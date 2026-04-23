«Рособоронэкспорт» сообщил о готовности производить оружие в Азии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальный представитель «Рособоронэкспорта» заявил о готовности России поставлять современное стрелковое оружие и реализовывать проекты по локализации его производства в странах Юго-Восточной Азии, передает ТАСС. В компании подчеркнули, что новое российское стрелковое оружие адаптировано под современные стандарты и успешно прошло испытания в вооруженных конфликтах, а также хорошо подходит для природных условий региона за счет высокой надежности и применения передовых технологий хромирования и снижения термонагрузки.

В «Рособоронэкспорте» отметили, что предлагаемые образцы соответствуют популярным в регионе калибрам: 9x19 мм Luger, .223 Remington и 308 Winchester. На международной выставке Defence Services Asia 2026 демонстрируется продукция по принципу «комплекса» – «оружие-боеприпас-прицел». Среди новинок представлены автоматы АК-15, АК-19, АК-308, ручной пулемет РПЛ-20, пистолеты Лебедева, пистолет-пулемет ППК-20 и снайперская винтовка Чукавина СВЧ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил российскую экспозицию на выставке Defence Services Asia.

На этом мероприятии отечественная делегация представила пистолет-пулемет ППК-20 и истребители Су-57Э.

Ряд государств Юго-Восточной Азии выразил заинтересованность в приобретении новейшего российского боеприпаса «Рус-ПЭ».