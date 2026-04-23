Tекст: Дмитрий Зубарев

Эдвард заявил, что российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 отличается высокой эффективностью, элегантностью и мощностью, передает ТАСС. По его словам, «дизайн Су-57 отличается элегантностью и мощностью», а сам истребитель активно используется в спецоперации на Украине.

Журналист отметил, что Су-57 – это высокоэффективная система, и подчеркнул выдающиеся боеприпасы, которыми традиционно оснащаются российские и советские самолеты. Эдвард назвал ракеты Р-37М и Р-77 серьезной угрозой для любого противника, добавив, что Су-57 может применять широкий спектр вооружения против наземных целей, следуя российской военной доктрине.

По мнению эксперта, Су-57 превосходит западные аналоги, такие как F-35, благодаря двухдвигательной схеме и меньшей сложности конструкции. Эдвард считает, что новая машина сочетает в себе проверенные технологии с дополнительным преимуществом малозаметности, а Россия и другие страны вывели концепцию стелс на новый уровень.

Су-57 стал одним из ключевых экспонатов российской экспозиции компании «Рособоронэкспорт» на DSA 2026. Самолёт обладает реальным боевым опытом, в том числе с применением дальнобойных управляемых ракет в условиях противодействия современным ПВО и средствам РЭБ. В «Рособоронэкспорте» подчеркивают неизменный интерес зарубежных партнеров к этой машине, а география заказчиков экспортной версии Су-57Э продолжает расширяться.

Ранее «Рособоронэкспорт» заключил ряд экспортных контрактов на поставку этого самолета.

Американский журнал Military Watch Magazine признал данную машину наиболее боеспособной среди авиации пятого поколения.