на сумму в несколько миллионов долларов было официально объявлено в ходе выставки Sea Air Space. В рамках бюджета на 2027 финансовый год ВМС запрашивают 1,73 млрд долларов на закупку 405 ракет PAC-3 MSE, что станет первым подобным заказом для флота.

    Интеграция PAC-3 MSE с Aegis и системой вертикального пуска Mk 41 позволит эсминцам перехватывать широкий спектр угроз, в том числе тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники. В Lockheed Martin подчеркивают, что переход к совместимости с S- и X-диапазонами радаров для PAC-3 MSE требовал лишь незначительных доработок. Ожидается, что начальная операционная готовность будет достигнута примерно к концу 2027 года.

    Никаких изменений в конструкции Mk 41 не потребуется: ракеты будут размещаться в стандартных пусковых контейнерах, каждая длиной более 5 метров и диаметром около 28 сантиметров. В будущем возможно создание контейнеров для размещения нескольких ракет в одной ячейке, что увеличит боезапас корабля. ВМС считают PAC-3 MSE альтернативой средней дальности для существующих ракет SM-2, при этом новые ракеты обеспечивают дополнительную глубину эшелонированной ПРО.

    Стоимость одной ракеты для ВМС составит 4,05 млн долларов, контейнер добавит еще 200 тыс. долларов. Это немного дешевле, чем ракеты SM-6 Block IA, стоимость которых оценивается в 4,348 млн долларов за единицу. ВМС рассчитывают, что за счет крупных армейских заказов удастся снизить цену из-за эффекта масштабирования производства.

    Интерес к PAC-3 MSE вырос после применения этих ракет на Ближнем Востоке и на Украине. Рост заказов со стороны армии США и иностранных операторов Patriot уже вызывает опасения по поводу возможной задержки поставок из-за загрузки производственных мощностей. Тем не менее ВМС намерены ускорить интеграцию PAC-3 MSE на своих кораблях, что может вызвать интерес к этим решениям и у других флотов, использующих Aegis и Mk 41.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон договорился с компанией Lockheed Martin об утроении производства зенитных ракет Patriot.

    Ранее американские сухопутные войска заключили рекордный контракт на выпуск почти двух тысяч управляемых ракет PAC-3 MSE.

    До этого комиссия высокопоставленных военных США увеличила общую цель по закупке новейших противоракет до 13 773 единиц.

    21 апреля 2026, 10:05 • Новости дня
    «Калашников» передал военным первую партию новых дымовых гранат

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные получили первую партию новейших унифицированных дымовых гранат РДГ-У, предназначенных для эффективной маскировки личного состава и техники на поле боя.

    Оружейный концерн начал серийное производство и уже отгрузил государственному заказчику первую партию оперативных маскировочных средств, сообщает Telegram-канал предприятия.

    Граната РДГ-У разработана для защиты отдельных бойцов, небольших подразделений и военной техники от прицельного огня противника.

    Новое изделие обладает рядом существенных преимуществ перед существующими аналогами. Благодаря запатентованной конструкции в гранате одновременно работают два принципа действия: взрывной и курящийся. Взрывная секция моментально создает плотное облако, а специальный состав непрерывно подпитывает завесу потоком аэрозоля, что значительно увеличивает время и площадь маскировки.

    Корпус гранаты выполнен из высокопрочного композитного материала, устойчивого к физико-химическим воздействиям, что гарантирует безопасность при эксплуатации. Вес изделия не превышает 700 граммов. РДГ-У способна надежно функционировать в экстремальных климатических условиях при температуре от минус 50 до плюс 55 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» впервые представил на полигоне работу дымовой гранаты РДГ-У.

    Предприятие завершило поставку обновленных автоматов АК-12 в войска. Оружейники отправили пулемет РПЛ-7 на войсковую апробацию.

    21 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    Программу для операторов «Орлана» впервые показали в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Учебная программа для подготовки операторов беспилотных авиационных комплексов линейки «Орлан» впервые демонстрируется на стенде «Специального технологического центра» (СТЦ) в рамках Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии, заявил официальный представитель организации.

    Учебная программа для подготовки операторов беспилотных авиационных комплексов «Орлан» впервые была представлена в Малайзии на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA), передает ТАСС. На стенде «Специального технологического центра» (СТЦ) посетители могли лично ознакомиться с возможностями программы.

    Официальный представитель организации отметил: «В рамках стенда СТЦ впервые посетителям выставки DSA в Малайзии предоставляется возможность поработать в учебной программе для подготовки операторов БПЛА «Орлан», которая позволяет без живой техники освоить порядок ее сборки, запуска, обслуживания». По его словам, участники могли виртуально собрать пусковую установку, подготовить и запустить аппарат, не расходуя ресурс реальных устройств.

    Продукция СТЦ, включая ведущий разведывательный беспилотник «Орлан-10», представлена в составе единой российской экспозиции под эгидой «Рособоронэкспорта». Выставка DSA проходит в Куала-Лумпуре с 20 по 23 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке в Малайзии публике представили основной разведывательный беспилотник «Орлан-10» с изображением орлана.

    Специалисты «Специального технологического центра» разработали отечественный двигатель для аппаратов этой линейки.

    Производитель заявил о высокой надежности и мобильности данных комплексов.

    22 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    Страны Азии заинтересовались новым боеприпасом «Рус-ПЭ»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ряд стран Юго-Восточной Азии заинтересованы в приобретении новейшей переносной разведывательно-ударной системы с управляемым боеприпасом «Рус-ПЭ», сообщил директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна «Калашников» Леонид Рокеах на международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia в Малайзии.

    Рокеах сообщил, что ряд государств Юго-Восточной Азии заинтересованы в приобретении новой портативной разведывательно-ударной системы с управляемым боеприпасом «Рус-ПЭ» российского производства, передает ТАСС.

    Он добавил, что «Рус-ПЭ» является первым российским переносным барражирующим боеприпасом, который можно использовать одному человеку. Рокеах отметил: «Безусловно, наша новинка вызывает большой интерес в регионе Юго-Восточной Азии. Время сейчас неспокойное, все озабочены защитой своих границ и поэтому ищут различные методы обеспечения этого вопроса. «Рус-ПЭ» очень актуален».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые представила новейший боеприпас «Рус-ПЭ» на выставке DSA в Малайзии.

    Ранее эта переносная система успешно прошла апробацию в зоне специальной военной операции.

    «Рособоронэкспорт» планирует включить данный дрон-камикадзе в состав вооружения боевых машин.

